На Закарпатье выявили полиомиелит у 12-летней школьницы: у девочки парализовало ногу. ВИДЕО
У 12-летней школьницы из Закарпатья диагностировали полиомиелит. Пока девочка находится в больнице, у ребенка парализовало ногу. По данным медиков, девочка была невакцинирована. Этот случай не связан с недавним эпидрасследованием по выявлению полиовируса в Закарпатье.
О подтвержденном случае полиомиелита в комментарии "21 каналу" сообщила Вера Соловьева, заведующая инфекционным отделением Закарпатской областной детской больницы, передает Цензор.НЕТ.
Она уточнила, что речь идет о 12-летней девочке, у которой развился паралич. У ребенка подтвержден полиомиелит, сейчас он находится в неврологическом отделении областной детской больницы. Кроме 12-летней школьницы, в семье есть еще двое детей, все – невакцинированы.
"Началось все с кишечных расстройств, при чем кишечные расстройства были у всех детей в семье. Позже у ребенка развились паралич, общая слабость, диагностирован острый дряблый паралич. Были взяты пробы, через три недели мы получили положительный результат на полиовирус в двух пробах. Предварительно имеем результат, что это полиовирус из вакцинных штаммов" , – отметила Вера Соловьева.
Главный эпидемиолог Закарпатья Виктория Тимчик подтвердила ZAXID.NET информацию о случае полиомиелита и отметила, что заболевание 12-летней девочки не связано с недавним обнаружением четырех случаев полиовируса во время эпидрасследования на Закарпатье. Официальные данные по расследованию, по словам Виктории Тимчик, готовятся к обнародованию. Медики не разглашают район, где проводились исследования, а также данные о семьях с целью обеспечения безопасности.
В пресс-службе Закарпатской ОГА уточнили, что в настоящее время в Закарпатье от полиомиелита привиты только 49,7% детей. Это один из худших показателей иммунизации от полиомиелита среди всех регионов Украины.
Напомним, 29 октября главный государственный санитарный врач Украины Игорь Кузин заявил о подтверждении случаев инфицирования полиовирусом на территории Закарпатья. Вирус обнаружили во время проведения эпидемиологического расследования из-за случая заболевания полиомиелитом в Ривненской области: дети, у которых обнаружен вирус, до этого находились на Закарпатье. Игорь Кузин не уточнил данных о ребенке и районе, где проходили исследования.
Позже в Закарпатской ОГА подтвердили случай инфицирования полиовирусом, однако ни о районе, где был обнаружен вирус, ни о количестве инфицированных также не сообщали.
6 октября подтвердили случай паралича вследствие заболевания полиомиелитом у 1,5-летнего ребенка из Ривненской области. Позже стало известно, что в семье, где полиомиелит парализовал младенца, заболели еще шестеро детей.
Полиомиелит – инфекционная болезнь, поражающая нервную систему. Наиболее уязвимыми являются дети до 5 лет. Поэтому первую прививку дети получают в первые месяцы жизни.
Полиовирус распространяется от человека к человеку через фекалии и слюну, чаще всего через грязные руки, зараженную пищу и воду.
Первые симптомы болезни: лихорадка, усталость, головная боль и слабость в мышцах. За считанные часы может появиться паралич, чаще всего поражает ноги. Каждый десятый умирает от удушья.
Заболеть полиомиелитом может каждый невакцинированный ребенок и взрослый.
Последний раз в Украине фиксировали заболевание полиомиелитом в 2015 году.
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Просто ти ну ніяк не хочеш визнавати що навіть та вакцина, яка стандарту відповідає - робить дітей інвалідами. дітей, які до того могли ходити і хворими на поліо не були.
Коли ти пишеш "ОДИН випадок" - це схоже на старий анекдот, коли дружина лише один раз зрадила своєму чоловіку за час його відрядження, але з духовим оркестром.
Маніпуляції Олеже, довбані маніпуляції...
Розумієш, навіть у маркетингу... 5 - це дуже мала вибірка.
Ну і твій же аргумент щодо того ща мамця могла прибрехати... вони ж брешуть коли про наслідки вакцин розсказують, або не розуміють, бо не є науковцями...
П'ятеро дітей, що мають спільних бітьків, однакові умови життедіяльності, харчування і так далі - мають приблизно рівний рівень (блін, вибач за тавтологію) імунітету. Тобто... як там було у кіно... "Все одно це рахується як один")))
При тому - у викладанні... дві студентки написали статтю зі слів однієї матері... новини ОБС, блін))
І так. Той анекдот, доречі - правильний. Бо зрадила чоловіку вона - дійсно один раз. З тим оркестрантом... хто був першим. Бо усі подальші контакти - були вже чужої людини а не жінки того чоловіка.
Не маніпуляції. Просто ... застосування методів опонента до нього самого))
Слухай... давно хотів спитати... якщо, звісно то не образить тебе... але... чому людині з вочевидь російським ім'ям, що народилась судячи по ніку у 61му, тобто ще у СРСР... зручніше розмовляти українською?
Подвійні стандарти, Олеже, довбані подвійні стандарти...
І досить говорити, мовляв він мав комерційний інтерес до власної вакцини. Бо якщо так - то чому він говорив про односкладові вакцини загалом, а не про власну?)) Ну як про ефективну. Він жеж ваксер, на загал. Але ваксер по-перше поміркований, по-друге... просто зробив "ненавмисне свідоцтво" (раніше пояснював що то таке).
До того ж 12 об'єктивно більше ніж 5)))
В жодному разі. Лише стандартні аргументи проваксерів. Бачиш - ти зробив ще один крок до істини - визнав їх подвійними стандартами)))
https://briandeer.com/mmr/1998-vaccine-patent.pdf https://briandeer.com/mmr/1998-vaccine-patent.pdf
Давай поселення на аналогічний винахід білоруських студенток .
Просто ненароком викрила дуже незручні факти про виробників вакцин під час конкурентної боротьби. Воно так часто трапляється.
Отож-бо й воно. Ти приводиш їх приклад як неабияке наукове дослідження... приклад двох студенток, які просто написали реферат зі слів матері. Яким до Уейкфілда як до Плутона пішки.
Доречі, дякую за посилання. Буду знати. Бо в інтерв'ю він зазвичай говорив про те що мовляв мені пофігу яку однокомпонентну вакцину ви будете використовувати, аби не багатокомпонентну.
я навів приклад двох студенток, які просто неупереджено записали реальний випадок. І ти що він тобі не подобається, не робить ці дані неправдивими.
Так. Використовують. Бо він проговорився у своїх доследженнях. Вийшов своєріднй анекдот радянських часів
Уейкфілд: - ******* багатокомпонентні вакцини - гівно! (наводить докази, агітує за свою, та однокомпонентні).
******** проваксер: Уейкфілд і його вакцина - гівно! (наводить докази ефективності ******** вакцин)
Антиваксер, просто проходячи мимо: Заспокойтесь хлопці, ви обидва праві.
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Наводь своє джерело, на яке ти посилався.
"П'ятеро дітей, що мають спільних бітьків, однакові умови життедіяльності, харчування і так далі - мають приблизно рівний рівень (блін, вибач за тавтологію) імунітету. Тобто... як там було у кіно... "Все одно це рахується як один")))"
А що насправді
Трое ее детей, играя с друзьями, залезли в сумку и забрали вакцину, которая выглядела как драже.
"Вона уточнила, що мова про 12-річну дівчинку, у якої розвинувся параліч. У дитини підтверджений поліомієліт, зараз вона в неврологічному відділенні Обласної дитячої лікарні. Крім 12-річної школярки, в сім'ї є ще двоє дітей, всі -невакциновані."
Що ж тут ти не написав
"дітей, що мають спільних бітьків, однакові умови життедіяльності, харчування і так далі - мають приблизно рівний рівень (блін, вибач за тавтологію) імунітету. "?
Так, ти правий, двом пощастило.
То есть я знаю, что такое вакциноассоциированный полиомиелит. А Вам рекомендую воспользоваться гуглом, чтобы узнать что это такое.
После чего, если хватит смелости - извиниться за оскорбление.
А тут ти вже пишеш
А я тобі прямо кажу, що про це писало кілька видань, з відповідними посиланнями.
Якось одне з одним погано узгоджується...
І при чому про то - звідки джерело зараження взялось - мовчок. От і пояснив їй.
А тобі - ти говорив, що не було доказів що то саме вакциноасоційований (хоча звідки міг в Україні взятись дикий штам - я ... хз...) я тобі їх приводив, мовляв дивись отут, але писало декілька видань
И опять вакциноассоциированный случай.
Чи я не вірно зрозумів? Я зрозумів, немов би я трохи прибрехав, коли писав про вакциноасоційований випадок.
Прям... вот жила себе здоровая девочка пока не встретила недавно вакцинированного проваксера.
Здорова - ну, зрозуміло, відносно. Бо немає здорових людей, є такі, що неналежним чином оглянуті).
Ти, власне, правий. Я перефразую.
І навіть серйозний імунодефіцитний стан ніяк не впливав на здатність дівчини ходити - до того, як одному проваксеру прийшла в голову думка прийняти ОПВ.
Бачиш? Я вмію в маркетинг не гірше за тих, хто продає вакцини. А в ну дууууже страшні заголовки - не гірше ніж куплені ними ЗМІ.
І я, власне, в дечому правий, тому, що до "зустрічі" з вакцинним штамом який без проваксера ну ніяк би не з'явився у них... вона принаймні могла ходити.
Я чесно сподіваюсь, що на цьому прикладі ти хоча б трохи зрозумієш тих, хто від вакцини постраждав... а їм фігу.
Як прям блін у тому кіно про корейську гру. Вийшов герой на волю... до поліції прийшов... правду розповів про катівництво під виглядом гри... а йому ніхто не вірить і за дурня мають.
Ти, власне, правий. Я перефразую."
Я радий, що ми наближаємось до того, щоб визнати факт того, що ти таки прибрехав, коли писав
"вот жила себе здоровая девочка".
Але я перефразував. З такою фразою - погодишся?
І навіть серйозний імунодефіцитний стан ніяк не впливав на здатність дівчини ходити - до того, як одному проваксеру прийшла в голову думка прийняти ОПВ.
Самих вакцинировали, а они **ари.
Капець..