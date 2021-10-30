Ривненские полицейские увидели неправильно припаркованный Seat, у 18-летнего водителя которого нашли поддельные COVID-сертификаты. ВИДЕО

18-летний житель Ривне заказал через мессенджер Telegram для себя и друзей поддельные документы о вакцинации. Стоимость каждого - тысяча гривен.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Ривненской области.

Экипаж мобильной группы по реагированию на факты совершения домашнего насилия обнаружил на улице Пушкина областного центра в 21:30 вчера, 29 октября, Seat Ibiza, припаркованный с нарушением правил дорожного движения.

Инспекторы приняли решение указать водителю на нарушение и подошли к автомобилю, в салоне которого находились люди. Увидев полицейских, те засуетились. У работников полиции возникло подозрение, что в авто могут быть запрещенные к обращению вещи. Водитель - 18-летний житель Ривне - во время общения с правоохранителями также нервничал. Во время проведения поверхностной проверки на основании статьи 34 ЗУ "О Национальной полиции" в салоне полицейские обнаружили сертификаты о вакцинации от COVID-19, однако QR-код на документах не считывался.

На место вызвали следственно-оперативную группу, которая осмотрела и изъяла 13 сертификатов с признаками подделки.

Полицейским ривнянин объяснил, что заказал "документы" для себя и друзей через мессенджер Telegram. Стоимость каждого - тысяча гривен. Ведомости в Единый реестр досудебных расследований внесли по факту использования заведомо поддельных документов по части 4 статьи 358 Уголовного кодекса Украины.

В рамках уголовного производства дознаватели совместно с работниками уголовного розыска Ривненского РУП и киберполицейскими проводят все необходимые следственно-розыскные мероприятия для установления точного портала продаж сертификатов и IP-адресов.

18-летнему ривнянину за использование заведомо поддельных документов грозит до двух лет ограничение свободы.

