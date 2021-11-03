Журналистов вытолкали из ривненского храма за попытку снять службу. ВИДЕО

Телевизионщики пытались снять сюжет о том, как верующие соблюдают карантинные ограничения.

Речь об этом в сюжете телеканала "Ривне 1", сообщает Цензор.НЕТ.

Его сотрудники пришли с камерой в нижний храм Воскресенского кафедрального собора, где проводит богослужения УПЦ (МП). На кадрах, которые успели снять журналисты, видно, что люди стоят вплотную друг к другу, масок на них нет.

Буквально через несколько минут телевизионщиков вытолкали из церкви двое мужчин. Они требовали удалить снятое в храме видео.

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"Стер быстро все бегом, я сказал. Зачем ты снимаешь, тебе кто-то позволял это делать?!", - выкрикнул один из мужчин.

Журналисты пообщались на улице с прихожанами храма. Они отмечают, что многие верующие рассказывали, что верят в "опасность" вакцин.

В Ривном сейчас действует "красная" зона карантина. Богослужения там можно проводить, если у всех их участников есть сертификаты о вакцинации или ПЦР-тесты, а на каждого человека приходится не меньше 4 квадратных метров площади.