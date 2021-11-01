Разумков об участии в выборах президента: "Я не говорил "нет"". ВИДЕО

Экс-спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков не исключил участия в будущих выборах президента Украины.

О возможности своего баллотирования в президенты Украины высказался в программе "Реальная политика с Евгением Киселевым" на телеканале "Украина 24" экс-спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков.

На слова ведущего: "Вы же не собираетесь участвовать в выборах президента" Разумков ответил: "Я разве такое говорил? Я не говорил "нет".

Разумков прокомментировал тот факт, в этом избирательном цикле складывается уникальная ситуация: выборы в Верховную Раду состоятся раньше, чем президентские.

"Сегодня я, к сожалению, слышу много разговоров, которые начались внутри парламента, внутри монобольшинства, и мне это очень не нравится, что выборы нужно перенести на 2024 год. И можно обратиться в Конституционный сд или что-то изменить в Конституции... Я бы не шел этим путем, потому что, зная некоторых моих коллег, они так изменят конституцию, что IX созыв Верховной Рады будет пожизненным, пока его вперед ногами не вынесут. Это плохая история. Так нельзя делать. Нужно ходить к людям за мандатом доверия. Если правильно все делаешь — тебя снова выберут. Неправильно делаешь — тебя вернут на улицу, откуда ты пришел", — сказал он.

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Политик напомнил, когда предусмотрено проведение выборов по закону.

В Конституции четко прописано: выборы должны проходить в последнее воскресенье октября пятого года полномочий. Другого там нет. Единственный случай, который был в истории Украины, когда было чуть больше пяти лет. Все остальные Рады работали чуть меньше. Не нарушать закон — это должно быть законом для любого политика или чиновника. Я понимаю, что лучше посидеть еще год в стенах Верховной Рады. Это же удобно. Но нельзя менять Конституцию или подстраивать под себя Конституционный суд или другие законы, чтобы еще полгода поносить с собой мандат и походить со значком на лацкане. Не для того нас выбирали. Если бы мы шли на выборы и говорили, что изменим закон, чтобы дольше посидеть в Верховной Раде, я думаю, результаты были бы совсем другие, и о монобольшинстве речи бы не шло", — сказал он.