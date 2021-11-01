РУС
Псевдо-"инвесторы" украли у фермера почти полмиллиона гривен, - полиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Мошенники приехали на дорогом автомобиле. Пока один отвлекал беседами о будущих "инвестициях", другие вынесли из хозяйского авто $7000 и 250 тыс. грн.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киевской области, информирует Цензор.НЕТ.

"Злоумышленники на авто Range Rover приехали в село Халепье к фермеру, который проводил ремонтные работы на территории хозяйства. Пока один из злоумышленников разговаривал с предпринимателем и предлагал выгодные инвестиции, другие двое похищали деньги. Автомобиль воры припарковали рядом с автомобилем хозяина таким образом, чтобы удобно и незаметно похитить наличные", - сказано в сообщении.

В полиции сообщают о задержании двоих злоумышленников - 41-летнего киевлянина и 56-летнего жителя Кривого Рога. Одному из них уже сообщили о подозрении и отправили под домашний арест.

Ворам грозит от трех до шести лет. Сейчас в полиции выясняют, причастны ли они к другим подобным кражам.

Они не из фракции слуг урода? Очень похоже по стилю работы.
01.11.2021 18:20 Ответить
Пообіцяли фермеру "життя по новому"...
01.11.2021 18:38 Ответить
и выглядели реально,как реальные инвесторы...
01.11.2021 18:46 Ответить
Обычно у инвесторов воруют, так как они с деньгами, а тут на оборот, прикольно )))
01.11.2021 18:53 Ответить
>Пока один отвлекал беседами о будущих "инвестициях", другие вынесли из хозяйского авто $7000 и 250 тыс. грн.

ровно то что делают щас зеленые
01.11.2021 21:29 Ответить
Нормальные схемки пошли.
Это потому что сейчас мошенники думают, а чем мы хуже кварталовцев? Мы что тоже не можем сыграть какого нибудь инвестора Голобородька?
В стране 73% людей, которые легко поверят в любую сказку, если убедить их в том, что они обязательно получат выгоду. Главное надавить на жадность 73 процентного, красиво обрисовать его фантастические перспективы, презентовать ему какие-нибудь Нью Васюки. Перспективы быстрой халявы затмят разум 73 процентного и он сам принесет вам свои деньги или свой голос на блюдечке с голубой каемочкой.
02.11.2021 11:28 Ответить
 
 