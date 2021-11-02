В течение отопительного сезона никаких отключений газа, электроэнергии в Украине не предвидится, - Шмыгаль. ВИДЕО

Премьер-министр Денис Шмыгаль заверил, что в течение отопительного сезона в Украине не предвидится отключений газа и электроэнергии.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом он заявил во время брифинга по результатам рабочей поездки в Запорожскую область.

"Относительно отопительного сезона хочу сказать следующее. Никаких отключений газа, электроэнергии у нас не предвидится", - сказал он.

Шмыгаль добавил, что 99% теплогенерирующих предприятий готовы к зиме, а около 80% городов уже начали отопительный сезон.

По его словам, правительство ожидает, что в течение осенне-зимнего периода будут работать 14 из 15 энергоблоков отечественных атомных электростанций.

"Они будут работать по схеме "13+1", то есть 13 блоков несут основную нагрузку, а один – резервный, который перекрывает риски каких-то ремонтов, чтобы мы имели резервную энергетическую мощность. Фактически мы понимаем, что электроэнергией все бытовые потребители, все промышленные потребители за счет нашей атомной энергетики в течение этого осенне-зимнего периода будут спокойно непрерывно обеспечены", - сказал он.

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Шмыгаль ранее заявил, что цены на газ для населения до конца отопительного сезона останутся неизменными.

25 октября Кабмин Украины обязал поставщика "последней надежды" "Газопоставляющую компанию "Нафтогаз Украины" в октябре-ноябре 2021 года снизить цены и поставлять природный газ бытовым потребителям по цене не выше 7,96 грн за куб. м.

Таким образом, правительство сравняло цены компании "Нафтогаз Украины" как поставщика "последней надежды" с ценами, которые действуют для обычных потребителей компании.

С 1 октября по 30 ноября для населения будет установлен тариф 7,96 грн за куб. м, а для бюджетных учреждений - до 16,8 грн/куб. м (с НДС и без доставки).

Эксперты прогнозировали, что зимой веерные отключения могут начаться независимо от желания правительства.