Псевдо-"инвесторы" украли у фермера почти полмиллиона гривен, - полиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Мошенники приехали на дорогом автомобиле. Пока один отвлекал беседами о будущих "инвестициях", другие вынесли из хозяйского авто $7000 и 250 тыс. грн.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киевской области, информирует Цензор.НЕТ.

"Злоумышленники на авто Range Rover приехали в село Халепье к фермеру, который проводил ремонтные работы на территории хозяйства. Пока один из злоумышленников разговаривал с предпринимателем и предлагал выгодные инвестиции, другие двое похищали деньги. Автомобиль воры припарковали рядом с автомобилем хозяина таким образом, чтобы удобно и незаметно похитить наличные", - сказано в сообщении.

В полиции сообщают о задержании двоих злоумышленников - 41-летнего киевлянина и 56-летнего жителя Кривого Рога. Одному из них уже сообщили о подозрении и отправили под домашний арест.

Также читайте: Киевский учитель сдал в ломбард 19 школьных ноутбуков. Теперь его могут посадить на пять лет

Ворам грозит от трех до шести лет. Сейчас в полиции выясняют, причастны ли они к другим подобным кражам.





