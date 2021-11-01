РУС
Хуже всего вакцинацией от COVID-19 охвачены жители Закарпатской и Волынской областей, лучше всего - Киева, - Ляшко. ВИДЕО

В целом в Украине сделали уже 17,7 млн прививок от COVID-19: 10,24 млн человек получили хотя бы одну прививку, а почти 7,5 млн человек завершили курс вакцинации.

Об этом на брифинге 1 ноября сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на hromadske.

"В некоторых регионах не особо прислушиваются к рекомендациям министерства здравоохранения, что приводит к низким процентам охвата прививками. В частности, это касается Закарпатской и Волынской областей", - сказал он.

Больше всего взрослого населения привилось в Киеве - по крайней мере одну дозу получили более 50% жителей. На втором месте Полтавская область - 40,1%. Замыкает тройку лидеров Киевская область - 39,9%.

Напомним, вакцинация в Украине началась 24 февраля. В целом Украина получила 25,4 млн доз вакцины. Прививки делают препаратами от фармкомпаний AstraZeneca, Sinovac (вакцина CoronaVac), Pfizer (вакцина Comirnaty) и Moderna.

Согласно Национальному плану вакцинации против коронавируса, с мая в Украине должны были делать по меньшей мере по 5,6 миллиона прививок ежемесячно. Для этого ежедневно нужно было вакцинировать около 182 тыс. человек. Однако таких темпов добиться не удалось.

План вакцинации предполагает, что в августе должны были сделать 6 миллионов прививок, а с сентября - более 8 миллионов ежемесячно. Однако в реальности получилось иначе: в августе сделали 3,6 миллиона прививок, а в сентябре - 3,2 млн.

1 ноября в Минздраве отчитались, что за прошедшую неделю сделали 1,7 млн прививок.

+5
🙂👍. Чем меньше прививают, тем меньше заболеваемость…. Получается
+3
Противники ПРИНУДИТЕЛЬНОЙ вакцинации в Нью-Йорке готовы пожертвовать работой, но не убеждениями
https://www.youtube.com/watch?v=t0zcoChSO34&ab_channel=%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8
