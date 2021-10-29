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"Сука! Они ж "фахівці"! Еще утонут здесь, бл#дь!": в "Кузне на Рыбальском" заявили о повреждении военного катера сотрудниками ГБР. ВИДЕО

По словам представителя завода, ГБР привлекло к следственным действиям своих сотрудников, не имеющих соответствующей профессиональной подготовки. Внимание! Ненормативная лексика!

"После "следственных действий", которые по сфальсифицированным документам проводило Государственное бюро расследований, один из десантно-штурмовых катеров вернулся со значительными повреждениями. Еще один катер, который представители ГБР не могли нормально пришвартовать, работникам завода пришлось буквально спасать", - сообщает руководство "Кузни на Рыбальском", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на 5 канал.

По словам представителя завода, ГБР привлекло к следственным действиям своих сотрудников, не имеющих соответствующей профессиональной подготовки и необходимых навыков для управления судами такого класса. Специалисты завода составили соответствующий акт, где указали перечень нанесенных повреждений.

23 октября катер "Станислав" вывели в море без сдаточной команды завода "Кузни на Рыбальском". После возвращения судна при выполнении швартовки катер получил повреждения.

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В результате неумелых действий следственной группы ГБР была, в частности, повреждена конструкция кормовой площадки ограждения водометов. Специалисты завода констатировали, что теперь необходимо провести ремонт.

Еще один катер, который сотрудники ГБР вывели в море 28 октября "для проведения следственного эксперимента", также не смогли нормально пришвартовать. Представителям "Кузни" пришлось вмешаться и помочь представителям Бюро пришвартовать катер, чтобы обезопасить и само судно, и людей, которые находились на его борту. Как хорошо видно на видео, один из мужчин из-за неумелой швартовки даже упал в воду. Работники "Кузни на Рыбальском", которые помогли ему выбраться из холодной воды, возмущаются, что "горе-команда" разобьет катер и сама утонет.

Сотрудники "Кузни" на видео также отмечают, что на катере люди – без спасательных жилетов.

К сожалению, специалисты завода не смогли осмотреть техническое состояние катера, поскольку на него наложен арест.

Кроме того, как стало известно, работники ГБР заменили запасную часть на катере без привлечения специалистов "Кузни на Рыбальском".

Автор: 

корабль (2046) Павловский Игорь (115) ГБР (3053)


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Топ комментарии
+73
Не пойму,какая от ГБР польза кроме вреда?
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29.10.2021 10:34 Ответить
+54
За такое святое дело, как "Порошенко посодить", не жалко и жизнь отдать.
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29.10.2021 10:35 Ответить
+51
Феерические долбодятлы. И после этого еще будут с умным видом рассказывать о "результатах проведенной экспертизы". Страну погубят идиоты у власти.
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29.10.2021 10:38 Ответить
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Пусть пересчитают все ли торпеды на месте.
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29.10.2021 14:21 Ответить
Это прям даже как-то символично. Есть вообще хоть какие-то достижения у зелени за последние 2 с половиной года. Ну вот хоть ЧТО-ТО ои могут сделать не через одно место.
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29.10.2021 14:21 Ответить
Лошары)
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29.10.2021 14:48 Ответить
На відео видно, що не адекватні якраз люди, які знімають відео, а не ті, що на катері. Справжні "хохли", які радіють з біди свого ближнього. Краще б допомогли, тоді б мали моральне право критикувати інших, а так стояли в сторонці і посміювались. Вироджена нація
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29.10.2021 14:57 Ответить
не городи ересь! Швартовка - работы повышенной опасности, принимают участие члены экипажа и береговые матросы- 1 -2 человека.
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29.10.2021 23:52 Ответить
вы в своем уме? к вам домой пришли с обыском и вы бросаетесь рьяно помогать найти на вас улики?)))
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30.10.2021 10:04 Ответить
Микола, ти про націю "не розписуйся". Мандату тобі ніхто не давав. Краще про свою дружину, якщо вона в тебе є, пиши.
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30.10.2021 15:17 Ответить
рукожопые придурки нынешней власти......
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29.10.2021 14:58 Ответить
В Украине к власти пришли дебильные на голову арахамы!!
Будет еще хуже!
А вы мужайтесь!
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29.10.2021 15:29 Ответить
говорят что бі попасть в ГБР нужно дать взятку, о б єтом расскажите
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29.10.2021 15:29 Ответить
врут наверное
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29.10.2021 16:36 Ответить
Тільки якщо ви хочете туди потрапити із інших правоохоронних органів. Там дві категорії. Люди з вулиці (без досвіду роботи) мабуть це ми їх і бачимо, з них не просять бо не знають хто такі і з інших органів, з тих просять від 20 і вище
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29.10.2021 23:43 Ответить
кузня хорошие, гбр плохие. это ясно.
а по сути, преступления на кузне были?
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29.10.2021 15:35 Ответить
Якщо б були то ГБР би так не ганьбилась а помстилася Петрові на реальних доказах.
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29.10.2021 17:22 Ответить
Ні, але Зеленський дуже просив щоби були, тому щось вигадають...
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29.10.2021 23:45 Ответить
та, нє, то сладенький сам делов наделал и сам просил на себя дело открыть, чтоб скулить про политычни репрессии.
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30.10.2021 05:57 Ответить
Нет, не было
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30.10.2021 09:06 Ответить
нет было.
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02.11.2021 18:34 Ответить
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29.10.2021 17:19 Ответить
на жаль, буде і ВЖЕ є тотальна руйнація держави грьобаними предстаниками кєнтів кварталівського півшостого і кримінальних олігархів...Зверніть увагу, що особистий охоронник бєні ні на крок не відходить від зєпрєздєнта,- тобто тотальний контроль і тримання за фаберже неадеквата....Бо бєні немає місця ніде в світі від його кримінальних справ, крім України, то так просто владу бородатий упирь не віддасть, буде війна.... при підставному статки бєні ростуть , як на дріждях.... Як в старому фільмі про кавказьку полонянку: "або я її поведу в РАГС, або вона поведе мене до прокурора"...
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30.10.2021 01:32 Ответить
Перший номер керує ДЕРЖАВОЮ, а слідуючі за ним "специ" на тому ж рівні виконують програму "партії"- в"януть дерева!!!
.
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29.10.2021 17:21 Ответить
как по *******'y:
götterdämmerung muss fliegen
в данном случае - плыть
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29.10.2021 17:45 Ответить
ГБР повідомило - Слідчий експеримент підтвердив невідповідність бойових катерів «Кузні» вимогам замовника
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29.10.2021 18:08 Ответить
і це баче весь світ......
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29.10.2021 18:26 Ответить
На жаль в Україні контролюючі органи не несуть відповідальності за свої дії та можуть знищити любий бізнес.
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29.10.2021 18:43 Ответить
почему любое видео на цензоре - будто на калькулятор снятое? что у них там за протоколы сжатия?
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29.10.2021 19:10 Ответить
овбновлённая версия, куле
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29.10.2021 20:35 Ответить
Вся беда в Украине от клоуна Зеленского! Каждый день - один стыд от их безлаберных выдумок!И врагов не надо стране с такими мерзавцами!
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29.10.2021 19:17 Ответить
Кругом одни безмозглые рукожопые ******** - НАБУ, СБУ, ГБР, ОГПУ и далее по списку. Это - просто какой-то ******!
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29.10.2021 19:45 Ответить
Такой феерический пи*дец возможен только у нас. После таких новостей становится стыдно за страну в которой живёшь.
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29.10.2021 20:34 Ответить
Без комментариев , No comments
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29.10.2021 21:00 Ответить
Страна непуганых рукожопых и безмозглых идиотов (по переписи 2019 года - 73%) избравших "братьев по разуму" во все органы власти Украины. Эта страна обречена! Венесуэла с президентом водителем трамвая нервно курит за углом. Стыдоба,плять!
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29.10.2021 21:37 Ответить
Це типу було тренування по підводному затриманні Порошенка?
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29.10.2021 22:47 Ответить
Вокруг идиоты! А при Порошенко пенсии были по тыще доларов!
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29.10.2021 23:20 Ответить
На факти не ображаються...
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29.10.2021 23:47 Ответить
А тим часом СБУ спить і нічого не бачить...
https://t.me/VGlagola/1514?single
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29.10.2021 23:46 Ответить
что за шарабан савецких времен? рыбу ловить в Днепре?
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30.10.2021 00:37 Ответить
Українці, прошу вашої допомоги по звільненню бойового генерала Павловського, як просила і про генерала Марченка. ВРЯТУВАТИ ГЕНЕРАЛА ЗСУ
🇺🇦 Номер картки Приватбанку.
5169 3305 2158 3853
🇺🇦 Для переказу з інших банків - за **** рахунком.
**** рахунок
UA483052990000026000026201853
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ГО СОЛIДАРНА СПРАВА ГРОМАД
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42992954
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Призначення платежу:
благодійна безповоротна допомога на користь ГО від ПІБ!!!
Вдячний за репост!
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30.10.2021 01:24 Ответить
Хочеш зовсім добити залишки України?
Третього "памаранчевого" президента Україна не витримає.
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30.10.2021 07:07 Ответить
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30.10.2021 07:05 Ответить
Я служил на большом противолодочном корабле проект 61М. При швартовке был по расписании в аварийной команде баковых и лично принимал участие в швартовых процедурах. Швартовались и бортом к стенке, и вторым бортом к другому кораблю, и кормою к причалу, и на "банке", и в сильный ветер, и в заграничных портах, но такого позора я не могу себе представить. Это мне напоминает управление страной кодлом нынешних бездарей.
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30.10.2021 11:14 Ответить
Диверсия
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30.10.2021 13:27 Ответить
Таке враження що ГБР це сброд гомосексуалістів з Голубої вустриці - про це свідчать їх діла, починаючи з арешту клістронів ПВО України, справ проти Пороха, та багато іншого. Класичні дебіли яких тільки розганяти брудною метлою, щоб не позорили Україну

https://mmozg.net/uploads/images/00/00/01/2013/03/01/749fd3.jpg

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30.10.2021 20:26 Ответить
це рівень будь-якого мусора в Україні. тільки красти, вимагати, обшуки...
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01.11.2021 06:58 Ответить
Треба до всіх таких ''представників'' добавляти спереду приставку ''зе-''!...
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04.11.2021 13:42 Ответить
Щоб потім нічому не дивуватись.
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04.11.2021 13:43 Ответить
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