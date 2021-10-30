Окопная война: "Я не жалею, что пошел на войну. Теперь осталось только завершить ее", – Артем, боец ВСУ. ВИДЕО
Наш репортаж сегодня с того места, откуда до временно оккупированного Донецка, рукой подать. И мы будем говорить с патриотом, националистом с Сумщины, бойцом Вооруженных сил Украины, с самого начала войны воюющим против российских оккупантов.
Наш разговор мы начали с песни: "Батько наш Бандера, Україна - мати"!
Что было дальше? Какие вопросы успели поднять, кому угрожали, кого обещали оставить в живых, смотрите в этом видео в самой народной рубрике "Окопная война" на Цензор. НЕТ!
ваше ничего не делать и вдрух само рассосеется? - даже не смешно...
а самое страшное если таки рассосется......
НА ВІЙНІ - ЯК НА ВІЙНІ , а не "просто перестать стрєлять" як каже зелений блазень
Удачи и береги себя!!!