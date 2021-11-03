Ляшко о протестах "антивакцинаторов": В реанимации данный дух очень быстро пропадает, а поддельные сертификаты не работают. ВИДЕО
Украинцам не следует прислушиваться к советам антивакцинаторов, а пользоваться проверенной информацией от Минздрава и ЦОЗ относительно вакцинации от коронавируса.
Об этом сообщил сегодня на брифинге министр здравоохранения Виктор Ляшко, информирует Цензор.НЕТ.
"Отдельно остановлюсь на собраниях людей, которые мы сегодня видим, с призывами не вакцинироваться. Это, по моему мнению, насмешка над нашими медиками и семьями тех, кто потерял родных из-за COVID-19. Поверьте, в реанимациях данных антивакцинаторский дух очень быстро пропадает, а поддельные сертификаты там не работают. Очень хочу, чтобы вы это осознали именно сейчас. Не верьте фейкам, не слушайте советов в соцсетях, пользуйтесь исключительно проверенной информацией", - отметил Ляшко.
"Пусть критическое мышление всегда будет с вами. Вакцинируйтесь и не болейте", - резюмировал министр здравоохранения.
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За це треба виходити.
А то ідіоти повилазили про права поверещати.
Не за тим прийшли !
"Нада наказивать людєй за організацию панікі. Нєт етава нічєво!" ©
Так само як і Трампуша, який на початку пандемії переповідав кремлівські "істини" про Ковід, поки сам не захворів.
Бгг
Ця інфа - теж із зомбоящика наших північно-східних сусідів?
З тиждень тому я вже відповідав одному антиваксеру на його "інфу з Ютьюба" (може, то ти і був?). Там йшлося про 30-місячний імунітет. Який виявився брехнею. Ну а пожиттєвий імунітет - це взагалі лютий треш.
З іншого боку, добре, що ти такий треш розповсюджуєш. Це одразу видає рівень "критичного сприйняття інформації" - твій та інших антиваксерів. Які весь час і закликають до "критичного сприйняття".
"Любой так любой!" ("Стадіон так стадіон")
https://youtu.be/nKWN6v0LOKs Імунолог Лапій: вся правда про вакцини від COVID-19 (Радіо Свобода)
В Ковіду летальність - 2,5 % (серед невакцинованих). То чому людина, яка вакцинується не може розраховувати на те, що вона принаймні до лікарні не потрапить з цим вірусом?
в привитом организме вирус НЕ МУТИРУЕТ!
И ссылка на сайт МОЗа https://moz.gov.ua/article/news/98-gospitalizovanih-iz-covid-19-v-ukraini---nevakcinovani
Казалось бы каких доказательств вам еще не хватает.
Но переходим по ссылке на сайт и видим, что новость за 20 сентября и там написано "За останні три місяці 98.1% госпіталізованих із COVID-19 в Україні - невакциновані."
То есть получается, что статистика за лето. Среди госпитализированных 2% вакцинированных.
Смотрим далее, когда количество вакцинированных в Украине достигло 2% - это 3 июля.
Что мы имеем по факту. Среди госпитализированных летом было 2% вакцинированных, потому что в Украине вакцинированных летом было 2%.
Согласитесь, звучит уже не так убедительно. И если нашему МОЗу для доказательства эффективности вакцин приходится откровенно манипулировать статистикой, это лишь добавляет сомнений.
- Ні, не звучить.
- ...МОЗу для доказательства эффективности вакцин приходится откровенно манипулировать статистикой... ©
- Зовсім не доводиться.
Для того щоби аналізувати дані по захворюваності на Ковід, потрібно
а) мати відповідні статистичні дані
б) правильно їх інтерпретувати.
- ...новость за 20 сентября и там написано "За останні три місяці 98.1% госпіталізованих із COVID-19 в Україні - невакциновані". То есть получается, что статистика за лето. ©
- Якщо "статистика за лето", то за який період? З 1.06 по 31.08? Не обов'язково.
У новині від 20.09 фраза "за останні три місяці" може означати і "за період з 20.06 по 19.09".
Хоча в даному разі це не є суттєвим через особливості літньої динаміки захворюваності на Ковід (про це далі).
- Среди госпитализированных летом было 2% вакцинированных, потому что в Украине вакцинированных летом было 2%. ©
- За цією логікою, коли у нас буде 90% вакцинованих (чи, скажімо, 70%), тоді серед госпіталізованих також буде 90% вакцинованих (чи 70%).
Що маємо насправді.
1. Захворюваність на Ковід у той чи інший період є результатом впливу багатьох чинників - таких, як частка вакцинованого населення, ефективність використовуваної вакцини (95%, 60% чи Супутник), дисциплінованість населення щодо дотримання Ковід-профілактики, і навіть погода (температура і вологість повітря).
2. Навіть при використанні найбільш ефективних вакцин (наприклад, Пфайзер з її ефективністю у 95%) і навіть при 100% вакцинованого населення все ще можемо мати до 5% таких, що захворіють на Ковід. Але це не означає, що 5% повністю вакцинованого населення лежатимуть у лікарнях. Туди потраплять не всі, а лише найбільш "важкі" пацієнти. Решта хворих одужають вдома чи навіть на роботі.
3. Ковід передається переважно повітряно-крапельним шляхом. Через це маски та "соціальна дистанція". Контактним шляхом також передається (якщо ви, приміром, контактували з дверною ручкою після хворого, який перед цим витер у себе шмарклі, а ви після ручки потерли свого носа). Через це - дезінфекція рук.
4. Ще один наслідок повітряно-крапельної передачі - зниження захворюваності на Ковід влітку. Причина - мікрокраплі, які розбризкує хворий при розмові чи кашлі / чиханні, випаровуються у теплому і сухому повітрі швидше, ніж долають шлях від хворої людини до вашого носа (чи очей). Про наявність літнього "провалу" у захворюваності свідчать і дані за цей рік (див. діаграму 1 нижче - на провал показує жовта стрілка; статистичні дані https://index.minfin.com.ua/ua/reference/coronavirus/ukraine/ звідси ; збільшений вигляд "літнього" діапазону - на діаграмі 2).
5. Літом був "ковідний штиль"- кількість нових хворих не перевищувала 1 тис. за добу (діаграма 2). Через це, між іншим, дані по захворюваності за 3-місячні періоди, які відраховуються починаючи з 1.06 та починаючи з 20.06, мало відрізняються між собою (це відповідь на зауваження на початку мого коментаря). А от з приходом осені розпочався ріст захворюваності і, відповідно, летальних випадків (див. товщину червоної лінії на діаграмі 1). Зараз ми маємо близько 20 тис. нових хворих щодня і по 500 та більше померлих.
6. Шалена заповненість лікарень зараз, порівняно навіть з минулим роком, пояснюється тим, що зараз ми майже тотально маємо справу зі штамом Дельта, який є небезпечнішим за той первинний штам, що був минулоріч. Ну і через те, що повністю вакциновано на сьогодні лише близько 20% населення. Відповідно, близько 80% наражають себе на небезпеку стати клієнтами лікарень.
Діаграма 1:
А усіляким мудакам, що у відкриту бажають смерті іншим людям, скажу, що жоден з вас не безсмертний і в реальному житті вас може наздогнати "кінець" з будь-якого боку.
І це все не треться, фашистські виродки не баняться і не деактивовуються, навпаки - подібне всіляко заохочується та стимулюється газеткою.
Стаття 161. Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками
1. Умисні дії, спрямовані на розпалювання національної, расової чи релігійної ворожнечі та ненависті, на приниження національної честі та гідності, або образа почуттів громадян у зв'язку з їхніми релігійними переконаннями, а також пряме чи непряме обмеження прав або встановлення прямих чи непрямих привілеїв громадян за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, інвалідності, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками -
Але час відповідати прийде.
С ПОТОЛКА ! Все равно никто не перепроверит !
Жто восточная Европа где на замечание дабы одели маску люди начинают быковать , а штрафы оспаривают в судах ибо "партия глоборотьки" не удосужилась прописать несколько нормативных актов в законодательство на период карантина.
Оно сюда пришло вместе с приходом Зеленского , возможно и уйдет вместе с ним. Люди которые не голосовали ни за него , ни за его партию не должны нести такие последствия как: ограничение передвижения , принудительная вакцинация.
1. Официального списка противопоказаний для прививки.
2. Нормального тестирование перед прививкой - надо/ не надо.
3. Законченной официальной 3 стадии испытаний прививки.
4. Медицинской страховки от последствий или смерти после прививки.
5. Ответственности производителя/исполнителя прививки
Вот до сих пор могут идти просто в лес ))))
1. Офіційного списку протипоказань немає.
2.Перед прививкою ніяких тестування не робили.
3. Всі зареєстровані вакцини (Пфайзер, Модерна...) пройшли всі стадії досліджень.
4. Ніякої державної медичної страхівки від наслідків або смерті від вакцинації немає. Мабуть риватну медичну страхівку від таких наслідків можна придбати (не перевіряв).
5. Немає ніякої відповідальності виробника, тому що вакцина офіційно зареєстрована на основі висновків Міністерства охорони здоров'я.
6. В Канаді на даний момент вакциновано понад 88% населення віком від 12 років, мабуть канадійці туповаті, тому так погано живуть, не те що в Україні.
Canada launches its first national vaccine injury compensation program