Киев и "пальцем не пошевелил": Лавров заявил, что РФ не уходит от встречи в Нормандском формате и снова обвинил Украину. ВИДЕО

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва не уходит от встреч в нормандском формате, это Киев "пальцем не пошевелил".

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Газета.ру, об этом сказал в эфире одного из российских телеканалов.

"Сейчас нас пытаются "зазвать" и ссылаются на то, что президент России Владимир Путин обещал организовать Нормандский формат хотя бы на уровне министров. Мы не уходим от встреч. Но президент России Владимир Путин, обещая, что он поручит поработать над этим процессом, сказал, что нам сначала надо выполнить то, о чем договорились в декабре 2019 года в Париже", - подчеркнул Лавров.

Он напомнил, что все, что было обговорено во французской столице, якобы должна была выполнить украинская сторона, "однако ничего по-прежнему не выполнено как по "формуле Штайнмайера", так и по определению особого статуса Донбасса".

Лавров указал, что при этом ФРГ и Франция настаивают на сохранении "конструктивной двусмысленности" вокруг того, кто должен выполнять Минские договоренности. Так, в дальнейшем председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, председатель Европейского совета Шарль Мишель и президент Украины Владимир Зеленский подписали заявление, в котором говорится, что Россия несет в украинском кризисе особую ответственность, поскольку она является стороной конфликта.

В Берлине и Париже на это ответили, что Москву это не должно удивлять.

"С самого начала кризиса с 2014 года они исходили из того, что мы должны это все делать. Тогда зачем подписывали Минские договоренности?" - отметил Лавров.

Ранее Лавров заявил, что "Украина пытается создать провокационную ситуацию на Донбассе и втянуть Россию".