Контуженный Кива, Арахамия и Сковорода, фейковая ДІЯ и очень решительная реформа Рады | ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу #23. ВИДЕО

Друзья и подруги, "ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу" вернулись из небольшого отпуска и готовы раздавать підсвинків за трэш и другие достижения, которыми нас не устают кормить родные политики.

🔴 ФЕЙКОВАЯ "ДІЯ" И ФЕДОРОВ

Нарушаем традицию и первого, президентского підсвинка, отправляем не к Владимиру Зеленскому, а в Минцифры. Там пригласили на стажировку 21-летнего мошенника, разработавшего фейковое приложение "Дія". В нем можно было сделать себе любые документы, добавить пару лет, чтобы покупать алкоголь, а заодно – нарисовать сертификат вакцинации.

🟠АРАХАМИЯ И СКОВОРОДА

Следующий підсвинок отправляется к Давиду Арахамии, который не смог отличить Григория Сковороду и Леонардо Ди Каприо.

🟢КОНТУЖЕННЫЙ КИВА

А следующий наш подсвинок достается сопредседателю партии ОПЗЖ Вадиму Рабиновичу – за чистосердечное признание, чем именно партии ОПЗЖ так ценен Илья Кива. Тем, что он... контужен! Вот так откровенность.

🟡 ОЧЕНЬ РЕШИТЕЛЬНАЯ РЕФОРМА РАДЫ

Решительная и бескомпромиссная реформа может постичь парламентские СМИ – телеканал и газету Верховной Рады. Мол, там сейчас все слишком сложно. А должно быть просто и понятно. Ну конечно, что же это за канал, где на "общепонятном" не показывают сериал "Сваты"?

🔴 ШЕВЧЕНКО КАК НАКАЗАНИЕ

А вот в рубрике "Облтрешпостач" у нас сегодня – суд. А именно – Малиновский райсуд Одессы, присудивший двум ворам 19-ти и 23-х лет, пойманным на краже автомагнитол… чтение Шевченко и Марка Твена!

Как отмечено в приговоре, ребята не говорят сложными предложениями, имеют ограниченный словарный запас, а их действия на месте кражи говорят о "детском, почти неразумном для взрослого человека поведении". Никого вам не напоминает?

Ставьте лайк этому видео, оставляйте комментарий и подписывайтесь, чтобы ничего не пропустить!

Программа "ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу" подготовлена ​​и размещена каналом "Цензор.НЕТ" в рамках реализации проекта по медиаграмотности и противодействию дезинформации в украинских медиа при поддержке Представительства "Фонда Фридриха Науманна за Свободу" в Украине.

В программе высказаны исключительно взгляды авторов. Они не обязательно отражают позицию Представительства "Фонда Фридриха Науманна за Свободу" в Украине.