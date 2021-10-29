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"Без цензуры": Торговля на крови. Как Россия берет Украину в энергетический плен. ВИДЕО

Кто устраивает торговлю на крови и набрасывает на Украину энергетическую удавку? Горячая и непростая тема от Богдана Буткевича в свежем выпуске "Без цензуры".

Новый выпуск проекта - уже на Цензор.НЕТ.

В 2015 году государство перестало покупать электричество в России. Однако в 2019-м, вскоре после прихода к власти Владимира Зеленского, этот мораторий отменили. За следующий год потребление российского электричества выросло с 1% до 5%. А вырастет еще сильнее!

Потому что 27 октября на аукционе "Укрэнерго" было продано право импортировать в Украину электроэнергию из России на 2200 мегаватт и из Беларуси - 900 мегаватт. Что означают эти большие числа? По оценкам специалистов "Энергоатома", Украина разрешила покрывать за счет импорта примерно 15% своего потребления!

Проще говоря, Украина снова начала быстрое движение прямо к энергетическому плену. Так кто же устраивает торговлю в крови с белорусским и российским диктаторами?

И что вы думаете о покупке электричества в России?

Автор: 

Беларусь (7923) россия (96279) торговля (967) электроэнергия (772) Буткевич Богдан (433)


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Топ комментарии
+19
Украина всегда ПРОДАВАЛА ЭЛЕКТРИЧЕСТВО!
И только в при Зеленском её вдруг перестало хватать даже нам самим:
...
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29.10.2021 20:20 Ответить
+16
Не Россия берет Украину в энергетический плеч, а офшорник сдаёт Украину комуно-фашисту путлеру.
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29.10.2021 20:29 Ответить
+14
Докерувалися зелені потвори до ручки 😡
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29.10.2021 20:08 Ответить
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Докерувалися зелені потвори до ручки 😡
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29.10.2021 20:08 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=umMNxBPGo6g

признание депутата от слуги народа о КАТАСТРОФЕ в энергетическом секторе Украины, с углем и газом, о которой власть умалчивает
с 18:00 минуты
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29.10.2021 22:39 Ответить
наша вина ,шо опоры не падают от ветра...
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29.10.2021 20:11 Ответить
Подрыв национальной энергонезависимости в пользу ОККУПАНТА. Все как 73-е идиотики и хотели.
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29.10.2021 20:16 Ответить
Украина всегда ПРОДАВАЛА ЭЛЕКТРИЧЕСТВО!
И только в при Зеленском её вдруг перестало хватать даже нам самим:
...
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29.10.2021 20:20 Ответить
Не Россия берет Украину в энергетический плеч, а офшорник сдаёт Украину комуно-фашисту путлеру.
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29.10.2021 20:29 Ответить
Это какое-то целенаправленное вредительство. У нас же есть свои атомные электростанции! Сначала энергетический плен, а затем Зеленский без шума и пыли отдаст эрефии всю Украину...
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29.10.2021 20:32 Ответить
Твели вже купуються в США. Зебілам не доповіди?
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30.10.2021 10:17 Ответить
Зе смердота і уряд і монобільшість спеціально створили умови енергетичної кризи в країні,щоб купувати її в РФ.Так це державна зрада.
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29.10.2021 20:35 Ответить
Еврей Зе покупает у еврея Пу,все по ТО ре.
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29.10.2021 20:41 Ответить
недоносок, то что зЕ еврей, к сожалению недоразвитый, понятно, но причём тут *****? что тут по Торе, чёрт ты больной? да и что такое Тора ты кретин вряд ли знаешь...
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31.10.2021 17:55 Ответить
вы думаете что владельцы газовых или электрических сетей 30 лет вкладывали
средства в их модернизацию?
да ,вкладывали, но только тогда, когда что-то случалось, и не дай Бог со смертельныи исходом,
а когда ничего не случалось - просто выжимали всё до последнего, из того чем командовали и владели , ибо после нас хоть потоп. тчк
мрази !
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29.10.2021 20:43 Ответить
Так ошрафовать падлюк на сумму допущенного вреда энергодобывающим и распределительным установкам, а также снижения надежностных показателей. Вернуть все энергомощности и распред- газо-электроустановки в управление государства.
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30.10.2021 16:27 Ответить
Вже й муки катма, зерно миші з'їли. А хліб все дорожче.
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31.10.2021 10:26 Ответить
Модернізація не допоможе, коли немає вугілля, як і газу, який не закупили вчасно.
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31.10.2021 10:35 Ответить
Для того чтоб ты спросил
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29.10.2021 21:21 Ответить
...тут все ответы конторскими искать нужно...без исходных сравнительных данных, хрен чего понять можна ..но то что такие большие обьемы импортируют факт для расследования спецами, однозначно.....
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29.10.2021 20:55 Ответить
Сдача энергетической независимости, это как сдача территорий и вывод тут только один, это ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИЗМЕНА!
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29.10.2021 21:01 Ответить
Помните диверсиюс углем, про которую ЗЕлень запела?

А диверсанты сами ЗЕленые оказывается.
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29.10.2021 21:08 Ответить
Доводять країну до ручки, а потім дефолт по плану бєні,.
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31.10.2021 10:31 Ответить
прекратили покупать у РФ - торговля на крови. Возобновили поставки из РФ - торговля на крови.
таковы стандарты журналистов в Украине. Увы. Главное - вовремя переобуться
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29.10.2021 21:41 Ответить
ЗеЖ2 щурі залізли в українську клуню і чавкають , наше зерно і нашу енергію, оставляючи смердючі екскрименти.
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29.10.2021 21:51 Ответить
саме головне, щоб такі "шоу" не забувалися...і Харанту після виборів це відчулося..і вагнергейт, і єрмаки з сивохами і дубінськими...і посадки Патріотів....так просто...або просто так "па-пріколу".. на років два-три в Лук`янівському сізо йому б прищепили "любов до України"...
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29.10.2021 21:43 Ответить
Три млрд доларів заплачено за електроенергію, яку Зюзя купує у ху*ла починаючи з грудня 2019.
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29.10.2021 22:59 Ответить
https://antikor.com.ua/articles/494415-torgovlja_na_krovi_zachem_zelenskij_nachal_masshtabnye_zakupki_elektriki_u_putina_i_lukashenko Торговля на крови: зачем Зеленский начал масштабные закупки электрики у Путина и Лукашенко?

7 октября на аукционе Укрэнерго было проданы право импортировать в Украину электроэнергию из России на 2200 мегаватт, и из Беларуси - 900 мегаватт. Что означают эти колоссальные цифры? Это означает, по оценкам специалистов Энергоатома, что Украина разрешила покрывать за счёт импорта примерно 15% своего потребления! Об этом пишет сегодня в Фейсбуке известный журналист Юрий Бутусов.


В 2015-м году Украина отказалась от поставок электроэнергии из России и Беларуси, чтобы обеспечить как можно более быстрое присоединение к европейской энергосистеме. Однако после прихода к власти Владимира Зеленского мораторий на импорт из России был отменен.

В 2019-м импорт из РФ составил 1% украинского потребления, что назвалось временной мерой. Однако в 2020-м потребление импортной электрики составило уже около 5%, а по новым контрактам импорт электрики до 15% нашего потребления.

Реализовываются эти схемы благодаря лоббированию политиков в ближайшем окружении Зеленского, у которых в России и Беларуси особые связи: Андрей Ермак, Руслан Демченко, Андрей Герус.
И вот новый выгодный бизнес, и компании, связанные с высокопоставленными «слугами народа» готовятся к российским контрактам.

Вначале за два года довели до колоссальных убытков и развала, на государственных электростанциях полностью исчерпаны запасы угля, это ка будто вдруг выяснилось. И теперь, оказывается, есть только один способ пройти отопительный сезон - закупить электрики у наших врагов под угрозой отключения промышленных предприятий и коммунально сферы.

Это, конечно, не совпадение.

В итоге - на Донбассе идёт война, течёт кровь, Путин и Лукашенко убивают украинцев, белорусов, угрожают всему миру и Европе, ведут войну против Украины. А в это время руководство Украины проворачивает беспрецедентную по масштабам коммерческую сделку с Россией и Беларусью, объемы импорта электроэнергии увеличиваются во много раз.

Это глупость? Это очевидная политическая коррупция. Энергетику загнали в кризис и под видом спасения страны проворачивают бизнес вместе с врагом.

Вопреки многочисленным обязательствам и переговорам со странами Балтии и Польшей Украина начинает финансировать работу белорусской атомной станции, которую наши союзники считают новым энергетическим оружием РФ. Страны ЕС, пограничные с Беларусью, отказались покупать дешевую белорусскую электрику. Режим не признанного демократическими странами диктатора Александра Лукашенко нуждается в контрактах из Украины, и президент Зеленский продолжил сотрудничество с Лукашенко.

После Вагнергейта, после задержания Семенченко по запросу беларусских спецслужб, после поставок нефти в Беларусь и закупок бензина и дизеля, битума для Великого Будивництва, отношения с Лукашенко продолжают укрепляться. Беларусь несамостоятельна, это российский хаб под российским контролем.

Как объяснить эту откровенную торговлю на крови?

Украина обязана в следующем году полностью отсоединиться от российско-белорусской энергосистемы. Не является ли такой огромный контракт попыткой сорвать намеченное присоединение Украины в 2023-м году к европейской энергосистеме?
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30.10.2021 00:43 Ответить
идёт война, течёт кровь\\\\\\\\\\

отказались покупать дешевую белорусскую электрику\\\\\\\\\\\\\\\

нёнавижу грамотеёв - то йо-кают, то забывают "блеснуть грамотностью".

по ссылкё не ходил, но будь прокляты ёти твари которыё то вдалбливают нёдобукву, то пишут как нормально.

я просто это дерьмо замечаю и в некоторых вопросах понимаю тов. Сралина. Дебилов много.вато
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30.10.2021 14:48 Ответить
"было проданы право импортировать"-Электричество ещё никто непродавал,молитесь,если откажут , придётся готовиться к земле.)))(
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30.10.2021 23:59 Ответить
ой, туфта.
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30.10.2021 08:44 Ответить
нужно отказаться от всего российского, просрать своё и замёрзнуть в темноте назло агрессору.
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30.10.2021 11:33 Ответить
Я рахую це державною зрадою, бо ручний кабмін не зміг вирішити питання енергозабеспечення України в час війни. Дуже дивно чути думки що треба купляти електрику в когось, як в нас достатньо своїх електростанцій...
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30.10.2021 11:51 Ответить
переводчик чини)) рахует он)
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30.10.2021 16:12 Ответить
Как, кто устраивает торговлю на крови, это наш "уважаемый" и "всеми любимый" Вовик-карик. Только лишь ему это всё под силу, царь ведь!
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30.10.2021 22:12 Ответить
Причем тут раша если у нас мозгов нет? Свое угля в стране не меряно, но свою добычу усиленно хоронят,своим шахтерам не платят зарплату( "мотивируя"работать). Именно эта ситуация происходит каждую зиму. Одни и теже люди из года в год прокручивают схему- сначала не заготавливают свой уголь УКРАИНСКИЙ( уничтожая тем самым угольную отрасль) в весенне-летний период( участвуют все-те серые ,которые всегда там,при любой власти,рассказывая КАК УКРАСТЬ, ну и все кто пришел к корыту государственному). Затем наступает -А веерные отключения хотите? СРОЧНО ПО ДУРНЫМ ценам( что и требовалось получить,ну тем кто кто из года в год организовывает) покупайте уголь. Но вот незадача угольной отрасли уже ВСЕ,она вдруг НЕ может уже быть балансиром( после того как дали наконец деньги из бюджета),собственной добычи нет. И уголь подорожал до 300$ ( патаму что ВИЭ прууу в Европе и газ по 2000$, а глобального потепления почему то нет и зимой по прежнему очень холодно)И поскольку в схеме участвуют ВСЕ( правительство,силовой блок и те кто там всегда,серые посредники) то разбираться ПОЧЕМУ сразу после отопительного сезона не поступил заказ на ГОСУДАРСТВЕННЫЕ шахты и за ГРИВНИ( за нормальные ,а не за "дурные") в неспешном попядке не был заготовлен уголь что бы спокойно,без эксцессов,пройти зиму. Гнилая верхушка сьела крону дерева под названием Украина,поэтому и сама скоро сдохнет ибо нигде в мире она не сможет грабить,только сдесь. Элиткас то гнила поэтому дальше хуже.
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31.10.2021 07:17 Ответить
Так, це ганьба зелені. Але купувати через мертвечука вугілля в ордло хіба не зрада?
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31.10.2021 14:55 Ответить
 
 