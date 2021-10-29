"Сука! Они ж "фахівці"! Еще утонут здесь, бл#дь!": в "Кузне на Рыбальском" заявили о повреждении военного катера сотрудниками ГБР. ВИДЕО

По словам представителя завода, ГБР привлекло к следственным действиям своих сотрудников, не имеющих соответствующей профессиональной подготовки. Внимание! Ненормативная лексика!

"После "следственных действий", которые по сфальсифицированным документам проводило Государственное бюро расследований, один из десантно-штурмовых катеров вернулся со значительными повреждениями. Еще один катер, который представители ГБР не могли нормально пришвартовать, работникам завода пришлось буквально спасать", - сообщает руководство "Кузни на Рыбальском", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на 5 канал.

По словам представителя завода, ГБР привлекло к следственным действиям своих сотрудников, не имеющих соответствующей профессиональной подготовки и необходимых навыков для управления судами такого класса. Специалисты завода составили соответствующий акт, где указали перечень нанесенных повреждений.

23 октября катер "Станислав" вывели в море без сдаточной команды завода "Кузни на Рыбальском". После возвращения судна при выполнении швартовки катер получил повреждения.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Турчинов призвал украинцев помочь со сбором средств на залог для генерала Павловского: Я уже сделал перевод

В результате неумелых действий следственной группы ГБР была, в частности, повреждена конструкция кормовой площадки ограждения водометов. Специалисты завода констатировали, что теперь необходимо провести ремонт.

Еще один катер, который сотрудники ГБР вывели в море 28 октября "для проведения следственного эксперимента", также не смогли нормально пришвартовать. Представителям "Кузни" пришлось вмешаться и помочь представителям Бюро пришвартовать катер, чтобы обезопасить и само судно, и людей, которые находились на его борту. Как хорошо видно на видео, один из мужчин из-за неумелой швартовки даже упал в воду. Работники "Кузни на Рыбальском", которые помогли ему выбраться из холодной воды, возмущаются, что "горе-команда" разобьет катер и сама утонет.

Сотрудники "Кузни" на видео также отмечают, что на катере люди – без спасательных жилетов.

К сожалению, специалисты завода не смогли осмотреть техническое состояние катера, поскольку на него наложен арест.

Кроме того, как стало известно, работники ГБР заменили запасную часть на катере без привлечения специалистов "Кузни на Рыбальском".