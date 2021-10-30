РУС
Окопная война: "Я не жалею, что пошел на войну. Теперь осталось только завершить ее", – Артем, боец ​​ВСУ. ВИДЕО

Наш репортаж сегодня с того места, откуда до временно оккупированного Донецка, рукой подать. И мы будем говорить с патриотом, националистом с Сумщины, бойцом Вооруженных сил Украины, с самого начала войны воюющим против российских оккупантов.

Наш разговор мы начали с песни: "Батько наш Бандера, Україна - мати"!

Что было дальше? Какие вопросы успели поднять, кому угрожали, кого обещали оставить в живых, смотрите в этом видео в самой народной рубрике "Окопная война" на Цензор. НЕТ!

Автор: 

Донбасс (26966) военнослужащие (6307) операция Объединенных сил (6766) Ухман Михаил (236)
Топ комментарии
+10
Перемогти, а не завершити.
30.10.2021 11:15 Ответить
+7
Недостатньо.
30.10.2021 11:17 Ответить
+6
Бережи вас Господь. Дякую
30.10.2021 11:18 Ответить
Она не закончена.
30.10.2021 11:01 Ответить
30.10.2021 11:09 Ответить
Недостатньо.
30.10.2021 11:17 Ответить
З заборгованостями чи без? Точно відомо одне. Не зважаючи на скажене зростання цін, вже два роки не піднімалася.
30.10.2021 11:19 Ответить
Перемогти, а не завершити.
30.10.2021 11:15 Ответить
Бережи вас Господь. Дякую
30.10.2021 11:18 Ответить
ваш сайт пасут кацапы, знаю они его всегда пасут..
ваше ничего не делать и вдрух само рассосеется? - даже не смешно...
а самое страшное если таки рассосется......
30.10.2021 11:32 Ответить
ДЯКУЄМО ЗА МИРНЕ ЖИТТЯ !!! Дякуючи таким патріотам зірваний проект "новоросія",зупинена агресія путлеровської росії. Слава героям!!
НА ВІЙНІ - ЯК НА ВІЙНІ , а не "просто перестать стрєлять" як каже зелений блазень
30.10.2021 11:33 Ответить
Спасибо воинам ВСУ за мирную жизнь!!!
Удачи и береги себя!!!
30.10.2021 13:16 Ответить
Дякуємо тебе, синку! Повертайся живим та здоровим! Бережи тебе Бог!
30.10.2021 14:01 Ответить
Бандиты захватили власть и дерибанят землю......
30.10.2021 15:28 Ответить
 
 