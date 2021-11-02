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Проект "Без цензуры": Харьковский облом Зеленского. Все подробности и итоги выборов мэра в Харькове. ВИДЕО

Что там в Харькове? При чем здесь Аваков? И почему "обломился" Зеленский? Все подробности и выводы из действа под названием "Выборы мэра Харькова 2021" - в свежем "Без цензуры" с Мариной Данилюк-Ярмолаевой.

Игорь Терехов, по данным городской избирательной комиссии, победил на выборах уже в первом туре с результатом 50,66% и станет мэром Харькова.

Главным конкурентом Терехова был одиозный Михаил Добкин. Они оба соревновались, по сути, за электорат умершего Геннадия Кернеса. И "правая рука" покойного мэра таки победила.

Игорь Терехов упорно называет себя человеком Кернеса и подчеркивает, что именно его ныне усопший мэр видел своим преемником.

Однако звучат предположения, что Терехов - не "человек Кернеса", а "человек Арсена Авакова", бывшего влиятельного министра внутренних дел. А также о том, почему его кандидатуру поддерживали в Офисе Президента Украины.

Так кто такой Игорь Терехов и кому на самом деле теперь будет принадлежать Харьков?

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": :Проект "Без цензуры" Как россияне впали в истерику из-за новых "Джавелинов" для Украины. ВИДЕО

Автор: 

выборы (24763) Харьков (7620) Терехов Игорь (258) Данилюк-Ярмолаева Марина (356)


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Топ комментарии
+6
Ну що ж, висновок один - Харків буде належати кому завгодно, але точно не харків'янам. З чим їх і вітаю.
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02.11.2021 16:35 Ответить
+5
Ну вот когда этот "хороший хозяйственник" поменяет партию на "Единая Рассия" - вот тогда горожанам их политическое безразличие и "ауктется" по полной!
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02.11.2021 16:51 Ответить
+5
Вряд ли, и не потому что патриот, я знаю его лично,это хитрозадый ,жадный еврей ,но он настолько уже обжился домами и котеджами, что война в регионе ему не выгодна.
Но ,он таки вражина. Ребята рассказывали как приезжали в Приднестровья автобусы с пьяной молдаваньей, захватывать городскую администрацию, это падло не объявлялось до тех пор ,пока сами проукраинские активисты не вызвонили друг друга + таксисты, даже жены с ними повыходили и закрыли собой здание горисполкома. Вооружились тогда кто чем мог и погнали цыганву.И вот только тогда этот мер ,поняв что номер не пройдет ,явился с отрядом полиции.Его два года не могли заставить желтоголубую ленточку одеть, но теперь везде флаги Украины. Поняла крыса ,что просто так сдать не получиться,а война ему не нужна , не людей жалко, а свое имущество.
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02.11.2021 17:05 Ответить
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опять визгливый голос? звук просто уже впадлу скручивать то((((
все нормально, я тоже всех ненавижу, но блин, сделайте для двоефамильной женщины какую-то хотя бы звуковую понижалку шоле? сорри, но .... знаете, понимаете, просто это нестерпно.
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02.11.2021 16:34 Ответить
Ну що ж, висновок один - Харків буде належати кому завгодно, але точно не харків'янам. З чим їх і вітаю.
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02.11.2021 16:35 Ответить
Не згоден. Харків'яни варті своїх очільників.
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02.11.2021 16:50 Ответить
Потрібно вводити Воєнний стан і створювати військово-цивільну адміністрацію в Харкові та інших містах України.
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02.11.2021 16:37 Ответить
Харківська, Одеська обл, як мінімум.
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02.11.2021 16:49 Ответить
тебя не исправить Игорёша - только не поломай этот\свой...\ военный стан при вводе...
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02.11.2021 19:01 Ответить
Розкажу пример Измаила,одесской обл, мер там меняет партии соответственно тому ,кто у власти,при Янукодле был в ПР, при Порошенко в БПП, при Зеленском пошел в служки,как сказать чей он человек? Но горожане за него голосуют потому что он неплохой хозяйственник и в городе порядок,тут уж и партия не имеет значения.
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02.11.2021 16:43 Ответить
Глистам все равно в чьей куче дерьма жить...

С таким успехом можно сказать-прийди кацапский люд, главное из дерьма голову не вьісовьівать...
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02.11.2021 16:50 Ответить
Ну вот когда этот "хороший хозяйственник" поменяет партию на "Единая Рассия" - вот тогда горожанам их политическое безразличие и "ауктется" по полной!
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02.11.2021 16:51 Ответить
Вряд ли, и не потому что патриот, я знаю его лично,это хитрозадый ,жадный еврей ,но он настолько уже обжился домами и котеджами, что война в регионе ему не выгодна.
Но ,он таки вражина. Ребята рассказывали как приезжали в Приднестровья автобусы с пьяной молдаваньей, захватывать городскую администрацию, это падло не объявлялось до тех пор ,пока сами проукраинские активисты не вызвонили друг друга + таксисты, даже жены с ними повыходили и закрыли собой здание горисполкома. Вооружились тогда кто чем мог и погнали цыганву.И вот только тогда этот мер ,поняв что номер не пройдет ,явился с отрядом полиции.Его два года не могли заставить желтоголубую ленточку одеть, но теперь везде флаги Украины. Поняла крыса ,что просто так сдать не получиться,а война ему не нужна , не людей жалко, а свое имущество.
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02.11.2021 17:05 Ответить
Не "вряд ли", так точно!
На Донбассе таких мэров было полно.
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02.11.2021 18:18 Ответить
Фошизъмъ!!!1 Муссолинизм!!!111
А поцчему таки ван не нравится человек из-за того что он *врей?
Ну вот - просто гонение устроили, как бы было если бы он был афроукраинцем
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03.11.2021 10:05 Ответить
чоловіче кидай пити.
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03.11.2021 10:11 Ответить
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03.11.2021 10:18 Ответить
Верю Шевченку и Достоевскому и в то что космополитам насрать на Украину ради наживы и грабежа. А когда жареным запахнет они сразу вспомнят про землю обетованную со своими наворованными миллионами, а пока самая благодатная и обитованная почва для воровста тут в Украине.
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08.12.2021 12:00 Ответить
Чомусь про жабу та гадюку згадалось...
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02.11.2021 16:50 Ответить
Якщо "облом Зеленського", тоді - "перемога Порошенка"?! (За логікою Цнзора - все саме так і відбувається).
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02.11.2021 16:51 Ответить
Если уголовник Аваков мог быть министром МВД, почему бы ему не владеть городом.
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02.11.2021 17:21 Ответить
В 1982г.я жил и работал в Харькове на заводе Электроаппаратуры.У этого завода было 2 девятиэтажных общежития.Так вот больше половины жильцов были с кацапии.А заводов было много.Понятно за кого они голосуют.
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02.11.2021 17:53 Ответить
голодоморы и ассимиляция сделали свое гнилое дело - в Харькове "ваты", к сожалению много, но не смотря на это немало и патриотичных граждан, благодаря которым называть Харьков ватным будет неправильно, это показали и события 2014 г. Что касается мера, то вороватый "хозяйственник" Терехов, никогда не лезший в политику, намного лучше купленного москалями с потрохами Миши Добкина. Выбор, к сожалению, не велик, но из двух зол Терехов - меньшее.
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03.11.2021 12:09 Ответить
 
 