Псевдо-"инвесторы" украли у фермера почти полмиллиона гривен, - полиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Мошенники приехали на дорогом автомобиле. Пока один отвлекал беседами о будущих "инвестициях", другие вынесли из хозяйского авто $7000 и 250 тыс. грн.
Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киевской области, информирует Цензор.НЕТ.
"Злоумышленники на авто Range Rover приехали в село Халепье к фермеру, который проводил ремонтные работы на территории хозяйства. Пока один из злоумышленников разговаривал с предпринимателем и предлагал выгодные инвестиции, другие двое похищали деньги. Автомобиль воры припарковали рядом с автомобилем хозяина таким образом, чтобы удобно и незаметно похитить наличные", - сказано в сообщении.
В полиции сообщают о задержании двоих злоумышленников - 41-летнего киевлянина и 56-летнего жителя Кривого Рога. Одному из них уже сообщили о подозрении и отправили под домашний арест.
Ворам грозит от трех до шести лет. Сейчас в полиции выясняют, причастны ли они к другим подобным кражам.
ровно то что делают щас зеленые
Это потому что сейчас мошенники думают, а чем мы хуже кварталовцев? Мы что тоже не можем сыграть какого нибудь инвестора Голобородька?
В стране 73% людей, которые легко поверят в любую сказку, если убедить их в том, что они обязательно получат выгоду. Главное надавить на жадность 73 процентного, красиво обрисовать его фантастические перспективы, презентовать ему какие-нибудь Нью Васюки. Перспективы быстрой халявы затмят разум 73 процентного и он сам принесет вам свои деньги или свой голос на блюдечке с голубой каемочкой.