Киев и "пальцем не пошевелил": Лавров заявил, что РФ не уходит от встречи в Нормандском формате и снова обвинил Украину. ВИДЕО

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва не уходит от встреч в нормандском формате, это Киев "пальцем не пошевелил".

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Газета.ру, об этом сказал в эфире одного из российских телеканалов.

"Сейчас нас пытаются "зазвать" и ссылаются на то, что президент России Владимир Путин обещал организовать Нормандский формат хотя бы на уровне министров. Мы не уходим от встреч. Но президент России Владимир Путин, обещая, что он поручит поработать над этим процессом, сказал, что нам сначала надо выполнить то, о чем договорились в декабре 2019 года в Париже", - подчеркнул Лавров.

Он напомнил, что все, что было обговорено во французской столице, якобы должна была выполнить украинская сторона, "однако ничего по-прежнему не выполнено как по "формуле Штайнмайера", так и по определению особого статуса Донбасса".

Лавров указал, что при этом ФРГ и Франция настаивают на сохранении "конструктивной двусмысленности" вокруг того, кто должен выполнять Минские договоренности. Так, в дальнейшем председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, председатель Европейского совета Шарль Мишель и президент Украины Владимир Зеленский подписали заявление, в котором говорится, что Россия несет в украинском кризисе особую ответственность, поскольку она является стороной конфликта.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лавров заявил, что РФ передала партнерам предложения по встрече в Нормандском формате: "Ждем реакции"

В Берлине и Париже на это ответили, что Москву это не должно удивлять.

"С самого начала кризиса с 2014 года они исходили из того, что мы должны это все делать. Тогда зачем подписывали Минские договоренности?" - отметил Лавров.

Ранее Лавров заявил, что "Украина пытается создать провокационную ситуацию на Донбассе и втянуть Россию".

+14
Овса коню, овса
01.11.2021 14:04 Ответить
+9
01.11.2021 14:14 Ответить
+8
Московиты в своём репертуаре - хотят указывать как нам жить на нашей земле и писать нам законы...
01.11.2021 14:06 Ответить
Овса коню, овса
01.11.2021 14:04 Ответить
и заштрык от бешенства. На соседей кидается, тварюка!
01.11.2021 14:36 Ответить
Та тот Лавров ,он малахольный кретин ,его надо поместить в психушку и пусть там бредет сколько ему влезет ...
01.11.2021 14:04 Ответить
Московиты в своём репертуаре - хотят указывать как нам жить на нашей земле и писать нам законы...
01.11.2021 14:06 Ответить
Найкоротший наобіцяв ***** вагон і тєлєжку, а тепер петляє між краплями.
01.11.2021 14:06 Ответить
странно зачем коня в наркоманском угаре выпустили на арену.... что то сдохло в мошканском окружении или уже причастили с исповедальней?????????
01.11.2021 14:09 Ответить
Х.. йло решил переплюнуть Калигулу и назначил любимую лошадь главой МИДа
01.11.2021 14:10 Ответить
Київ куєм пошєвєліл по твоїм губам, кінь пєдальний
01.11.2021 14:13 Ответить
01.11.2021 14:14 Ответить
Здохни лошадь!!!
01.11.2021 14:18 Ответить
А вот шо кацапы думают по этому поводу

01.11.2021 14:22 Ответить
только дрон один поработал смотрите какой резонанс из-за одного Байрактара
01.11.2021 14:25 Ответить
Начало любых переговоров с РФ упираются в два главных пункта - 1) РФ убирается за международно признанные границы Украины вместе со своим вооружением , боеприпасами и т.д ( это и Крым , и Севастополь , ОРДЛО и акватории Азовского и Черного морей которые закреплены за Украиной) 2) прекращает вмешиваться во внутренние дела Украины по всем вопросом ( языка, религии, образования, политики, амнистии, вступления в НАТО и ЕС и т.д.) Это предварительные, основные условия. Дальше возможны переговоры и нюансы ( но по остальным вопросам). Пока этого нет, обсуждать нечего. И Украина и Запад это должны понимать и действовать соответственно.( "за скобками" мы ничего оставить не можем и не имеем права).
01.11.2021 14:26 Ответить
Завтра 300 лет паРашке!
01.11.2021 16:45 Ответить
ну....не чокаясь! чтоб они все!
01.11.2021 20:06 Ответить
Бреше каняка!
01.11.2021 17:24 Ответить
мы мирно обстреливали Украинскую территорию и тут появились байрактары.
01.11.2021 19:01 Ответить
ДАВАЙ ЇЇ СЮДИ ЦЮ УНИЛУ ЛОШАДЬ
01.11.2021 21:12 Ответить
.

лживое, уродливое, рашистское чмо.

01.11.2021 23:20 Ответить
Лавров РАБ своего хозяина! Впрочем там вся кремлевская верхушка рабы шизофреника. Более мерзкой, лживой, подлой страны чем рабская Московия, трудно сыскать
02.11.2021 03:09 Ответить
 
 