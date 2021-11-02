"Третьи сутки не могу мать сдать", - житель российской Кубани привез тело к райадминистрации и на коленях воззвал к Путину. ВИДЕО
Запутанные процедуры оформления похорон в России привели к новому скандалу. На Кубани тело покойной, которое никак не удавалось доставить в морг, привезли к зданию районной администрации.
Носилки с телом были выставлены у районной администрации в Тимашевске, в 70 км к северу от Краснодара, в воскресенье, 31 октября, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на BBC. На видео, разошедшемся в соцсетях, мужчина стоит на коленях рядом и, взывая к президенту Владимиру Путину и "Единой России", кричит: "Третьи сутки не могу мать сдать".
Позже выяснилось, что мужчина - не родственник покойной, а похоронный агент Роман Пикало. На носилках было тело 64-летней жительницы соседнего Калининского района, скончавшейся от онкологического заболевания.
Рядом на площади собрались сотрудники других похоронных предприятий города. Все они говорили, что ограничения, которыми местное бюро судебно-медицинской экспертизы обставило прием умерших, не позволяют оперативно доставить покойников в морг и чреваты для родных многотысячными издержками.
После дискуссий с полицией и представителем городской администрации, заявившим "общественный резонанс нам не нужен сейчас", разрешение на транспортировку тела в морг при местном бюро судмедэкспертизы было получено, и конфликт разрешился.
С агентом Пикало между тем пообщались представители районной прокуратуры, которая решает, заводить ли дело по статье 244 УК РФ - "Надругательство над телами умерших".
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Що воно означає?
Прибрав свій лайк.
Що не зрозумів - то вони там на колінах стоять у вишиванках?
Не знаючи всього цього, не знаєш і те, як до цього ставитись.
Наприклад, це міг би бути кадр з програми "Вечірнього Мудозвона" Соловйова, в якій він ось так прокоментував показане:
Художник из Костромы Пупкин создал инсталляцию о наших младших братьях хохлах. В ней он передал настроения, царящие сейчас повсеместно на оккупированной бендеровским режимом Украине. Пупкин с присущей ему гениальностью показал, как хохлы, изнывающие от гнета мировой закулисы и ее геополитических экспериментов, смотрят с надеждой в сторону России и на коленях просят нас помочь им вернуться в большую семью братских славянских народов. ©
Тільки не зрозуміло, чи автор тієї інсталяції мав на увазі те ж саме.
Могла бути і якась провокація типу "Ви вважаєте себе вільними і незалежними, а насправді дивитесь у наш бік, стоїте перед нами на колінах і мрієте про возз'єднання".
****** Timofeeva: Любят русские люди бунтовать! Встанут на колени перед барским домом и стоят подлецы!
Сам по собі правильний, він виглядав недоречно під фото інсталяції про українців.
Вас не разбудит чести клич.
К чему стадам дары свободы?
Их должно резать или стричь.
Наследство их из рода в роды
Ярмо с гремушками да бич
А.С. Пушкин.
Понравилось.
- Ванька, бесстыжа харя! Туды твою растуды! Ты хоть бы дверь на сортир то навесил, все твои яйцы видать!
Ванька: - Дверь??! А на хрена она? Че тут брать то?!
Через два дні вони будуть святкувать штучне свято - "День единства Рассии" Воно було ними придумане саме для маскування попередньої (вчорашньої) дати - бо у перші роки після розвалу Союзу деякі "недалекі" їх голови почали відмічать "день створення Росії" А куди тоді їх липову "тысячелетнюю историю" ліпить?
" - что такое "День единства Рассии"?
- День кагда "граждане Рассии" - чуваши, удмурты, марийцы , пермяки сабираются вместе и радастна паздравляют друг друга с единством, а потом, нажравшись водки, лупят один другого по морде, абзывая "чурками нерусскими"...
Sova@S0vaUA
Чем больше русских убиваешь, тем больше нравится ты им
хло іще не доріс - але старається, і сухорукий урка йому за взірець
Вот тварь коммерческая. Такими вещами вообще-то не шутят.
Так свинособака ?
выродки тупые, Крыммих, ура!
свиньям скармливайте своих дохлых поциентов - благо на рашке - выпили, подрались и разошлись довольные, а свиньи потолще будут)
були колись козаками, а стали кIзяками, бидлом у Сцарька та мicцевих його дєржиморд.
.