Окопная война: "Я не жалею, что пошел на войну. Теперь осталось только завершить ее", – Артем, боец ​​ВСУ. ВИДЕО

Наш репортаж сегодня с того места, откуда до временно оккупированного Донецка, рукой подать. И мы будем говорить с патриотом, националистом с Сумщины, бойцом Вооруженных сил Украины, с самого начала войны воюющим против российских оккупантов.

Наш разговор мы начали с песни: "Батько наш Бандера, Україна - мати"!

Что было дальше? Какие вопросы успели поднять, кому угрожали, кого обещали оставить в живых, смотрите в этом видео в самой народной рубрике "Окопная война" на Цензор. НЕТ!