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Разумков об участии в выборах президента: "Я не говорил "нет"". ВИДЕО

Экс-спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков не исключил участия в будущих выборах президента Украины.

О возможности своего баллотирования в президенты Украины высказался в программе "Реальная политика с Евгением Киселевым" на телеканале "Украина 24" экс-спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков.

На слова ведущего: "Вы же не собираетесь участвовать в выборах президента" Разумков ответил: "Я разве такое говорил? Я не говорил "нет".

Разумков прокомментировал тот факт, в этом избирательном цикле складывается уникальная ситуация: выборы в Верховную Раду состоятся раньше, чем президентские.

"Сегодня я, к сожалению, слышу много разговоров, которые начались внутри парламента, внутри монобольшинства, и мне это очень не нравится, что выборы нужно перенести на 2024 год. И можно обратиться в Конституционный сд или что-то изменить в Конституции... Я бы не шел этим путем, потому что, зная некоторых моих коллег, они так изменят конституцию, что IX созыв Верховной Рады будет пожизненным, пока его вперед ногами не вынесут. Это плохая история. Так нельзя делать. Нужно ходить к людям за мандатом доверия. Если правильно все делаешь — тебя снова выберут. Неправильно делаешь — тебя вернут на улицу, откуда ты пришел", — сказал он.

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Политик напомнил, когда предусмотрено проведение выборов по закону.

В Конституции четко прописано: выборы должны проходить в последнее воскресенье октября пятого года полномочий. Другого там нет. Единственный случай, который был в истории Украины, когда было чуть больше пяти лет. Все остальные Рады работали чуть меньше. Не нарушать закон — это должно быть законом для любого политика или чиновника. Я понимаю, что лучше посидеть еще год в стенах Верховной Рады. Это же удобно. Но нельзя менять Конституцию или подстраивать под себя Конституционный суд или другие законы, чтобы еще полгода поносить с собой мандат и походить со значком на лацкане. Не для того нас выбирали. Если бы мы шли на выборы и говорили, что изменим закон, чтобы дольше посидеть в Верховной Раде, я думаю, результаты были бы совсем другие, и о монобольшинстве речи бы не шло", — сказал он.

выборы (24763) Президент (4425) рейтинг (1643) Разумков Дмитрий (1522)


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Топ комментарии
+11
еще одна мессия, ломбардщик хренов
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01.11.2021 11:56 Ответить
+9
Недоумок Зеля набрався багато негативу і ляльководи готують нову фігуру не замазану в скандалах.
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01.11.2021 11:57 Ответить
+7
розколюй, розколюй популістів-зебілів. Тим більше, рижа мразь баблішком допомагає...
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01.11.2021 11:53 Ответить
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В качестве участника кардебалета на встечах с зебилами
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01.11.2021 11:51 Ответить
розколюй, розколюй популістів-зебілів. Тим більше, рижа мразь баблішком допомагає...
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01.11.2021 11:53 Ответить
До них еще дожить надо без забвения.А вот галерку разгонят...
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01.11.2021 11:53 Ответить
Буде відтягувати кінець Зеленського...
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01.11.2021 11:53 Ответить
Разумков пойдет в кандидаты в президенты только для того чтобы отобрать голоса у Зеленского. Но всем понятно что этот номер не пройдет
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01.11.2021 11:53 Ответить
Недоумок Зеля набрався багато негативу і ляльководи готують нову фігуру не замазану в скандалах.
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01.11.2021 11:57 Ответить
Президент Зеленский не мог набраться негатива потому что всем умным людям понятно что ворюги боятся Зеленского и придумывают на него всякую ерунду
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01.11.2021 12:03 Ответить
Чауса не викрадав, з Бєнєю бабло не виводив з Приватбанку, у вагнергейті не помічений і прочая, прочая.
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01.11.2021 12:15 Ответить
!!!
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01.11.2021 12:21 Ответить
Ото ворюги напугались Вазелина... Они с ним дорвались к власти и напугались. Так напугались, что за первые полгода весь бюджет спионерили... И до сих пор боятся с тем же успехом.
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01.11.2021 13:01 Ответить
Очередная многоходовочка от хозяев 95-квартета.
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01.11.2021 12:25 Ответить
Как раз очень даже проходит этот номер)
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01.11.2021 11:58 Ответить
Правильно. До виборів у зєлі уже не буде чого відбирати. Буде - як розмазня ющенко у 2010-му.
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01.11.2021 22:47 Ответить
Та нет ,не проканает ,харизмы там ноль ,не рыба-не мясо ,где-то какой-то партии пару-тройку процентов добавить сможет а о президенстве даже говорить несерьёзно ..
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01.11.2021 11:54 Ответить
"Ой... А ви спробуйте мене переконати, що я такий вес классний!"

Цікаво, а кто його питав і кому він не казав "Ні!"?

Прикольний "кандидат"!
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01.11.2021 11:56 Ответить
Де жа вю какое-то...
-Ах, с вами вижусь я, милорд... -Затем, что я вам дорог?

-Ах, нет, затем, чтоб вам сказать, нам видеться не след.

-Но без меня уже ль ваш день не скучен и не долог?

-Я не сказала "да", милорд. -Вы не сказали "нет".
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01.11.2021 13:45 Ответить
хоч ти не тошни дімчику...
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01.11.2021 11:56 Ответить
еще одна мессия, ломбардщик хренов
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01.11.2021 11:56 Ответить
Наконец медведчук и ващук пойдут одной колонной.
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01.11.2021 11:57 Ответить
У них (сранх гейпутатов) как они туда попадают какая то "звездная болезнь начинается"!! Один дисеры строчит, (пир том шо сам баран бараном) другой партию свою думает создать (хотя и без тебя там уже партийных мудаков как тараканов за баней, вас тока не хватало) третий спит и видит себя в презиках... Вы бы с небес на землю иногда спускались, а то у вас там греча по 12 гривен, аж интересно как вы там так живете и в хер не дуете!!!
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01.11.2021 11:57 Ответить
Бубуин зеленый решил братьев по разуму перед лишением мандата попугать.Видно не лох уже принял решение.
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01.11.2021 11:57 Ответить
"Я не говорил "нет"".-Барыга не кокетничает. Он знает: ему ещё надо послужить в армии. /Барыга-скупщик краденого. Семья Разумкова владеет сетью ломбардов. Если у вас ограбили квартиру, со стопроцентной вероятностью сворованное имущество будет сдано в ломбард.
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01.11.2021 11:59 Ответить
интересный факт прошлого жесткого локдауна , когда в большом миллионнике покупались ЖЕЛАЮЩИМИ справки работников ломбардов ,для свободного передвижения по городу
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01.11.2021 12:22 Ответить
Нет говорил лживый гундосый безмозглый Клоун Офшорник Зе!
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01.11.2021 12:14 Ответить
Абсолютно не интересно, что говорил/не говорил или говорит сейчас Разумков. Как и он сам.
Жалкие потуги олигархического прихвостня пропиариться.
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01.11.2021 12:15 Ответить
Процента 1.5 наберёт

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01.11.2021 12:16 Ответить
Опять же , наблюдаю за 24 Украина они врубили горячее антивовинское политшоу даже в воскресенье с парочкой с закрытого 112-го , с обилием экспертов с ЕС с истериками зеленых , шо их оббрихують ...
А в то же время на ************ насмешки над вовой и Даниловым, Кулебой ... восхваление ОПЗЖ и полное умалчивание фамилий ЕРМАК И РАЗУМКОВ...

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01.11.2021 12:20 Ответить
Куда Ахметов прикажет туда и пойдет.
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01.11.2021 12:24 Ответить
Йде, на жаль, до того, що поміняють шило на мило. Чим не "стабільність", трясця їх мамі...
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01.11.2021 12:25 Ответить
Барышня ещё не решила, пока ломается, набивает цену.
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01.11.2021 12:27 Ответить
еще полгода тому стало очевидно, что украинофоба димасика разумного владельцы Украины усиленными темпами готовят к тому, чтобы стать очередным "народным" ************ на следующих выборах.
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01.11.2021 12:30 Ответить
А сколько о Савченко бла-бла-бла было. Разумков-сбитый летчик... и миномета у него нет...
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01.11.2021 12:50 Ответить
Неуловимый Джо?
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01.11.2021 12:51 Ответить
Разумков це Ющер№2.
Таке ж саме пусто-порожнє, ні о чому, здається НІХТО не скаже взагалі ЧОГО він хоче.
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01.11.2021 12:57 Ответить
Щоб там не було...ЗЕ - *****#
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01.11.2021 12:59 Ответить
буратина 2.0
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01.11.2021 13:15 Ответить
вне зависимости от отношения к Разумкову - шансы победить на выборах у него нулевые. Конечно, если прямо сейчас не начать снимать сериал...
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01.11.2021 13:48 Ответить
Тот идиот, который выберет ЛИДЕРОМ ГОСУДАРСТВА этого СТОРОННИКА РОССИИ лавирующего между фракциями и не имеющего ЛИЧНОГО МНЕНИЯ, отбросит ВСЕ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ СДВИГИ Неньки за последние пять лет, во времена Кравчука. Разумков - ЭТО ПУСТОЕ МЕСТО, а для Украины СКРЫТЫЙ ВРАГ. Господи, когда же наконец ТОЛПА НЕДОУСМКОВ начнёт думать не о себе, а о СТРАНЕ В КОТОРОЙ ЖИВЁТ И РАСТИТ ДЕТЕЙ?!...
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01.11.2021 14:10 Ответить
Никогда
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01.11.2021 14:52 Ответить
мона пИсАтЬ как то по нормальному?
выглядит тупо эТи капслокИ. ну реально - неуважение
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02.11.2021 09:56 Ответить
Если твоя пыка усматривает неуважение к себе - обратись к психитру, а лкучше прямо в ООН, к Гутеришу, там помогут.
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02.11.2021 11:22 Ответить
так ты не мне, не только делаешь вырвиглазость, а всем, кто рискнет читать твои реплики.
Ты или болен, извини, или совсем плох. Почему же все почти пишут бЕз этоГо, а тЫ - КривЛЯЕшьСЯ? мне - да, стремно читать неадекватный комент, он может и логичный, но это как бы выискивать зерна логики в бреде Лаврова - так и ты. выглядишь как придурок, по простому скажу.
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02.11.2021 11:30 Ответить
Я тебе подскажу два вариатна разрешения твоей фишки, ибо ты единственный неадекват, кто возмутился. Первое - пройди мимо и не читай. И второе, набери в рот говна и плюнь в монитор, прямо на мой коммент, тебе полегчает, дятел.
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02.11.2021 11:34 Ответить
так лучше ты бы не писал шо видно всем и хочется плюнуть те в харю, а?
ибо это всем видно, а не тока мне, не?
че ты кривляешься то, а?
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02.11.2021 11:40 Ответить
Да ты твердолобый, щенок. Я ж тебе написал как избавиться от фишки!... Узбагойся перфекционист-долбодятел. Если и это не помогает... повиси вниз головой. Моча, которая прильёт к бестолковке станет хорошей заменой твоему неадекватному мозжечку.
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02.11.2021 12:34 Ответить
то есть ты как и напр. веруны - я им указываю что они, как ты там сказал, а они оскорбл*ют и пишут точно практически то же самое как и ты.
И да - ты и они - были бы супер активными де.генералами совковой "армии"(твердолобые), положить 5 дивизий, но доказать что "я прав".
когда же вы, совки, передОхнете то?
ты вместо извинений, как всегда - претензии и оскорбления, вот именно это я и ожидал увидеть, дзинькуе
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02.11.2021 12:43 Ответить
ТЫ настолько ТУП, что даже не удосужился посмотреть на ФЛАЖОК над моим комментом щенок. Я совком НИКОГДА не был, а ты базарная тупая БАБА придумывающая себе проблемы. Я рад что ТВОЁ очко подгорает от моих ВЫКЛАДОК.
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02.11.2021 13:37 Ответить
Разумков-слуга олигархов.
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01.11.2021 14:33 Ответить
Кто не слуга олигархов ??
Увы, бред Зеленского об олигархах подхватывают , оставшиеся от 73% , также, как бред ,,русского мира,, об ,,преступлениях и обогащениях ,, Порошенко, подхватили диванные Стратеги в Украине, во главе с Гордоном...
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01.11.2021 15:54 Ответить
Нужно жить в Украине,чтобы не терять связь с украинской реальностью и не связывать не связываемое.Гордон,Разумков работают на Ахметова.Против "антиолигархического" закона Зеленского обьеденились прорусские ОПЗЖ.якобы про украинские Порошенко,а так же просто ворье вроде Ахметова и тому подобных персонажей все они олигархи..Это очень показательно и говорит о том.что Президент на правильном пути.
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01.11.2021 16:08 Ответить
https://t.me/pecherhill Печерский холм , November 1
О ситуации с Разумковым. Офис президента, наконец, дозрел до более-менее адекватного решения. Сейчас там активно пытаются с бывшим спикером договориться о взаимном нейтралитете, с целью остановить поток критики в адрес власти со стороны Разумкова. В ОП хотят сбить волну сейчас, что бы в будущем либо найти на Разумкова компромат, либо дождаться какой-либо его ошибки. В качестве альтернативы, бывшего спикера пугают планом «выдавливания из Рады».
План хороший всем, кроме одного: на мировую Разумков не пойдет, а все удары со стороны власти Разумкову только на руку. Умники в ОП так и не поняли, что их нынешнее положение по Разумкову - это классический цуцванг. Любой их ход только все портит. Идти на любые договоренности Разумкову сейчас не выгодно. 7% рейтинга, это прекрасная стартовая позиция для политической борьбы, а как политик Разумков опытнее и коварнее всего Офиса президента вместе взятого. Единственное поле, на котором Разумков может расширить свой электорат, это поле «Слуги народа». Бывший спикер активно работает над этим.

Разумков сейчас стал регулярным гостем на каналах Рината Ахметова. Не брезгует он и прочими телеканалами. Он кругом кусает власть. В сети уже начали гулять рекламные ролики Разумкова. Все это не появляется на пустом месте, о том, что проект «Разумков» возьмется финансировать Ахметов, мы писали давно. Назад уже не отыграешь. Более того, единственное, чем руководство фракции сейчас удерживает часть депутатов от откола и перехода по знамена Разумкова, это деньги. Те самые «конверты» которые в ВР приносит депутат Трухин.

Скажем больше, из перфоманса по выдавливанию Разумкова из ВР, Разумков создаст увлекательное шоу, которое покажет фракцию «Слуга народа» жлобами и подлецами, а Разумкова - воином света. Вылетит он из ВР? И что? Юлия Тимошенко и Виктор Янукович тоже подолгу работали вне стен Верховной рады. Портить жизнь друг другу и вместе президенту Ющенко, им это не мешало.
Офису президента нужно просто смириться. Проект «Разумков» уже стал реальностью. С ним придется жить.
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01.11.2021 16:16 Ответить
Второй абзац противоречит первому. Если бы ОП видел возможность договориться с Разумковым о каком-то нейтралитете, он бы по сей день сидел в кресле спикера. Проект «Разумков» стал отчётливо виднеться уже очень давно. Вместо того, что бы сразу сбить опасного конкурента, с ним стали искать нейтралитета. А отставка как раз ознаменовала начало горячей стадии открытого противостояния. И сейчас в ОП решают какой Разумков менее опасен в этом противостоянии, с мандатом или без.
Но Петру то с этого что? При Зеленском он хоть на виду, как преследуемый оппозиционер.)) Что при Разумкове будет делать, если тот будет его игнорить? Какие у порохоботов планы на ближайшую пятилетку?)) Про каштаны только не надо.)) Не позорься!
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01.11.2021 17:11 Ответить
-Ах, с вами вижусь я, милорд... -Затем, что я вам дорог?
-Ах, нет, затем, чтоб вам сказать, нам видеться не след.
-Но без меня уже ль ваш день не скучен и не долог?
-Я не сказала "да", милорд. -Вы не сказали "нет".

Зеленый балаган продолжается...
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01.11.2021 23:35 Ответить
Думаю что Кремль готовит замену Зеленскому в лице Разумкова, им будут подыгрывать агенты РФ разные там Смешки, Гордоны и подобные.

Медведчуки и Бойки.. это уже протухший материал и они уже выше не прыгнут, РФ нужна новая кровь, такой себе среднинький материал не так явно проросиийкий.
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02.11.2021 00:01 Ответить
О, ещё один слуга мудрого нарiда!
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02.11.2021 07:03 Ответить
ну это уже какой то подписьздесь!!!!)))скоро пэтэушников-торчков ушастых, по помойкам собирать будут и в президенты толкать.. ..рейтинги ************ будущих тут недавно показали, Алешка Шлюшко, Замурашка, петуШарик еще из дна-днища кто то, тоже че т там % понабрали))....это приколы такие или нарид действительно с ума по тихой грусти сходит?))) Кывы с Рыбановичем, да матерого разведчика с умейкой -всезнайкой не хватает еще, да придурка красноперого харьковского, пионера мордатого в коротких розовых штанишках, имени не помню, аЛесик какой вроде)))))))
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02.11.2021 07:07 Ответить
восхождение очередного ублюдка...
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02.11.2021 07:21 Ответить
Самомнение у некотрых хоть отбавляй!
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02.11.2021 08:03 Ответить
Ну який з цього ватника президент? Хай їхає .....
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02.11.2021 10:53 Ответить
 
 