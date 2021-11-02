РУС
Президент США Джо Байден вздремнул во время заседания на климатической конференции в шотландском Глазго. ВИДЕО

Президент США Джо Байден сидел с закрытыми глазами во время климатической конференции в шотландском Глазго, которую проводила ООН.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись, на которой Байден вздремнул, опубликовали журналисты BBC.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Байден и Меркель на полях саммита G20 обсудили важность выполнения соглашения о поддержке Украины

Автор: 

Байден Джо (2801) Шотландия (62)
Топ комментарии
+18
И снился ему горящий кремль)
показать весь комментарий
02.11.2021 10:48 Ответить
+17
в роду у Байдена были дельфины.. одна часть мозга спит, другая бодрствует))..
показать весь комментарий
02.11.2021 10:44 Ответить
+17
Нормально, если несколько часов слушать монотонное бормотание о климате то тут и молодой уснет.))
показать весь комментарий
02.11.2021 10:50 Ответить
03.11.2021 09:47 Ответить
03.11.2021 10:41 Ответить
