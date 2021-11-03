"Татаров - зашкваренный черт Януковича/Захарченко, которого Офис Президента Зеленского спас от тюрьмы", - Шабунин. ВИДЕО

СБУ игнорирует расследование дела о взятке замглавы ОП по вопросам правоохранительных органов Олега Татарова.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет на своей странице в соцсети глава правления общественной организации "Центр противодействия коррупции" Виталий Шабунин.

"НАБУ/САП передали в суд дело Микитася о краже 81,6 млн грн на жилье для нацгвардейцев. Именно из этого дела Банковая вырвала эпизод со взяткой от Татарова и передала его в СБУ. Как вы понимаете, там эпизод и гниет... НАБУ/САП/ВАКС еще до приговора получили с Микитася 30 млн грн залога и отжали 50 млн грн компенсации убытков. Самое большее, что получил Татаров - пендель от Баканова. Это хороший пример того, почему СБУ вообще не должна заниматься следствием. Никаким в принципе... Весь это трэш происходит потому, что Офис Президента, наплевав на закон и здравый смысл, спас Татарова от тюрьмы...Татаров - зашкваренный черт Януковича-Захарченко..." - пишет Шабунин и публикует видео 2014 года, на котором Татаров врет, оправдывая "беркутовцев", напавших на автомайдановцев в Крепостном переулке в Киеве.

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