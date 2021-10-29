РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6985 посетителей онлайн
Новости Видео Силовики
3 804 24

Полицейские разоблачили банду, члены которой подделывали лекарства для онкобольных: фальсификат на 15 млн грн изъят. ВИДЕО

Следователи Нацполиции завершили досудебное расследование в отношении участников преступной организации, которые производили фальсифицированные лекарства для онкобольных. Фальсификат злоумышленники реализовали на территории пяти стран. Во время обысков полицейские изъяли поддельные лекарства более чем на 15 миллионов гривен.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Управление коммуникации Национальной полиции Украины.

Следователи Главного следственного управления Нацполиции завершили досудебное расследование в отношении участников преступной организации. Злоумышленникам инкриминируют совершение преступлений, предусмотренных несколькими статьями Уголовного кодекса Украины:

– ч. 1 ст. 255 (создание преступной организации);

– ч. 3 ст. 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем);

– ч. 3 ст. 229 (незаконное использование знака для товаров и услуг, фирменного наименования, квалифицированного указания происхождения товара);

– ч. 3 ст. 305 (Контрабанда фальсифицированных лекарственных средств);

– ч. 3 ст. 321-1 (фальсификация лекарственных средств или обращение фальсифицированных лекарственных средств).

В состав преступной организации входило пять человек, в том числе два организатора - граждане Украины, а также три исполнителя: двое из них - иностранцы, которые имели необходимые связи для распространения фальсифицированных лекарств и территории других государств.

Правоохранители установили, что фигуранты "специализировались" на изготовлении и контрабанде фальсифицированных лекарственных средств известных европейских брендов. Препараты предназначались для лечения онкобольных. Подпольный склад функционировал в Киеве. Одна упаковка препаратов стоила 1500 долларов.

Полицейские разоблачили банду, члены которой подделывали лекарства для онкобольных: фальсификат на 15 млн грн изъят 01

Разоблачили злоумышленников следователи Нацполиции совместно с прокурорами Офиса Генерального прокурора и работниками Государственной пограничной службы Украины. Уже установлено, что фигуранты производили фальсифицированные лекарственные средства в течение трех лет. Поддельные медикаменты реализовывали контрабандным путем на территории Соединенных Штатов Америки, Малайзии, Индии и Израиля.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": СБУ блокировала масштабное производство фальсифицированных лекарств с годовым оборотом более 15 млн грн. ФОТОрепортаж

Средства от продажи поддельных лекарств легализовали путем приобретения элитной недвижимости и автомобилей.

Полицейские разоблачили банду, члены которой подделывали лекарства для онкобольных: фальсификат на 15 млн грн изъят 02

Во время санкционированных обысков по месту совершения преступной деятельности и месту жительства участников преступной организации полицейские изъяли оборудование, тару, записи с "черновой" бухгалтерией, фальсифицированные лекарственные средства на сумму более 15 миллионов гривен, а также восемь миллионов гривен, полученных от незаконной деятельности. .

Злоумышленникам грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 15-ти лет или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Полицейские разоблачили банду, члены которой подделывали лекарства для онкобольных: фальсификат на 15 млн грн изъят 03
Полицейские разоблачили банду, члены которой подделывали лекарства для онкобольных: фальсификат на 15 млн грн изъят 04
Полицейские разоблачили банду, члены которой подделывали лекарства для онкобольных: фальсификат на 15 млн грн изъят 05
Фото: сайт полиции

лекарства (1229) подделка (440) Нацполиция (16573) правоохранительные органы (2970) силовики (2799) фальсификат (373)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+7
В некоторых странах за такое смертная казнь...реальные убийцы
показать весь комментарий
29.10.2021 14:52 Ответить
+6
сколько людей они убили, забрали последнюю надежду, пожизненное тварям, только пожизненное и открытый суд с онлайн трансляцией, нужно не дать этим тварям убивать людей дальше.
показать весь комментарий
29.10.2021 14:50 Ответить
+5
в Китае расстреляли всё руководство фабрики только за то что в детское питание добавляли химию, просто вывезли в чистое поле и расстреляли.
показать весь комментарий
29.10.2021 14:53 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А с чего они решили что эти лекарства не помогают? Сначала нада провести клинические испытания, а потом уже напраслину на черных фармацевтов гнать
показать весь комментарий
29.10.2021 14:36 Ответить
но сначала привить им раковые опухоли, а потом провести на них клинические испытания ихнего фальсификата
показать весь комментарий
01.11.2021 11:34 Ответить
сколько людей они убили, забрали последнюю надежду, пожизненное тварям, только пожизненное и открытый суд с онлайн трансляцией, нужно не дать этим тварям убивать людей дальше.
показать весь комментарий
29.10.2021 14:50 Ответить
Скорее всего это просто дженерики, копия.
Никого не убили, у фармо-гигантов просто денег откусили
показать весь комментарий
29.10.2021 15:07 Ответить
та да витаминки на травках на 15 лямов, пусть в Китай едут продавать, там эту мразь очень ********* прям в чистом поле.
показать весь комментарий
29.10.2021 15:24 Ответить
Ага, втроем всю фармфабрику заменили на кухне в квартире.
показать весь комментарий
29.10.2021 16:22 Ответить
пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

очень гуманно
показать весь комментарий
29.10.2021 14:51 Ответить
в Китае расстреляли всё руководство фабрики только за то что в детское питание добавляли химию, просто вывезли в чистое поле и расстреляли.
показать весь комментарий
29.10.2021 14:53 Ответить
В некоторых странах за такое смертная казнь...реальные убийцы
показать весь комментарий
29.10.2021 14:52 Ответить
Отдать их и их родственников родственникам умерших и всё самоорганизуется....
показать весь комментарий
29.10.2021 15:03 Ответить
Нужно как в Египте , за поддельное лекарство (изготовление, продажу) - смертная казнь! И я гарантирую после первой казни таких делков как водой смоет!
показать весь комментарий
29.10.2021 15:06 Ответить
Или медальку им

Скорее всего делали просто дженерики, копия. Но стоит дешевле
Никого не убили, у фармо-гигантов просто денег откусили
показать весь комментарий
29.10.2021 15:08 Ответить
Что значит делали? В этих кабинетах?
показать весь комментарий
29.10.2021 20:15 Ответить
Якщо знайшли мільйони готівкою, то цю отраву бандити вже комусь продали. То покажіть же хоч як вона виглядає і назву на упаковках. Може це хоч комусь врятує життя. А ви, навпаки, все замалювали на фото. І навіщо тоді ці фото? Дурня якась.
показать весь комментарий
29.10.2021 15:11 Ответить
Их родственников ,больных онкологией,найти и лечить этими лекарствами
показать весь комментарий
29.10.2021 15:15 Ответить
Не совсем понятно почему так сложно взять под контроль лекарственные препараты, аптеки и т.д. Неужели так сложно ввести какой то проверочный маркер на коробки или пластины с лекарствами. А вообще нужно быть последним моральным отбросом, чтобы зарабатывать на подделке лекарств.
показать весь комментарий
29.10.2021 15:27 Ответить
Выдать их в США - там за это электрический стульчик или газовая камера. И это еще гуманно...
показать весь комментарий
29.10.2021 16:25 Ответить
вот таких мерзавцев по лекарствам нужно резать, потом стрелять и вешать что осталось ВЫКИНУТЬ СОБАКАМ.... ИГИЛ НА НИХ НУЖЕН! ((
показать весь комментарий
29.10.2021 15:45 Ответить
Який суд?! Приспати мерзотників!
показать весь комментарий
29.10.2021 15:47 Ответить
Поступите с ними гуманно, мы же не варвары какие то, просто отдайте их родственникам умерших онкобольных которые надеялись на исцеление от этих препаратов.
показать весь комментарий
29.10.2021 16:09 Ответить
****** їбанашки і нащо ті фотографії -імітатори
показать весь комментарий
29.10.2021 16:39 Ответить
спалити
показать весь комментарий
29.10.2021 16:46 Ответить
А почему замазали названия? Чтобы люди не поняли что употребляли? А этих дЕляг нуна накормить всем этим сразу,може не сразу сдохнут
показать весь комментарий
30.10.2021 02:10 Ответить
 
 