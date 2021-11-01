РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9848 посетителей онлайн
Новости Видео
11 635 95

"Данные о стягивании российских войск к границе – информационные провокации", – замминистра обороны Маляр. ВИДЕО

Главное управление разведки Минобороны по состоянию на 1 ноября не фиксирует перемещения войск РФ, приближения или нетипичного их увеличения на границе Украины.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр в эфире телеканала ICTV, информирует Цензор.НЕТ.

Чиновник опровергла информацию иностранных СМИ о концентрации вооруженных сил РФ у границы с Украиной.

"Военная разведка постоянно ведет наблюдение за действиями войск государства-агрессора, за количественным изменением, за перемещением этих войск, за приближением к государственной границе", – подчеркнула Маляр.

Как утверждает замминистра обороны, прежде чем информация появится в прессе или социальных медиа, сначала она появляется у военной разведки и военно-политического руководства Украины, которое может вовремя принять решение.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россия в очередной раз накапливает войска у границ Украины. Это вызывает опасения в США и Европе, - Washington Post

"То, что сейчас происходит, трактуется как плановые мероприятия в рамках перемещения войск после завершения обучения", – пояснила Маляр. По ее словам, случаи информационной провокации не единичны и их постоянно фиксируют накануне политических встреч или определенных событий.

Ранее газета The Washington Post обнародовала данные о якобы "возобновлении передвижений российских войск возле украинской границы". В публикации говорится, что в последнее время в социальных сетях появились видеоролики, показывающие "российские военные поезда и автоколонны, перевозящие большое количество военной техники, включая танки и ракеты, на юге и западе России". В Минобороны Украины эту информацию не подтвердили.

Автор: 

армия РФ (20668) граница (5381) Минобороны (9585) Маляр Анна (412)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+71
показать весь комментарий
01.11.2021 23:40 Ответить
+60
То выходит что разведка США дебилы.
показать весь комментарий
01.11.2021 23:42 Ответить
+54
Почему чиновники так яростно опровергают информацию о концентрации войск? США провели консультации по этому поводу, а наши все отнекиваются?
показать весь комментарий
01.11.2021 23:42 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
01.11.2021 23:40 Ответить
https://www.pravda.com.ua/news/2021/11/2/7312463/ https://www.pravda.com.ua/news/2021/11/2/7312463/

показать весь комментарий
02.11.2021 11:03 Ответить
Там і раніше було забагато військ агресора - десятки тисяч військових, тому на пару тисяч більше чи менше вже не має значення.
показать весь комментарий
02.11.2021 12:35 Ответить
за 2020 год совокупный доход у этой женщины составил 11 тыс гривен (см. .биография).мы бараны ?
показать весь комментарий
02.11.2021 14:30 Ответить
Почему чиновники так яростно опровергают информацию о концентрации войск? США провели консультации по этому поводу, а наши все отнекиваются?
показать весь комментарий
01.11.2021 23:42 Ответить
Потому что бубочка не оставляет надежд посмотреть в ботоксное очко.
показать весь комментарий
01.11.2021 23:44 Ответить
Продолжают держать людей за идиотов.
показать весь комментарий
02.11.2021 00:42 Ответить
ВИДНО , что эта … брешит , глазки опускает , не то ,что главный шут начинает с «чесно кажучи» и не слова ПРАВДЫ !
показать весь комментарий
02.11.2021 09:52 Ответить

Аналитики расследовательского сообщества Conflict Intelligence Team зафиксировали передвижение российских войск и техники в регионы на границе с Украиной.

Об этом сообщил эксперт Conflict Intelligence Team Кирилл Михайлов, передает со ссылкой на https://www.currenttime.tv/a/deystvitelno-li-rossiya-vnov/31539503.html Настоящее время

А чому треба вірити замісниці заплямованого й на виліті Тарана , котра пішла служити чи Україні чи Єрмаку ще не відомо аде під Тарана й зовсім недавно...
показать весь комментарий
02.11.2021 03:00 Ответить
То выходит что разведка США дебилы.
показать весь комментарий
01.11.2021 23:42 Ответить
Могут загадить все что угодно, репутацию, отношения, поддержку союзников... Просто потрясающий дебилизм, молчали бы лучше, или шли сажать ******* деревьев
показать весь комментарий
02.11.2021 01:09 Ответить
Они только ртом могут что то делать.
показать весь комментарий
02.11.2021 01:23 Ответить
Похоже что да - мозгов там нет и возникает вопрос а на кого эта лупоглазая работает? Пусть бы эта маляр и делала только то что умеет - работала своим ртом а не звиздела здесь в качестве военного аналитика
показать весь комментарий
02.11.2021 09:03 Ответить
Они только ртом могут что то делать. ©
Не лише ним...

показать весь комментарий
02.11.2021 10:02 Ответить
***** кошмарить Бубачку.
показать весь комментарий
01.11.2021 23:42 Ответить
Бедная бубачка))) уже наверное сто раз пожалел что полез
показать весь комментарий
02.11.2021 00:10 Ответить
Вот смотрю на эту Маляр и просто верю каждому слову.🥴
показать весь комментарий
01.11.2021 23:43 Ответить
тим більше, в її функціонал входить лише тилове забезпечення ЗСУ...
показать весь комментарий
01.11.2021 23:52 Ответить
Вона просто *******
показать весь комментарий
02.11.2021 09:38 Ответить
Подождите, что за херня тут темы через однуто стягивают то не стягивают... Я должен знать, мне покупать солярку или нет? Она между прочим в австри по 1€40 если мне в военкомат не надо то я зачем буду тратить столько денег?
показать весь комментарий
01.11.2021 23:43 Ответить
В мене чомусь більше довіри до інформації з Вашингтон Пост чим до цієї лупоглазої робітниці ротом
показать весь комментарий
02.11.2021 09:08 Ответить
1000%!!!
показать весь комментарий
01.11.2021 23:43 Ответить
По данным нашего МО, США и другие страны НАТО "осуществляют информационные провокации".
РФ осуществляет перегруппировку войск, и разведки развитых стран это видят. Подготовка к войне - это не недели, и не месяцы - это годы. Даже развёртывание логистических баз, уже повод бить тревогу. МО имени Гундосика заметит вражеские войска только тогда, когда они выстроятся вдоль границы?
показать весь комментарий
01.11.2021 23:46 Ответить
Так оно и есть.
показать весь комментарий
01.11.2021 23:53 Ответить
Якщо українська влада наполегливо спростовує якусь інформацію, то інформація точно правдива і чекай біди.
показать весь комментарий
01.11.2021 23:47 Ответить
Типу "Я бы такие сапоги не взяла. - Значит, хорошие сапоги, надо брать..." (с)
показать весь комментарий
02.11.2021 00:00 Ответить
"То, что сейчас происходит, трактуется как плановые мероприятия в рамках перемещения войск после завершения обучения", - пояснила Маляр.
Эта дура замминистра обороны рабсеи?
показать весь комментарий
01.11.2021 23:47 Ответить
Власти Украины должны подготовить другие формы реагирования.
показать весь комментарий
01.11.2021 23:49 Ответить
Например какие? Бригада членограев... Или бригада наколенивставаев? Или бригада путинувочкосмотреев? Со спецротой из перестанстреляев...
Лбядь, за два года, зеленой власти, я ни одного внятного предложения не услышал...
показать весь комментарий
02.11.2021 09:14 Ответить
дуже інтелігентно мочать клоуна і зелених слуг урода наркомана на Пінкучовому ІСТV. Маляр - вона то менше за інших винувата в провалах зеленої влади; їй дістається менше... А урода наркомана Устенка таки потикали мордою в гівно; але, поскільки це було зроблено інтелігентно - він старався інтелігентно відмовчуватися...
показать весь комментарий
01.11.2021 23:50 Ответить
не виправдовуйте маляр, я дивилась інтервью з нею, достойна слуг....
показать весь комментарий
02.11.2021 09:22 Ответить
альо, это министерство обороны ?
довожу до вашего сведения, что США обсуждали с союзниками концентрацию русских войск у границ Украины
показать весь комментарий
01.11.2021 23:50 Ответить
в рельсу подзвонити було би продуктивніше
показать весь комментарий
01.11.2021 23:53 Ответить
схоже що так.
з цими грьобаними ЗЕ-страусами із головами в піску пропадемо
показать весь комментарий
01.11.2021 23:55 Ответить
"То, что сейчас происходит, трактуется как плановые мероприятия в рамках перемещения войск после завершения обучения", - пояснила Маляр. можно спокойно арестовать,как предателя Украины и агента ФСБ рашистского оккупанта
показать весь комментарий
01.11.2021 23:51 Ответить
цікаво, це їй з рашки повідомили, як трактувати....
показать весь комментарий
02.11.2021 09:23 Ответить
показать весь комментарий
01.11.2021 23:51 Ответить
Пентагон "провоцирует?!!
По моему, мы находимся на пороге грандиозного ШУХЕРА:
Зе-кодла решила нас слить Рашке?!!!!!!!
показать весь комментарий
01.11.2021 23:52 Ответить
Зараз цю зЕбілку посилять ще одним видатним "полководцем". Заживемо.
показать весь комментарий
01.11.2021 23:53 Ответить
И да. И нет. И фейк. И не фейк. Дело в том, что неделю как в соц сетях транслируют видосики. Понимаете, на России транслировать дают только то, что спецы дозволят. Иначе тюрьма и швабра. Но и там смесь свежих видосиков с весенними видосиками. Не фейк то, что большинство вооружений и войск от границы с Украиной с весны не отвели. Не знаю, как по людям, но техника вся практически осталась у границ Украины. Возможно, что еще усиливают группировку. Ее в принципе для войны должны по отдельным направлениям для вторжения довести до 3 кратного превосходства. То есть, если 100 000 есть, то тысяч 200 еще нужно подвезти.
показать весь комментарий
01.11.2021 23:54 Ответить
41-й год не напоминает ?
"22 июня, ровно в 4 часа, Киев бомбили, нам объявили, что нчалася война..."
показать весь комментарий
01.11.2021 23:55 Ответить
Щось вона мені як експерт-криміналіст більше подобалась, ніж няня-приспальниця.
показать весь комментарий
01.11.2021 23:55 Ответить
пока такие маляры будут красить эфир своей х.......ей, рашка завтра нападет и финита ля фортепьяна
показать весь комментарий
01.11.2021 23:55 Ответить
показать весь комментарий
01.11.2021 23:58 Ответить
Ах да, мышежбратья
показать весь комментарий
01.11.2021 23:59 Ответить
Думаю что Кремль готовит замену Зеленскому в лице Разумкова, им будут подыгрывать агенты РФ разные там Смешки, Гордоны и подобные.

Медведчуки и Бойки.. это уже протухший материал и они уже выше не прыгнут, РФ нужна новая кровь, такой себе среднинький материал не так явно проросиийкий.
показать весь комментарий
01.11.2021 23:59 Ответить
Туди ж - дохтур Комаровський, спеціаліст з усіх захворювань та прихованих потоків. І піпел схаває. А що цікавіше, знову ж таки, із ЦИХ
показать весь комментарий
02.11.2021 00:05 Ответить
Так, пасажир Комаровський також з цієї банды.
показать весь комментарий
02.11.2021 00:08 Ответить
Наверное не просто так флагманский корабль Шестого флота Военно-морских сил Соединенных Штатов направляется в Черное море.
показать весь комментарий
02.11.2021 00:06 Ответить
А она вообще компетентна в этом вопросе? Как человек без опыта попал на эту должность? За страну страшно. Дегенератам досталась.
показать весь комментарий
02.11.2021 00:18 Ответить
А кто там вообще компетентный?!
показать весь комментарий
02.11.2021 00:43 Ответить
Да когда же это кончиться.
показать весь комментарий
02.11.2021 00:23 Ответить
Напередодні другої світової сталін розстрілював своїх шпіонів, які повідомляли про напад нацистської німеччини і наказував не піддаватися на провокації. Нічого не нагадує?...
показать весь комментарий
02.11.2021 00:57 Ответить
Вы абсолютно правы....Единственное различие - сралин не кривлялся и не танцевал в кожаных шортах, развлекая Гитлера перед войной....А наше недоразумение перед кремлёвской крысой не один год вытанцовывало....Тьфу....Мерзота...
показать весь комментарий
02.11.2021 06:25 Ответить
І танцював, і кривлявся ваш Сталіна: постачання стратегічного матеріалу в Німеччину, військовий союз про ненапад, вони віддали військову базу німцям і готували в своїх училищах німецьких танкістів (якби це німцям треба було) Сталін зняв штани і підставив сраку- лиш би Гітлер не напав.
показать весь комментарий
02.11.2021 12:30 Ответить
показать весь комментарий
02.11.2021 01:05 Ответить
Яке ж воно коннчене.
показать весь комментарий
02.11.2021 01:09 Ответить
Простите, но она же из Слуг Наркомана.

СН и ЗЕ - это не источники информации, а генераторы белого шума.
показать весь комментарий
02.11.2021 01:16 Ответить
Генераторы случайных слов
показать весь комментарий
02.11.2021 02:55 Ответить
Еще одна БЕЗУГЛАЯ?
показать весь комментарий
02.11.2021 02:57 Ответить
а в зе-ко-манде вообще есть "с углом" ?
показать весь комментарий
02.11.2021 05:44 Ответить
ні, безуглу ніхто не перевершить, але те що такі опікуються обороною держави - це страшно...
показать весь комментарий
02.11.2021 09:25 Ответить
США проводят консультации с союзниками из-за скоплении войск России на границе с Украиной

https://twitter.com/newkc14/status/1455287446367883264 11:35 PM · 1 ****. 2021 г. ·https://help.twitter.com/using-twitter/how-to-tweet#source-labels Twitter Web App

показать весь комментарий
02.11.2021 03:13 Ответить
И после этого подмахивания путену мы ещё сможем рассчитывать на помощь Америки в отражении полномасштабного наступления козломордых? С нами кто-то захочет иметь дело? Надо следить за перемещением денежных средств и золотого запаса из казначейства в неизвестном направлении....Потому как, дерьмаки и гундосые марионетки,видимо , готовятся распрощаться с Украиной...
показать весь комментарий
02.11.2021 06:31 Ответить
...кому такие осложнения на голову корона дала?)...это значит, что Штаты, наблюдая из космоса и публикуя снимки немеренного кол-ства танков и пр. техники неподалеку, врут на весь мир!?)))им то это зачем?!!!***, че там творится у тех урядников в головах?!
показать весь комментарий
02.11.2021 06:48 Ответить
Какая подлая дрянь...
показать весь комментарий
02.11.2021 06:52 Ответить
совершенно верная заява.
показать весь комментарий
02.11.2021 07:11 Ответить
ну да. вагнергейта у нас тоже нет
показать весь комментарий
02.11.2021 07:15 Ответить
Тупа зелена ідіотка!!! Провокації від США?!!
показать весь комментарий
02.11.2021 07:25 Ответить
Причина по которой мерзавка изрыгает эту дрянь своим ртом вовсе не в тупости, о наивный.
показать весь комментарий
02.11.2021 07:57 Ответить
Я чомусь довіряю американській розвідці. Виходить, що Кросоворотка вже і розвідку знищив, залишились актори, які будуть сприяти його відосікам, а інакше будуть санкції на московії проти бізнесу Косоворотки.
показать весь комментарий
02.11.2021 08:08 Ответить
После вагнергейтского погрома, учиненного в Главном управлении разведки Минобороны агентами ФСБ дерьмаком и его подчиненными, навряд можно считать эту службу надежным источником информации.
показать весь комментарий
02.11.2021 08:36 Ответить
Новые кадры от зедебилов. Оказывается разведка США и спутниковые кадры это все как говорят зедебилы , хайп.
показать весь комментарий
02.11.2021 09:10 Ответить
это провокаторы
показать весь комментарий
02.11.2021 09:54 Ответить
Таке відчуття , що пукін сидить в Києві
показать весь комментарий
02.11.2021 09:21 Ответить
ТАСС 21 июня 1941 года заявляло опровержение слухам провокаторов о скоплении немецких войск на советской границе... совок не меняется... И ни интернет..ни спутники слежения... ни данные разведок мира не пробивают его тупой совковой головы... А почему ? А потому что сценарий совместный.
показать весь комментарий
02.11.2021 09:40 Ответить
Ей-богу ЗЕ!падлы решили сдать Украину по тихому! Завтра проснёмся, а тут уже рашковские танки курсируют. Хоть бы кто для приличия высказал обеспокоенность и озабоченность. Так нет же. На границе "ихтамнет"
показать весь комментарий
02.11.2021 09:44 Ответить
Наче по шаблону вагнергейта. Щось ті США на нашу гарнюсю бубочку мають зуба, провокації весь час проводять, мабуть прийдеться до Китаю чи паРаші розвертатись. "Дуболом" Янукович мабуть лікті кусає (а що, так можна було!?), як його "артисти" переграють.
показать весь комментарий
02.11.2021 09:48 Ответить
Позиция МО напоминает страуса, который голову засунул в песок. Ничего не вижу, ничего не слышу, нам ничего не угрожает. Сталин в 41-м тоже никому не верил пока немцы бомбить города не начали.
показать весь комментарий
02.11.2021 09:53 Ответить
Сралин как раз все знал,только гитлер его опередил с наступлением.
показать весь комментарий
02.11.2021 10:12 Ответить
Тому він поставляв стратегічні матеріали в Німеччину, віддавав воєнно-морські бази для нападу німців на сусідні країни як Норвегію і готував німецьких військових в радянських училищах? Ти або совковий ідіот, або брехун-провокатор.
показать весь комментарий
02.11.2021 12:39 Ответить
А каким образом это сралину мешало готовится к нападению на германию? Не совковый ты наш не идиот.А переученный кацапской историей стратег.
показать весь комментарий
02.11.2021 12:51 Ответить
показать весь комментарий
02.11.2021 10:12 Ответить
Для зелених повій це не аргумент.
Вони будуть гнути те, що наказують сутенери.
показать весь комментарий
02.11.2021 10:42 Ответить
На детекторе проверяли, прежде чем назначить на эту должность?
показать весь комментарий
02.11.2021 10:27 Ответить
Украина уже сдала на металлолом сотни предприятий, которые могли производить боеприпасы. В частности в Умани: Рембаза (32 га цехов по ремонту военной техники), Умань-сельмаш, Литейный, Мегометр, Вега, Толевый, Театральный и сейчас дорезают Умань-фермаш (тоже куча гектаров) с подземным заводом на случай войны.
показать весь комментарий
02.11.2021 10:53 Ответить
https://www.pravda.com.ua/news/2021/11/2/7312463/
показать весь комментарий
02.11.2021 11:04 Ответить
Мабуть коли кацапські танки будуть під Києвом, вони все одно будуть розказувати про провокацію.
показать весь комментарий
02.11.2021 11:24 Ответить
якщо розуміти розміщення військ за 100 метрів від кордону - тоді так. Але коли війська після навчань не повертаються на місця постійної дислокації, а розміщуються за 100 км від кордону, тоді велике питання. Це півтори години ізди на танку. Це далеко від кордону?
показать весь комментарий
02.11.2021 12:21 Ответить
Дебіли роблять все щоб зняли санкції, зрадники.
показать весь комментарий
02.11.2021 12:25 Ответить
"Все хорошо,прекрасная маркиза..." (с)
показать весь комментарий
02.11.2021 16:25 Ответить
 
 