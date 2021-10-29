Полицейские разоблачили банду, члены которой подделывали лекарства для онкобольных: фальсификат на 15 млн грн изъят. ВИДЕО

Следователи Нацполиции завершили досудебное расследование в отношении участников преступной организации, которые производили фальсифицированные лекарства для онкобольных. Фальсификат злоумышленники реализовали на территории пяти стран. Во время обысков полицейские изъяли поддельные лекарства более чем на 15 миллионов гривен.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Управление коммуникации Национальной полиции Украины.

Следователи Главного следственного управления Нацполиции завершили досудебное расследование в отношении участников преступной организации. Злоумышленникам инкриминируют совершение преступлений, предусмотренных несколькими статьями Уголовного кодекса Украины:

– ч. 1 ст. 255 (создание преступной организации);

– ч. 3 ст. 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем);

– ч. 3 ст. 229 (незаконное использование знака для товаров и услуг, фирменного наименования, квалифицированного указания происхождения товара);

– ч. 3 ст. 305 (Контрабанда фальсифицированных лекарственных средств);

– ч. 3 ст. 321-1 (фальсификация лекарственных средств или обращение фальсифицированных лекарственных средств).

В состав преступной организации входило пять человек, в том числе два организатора - граждане Украины, а также три исполнителя: двое из них - иностранцы, которые имели необходимые связи для распространения фальсифицированных лекарств и территории других государств.

Правоохранители установили, что фигуранты "специализировались" на изготовлении и контрабанде фальсифицированных лекарственных средств известных европейских брендов. Препараты предназначались для лечения онкобольных. Подпольный склад функционировал в Киеве. Одна упаковка препаратов стоила 1500 долларов.

Разоблачили злоумышленников следователи Нацполиции совместно с прокурорами Офиса Генерального прокурора и работниками Государственной пограничной службы Украины. Уже установлено, что фигуранты производили фальсифицированные лекарственные средства в течение трех лет. Поддельные медикаменты реализовывали контрабандным путем на территории Соединенных Штатов Америки, Малайзии, Индии и Израиля.

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Средства от продажи поддельных лекарств легализовали путем приобретения элитной недвижимости и автомобилей.

Во время санкционированных обысков по месту совершения преступной деятельности и месту жительства участников преступной организации полицейские изъяли оборудование, тару, записи с "черновой" бухгалтерией, фальсифицированные лекарственные средства на сумму более 15 миллионов гривен, а также восемь миллионов гривен, полученных от незаконной деятельности. .

Злоумышленникам грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 15-ти лет или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.







Фото: сайт полиции