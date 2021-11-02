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В течение отопительного сезона никаких отключений газа, электроэнергии в Украине не предвидится, - Шмыгаль. ВИДЕО

Премьер-министр Денис Шмыгаль заверил, что в течение отопительного сезона в Украине не предвидится отключений газа и электроэнергии.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом он заявил во время брифинга по результатам рабочей поездки в Запорожскую область.

"Относительно отопительного сезона хочу сказать следующее. Никаких отключений газа, электроэнергии у нас не предвидится", - сказал он.

Шмыгаль добавил, что 99% теплогенерирующих предприятий готовы к зиме, а около 80% городов уже начали отопительный сезон.

По его словам, правительство ожидает, что в течение осенне-зимнего периода будут работать 14 из 15 энергоблоков отечественных атомных электростанций.

"Они будут работать по схеме "13+1", то есть 13 блоков несут основную нагрузку, а один – резервный, который перекрывает риски каких-то ремонтов, чтобы мы имели резервную энергетическую мощность. Фактически мы понимаем, что электроэнергией все бытовые потребители, все промышленные потребители за счет нашей атомной энергетики в течение этого осенне-зимнего периода будут спокойно непрерывно обеспечены", - сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Цена на газ у всех людей не будет меняться до конца отопительного сезона, - Шмыгаль

Шмыгаль ранее заявил, что цены на газ для населения до конца отопительного сезона останутся неизменными.

25 октября Кабмин Украины обязал поставщика "последней надежды" "Газопоставляющую компанию "Нафтогаз Украины" в октябре-ноябре 2021 года снизить цены и поставлять природный газ бытовым потребителям по цене не выше 7,96 грн за куб. м.

Таким образом, правительство сравняло цены компании "Нафтогаз Украины" как поставщика "последней надежды" с ценами, которые действуют для обычных потребителей компании.

С 1 октября по 30 ноября для населения будет установлен тариф 7,96 грн за куб. м, а для бюджетных учреждений - до 16,8 грн/куб. м (с НДС и без доставки).

Эксперты прогнозировали, что зимой веерные отключения могут начаться независимо от желания правительства.

АЭС (548) Газ (10238) отопительный сезон (530) Шмыгаль Денис (2735)


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Топ комментарии
+12
Зелень бреше завжди і всюди.
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02.11.2021 14:11 Ответить
+8
верим и запасаемся дровами.
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02.11.2021 14:12 Ответить
+6
и свечами ))) с керосинками и керогазами )))) (не дай Бог)
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02.11.2021 14:36 Ответить
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Зелень бреше завжди і всюди.
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02.11.2021 14:11 Ответить
як дише )))
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02.11.2021 14:37 Ответить
верим и запасаемся дровами.
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02.11.2021 14:12 Ответить
и свечами ))) с керосинками и керогазами )))) (не дай Бог)
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02.11.2021 14:36 Ответить
понятно....а включения предвидятся?
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02.11.2021 14:12 Ответить
не предвидится не значит не будет...
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02.11.2021 14:13 Ответить
Кто вспомнит эти россказни через пару месяцев?
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02.11.2021 14:15 Ответить
3-4 дня максимум ...
И будет подана реакция - а как же так не может быть....
Элементарно - ***** оборвал поставки угля, газа, электрики, топливо....
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02.11.2021 14:57 Ответить
Ну да и часть грузооборота занимает "груз 200"...
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02.11.2021 15:04 Ответить
Тан я не понял- есть война или нет?
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02.11.2021 16:04 Ответить
Так он же выше уже ответил в самом первом комментарии) там было АТО сейчас стало ООС а дальше личные фантазии.
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02.11.2021 16:54 Ответить
Спасибо, но воспитанные люди не влазят в разговор к незнакомым если их не пригласили...
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02.11.2021 17:42 Ответить
Вообще то это общий форум.. хочешь говорить с кем то тет-а тет пиши в личку.
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02.11.2021 18:15 Ответить
Всё будет хорошо потому что у власти профессионалы своего дела
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02.11.2021 14:18 Ответить
Прохвесионалы в скобки возьми,Зеле верить,себя не уважать
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02.11.2021 14:24 Ответить
не-не... это идолопоклонник зе-идалища поганого)))) тут клиника)))
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02.11.2021 14:34 Ответить
Складно врешь . В Черниговской области уже отключают электричество
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02.11.2021 14:21 Ответить
Из этих слов можно сделать вывод, что в Киеве в этом году топить не будут.
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02.11.2021 14:28 Ответить
Ну зачем так грубо врать
У нас тут одно село можно сказать пригород с утра до вечера по графику
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02.11.2021 14:29 Ответить
Прежде чем отключать сначала включить надо.
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02.11.2021 14:30 Ответить
"Не предвидится" и, например, "Исключено" -- разные вещи.
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02.11.2021 14:31 Ответить
опередили ))
не предвидится и гарантированно не будет - тоже разные вещи ))))
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02.11.2021 14:33 Ответить
А його і не включали того газу
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02.11.2021 14:34 Ответить
значит будут..., иначе зачем об этом постоянно говорить..., но если Шмыгаль тоже собирается на выход, то чего б не сказать...
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02.11.2021 14:42 Ответить
А сейчас не отопительный сезон? Ученики в классах сидят при температуре 12 градусов. Они не заболеют ни гриппом ни ковидом ?
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02.11.2021 14:43 Ответить
Это где? Куда родители смотрят? Что делают?
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02.11.2021 15:09 Ответить
Все впорядке,газа достаточно,отопления нет,чтото не так,не кажется этому идиоту
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02.11.2021 15:12 Ответить
Черноморск- самый тёплый город страны.
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02.11.2021 15:12 Ответить
Зря вы тут сомневаетесь и ехидничаете. Тому, что сказал премьер-министр Денис Шмыгаль можно абсолютно доверять: никаких отключений газа и электроэнергии не предвидится. Правда, не по всей Украине, а на Банковой, Грушевского и, конечно же, в Конча-Заспе. Но в этих местах совершенно точно!
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02.11.2021 15:28 Ответить
Хотів написати, що неодмінно все буде, але однаковий 10 комент це не комільфо.
Що ж, тоді звертаю вашу увагу за засоби якими це досягається "кабмін ЗАБОРОНИВ відключати", хто нестиме все навантаження в грошах? і чи не буде так, що на весну всі міста і пів країни стануть банкрутами перед купкою олігархічних облгазів? Бо примусово платити 40 грн/куб це банкрутство. Ну і головне, юридично такі вимоги нікчемні, більш того несуть ознаки перебільшення службових повноважень так як НС на ринку газу і електрики не ввели.
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02.11.2021 15:33 Ответить
Брехливые гондоны! Мало того что отобрали у людей тариф на электроотопление, так еще и свет отключают. Жена позвонила с 9 утра нет электричества и сказали что не будет до 6 вечера. Ну и конечно же огромнейшее спасибо 73-ём процентам дебилам.
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02.11.2021 16:20 Ответить
В мене, в Одесі, опалення поки й не було, а електрику вже вирубають, по два-три рази на тиждень, на півгодини - годину...
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02.11.2021 16:24 Ответить
Свічками запаслися ,бо через день немає електроенергії! А що далі буде? А Ви кажете не передбачається ?
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05.11.2021 13:03 Ответить
 
 