Зачем Рабинович Киву защищал и кто такой Леонардо Сковорода? | Ахтем Сеитаблаев в Легко-шоу. ВИДЕО

Воскресное литературно-поэтическое "Легко-шоу" на Цензор.НЕТ летит к вам, дорогие друзья и подруги!

В нашем легком ироническом меню – суд, который присудили малолетним горе-воришкам читать Шевченко и Джека Лондона, Николай Тищенко и гречка с салом, также – настоящая ценность Ильи Кивы для ОПЗЖ.

Гвоздь программы, конечно же, – лауреат литературной премии имени Давида Арахамии – Леонардо Джонович Сковорода, которого мир поймал бы, если бы смог.

В рубрике #Шоубісики Марина Данилюк-Ярмолаева будет определять, насколько Богдан Буткевич близок к украинскому народу. Что там по ценам на гречку и сало?

А гостем сегодняшнего Легко-шоу будет украинский актер и режиссер Ахтем Сеитаблаев.

