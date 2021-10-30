Ривненские полицейские увидели неправильно припаркованный Seat, у 18-летнего водителя которого нашли поддельные COVID-сертификаты. ВИДЕО
18-летний житель Ривне заказал через мессенджер Telegram для себя и друзей поддельные документы о вакцинации. Стоимость каждого - тысяча гривен.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Ривненской области.
Экипаж мобильной группы по реагированию на факты совершения домашнего насилия обнаружил на улице Пушкина областного центра в 21:30 вчера, 29 октября, Seat Ibiza, припаркованный с нарушением правил дорожного движения.
Инспекторы приняли решение указать водителю на нарушение и подошли к автомобилю, в салоне которого находились люди. Увидев полицейских, те засуетились. У работников полиции возникло подозрение, что в авто могут быть запрещенные к обращению вещи. Водитель - 18-летний житель Ривне - во время общения с правоохранителями также нервничал. Во время проведения поверхностной проверки на основании статьи 34 ЗУ "О Национальной полиции" в салоне полицейские обнаружили сертификаты о вакцинации от COVID-19, однако QR-код на документах не считывался.
На место вызвали следственно-оперативную группу, которая осмотрела и изъяла 13 сертификатов с признаками подделки.
Полицейским ривнянин объяснил, что заказал "документы" для себя и друзей через мессенджер Telegram. Стоимость каждого - тысяча гривен. Ведомости в Единый реестр досудебных расследований внесли по факту использования заведомо поддельных документов по части 4 статьи 358 Уголовного кодекса Украины.
В рамках уголовного производства дознаватели совместно с работниками уголовного розыска Ривненского РУП и киберполицейскими проводят все необходимые следственно-розыскные мероприятия для установления точного портала продаж сертификатов и IP-адресов.
18-летнему ривнянину за использование заведомо поддельных документов грозит до двух лет ограничение свободы.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Нет QR кодов на легальных сертификатах.
Как он может не считываться ?)