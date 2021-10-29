"Без цензуры": Торговля на крови. Как Россия берет Украину в энергетический плен. ВИДЕО

Кто устраивает торговлю на крови и набрасывает на Украину энергетическую удавку? Горячая и непростая тема от Богдана Буткевича в свежем выпуске "Без цензуры".

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В 2015 году государство перестало покупать электричество в России. Однако в 2019-м, вскоре после прихода к власти Владимира Зеленского, этот мораторий отменили. За следующий год потребление российского электричества выросло с 1% до 5%. А вырастет еще сильнее!

Потому что 27 октября на аукционе "Укрэнерго" было продано право импортировать в Украину электроэнергию из России на 2200 мегаватт и из Беларуси - 900 мегаватт. Что означают эти большие числа? По оценкам специалистов "Энергоатома", Украина разрешила покрывать за счет импорта примерно 15% своего потребления!

Проще говоря, Украина снова начала быстрое движение прямо к энергетическому плену. Так кто же устраивает торговлю в крови с белорусским и российским диктаторами?

И что вы думаете о покупке электричества в России?