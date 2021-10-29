Окопная война: "В начале боевых действий мама не хотела, чтобы я шел воевать. Сейчас она меня хотя бы понимает", - Михаил, воин ВСУ. ВИДЕО

Очень многие украинские мужчины, которые воевали в 2014 году, а впоследствии вернулись в мирную жизнь, - снова идут на войну. Михаил один из них.

Сегодняшний наш репортаж о тех, кто считает, что мы начали дело, но не завершили его, рассказывает журналист Михаил Ухман, информирует Цензор.НЕТ.

Михаил родился в Сумской области. Он рос в правильном окружении, которое еще до войны понимало – "Россия нам не друг"! Хотя российское влияние на Сумщине достаточно велико и многие местные жители до сих пор считают россиян "братьями"!

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С началом войны парень пошел воевать против российского агрессора. Ушел, несмотря на то, что мама была против.

2014-15 годы Михаил провел на фронте. Затем вернулся в мирную жизнь.

Ездил в Польшу, работал в Украине, но, как бы это пафосно ни звучало, его не покидало чувство незавершенного дела.

"Мы не победили оккупанта, мы остановились. Не за это я воевал в 2014 году. Именно поэтому я вернулся на войну, чтобы продолжить борьбу за свою землю", - говорит Михаил.

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Мы немало смеялись при записи видео, но от этого смеха, как и от слов воина, отдавало тяжестью.

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