Разумков об участии в выборах президента: "Я не говорил "нет"". ВИДЕО
Экс-спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков не исключил участия в будущих выборах президента Украины.
О возможности своего баллотирования в президенты Украины высказался в программе "Реальная политика с Евгением Киселевым" на телеканале "Украина 24" экс-спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков.
На слова ведущего: "Вы же не собираетесь участвовать в выборах президента" Разумков ответил: "Я разве такое говорил? Я не говорил "нет".
Разумков прокомментировал тот факт, в этом избирательном цикле складывается уникальная ситуация: выборы в Верховную Раду состоятся раньше, чем президентские.
"Сегодня я, к сожалению, слышу много разговоров, которые начались внутри парламента, внутри монобольшинства, и мне это очень не нравится, что выборы нужно перенести на 2024 год. И можно обратиться в Конституционный сд или что-то изменить в Конституции... Я бы не шел этим путем, потому что, зная некоторых моих коллег, они так изменят конституцию, что IX созыв Верховной Рады будет пожизненным, пока его вперед ногами не вынесут. Это плохая история. Так нельзя делать. Нужно ходить к людям за мандатом доверия. Если правильно все делаешь — тебя снова выберут. Неправильно делаешь — тебя вернут на улицу, откуда ты пришел", — сказал он.
Политик напомнил, когда предусмотрено проведение выборов по закону.
В Конституции четко прописано: выборы должны проходить в последнее воскресенье октября пятого года полномочий. Другого там нет. Единственный случай, который был в истории Украины, когда было чуть больше пяти лет. Все остальные Рады работали чуть меньше. Не нарушать закон — это должно быть законом для любого политика или чиновника. Я понимаю, что лучше посидеть еще год в стенах Верховной Рады. Это же удобно. Но нельзя менять Конституцию или подстраивать под себя Конституционный суд или другие законы, чтобы еще полгода поносить с собой мандат и походить со значком на лацкане. Не для того нас выбирали. Если бы мы шли на выборы и говорили, что изменим закон, чтобы дольше посидеть в Верховной Раде, я думаю, результаты были бы совсем другие, и о монобольшинстве речи бы не шло", — сказал он.
Пожалуйста, подождите...
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Цікаво, а кто його питав і кому він не казав "Ні!"?
Прикольний "кандидат"!
-Ах, с вами вижусь я, милорд... -Затем, что я вам дорог?
-Ах, нет, затем, чтоб вам сказать, нам видеться не след.
-Но без меня уже ль ваш день не скучен и не долог?
-Я не сказала "да", милорд. -Вы не сказали "нет".
Жалкие потуги олигархического прихвостня пропиариться.
А в то же время на ************ насмешки над вовой и Даниловым, Кулебой ... восхваление ОПЗЖ и полное умалчивание фамилий ЕРМАК И РАЗУМКОВ...
Таке ж саме пусто-порожнє, ні о чому, здається НІХТО не скаже взагалі ЧОГО він хоче.
выглядит тупо эТи капслокИ. ну реально - неуважение
Ты или болен, извини, или совсем плох. Почему же все почти пишут бЕз этоГо, а тЫ - КривЛЯЕшьСЯ? мне - да, стремно читать неадекватный комент, он может и логичный, но это как бы выискивать зерна логики в бреде Лаврова - так и ты. выглядишь как придурок, по простому скажу.
ибо это всем видно, а не тока мне, не?
че ты кривляешься то, а?
И да - ты и они - были бы супер активными де.генералами совковой "армии"(твердолобые), положить 5 дивизий, но доказать что "я прав".
когда же вы, совки, передОхнете то?
ты вместо извинений, как всегда - претензии и оскорбления, вот именно это я и ожидал увидеть, дзинькуе
Увы, бред Зеленского об олигархах подхватывают , оставшиеся от 73% , также, как бред ,,русского мира,, об ,,преступлениях и обогащениях ,, Порошенко, подхватили диванные Стратеги в Украине, во главе с Гордоном...
О ситуации с Разумковым. Офис президента, наконец, дозрел до более-менее адекватного решения. Сейчас там активно пытаются с бывшим спикером договориться о взаимном нейтралитете, с целью остановить поток критики в адрес власти со стороны Разумкова. В ОП хотят сбить волну сейчас, что бы в будущем либо найти на Разумкова компромат, либо дождаться какой-либо его ошибки. В качестве альтернативы, бывшего спикера пугают планом «выдавливания из Рады».
План хороший всем, кроме одного: на мировую Разумков не пойдет, а все удары со стороны власти Разумкову только на руку. Умники в ОП так и не поняли, что их нынешнее положение по Разумкову - это классический цуцванг. Любой их ход только все портит. Идти на любые договоренности Разумкову сейчас не выгодно. 7% рейтинга, это прекрасная стартовая позиция для политической борьбы, а как политик Разумков опытнее и коварнее всего Офиса президента вместе взятого. Единственное поле, на котором Разумков может расширить свой электорат, это поле «Слуги народа». Бывший спикер активно работает над этим.
Разумков сейчас стал регулярным гостем на каналах Рината Ахметова. Не брезгует он и прочими телеканалами. Он кругом кусает власть. В сети уже начали гулять рекламные ролики Разумкова. Все это не появляется на пустом месте, о том, что проект «Разумков» возьмется финансировать Ахметов, мы писали давно. Назад уже не отыграешь. Более того, единственное, чем руководство фракции сейчас удерживает часть депутатов от откола и перехода по знамена Разумкова, это деньги. Те самые «конверты» которые в ВР приносит депутат Трухин.
Скажем больше, из перфоманса по выдавливанию Разумкова из ВР, Разумков создаст увлекательное шоу, которое покажет фракцию «Слуга народа» жлобами и подлецами, а Разумкова - воином света. Вылетит он из ВР? И что? Юлия Тимошенко и Виктор Янукович тоже подолгу работали вне стен Верховной рады. Портить жизнь друг другу и вместе президенту Ющенко, им это не мешало.
Офису президента нужно просто смириться. Проект «Разумков» уже стал реальностью. С ним придется жить.
Но Петру то с этого что? При Зеленском он хоть на виду, как преследуемый оппозиционер.)) Что при Разумкове будет делать, если тот будет его игнорить? Какие у порохоботов планы на ближайшую пятилетку?)) Про каштаны только не надо.)) Не позорься!
-Ах, нет, затем, чтоб вам сказать, нам видеться не след.
-Но без меня уже ль ваш день не скучен и не долог?
-Я не сказала "да", милорд. -Вы не сказали "нет".
Зеленый балаган продолжается...
Медведчуки и Бойки.. это уже протухший материал и они уже выше не прыгнут, РФ нужна новая кровь, такой себе среднинький материал не так явно проросиийкий.