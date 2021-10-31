РУС
Зачем Рабинович Киву защищал и кто такой Леонардо Сковорода? | Ахтем Сеитаблаев в Легко-шоу. ВИДЕО

Воскресное литературно-поэтическое "Легко-шоу" на Цензор.НЕТ летит к вам, дорогие друзья и подруги!

В нашем легком ироническом меню – суд, который присудили малолетним горе-воришкам читать Шевченко и Джека Лондона, Николай Тищенко и гречка с салом, также – настоящая ценность Ильи Кивы для ОПЗЖ.

Гвоздь программы, конечно же, – лауреат литературной премии имени Давида Арахамии – Леонардо Джонович Сковорода, которого мир поймал бы, если бы смог.

В рубрике #Шоубісики Марина Данилюк-Ярмолаева будет определять, насколько Богдан Буткевич близок к украинскому народу. Что там по ценам на гречку и сало?

А гостем сегодняшнего Легко-шоу будет украинский актер и режиссер Ахтем Сеитаблаев.

Оставляйте лайк, комментарий и, конечно, подписывайтесь на Цензор.НЕТ, а чтобы ничего не пропускать - не забудьте нажать на колокольчик!

Проект реализуется в партнерстве с телеканалом "Киев" при поддержке Украинского культурного фонда. Позиция Украинского культурного фонда может не совпадать с мнением авторов.

Киев (26143) Рабинович Вадим (246) Буткевич Богдан (436)
Топ комментарии
+6
ОПЗЖ без Киви, це як Смєхопанорама без Петросяна.
31.10.2021 21:17 Ответить
31.10.2021 21:17 Ответить
+4
Hon. Judge Dredd@Dredd_Director



В історії незалежної України була влада і більш злочинна (Янукович), і більш руйнівна для економіки (Кравчук), і більш авторитарна (Кучма), але неможливо згадати більш брехливої, дріб'язково злодійкуватої та нікчемної владної команди.
Тотальна брехня та нікчемність.
Влада сявок
31.10.2021 21:59 Ответить
31.10.2021 21:59 Ответить
+2
Влада зелених сявок
31.10.2021 22:26 Ответить
31.10.2021 22:26 Ответить
Чьи яйца чешет Кива ?
31.10.2021 21:32 Ответить
31.10.2021 21:32 Ответить
ОПЗЖ без Киви, це як Смєхопанорама без Петросяна.
31.10.2021 21:17 Ответить
31.10.2021 21:17 Ответить
Не пускайте контуженного Киву в Верховную Раду:
31.10.2021 21:38 Ответить
31.10.2021 21:38 Ответить
31.10.2021 21:44 Ответить
31.10.2021 21:44 Ответить
Hon. Judge Dredd@Dredd_Director



В історії незалежної України була влада і більш злочинна (Янукович), і більш руйнівна для економіки (Кравчук), і більш авторитарна (Кучма), але неможливо згадати більш брехливої, дріб'язково злодійкуватої та нікчемної владної команди.
Тотальна брехня та нікчемність.
Влада сявок
31.10.2021 21:59 Ответить
31.10.2021 21:59 Ответить
Влада зелених сявок
31.10.2021 22:26 Ответить
31.10.2021 22:26 Ответить
Запустили космонавта по фамилии Рабинович в космос а он от волнения забыл свой позывной.
Земля,Земля кто я?
Вообще то Рабинович ты поц, но сейчас ты Сокол.
31.10.2021 23:21 Ответить
31.10.2021 23:21 Ответить
невесту бережёт...чё кипиш подняли?
01.11.2021 01:22 Ответить
01.11.2021 01:22 Ответить
 
 