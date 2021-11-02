"Третьи сутки не могу мать сдать", - житель российской Кубани привез тело к райадминистрации и на коленях воззвал к Путину. ВИДЕО

Запутанные процедуры оформления похорон в России привели к новому скандалу. На Кубани тело покойной, которое никак не удавалось доставить в морг, привезли к зданию районной администрации.

Носилки с телом были выставлены у районной администрации в Тимашевске, в 70 км к северу от Краснодара, в воскресенье, 31 октября, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на BBC. На видео, разошедшемся в соцсетях, мужчина стоит на коленях рядом и, взывая к президенту Владимиру Путину и "Единой России", кричит: "Третьи сутки не могу мать сдать".

Позже выяснилось, что мужчина - не родственник покойной, а похоронный агент Роман Пикало. На носилках было тело 64-летней жительницы соседнего Калининского района, скончавшейся от онкологического заболевания.

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Рядом на площади собрались сотрудники других похоронных предприятий города. Все они говорили, что ограничения, которыми местное бюро судебно-медицинской экспертизы обставило прием умерших, не позволяют оперативно доставить покойников в морг и чреваты для родных многотысячными издержками.

После дискуссий с полицией и представителем городской администрации, заявившим "общественный резонанс нам не нужен сейчас", разрешение на транспортировку тела в морг при местном бюро судмедэкспертизы было получено, и конфликт разрешился.

С агентом Пикало между тем пообщались представители районной прокуратуры, которая решает, заводить ли дело по статье 244 УК РФ - "Надругательство над телами умерших".

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