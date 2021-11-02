РУС
"Слуга народа" Верещук о планах на посту министра реинтеграции: Если нужно будет радикализироваться, мы будем это делать. ВИДЕО

Народный депутат "Слуги народа" Ирина Верещук на должности министра по вопросам реинтеграции планирует принимать участие в работе Трехсторонней контактной группы (ТКГ).

Об этом, как сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ, она заявила в интервью журналистам в кулуарах Верховной Рады.

"Конечно, я буду присутствовать на заседаниях ТКГ и принимать в них участие. Надеюсь, моя роль будет эффективной", - подчеркнула нардеп.

Зеленский предложил мне возглавить Минреинтеграции. Восприняла как приказ Верховного Главнокомандующего, - Верещук

Говоря о том, будет ли она поднимать вопрос о проведении встречи в Нормандском формате Верещук объяснила, что это "вопрос высшего звена – лидеров стран-участниц", дипломатов и президента Владимира Зеленского.

Отвечая на вопрос журналистов, планирует ли она кардинально менять работу министерства или продолжит линию своего предшественника Алексея Резникова, политик заявила: "Я не знаю, какая линия у Резникова. Я знаю, что есть линия украинская, государственническая и президента Зеленского. Я буду продолжать то, что хотят президент и премьер от министра, а также общество, ведь главное это люди, которые сегодня страдают. Вот такой будет моя линия. Если тут нужно будет радикализироваться, мы будем это делать, но в целом моя повестка будет более направлена на гуманитарный аспект".

Автор: 

