Ривненские полицейские увидели неправильно припаркованный Seat, у 18-летнего водителя которого нашли поддельные COVID-сертификаты. ВИДЕО

18-летний житель Ривне заказал через мессенджер Telegram для себя и друзей поддельные документы о вакцинации. Стоимость каждого - тысяча гривен.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Ривненской области.

Экипаж мобильной группы по реагированию на факты совершения домашнего насилия обнаружил на улице Пушкина областного центра в 21:30 вчера, 29 октября, Seat Ibiza, припаркованный с нарушением правил дорожного движения.

Инспекторы приняли решение указать водителю на нарушение и подошли к автомобилю, в салоне которого находились люди. Увидев полицейских, те засуетились. У работников полиции возникло подозрение, что в авто могут быть запрещенные к обращению вещи. Водитель - 18-летний житель Ривне - во время общения с правоохранителями также нервничал. Во время проведения поверхностной проверки на основании статьи 34 ЗУ "О Национальной полиции" в салоне полицейские обнаружили сертификаты о вакцинации от COVID-19, однако QR-код на документах не считывался.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Фейковые COVID-сертификаты выявили в аэропорту "Борисполь" у 10 пассажиров, прилетевших из других государств, - Нацполиция

На место вызвали следственно-оперативную группу, которая осмотрела и изъяла 13 сертификатов с признаками подделки.

Полицейским ривнянин объяснил, что заказал "документы" для себя и друзей через мессенджер Telegram. Стоимость каждого - тысяча гривен. Ведомости в Единый реестр досудебных расследований внесли по факту использования заведомо поддельных документов по части 4 статьи 358 Уголовного кодекса Украины.

В рамках уголовного производства дознаватели совместно с работниками уголовного розыска Ривненского РУП и киберполицейскими проводят все необходимые следственно-розыскные мероприятия для установления точного портала продаж сертификатов и IP-адресов.

18-летнему ривнянину за использование заведомо поддельных документов грозит до двух лет ограничение свободы.

Также читайте: За неделю открыли около 100 уголовных производств за подделку COVID-сертификатов. Это лишь разминка, - Енин

+22
ОК, ніхто не забороняє відстоювати права, але якщо людина проти вакцинації, то хай виступає проти неї гідно і відкрито, а не ховається за куплений сертифікат! Навіщо розводити корупцію і видавати себе за вакцинованого? Права - це одне, а корупція - це зовсім інше! Відстоюйте свої права ЧЕСНО!
30.10.2021 23:53 Ответить
+17
Що значить вам недають жити? Не хочите вакцинуватись сидіть дома, в магазин за продуктами можна без вакцини, АЗС, аптеки і т.д. В чому справа? На планеті Земля пандемія, потрібні деякі обмеження, які людство не раз вводило, і вони допомагали. Де тут порушення Конституції? Тоді виходить можна сифіліс, СНІД розповсюджувати, бо якщо накласти обмеження це будуть порушення Конституції?
31.10.2021 00:38 Ответить
+14
А з другої сторони не дають людям жити нормально. Силою нав'язуючи вакцинування. Обмежуючи права і свободи прописані в конституції. Тому і люди і йдуть на це. Таке враження що ми в Африці живемо. Як так щоб в автобусі людина не могла прохіхати? Коли розказують про міфічних хворих і переповнені лікарні коли насправді вони пусті? Невже ми добивались на майдані такого майбутнього? Чим нацгвардія і поліція краще тогож берута виконуючи злочинні накази керівництва яке є нічим не краще від того що було в 2014 році?Люди не мають ні сили ні нервів з цим боротись тому і купують таке щоб заслужити право як це не парадоксально звучить спокійно пересуватися по рідній землі.
31.10.2021 00:13 Ответить
Вы его тоже напишете.в графе "добровольно и согласен"
31.10.2021 10:08 Ответить
На місце все може розставити справжня страхова медицина. Не вакцинований, значить ризик зростає і плати більше, або деякі медпослуги страхівка покривати не буде. А хто сильно розуміється на правах і свободах людини їдьте в США, Великобританію, почитайте Білль про права, Загальну декларацію прав людини. А потім на телеканала з повним правом можете розповісти про права
31.10.2021 08:47 Ответить
Сенсация!!! Особенно с " поверхневою перевиркою"""
31.10.2021 13:25 Ответить
"однако QR-код на документах не считывался"
Нет QR кодов на легальных сертификатах.
Как он может не считываться ?)
31.10.2021 22:28 Ответить
