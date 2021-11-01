"Данные о стягивании российских войск к границе – информационные провокации", – замминистра обороны Маляр. ВИДЕО

Главное управление разведки Минобороны по состоянию на 1 ноября не фиксирует перемещения войск РФ, приближения или нетипичного их увеличения на границе Украины.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр в эфире телеканала ICTV, информирует Цензор.НЕТ.

Чиновник опровергла информацию иностранных СМИ о концентрации вооруженных сил РФ у границы с Украиной.

"Военная разведка постоянно ведет наблюдение за действиями войск государства-агрессора, за количественным изменением, за перемещением этих войск, за приближением к государственной границе", – подчеркнула Маляр.

Как утверждает замминистра обороны, прежде чем информация появится в прессе или социальных медиа, сначала она появляется у военной разведки и военно-политического руководства Украины, которое может вовремя принять решение.

"То, что сейчас происходит, трактуется как плановые мероприятия в рамках перемещения войск после завершения обучения", – пояснила Маляр. По ее словам, случаи информационной провокации не единичны и их постоянно фиксируют накануне политических встреч или определенных событий.

Ранее газета The Washington Post обнародовала данные о якобы "возобновлении передвижений российских войск возле украинской границы". В публикации говорится, что в последнее время в социальных сетях появились видеоролики, показывающие "российские военные поезда и автоколонны, перевозящие большое количество военной техники, включая танки и ракеты, на юге и западе России". В Минобороны Украины эту информацию не подтвердили.