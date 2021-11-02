На Закарпатье выявили полиомиелит у 12-летней школьницы: у девочки парализовало ногу. ВИДЕО

У 12-летней школьницы из Закарпатья диагностировали полиомиелит. Пока девочка находится в больнице, у ребенка парализовало ногу. По данным медиков, девочка была невакцинирована. Этот случай не связан с недавним эпидрасследованием по выявлению полиовируса в Закарпатье.

О подтвержденном случае полиомиелита в комментарии "21 каналу" сообщила Вера Соловьева, заведующая инфекционным отделением Закарпатской областной детской больницы, передает Цензор.НЕТ.

Она уточнила, что речь идет о 12-летней девочке, у которой развился паралич. У ребенка подтвержден полиомиелит, сейчас он находится в неврологическом отделении областной детской больницы. Кроме 12-летней школьницы, в семье есть еще двое детей, все – невакцинированы.

"Началось все с кишечных расстройств, при чем кишечные расстройства были у всех детей в семье. Позже у ребенка развились паралич, общая слабость, диагностирован острый дряблый паралич. Были взяты пробы, через три недели мы получили положительный результат на полиовирус в двух пробах. Предварительно имеем результат, что это полиовирус из вакцинных штаммов" , – отметила Вера Соловьева.

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Главный эпидемиолог Закарпатья Виктория Тимчик подтвердила ZAXID.NET информацию о случае полиомиелита и отметила, что заболевание 12-летней девочки не связано с недавним обнаружением четырех случаев полиовируса во время эпидрасследования на Закарпатье. Официальные данные по расследованию, по словам Виктории Тимчик, готовятся к обнародованию. Медики не разглашают район, где проводились исследования, а также данные о семьях с целью обеспечения безопасности.

В пресс-службе Закарпатской ОГА уточнили, что в настоящее время в Закарпатье от полиомиелита привиты только 49,7% детей. Это один из худших показателей иммунизации от полиомиелита среди всех регионов Украины.

Напомним, 29 октября главный государственный санитарный врач Украины Игорь Кузин заявил о подтверждении случаев инфицирования полиовирусом на территории Закарпатья. Вирус обнаружили во время проведения эпидемиологического расследования из-за случая заболевания полиомиелитом в Ривненской области: дети, у которых обнаружен вирус, до этого находились на Закарпатье. Игорь Кузин не уточнил данных о ребенке и районе, где проходили исследования.

Позже в Закарпатской ОГА подтвердили случай инфицирования полиовирусом, однако ни о районе, где был обнаружен вирус, ни о количестве инфицированных также не сообщали.

6 октября подтвердили случай паралича вследствие заболевания полиомиелитом у 1,5-летнего ребенка из Ривненской области. Позже стало известно, что в семье, где полиомиелит парализовал младенца, заболели еще шестеро детей.

Полиомиелит – инфекционная болезнь, поражающая нервную систему. Наиболее уязвимыми являются дети до 5 лет. Поэтому первую прививку дети получают в первые месяцы жизни.

Полиовирус распространяется от человека к человеку через фекалии и слюну, чаще всего через грязные руки, зараженную пищу и воду.

Первые симптомы болезни: лихорадка, усталость, головная боль и слабость в мышцах. За считанные часы может появиться паралич, чаще всего поражает ноги. Каждый десятый умирает от удушья.

Заболеть полиомиелитом может каждый невакцинированный ребенок и взрослый.

Последний раз в Украине фиксировали заболевание полиомиелитом в 2015 году.