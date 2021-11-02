Проект "Без цензуры": Харьковский облом Зеленского. Все подробности и итоги выборов мэра в Харькове. ВИДЕО

Что там в Харькове? При чем здесь Аваков? И почему "обломился" Зеленский? Все подробности и выводы из действа под названием "Выборы мэра Харькова 2021" - в свежем "Без цензуры" с Мариной Данилюк-Ярмолаевой.

Игорь Терехов, по данным городской избирательной комиссии, победил на выборах уже в первом туре с результатом 50,66% и станет мэром Харькова.

Главным конкурентом Терехова был одиозный Михаил Добкин. Они оба соревновались, по сути, за электорат умершего Геннадия Кернеса. И "правая рука" покойного мэра таки победила.

Игорь Терехов упорно называет себя человеком Кернеса и подчеркивает, что именно его ныне усопший мэр видел своим преемником.

Однако звучат предположения, что Терехов - не "человек Кернеса", а "человек Арсена Авакова", бывшего влиятельного министра внутренних дел. А также о том, почему его кандидатуру поддерживали в Офисе Президента Украины.

Так кто такой Игорь Терехов и кому на самом деле теперь будет принадлежать Харьков?

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