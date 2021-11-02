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Порошенко призвал срочно принять закон о кислородных станциях: Эту проблему надо решить раз и навсегда. ВИДЕО

Оппозиция собрала необходимые подписи для проведения внеочередного заседания и принятия закона о кислородных станциях в больницах.

Об этом в видеообращении сообщил лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко, информирует Цензор.НЕТ. Порошенко призвал срочно принять закон 5460 во втором чтении.

"Я хочу поблагодарить каждого из 155 народных депутатов, которые поставили свои подписи, чтобы созвать внеочередную сессию для создания и финансирования масштабной программы установки стационарных кислородных станций для опорных учреждений здравоохранения. В то, что проблем с кислородом не существует, верит только один человек в стране, и тот – Зеленский", – отметил пятый Президент.

"Мы все помним, как в прошлом году власти даже не догадывались, что для лечения ковидных больных понадобится кислород, и осознали это только тогда, когда люди начали задыхаться. А на этот раз уже искала диверсантов, мол, останавливают кислородные заводы. А может, это олигархи кислород выпили?", – сказал Порошенко.

"С каждым последующим обострением пандемии мы наблюдаем, что проблема кислорода так и не решена. Как показывает практика, больницы, использующие только кислородные баллоны, первыми сталкиваются с дефицитом кислорода, возникающего при очередном ухудшении эпидемической ситуации", – констатирует Порошенко.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Раде собраны подписи для проведения внеочередного заседания для голосования законопроекта про обеспечение больниц кислородом, - "ЕС"

"Заведения, которые чудом смогли установить кислородные станции, в том числе с нашей помощью, не сталкиваются с критической нехваткой кислорода. Оксигенная станция подаёт кислород под высоким давлением по всей больнице через централизованную систему трубопроводов и обеспечивает полную независимость больницы от поставщиков. Почему? Потому что станция генерирует кислород из окружающего воздуха. Единственное, что для этого нужно – это надежное энергоснабжение. Поэтому мы требуем обеспечить все ковидные отделения еще и генераторами. Зачем? Чтобы избежать массового мора в случае веерных отключений электроэнергии, потому что власть дилетантов забыла подготовить энергетику к зиме. Дефицит газа, дефицит угля, дефицит электричества, дефицит разума и дефицит опыта. Вот такой диагноз", – заявил лидер "ЕС".

"Поэтому мы требуем создать новую бюджетную программу, которая называется "Централизованные закупки кислородных станций для опорных здравоохранительных учреждений", а также предусмотреть соответствующую субвенцию для местных бюджетов. По ориентировочным подсчетам кубический метр кислорода с кислородной станции стоит до двух гривен. Кубометр кислорода из портативного кислородного генератора – уже семьдесят гривен. Таскать баллонами – еще дороже", – пояснил Порошенко.

"Очевидно, что ковид это надолго, и ответ на этот вызов требует не только тактических, но и стратегических решений. Проблему кислорода можно и нужно решить раз и навсегда", – говорит пятый президент.

Также читайте: Власть должна обеспечить все COVID-отделения генераторами из-за угрозы веерных отключений электроэнергии, - Порошенко

"Благодарю всех фракций, и даже нескольких смельчаков-слуг, которые, несмотря на давление из Офиса Зеленского, поддержали созыв внеочередного заседания. Требуем, чтобы уже завтра законопроект рассмотрел бюджетный и медицинский комитет, а уже в четверг руководство парламента обязано созвать внеочередное заседание", – убежден Порошенко.

"Только за вчера, за один день умерло от ковида 700 украинцев. Нет ничего более важного, чем спасать жизнь людей. Так что я призываю "слуг" вспомнить, что они – не слуги Зеленского и поддержать этот наш законопроект", – резюмирует лидер партии "ЕС".

Автор: 

Порошенко Петр (19628) внеочередное заседание (262) Европейская Солидарность (1063) кислород (70)


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Топ комментарии
+19
У Зели есть более простое решение.

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02.11.2021 18:53 Ответить
+19
Так с какого ляда "технолог" зекрыса оставил страну без кислорода?
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02.11.2021 19:06 Ответить
+14
«Дефіцит газу, дефіцит вугілля, дефіцит електрики, дефіцити розуму і дефіцит досвіду» - це такий діагноз зедебільної, зеленої влади слуг урода наркомана.
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02.11.2021 19:06 Ответить
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Arthur Kharytonov


@ArthurKei_UA



МОЗ за гроші китайської торгової асоціації провела перемовини з Shenzhen Kangtai Biological Products, що випускає ніде не визнану вакцину KCONVAC, - крім КНР.
Вже хочуть її для України.
Але деталей немає. Є лиш отаке фото.

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02.11.2021 18:48 Ответить
Правильно Порох сказал тогда про нее -говно,а зекрысы хотели ею всех уколоть,не тратясь
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02.11.2021 18:52 Ответить
ну, припустимо (ні, уточняю!) Порох тоді лише передав думку лікарів, з якими зустрічася напередодні... Порох в таких справах не спец, тому може лише послатися на спеціалістів...
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02.11.2021 20:22 Ответить
ты тут причем ?чем скорее ты того - меньше дебилов в Украине
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02.11.2021 18:53 Ответить
Как там барыге Косоворотье на карман падает от продаж говнопродукции квартала на стране-помойке?
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02.11.2021 18:56 Ответить
У Зели есть более простое решение.

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02.11.2021 18:53 Ответить
Рашотролли и подоляшавки! ФАС! И без шаблонов, фантазируйте активнее!
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02.11.2021 18:55 Ответить
Ковід прийшов разом з бідосею і піде разом з ним.
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02.11.2021 18:58 Ответить
А может проще сделать, принять закон о запрете вируса распространятся? Везде одни законы, а выполнять некому.
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02.11.2021 19:02 Ответить
На свинособакии уже приняли?
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02.11.2021 19:29 Ответить
Я тащусь , вместо крупньіх производств , обеспечивающих єкономичное пр-во кислорода путем сжижения ВОЗДУХА , "технолог" Порошенко предлагает налепить множество мини-производств в каждой больнице . Кислородное производство является опасньім и категорийньім , требует вьісококвалифицированного персонала , специальньіх помещений и т.п. Кислород из таких мини-станций будет "золотьім" по себестоимости . Кислородное производство на основе концентаторов кислорода из воздуха (без его сжижения) , более приемлемо , но само оборудование дорогое и имеет НИЗКУЮ производительность , не покрьівающую пиковьіе нагрузки , плюс нужньі автономньіе єлектрогенераторьі для страховки.
Кстати , почему тортьі "Киевские" пекут на киевской фабрике и развозят по всей Украине , а не делают на минифабриках в каждой области ? Вопрос лично Порошенко...
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02.11.2021 19:05 Ответить
Так с какого ляда "технолог" зекрыса оставил страну без кислорода?
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02.11.2021 19:06 Ответить
тільки зедебіли не побачили того, що нові лікарні здаються в експлуатацію з кисневими станціями; а поруч і старі обладнуються такими станціями.
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02.11.2021 19:09 Ответить
Ты - ТЫПИЛ!
Кислородное производство опасное, когда кислород СЖИЖАЮТ и хранят в баллонах при давлении в 150 атмосфер!
А в больницах, на кислородных станциях, кислород НЕ СЖИЖАЕТСЯ, а находится все время в газообразном состоянии и давлении 2-3 атмосферы.
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02.11.2021 19:15 Ответить
откуда сведения??? Вот у нас поставили газгольдеры (знаешь что это такое?) - привозят и хранят жидкий кислород, а когда нужно трансформируют в газообразный.
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02.11.2021 21:04 Ответить
ключевое слово: "привозят".
Привозят кислород с завода в жидком виде.
А в больницы с кислородными станциями его НЕ привозят - станция на месте из атмосферы его вытягивает.
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02.11.2021 21:25 Ответить
а вы знаете как работают "вытягивающие с атмосферы" станции? Вы хотя бы в глаза видели "кислородный цех"? Кроме того, все станции "добывают" технический кислород, и только после определенных манипуляций от становиться "пищевым" - а это тоже оборудование и затраты. Кислород после такой "добычи" в "местных масштабах" будет котироваться на уровне стоимости золота!
Если было бы все так просто - в каждой квартире стояла бы своя кислородная станция, и китайский производитель кислорода в жестяных баночках уже был бы банкротом!
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02.11.2021 21:41 Ответить
Знаю.
Видел.
В курсе.
Просто.
https://reanimed.com.ua/ru/generatory-medicinskogo-kisloroda/?gclid=Cj0KCQjww4OMBhCUARIsAILndv7b1RWxDs-w6iffTl9fLeCkRBGJJbRg-L2jSJgICYfWStmE0Iv8wCEaAgbHEALw_wcB Генератор медицинского кислорода
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02.11.2021 22:08 Ответить
дядя, кислородные концентраторы ставят в приличные авто для улучшения воздуха в салоне и стоят они от несколько сот долларов

Медицинский кислородный концентратор JAY-1 Биомед + подарок

В наличииКод: 20113

9 200 грн.
8 250 грн.

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02.11.2021 22:46 Ответить
«Дефіцит газу, дефіцит вугілля, дефіцит електрики, дефіцити розуму і дефіцит досвіду» - це такий діагноз зедебільної, зеленої влади слуг урода наркомана.
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02.11.2021 19:06 Ответить
Фонд, который должен был потрачен на кислородные станции уже давно попилен на большом строительстве и конвертирован в асфальт, откаты и кокаин. Поэтому вместо кислородных станций теперь есть дороги асфальтированные, есть дороги кокаиновые. Но второе для слуг народа, а для народа первое.
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02.11.2021 19:10 Ответить
Ща зе-скот промичить : а чому сам не рішав?)))
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02.11.2021 19:12 Ответить
ти довго читав інфу, і запізнився на коментах.
Вже!
і навіть захрещені зедебіли вже є!
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02.11.2021 19:14 Ответить
73 % быдла внесут трупы Короновирусные ...Зеля ж чемпион в этом деле ратном...
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02.11.2021 19:33 Ответить
а скільки копійок, по твоєму, коштує життя хворого, який задихається без кисню?
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02.11.2021 20:27 Ответить
Что может быть дороже жизни людей?
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02.11.2021 20:30 Ответить
Проблема в том , что єпидемия скоро закончится , к тому времени установка аппаратов только будет разворачиваться. Миллиардьі гривен будут потраченьі без єффекта , а на єти деньги можно приобрести много чего из оборудования для больниц. Все нужно просчитьівать , а не махать шашкой для пиара.
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02.11.2021 20:38 Ответить
не скоро, еще года 2-3 будет.
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02.11.2021 20:47 Ответить
ну помрет в страшных муках еще 200-300 тыс. украинцев...
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02.11.2021 20:53 Ответить
дядя, нормальная больница должна иметь кислородную станцию и подводку к кислорода к кроватям по любому !

ковид еще не известно когда кончится
а что придет после ковида.... ?
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02.11.2021 20:52 Ответить
 
 