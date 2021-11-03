"Татаров - зашкваренный черт Януковича/Захарченко, которого Офис Президента Зеленского спас от тюрьмы", - Шабунин. ВИДЕО
СБУ игнорирует расследование дела о взятке замглавы ОП по вопросам правоохранительных органов Олега Татарова.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет на своей странице в соцсети глава правления общественной организации "Центр противодействия коррупции" Виталий Шабунин.
"НАБУ/САП передали в суд дело Микитася о краже 81,6 млн грн на жилье для нацгвардейцев. Именно из этого дела Банковая вырвала эпизод со взяткой от Татарова и передала его в СБУ. Как вы понимаете, там эпизод и гниет... НАБУ/САП/ВАКС еще до приговора получили с Микитася 30 млн грн залога и отжали 50 млн грн компенсации убытков. Самое большее, что получил Татаров - пендель от Баканова. Это хороший пример того, почему СБУ вообще не должна заниматься следствием. Никаким в принципе... Весь это трэш происходит потому, что Офис Президента, наплевав на закон и здравый смысл, спас Татарова от тюрьмы...Татаров - зашкваренный черт Януковича-Захарченко..." - пишет Шабунин и публикует видео 2014 года, на котором Татаров врет, оправдывая "беркутовцев", напавших на автомайдановцев в Крепостном переулке в Киеве.
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Татаров, звісно, для них рідна людина.
Только при чем тут "продажность"? Он что теперь открещивается от этих разоблачений в чьих-то интересах?
Сама статья опровергает этот ваш тезис
Просто "Шабуня" чекав що "зелені" його "ощасливлять кормушкою" як Лєщенка чи Найєма ...
Как можно знать что человек "ожидал/не ожидал"? Он вам лично говорил об этом или вы умеете мысли читать? Кроме того, искать/желать лучшего для себя - это абсолютно естественный и нормальный процесс для любого человека. В чем же тут "предательство"?
...А коли виявилося "не так" - почав "срать" на них
Дал время проявить себя, а когда увидел по их действиям кто они и что они, начал критиковать. Так поступают все адекватные журналисты.
Коли "шантаж" не вийшов ...
Какой "шантаж"? Или вы мне теплое место или я начну вас критиковать? Это ваши домыслы и фантазии или подтвердить можете?
...він спробував "випросить шматок солодкого" (як і Білецький) у Євросолідарності Був "посланий"
Опять ваши фантазии и домыслы или подтвердить можете?
... у спробах хоч від когось отримать фінансову підтримку
Опять ваши фантазии и домыслы или подтвердить можете? Когда и у кого он просил денег?
По итогу, я так и не понял в чем конкретно "продажность" Шабунина? В желании заработать денег? Серьезно? Т.е. журналистам-расследователям жить не нужно? Или они должны жить на хлебе и воде
На счет продажности я уже писал. Если человек пишет правильные и изобличающие вещи, то мне, честно говоря, фиолетово в чьих интересах и кто и сколько ему за это заплатил. Важно то, что мы получаем информацию.
Есть принципиальные вещи: национальные интересы, война, российская пропаганда и пр. И вот тут компромиссов быть не может. Но я за Шабуниным подобного не замечал. Я, Шабунину не адвокат, но я оцениваю то что он пишет, т.е. суть его статей, а не то как он деньги зарабатывает. И меня очень бесят "комментаторы", которые ни слова не говоря о содержании статьи, сразу переходят на личности. Это называется флуд и спам. Или вы с чем-то не согласны в его статье?
2. Давай возьмем любую статью Шабунина о Порохе и разберем ее. Выбирай любую.
А словом "подтвердилось" манипулировать не стоит. Мы же с тобой не та ток-шоу.
Спешите на экскурсию в Межигорье, а то вернут овоща и будет вам нато и эс и все остальное