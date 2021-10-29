У переболевшего COVID-19 человека в 11 раз больше шансов заболеть снова, - Ляшко. ВИДЕО

Люди, которые уже переболели COVID-19, остаются очень уязвимыми к новому заражению.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом 28 октября министр здравоохранения Виктора Ляшко заявил в эфире ток-шоу "Право на владу".

"Уже есть статистика, что у переболевшего (COVID-19. - Ред.) человека в 11 раз больше шансов заболеть и болезнь может проходить очень тяжело – до летальных последствий", – подчеркнул он.

Ляшко отметил, что альтернативы вакцинации не существует.

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Напомним, ранее Ляшко заявил, что в Минздраве уже готовятся к введению украинцам третьей дозы. Вакцины на третью прививку хватит всем желающим.