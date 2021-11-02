Президент США Джо Байден вздремнул во время заседания на климатической конференции в шотландском Глазго. ВИДЕО
Президент США Джо Байден сидел с закрытыми глазами во время климатической конференции в шотландском Глазго, которую проводила ООН.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись, на которой Байден вздремнул, опубликовали журналисты BBC.
