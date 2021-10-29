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У "офшорного скандала" с Зеленским и "Кварталом 95" еще будет продолжение, - Разумков. ВИДЕО

Практику офшоров могут использовать только представители бизнеса, а не политики, ведь в таком случае может пострадать целая страна.

Об этом сказал в эфире телеканала "Украина 24" экс-спикер парламента Дмитрий Разумков, информирует Цензор.НЕТ.

Он напомнил, что перед выборами в 2019 году провластная сила обещала своим избирателям, что офшоров у политиков не будет.

"Перед выборами мы говорили о том, что офшоры - это плохо. И когда я сейчас слышу от своих коллег по парламенту, что "ну может они и у ФЛП есть" - нет их у ФЛП. Власть должна своим примером демонстрировать, что доверяет сама себе и той системе, которая работает в стране. У меня нету офшоров, вилл, счетов за границей и дети учатся здесь, я лечусь здесь. Когда тебя это касается, ты за это будешь переживать. Если ты будешь знать, что тебе есть куда уехать из этого государства – ты это сделаешь. Я считаю, что иметь офшоры для политика – очень плохо, особенно когда ты обещал, что не будешь этого делать", – сказал Разумков.

Разумков не исключает, что у "офшорного скандала", в котором фигурирует студия "Квартал 95" и шестой президент Украины Владимир Зеленский, еще будет продолжение.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Гонтарева об офшорах Зеленского: Украденные деньги "Приватбанка" таки прошли через компанию "95-го квартала"

Ранее СМИ опубликовали расследование, в котором, в частности, говорится о том, что президент Владимир Зеленский и его соратники могли быть причастны к переводу 40 млн долларов от структур, связанных с олигархом Игорем Коломойским.

Автор: 

Зеленский Владимир (20906) Квартал-95 (224) офшор (511) Разумков Дмитрий (1522)


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Топ комментарии
+51
Береза в среду на прямом сказал что по его сведениям через пару недель будут две разгромные статьи в штатовской прессе с новыми данными которые сразу не озвучили из "кейса" пандоры
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29.10.2021 09:09 Ответить
+45
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29.10.2021 09:12 Ответить
+39
У нас по вражине Гетьманцеву наоборот малоимущих и малый и средний бизнес доят до последней капли.
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29.10.2021 09:09 Ответить
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у тебя? сочувствую)))
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30.10.2021 12:59 Ответить
Притворяется, что он не знал, что Зе это кукла олигарха.
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30.10.2021 07:34 Ответить
А если не понимал, то зачем нам в политике дурачек.
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30.10.2021 07:35 Ответить
Нет более злобного и жестокого существа, чем бывшая жена или брошенная возлюбленная. Купил два ведра (по 10 литров) попкорна, жду. Если Ахметов и бородатая бабушка потеряют веру в "криворогульного лидера современности" - сразу грянет буря компромата. Пока у олигархов есть надежды поправить ситуацию с падением рейтинга ЗЕли, мальчик будет молчать.
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30.10.2021 10:05 Ответить
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