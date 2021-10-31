Зачем Рабинович Киву защищал и кто такой Леонардо Сковорода? | Ахтем Сеитаблаев в Легко-шоу. ВИДЕО
Воскресное литературно-поэтическое "Легко-шоу" на Цензор.НЕТ летит к вам, дорогие друзья и подруги!
В нашем легком ироническом меню – суд, который присудили малолетним горе-воришкам читать Шевченко и Джека Лондона, Николай Тищенко и гречка с салом, также – настоящая ценность Ильи Кивы для ОПЗЖ.
Гвоздь программы, конечно же, – лауреат литературной премии имени Давида Арахамии – Леонардо Джонович Сковорода, которого мир поймал бы, если бы смог.
В рубрике #Шоубісики Марина Данилюк-Ярмолаева будет определять, насколько Богдан Буткевич близок к украинскому народу. Что там по ценам на гречку и сало?
А гостем сегодняшнего Легко-шоу будет украинский актер и режиссер Ахтем Сеитаблаев.
Оставляйте лайк, комментарий и, конечно, подписывайтесь на Цензор.НЕТ, а чтобы ничего не пропускать - не забудьте нажать на колокольчик!
Проект реализуется в партнерстве с телеканалом "Киев" при поддержке Украинского культурного фонда. Позиция Украинского культурного фонда может не совпадать с мнением авторов.
В історії незалежної України була влада і більш злочинна (Янукович), і більш руйнівна для економіки (Кравчук), і більш авторитарна (Кучма), але неможливо згадати більш брехливої, дріб'язково злодійкуватої та нікчемної владної команди.
Тотальна брехня та нікчемність.
Влада сявок
Земля,Земля кто я?
Вообще то Рабинович ты поц, но сейчас ты Сокол.