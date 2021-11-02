Проект "Без цензуры": Харьковский облом Зеленского. Все подробности и итоги выборов мэра в Харькове. ВИДЕО
Что там в Харькове? При чем здесь Аваков? И почему "обломился" Зеленский? Все подробности и выводы из действа под названием "Выборы мэра Харькова 2021" - в свежем "Без цензуры" с Мариной Данилюк-Ярмолаевой.
Игорь Терехов, по данным городской избирательной комиссии, победил на выборах уже в первом туре с результатом 50,66% и станет мэром Харькова.
Главным конкурентом Терехова был одиозный Михаил Добкин. Они оба соревновались, по сути, за электорат умершего Геннадия Кернеса. И "правая рука" покойного мэра таки победила.
Игорь Терехов упорно называет себя человеком Кернеса и подчеркивает, что именно его ныне усопший мэр видел своим преемником.
Однако звучат предположения, что Терехов - не "человек Кернеса", а "человек Арсена Авакова", бывшего влиятельного министра внутренних дел. А также о том, почему его кандидатуру поддерживали в Офисе Президента Украины.
Так кто такой Игорь Терехов и кому на самом деле теперь будет принадлежать Харьков?
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все нормально, я тоже всех ненавижу, но блин, сделайте для двоефамильной женщины какую-то хотя бы звуковую понижалку шоле? сорри, но .... знаете, понимаете, просто это нестерпно.
С таким успехом можно сказать-прийди кацапский люд, главное из дерьма голову не вьісовьівать...
Но ,он таки вражина. Ребята рассказывали как приезжали в Приднестровья автобусы с пьяной молдаваньей, захватывать городскую администрацию, это падло не объявлялось до тех пор ,пока сами проукраинские активисты не вызвонили друг друга + таксисты, даже жены с ними повыходили и закрыли собой здание горисполкома. Вооружились тогда кто чем мог и погнали цыганву.И вот только тогда этот мер ,поняв что номер не пройдет ,явился с отрядом полиции.Его два года не могли заставить желтоголубую ленточку одеть, но теперь везде флаги Украины. Поняла крыса ,что просто так сдать не получиться,а война ему не нужна , не людей жалко, а свое имущество.
На Донбассе таких мэров было полно.
А поцчему таки ван не нравится человек из-за того что он *врей?
Ну вот - просто гонение устроили, как бы было если бы он был афроукраинцем