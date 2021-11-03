Ляшко о протестах "антивакцинаторов": В реанимации данный дух очень быстро пропадает, а поддельные сертификаты не работают. ВИДЕО

Украинцам не следует прислушиваться к советам антивакцинаторов, а пользоваться проверенной информацией от Минздрава и ЦОЗ относительно вакцинации от коронавируса.

Об этом сообщил сегодня на брифинге министр здравоохранения Виктор Ляшко, информирует Цензор.НЕТ.

"Отдельно остановлюсь на собраниях людей, которые мы сегодня видим, с призывами не вакцинироваться. Это, по моему мнению, насмешка над нашими медиками и семьями тех, кто потерял родных из-за COVID-19. Поверьте, в реанимациях данных антивакцинаторский дух очень быстро пропадает, а поддельные сертификаты там не работают. Очень хочу, чтобы вы это осознали именно сейчас. Не верьте фейкам, не слушайте советов в соцсетях, пользуйтесь исключительно проверенной информацией", - отметил Ляшко.

"Пусть критическое мышление всегда будет с вами. Вакцинируйтесь и не болейте", - резюмировал министр здравоохранения.

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