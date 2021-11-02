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На Закарпатье выявили полиомиелит у 12-летней школьницы: у девочки парализовало ногу. ВИДЕО

У 12-летней школьницы из Закарпатья диагностировали полиомиелит. Пока девочка находится в больнице, у ребенка парализовало ногу. По данным медиков, девочка была невакцинирована. Этот случай не связан с недавним эпидрасследованием по выявлению полиовируса в Закарпатье.

О подтвержденном случае полиомиелита в комментарии "21 каналу" сообщила Вера Соловьева, заведующая инфекционным отделением Закарпатской областной детской больницы, передает Цензор.НЕТ.

Она уточнила, что речь идет о 12-летней девочке, у которой развился паралич. У ребенка подтвержден полиомиелит, сейчас он находится в неврологическом отделении областной детской больницы. Кроме 12-летней школьницы, в семье есть еще двое детей, все – невакцинированы.

"Началось все с кишечных расстройств, при чем кишечные расстройства были у всех детей в семье. Позже у ребенка развились паралич, общая слабость, диагностирован острый дряблый паралич. Были взяты пробы, через три недели мы получили положительный результат на полиовирус в двух пробах. Предварительно имеем результат, что это полиовирус из вакцинных штаммов" , – отметила Вера Соловьева.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Вспышка полиомиелита в Украине: Полиовирус подтвердили еще в одной области, - Кузин

Главный эпидемиолог Закарпатья Виктория Тимчик подтвердила ZAXID.NET информацию о случае полиомиелита и отметила, что заболевание 12-летней девочки не связано с недавним обнаружением четырех случаев полиовируса во время эпидрасследования на Закарпатье. Официальные данные по расследованию, по словам Виктории Тимчик, готовятся к обнародованию. Медики не разглашают район, где проводились исследования, а также данные о семьях с целью обеспечения безопасности.

В пресс-службе Закарпатской ОГА уточнили, что в настоящее время в Закарпатье от полиомиелита привиты только 49,7% детей. Это один из худших показателей иммунизации от полиомиелита среди всех регионов Украины.

Напомним, 29 октября главный государственный санитарный врач Украины Игорь Кузин заявил о подтверждении случаев инфицирования полиовирусом на территории Закарпатья. Вирус обнаружили во время проведения эпидемиологического расследования из-за случая заболевания полиомиелитом в Ривненской области: дети, у которых обнаружен вирус, до этого находились на Закарпатье. Игорь Кузин не уточнил данных о ребенке и районе, где проходили исследования.

Позже в Закарпатской ОГА подтвердили случай инфицирования полиовирусом, однако ни о районе, где был обнаружен вирус, ни о количестве инфицированных также не сообщали.

6 октября подтвердили случай паралича вследствие заболевания полиомиелитом у 1,5-летнего ребенка из Ривненской области. Позже стало известно, что в семье, где полиомиелит парализовал младенца, заболели еще шестеро детей.

Полиомиелит – инфекционная болезнь, поражающая нервную систему. Наиболее уязвимыми являются дети до 5 лет. Поэтому первую прививку дети получают в первые месяцы жизни.

Полиовирус распространяется от человека к человеку через фекалии и слюну, чаще всего через грязные руки, зараженную пищу и воду.

Первые симптомы болезни: лихорадка, усталость, головная боль и слабость в мышцах. За считанные часы может появиться паралич, чаще всего поражает ноги. Каждый десятый умирает от удушья.

Заболеть полиомиелитом может каждый невакцинированный ребенок и взрослый.

Последний раз в Украине фиксировали заболевание полиомиелитом в 2015 году.

Автор: 

вакцина (3815) вирус (582) дети (6605) эпидемия (789) Закарпатская область (2616)


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Топ комментарии
+27
І навіщо ті щеплення? У інвалідного візка такі красиві блискучі колеса! А мама- вона завжди поруч, і погодує, і дупцю підітре. Тільки б не кололи в рідну дупцю отого тімесаролу рептилоїди з планети Нубіру, бо ще стане кровинонька аутистом і буде перед ноутбуком фапати на аніме.
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02.11.2021 16:52 Ответить
+22
поздравляю родителей
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02.11.2021 16:51 Ответить
+16
21 век ...Это прсто .... Я не знаю какой это ****** .
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02.11.2021 17:06 Ответить
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Я маю на увазі побічні ефекти.
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05.11.2021 14:19 Ответить
Тобто коли ти протестуєш проти антиковідної вакцини, апелюючи до того що вона не зроблена за класичною технологією і не прийшла всіх випробувань, у тебе один стандарт. А коли щось трапляється з класичною вакциною, яка пройшла всі випробування у тебе зовсім інший стандарт?
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05.11.2021 13:05 Ответить
Один і той же стандарт.
Просто ти ну ніяк не хочеш визнавати що навіть та вакцина, яка стандарту відповідає - робить дітей інвалідами. дітей, які до того могли ходити і хворими на поліо не були.
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05.11.2021 14:21 Ответить
Ти неправий. Я визнаю, що навіть та вакцина, яка стандарту відповідає - робить інвалідами дітей, батьки яких забили хрін на правила гігієни, санітарії, та медичні правила, загальноприйняті у нашому суспільстві.
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05.11.2021 14:38 Ответить
Ти забув додати, що до зустрічі з носієм інфекції, викликаної стандартною вакциною - усі ті обставини що ти написав - ніяк не заважали тій дитині ходити.
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05.11.2021 14:42 Ответить
Я визнаю, що навіть та вакцина, яка стандарту відповідає - робить інвалідами дітей, батьки яких забили хрін на правила гігієни, санітарії, та медичні правила, загальноприйняті у нашому суспільстві.
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05.11.2021 15:00 Ответить
)) Я запам'ятав. І коли наступного разу ми будемо говорити про пост-вакцинальні ускладнення... я тобі це нагадаю, тільки в трохи іншій редакції)))
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05.11.2021 15:01 Ответить
"В результате, пятью детьми было съедено 390 доз вакцины, "
Коли ти пишеш "ОДИН випадок" - це схоже на старий анекдот, коли дружина лише один раз зрадила своєму чоловіку за час його відрядження, але з духовим оркестром.
Маніпуляції Олеже, довбані маніпуляції...
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05.11.2021 10:24 Ответить
Ти можеш привести ще один такий випадок?))) Два... три...
Розумієш, навіть у маркетингу... 5 - це дуже мала вибірка.
Ну і твій же аргумент щодо того ща мамця могла прибрехати... вони ж брешуть коли про наслідки вакцин розсказують, або не розуміють, бо не є науковцями...

П'ятеро дітей, що мають спільних бітьків, однакові умови життедіяльності, харчування і так далі - мають приблизно рівний рівень (блін, вибач за тавтологію) імунітету. Тобто... як там було у кіно... "Все одно це рахується як один")))

При тому - у викладанні... дві студентки написали статтю зі слів однієї матері... новини ОБС, блін))

І так. Той анекдот, доречі - правильний. Бо зрадила чоловіку вона - дійсно один раз. З тим оркестрантом... хто був першим. Бо усі подальші контакти - були вже чужої людини а не жінки того чоловіка.

Не маніпуляції. Просто ... застосування методів опонента до нього самого))

Слухай... давно хотів спитати... якщо, звісно то не образить тебе... але... чому людині з вочевидь російським ім'ям, що народилась судячи по ніку у 61му, тобто ще у СРСР... зручніше розмовляти українською?
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05.11.2021 11:46 Ответить
тут 5 випадково взятих дітей, які отримали майже по 80 доз вакцини і випадок описаний білоруськими студентками, які, скоріш за все, щонайменше пов'язане з комерційними інтересами щодо Бігфарми і вакцин.
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05.11.2021 12:44 Ответить
Вони можливо й ні... але от опосередковано їх науковий керівник...)))
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05.11.2021 14:19 Ответить
У Уейкфілда було 12 дітей упереджено ним самим відібраних і які одержали по одній дозі вакцини КПК. При цьому він мав комерційний інтерес щодо власної вакцини. Але йому ти віриш, а білоруським студентам ні.
Подвійні стандарти, Олеже, довбані подвійні стандарти...
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05.11.2021 12:48 Ответить
Ну, Уейкфілд, був, принаймні діючим лікарем на час початку своїє антиваксерської кампанії. Тобто - пройшов повний курс навчання (навідміну від студента), ординатуру там...
І досить говорити, мовляв він мав комерційний інтерес до власної вакцини. Бо якщо так - то чому він говорив про односкладові вакцини загалом, а не про власну?)) Ну як про ефективну. Він жеж ваксер, на загал. Але ваксер по-перше поміркований, по-друге... просто зробив "ненавмисне свідоцтво" (раніше пояснював що то таке).
До того ж 12 об'єктивно більше ніж 5)))
В жодному разі. Лише стандартні аргументи проваксерів. Бачиш - ти зробив ще один крок до істини - визнав їх подвійними стандартами)))
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05.11.2021 14:13 Ответить
Уейкфілд тупо організував чорний піар вакцини конкурента, щоб просунути оцей свій винахід:

https://briandeer.com/mmr/1998-vaccine-patent.pdf https://briandeer.com/mmr/1998-vaccine-patent.pdf

Давай поселення на аналогічний винахід білоруських студенток .
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05.11.2021 14:31 Ответить
Бачиш, яка розумна, освічена і досвідчена людина... вакцини розробляє... а ти її антиваксом кличеш))
Просто ненароком викрила дуже незручні факти про виробників вакцин під час конкурентної боротьби. Воно так часто трапляється.
Отож-бо й воно. Ти приводиш їх приклад як неабияке наукове дослідження... приклад двох студенток, які просто написали реферат зі слів матері. Яким до Уейкфілда як до Плутона пішки.

Доречі, дякую за посилання. Буду знати. Бо в інтерв'ю він зазвичай говорив про те що мовляв мені пофігу яку однокомпонентну вакцину ви будете використовувати, аби не багатокомпонентну.
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05.11.2021 14:39 Ответить
Ти знову помиляєшся. антиваксом я його не називав. Це його дослідження використовують антиваксери.
я навів приклад двох студенток, які просто неупереджено записали реальний випадок. І ти що він тобі не подобається, не робить ці дані неправдивими.
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05.11.2021 15:07 Ответить
Я пам'ятаю, як я тобі наводив також неупереджені приклади а ти вірити не хотів. Мовляв, не наукові, не професори... а ти диви як карма обертається)
Так. Використовують. Бо він проговорився у своїх доследженнях. Вийшов своєріднй анекдот радянських часів
Уейкфілд: - ******* багатокомпонентні вакцини - гівно! (наводить докази, агітує за свою, та однокомпонентні).
******** проваксер: Уейкфілд і його вакцина - гівно! (наводить докази ефективності ******** вакцин)
Антиваксер, просто проходячи мимо: Заспокойтесь хлопці, ви обидва праві.
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05.11.2021 15:19 Ответить
Давай не ефемерні спогади, а конкретні приклади наводити. Я послався на цей журнал.

«Молодой ученый» размещается на портале elibrary.ru. Журнал входит в международный каталог периодических изданий Ulrich's Periodicals Directory, а все статьи журнала индексируются системой Google Scholar («Академия Google»).

Научный журнал «Молодой ученый» - это рецензируемое издание открытого доступа ( Open Access Journal), а это значит, что статьи журнала больше читают и больше цитируют. Мы напрямую взаимодействуем с поисковыми системами Яндекс и Google, поэтому статьи индексируются очень быстро и становятся доступны читателям уже через несколько часов после публикации.

Наводь своє джерело, на яке ти посилався.
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05.11.2021 23:12 Ответить
Ти пишеш
"П'ятеро дітей, що мають спільних бітьків, однакові умови життедіяльності, харчування і так далі - мають приблизно рівний рівень (блін, вибач за тавтологію) імунітету. Тобто... як там було у кіно... "Все одно це рахується як один")))"
А що насправді
Трое ее детей, играя с друзьями, залезли в сумку и забрали вакцину, которая выглядела как драже.

"Вона уточнила, що мова про 12-річну дівчинку, у якої розвинувся параліч. У дитини підтверджений поліомієліт, зараз вона в неврологічному відділенні Обласної дитячої лікарні. Крім 12-річної школярки, в сім'ї є ще двоє дітей, всі -невакциновані."
Що ж тут ти не написав
 "дітей, що мають спільних бітьків, однакові умови життедіяльності, харчування і так далі - мають приблизно рівний рівень (блін, вибач за тавтологію) імунітету. "?
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05.11.2021 13:14 Ответить
Трое ЕЕ детей, играя с друзьями (я виділив важливе слово)

Так, ти правий, двом пощастило.
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05.11.2021 14:23 Ответить
Ось тут ти писав



То есть я знаю, что такое вакциноассоциированный полиомиелит. А Вам рекомендую воспользоваться гуглом, чтобы узнать что это такое.
После чего, если хватит смелости - извиниться за оскорбление.


А тут ти вже пишеш
А я тобі прямо кажу, що про це писало кілька видань, з відповідними посиланнями.

Якось одне з одним погано узгоджується...
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03.11.2021 16:56 Ответить
Та ні. Там погано знаюча матчастину особа намагалась мені довести що вакциноасоційований поліо - то тіко якщо невакцинована дитина заразиться.
І при чому про то - звідки джерело зараження взялось - мовчок. От і пояснив їй.
А тобі - ти говорив, що не було доказів що то саме вакциноасоційований (хоча звідки міг в Україні взятись дикий штам - я ... хз...) я тобі їх приводив, мовляв дивись отут, але писало декілька видань
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03.11.2021 17:17 Ответить
"А тобі - ти говорив, що не було доказів що то саме вакциноасоційований" ´Де я тут таке говорив?
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03.11.2021 20:35 Ответить
Я натякаю на те, що дехто певною мірою прибрехав, коли писав це:


И опять вакциноассоциированный случай.

Чи я не вірно зрозумів? Я зрозумів, немов би я трохи прибрехав, коли писав про вакциноасоційований випадок.
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04.11.2021 11:21 Ответить
Прибрехав ти ось тут:
Прям... вот жила себе здоровая девочка пока не встретила недавно вакцинированного проваксера.
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04.11.2021 15:36 Ответить
В чому? В тому що вона жила? Ну так... на мою думку все ж жила...
Здорова - ну, зрозуміло, відносно. Бо немає здорових людей, є такі, що неналежним чином оглянуті).
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04.11.2021 15:45 Ответить
Тобі не набридло замовчувати той факт що вакцинноасоційований поліомієліт розвивається у невакцинованих дітей з дуже серйозним імунодефіцитом станом. "здоровая девочка" там і близько не стояла.
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04.11.2021 15:53 Ответить
Я радий, що ми наближаємось до того, що людині із нормальним імунітетом - не треба вигадувати велосипед, образно кажучи))
Ти, власне, правий. Я перефразую.
І навіть серйозний імунодефіцитний стан ніяк не впливав на здатність дівчини ходити - до того, як одному проваксеру прийшла в голову думка прийняти ОПВ.

Бачиш? Я вмію в маркетинг не гірше за тих, хто продає вакцини. А в ну дууууже страшні заголовки - не гірше ніж куплені ними ЗМІ.

І я, власне, в дечому правий, тому, що до "зустрічі" з вакцинним штамом який без проваксера ну ніяк би не з'явився у них... вона принаймні могла ходити.

Я чесно сподіваюсь, що на цьому прикладі ти хоча б трохи зрозумієш тих, хто від вакцини постраждав... а їм фігу.
Як прям блін у тому кіно про корейську гру. Вийшов герой на волю... до поліції прийшов... правду розповів про катівництво під виглядом гри... а йому ніхто не вірить і за дурня мають.
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04.11.2021 17:02 Ответить
"Я радий, що ми наближаємось до того, що людині із нормальним імунітетом - не треба вигадувати велосипед, образно кажучи))
Ти, власне, правий. Я перефразую."
Я радий, що ми наближаємось до того, щоб визнати факт того, що ти таки прибрехав, коли писав
"вот жила себе здоровая девочка".
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04.11.2021 17:15 Ответить
Трохи - так.

Але я перефразував. З такою фразою - погодишся?

І навіть серйозний імунодефіцитний стан ніяк не впливав на здатність дівчини ходити - до того, як одному проваксеру прийшла в голову думка прийняти ОПВ.
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04.11.2021 17:17 Ответить
І навіть серйозний імунодефіцитний стан ніяк не впливав на здатність дівчини ходити - до того, як більшість інших дітей в школі не почали виконувати обов'язковий план щеплень. Про якій батьки цієї дівчинки знали і ні хріна не зробилии, щоб вберегти свою власну дитину.
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04.11.2021 17:28 Ответить
"Організована злочинна змова групи осіб"... кримінальне право я теж вивчав.
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04.11.2021 17:37 Ответить
Але схоже, трохи не довчив...
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04.11.2021 19:59 Ответить
Ну... вочевидь, краще ніж ті, на кого ти поклав обов'язок стежити за виконанням чинного законодавства.
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05.11.2021 09:50 Ответить
ВАкциноасоційований означає, що штам знищується вакциною, асоційованою з ним.
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02.11.2021 21:23 Ответить
Нет, означает совсем другое. Агитировать за прививки (как и за все другое хорошее) нужно на основании реальных фактов, а не своего субъективного представления, основанного на отсутствии необходимых специальных знаний в этой области.
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02.11.2021 22:21 Ответить
И прожили они хорошо и спокойно 12 лет...
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02.11.2021 17:43 Ответить
господи, сделали калекой ребенка.....
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02.11.2021 17:46 Ответить
Игрались тупорылые родители со здоровьем ребёнка и доигрались...
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02.11.2021 17:58 Ответить
Гралися дурні у боротьбу з вірусом і покалічили дитину.
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04.11.2021 18:19 Ответить
Цих тепешних інстаграмшиць, які одне одну слухають та не вакцинують дітей, треба позбавляти батьківської опіки. Одну-дві пт покарати, щоб інщі боялись. Це ж треба таке, шоб у третьому тисячолітті дітей так калічили неосвічені та тупоголові батькі.
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02.11.2021 18:06 Ответить
Ското-антивакцинатори, ваш вихід, давай про Коституцію, 5g та інший бред - з задоволенням вас ублюдків послухаємо.
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02.11.2021 18:10 Ответить
Самих скоріше за все в дитинстві вакцинували, дебіли зламали власній дитині життя. Проти таких хвороб вакцинація повинна бути обов'язковою, худоба також боїться уколів, але якщо її не вакцинувати то видохне.
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02.11.2021 18:37 Ответить
"Профилактические прививки в целях предупреждения заболевании туберкулезом, полиомиелитом, дифтерией, коклюшем, столбняком и корью являются в Украине обязательными."(ст. 5, 27 Закона об обеспечении санитарного и эпидемического благополучия населения)
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03.11.2021 09:48 Ответить
У Європі й США регіональні епідемії траплялися кожні 5-6 років. Однією з найбільших епідемій був спалах хвороби в східних штатах США у 1916 році, коли від поліомієліту загинуло 6000 чоловік. У Європі епідемії були зокрема у 1932 році в Німеччині (3700 випадків) та у 1934 році в Данії (4500 випадків). Серед потерпілих від епідемії 1921 року в США був майбутній президент США https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BB%D1%96%D0%BD_%D0%94%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BE_%D0%A0%D1%83%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%82 Франклін Делано Рузвельт , який заснував у 1938 році Національну фундацію з боротьби проти поліомієліту.
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02.11.2021 18:45 Ответить
Родители *уки.
Самих вакцинировали, а они **ари.
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02.11.2021 19:11 Ответить
В цьому житті не старіють дві речі - чорний гумор та діти тих, хто проти щеплень.
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02.11.2021 20:36 Ответить
Знову цигани?
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02.11.2021 22:11 Ответить
Чем больше антиваксеров,тем меньше антиваксеров.
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02.11.2021 23:19 Ответить
Оце так із здорової дитини зробити інваліда..
Капець..
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03.11.2021 07:39 Ответить
Про антиваксерів та наслідки їх дій (бездіяльності), у тому числі і для їх дітей, можна було б зняти непогане повчальне художнє кінце та й не одне мабуть.
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03.11.2021 07:45 Ответить
О, більш цікавий фільм можна зняти про постраждалих від наслідків вакцинації. Бо у їх випадку відразу виявляються купи проблем зі здоровям, яких раніше не діагностували і взагалі випадок з вакцинацією не повязаний, а це просто збіг обставин. А головне, що винними знову будуть батьки, які своєчасно не перевірили здоровя своєї дитини.
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04.11.2021 19:21 Ответить
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