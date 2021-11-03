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Ляшко о протестах "антивакцинаторов": В реанимации данный дух очень быстро пропадает, а поддельные сертификаты не работают. ВИДЕО

Украинцам не следует прислушиваться к советам антивакцинаторов, а пользоваться проверенной информацией от Минздрава и ЦОЗ относительно вакцинации от коронавируса.

Об этом сообщил сегодня на брифинге министр здравоохранения Виктор Ляшко, информирует Цензор.НЕТ.

"Отдельно остановлюсь на собраниях людей, которые мы сегодня видим, с призывами не вакцинироваться. Это, по моему мнению, насмешка над нашими медиками и семьями тех, кто потерял родных из-за COVID-19. Поверьте, в реанимациях данных антивакцинаторский дух очень быстро пропадает, а поддельные сертификаты там не работают. Очень хочу, чтобы вы это осознали именно сейчас. Не верьте фейкам, не слушайте советов в соцсетях, пользуйтесь исключительно проверенной информацией", - отметил Ляшко.

"Пусть критическое мышление всегда будет с вами. Вакцинируйтесь и не болейте", - резюмировал министр здравоохранения. 

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Киеве под Радой и Кабмином протестуют "антивакцинаторы": движение по ул. Грушевского перекрыто. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

вакцина (3815) карантин (16729) Ляшко Виктор (1366) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+25
А десь, у параллельному світі, Порошенко - президент, Супрун продовжує реформу охорони здоров»я, Коломойський сидить у американській тюрмі, в Україні впроваджуються перші європейські транші на будівництво доріг, по вакцинації Україна переплюнула Європу і допомагає їй з поставками кисню та електроенергії , ЗСУ зачищають Донбас від «іхтамнєтів» і ще трохи залишається до перемоги, економіка стабільна, а Зеленський залишається клоуном…
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03.11.2021 10:37 Ответить
+19
Та запретите антиваксам вакцинироваться -сто пудов будут требовать вакцинации)
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03.11.2021 10:43 Ответить
+12
Візьміть на себе відповідальність за наслідки вакцини - єдине, що заохотить вакцинуватись, викличе довіру.
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03.11.2021 10:28 Ответить
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А где все эти желающие работать были летом и в сентябре? Почему побежали вакцинироваться только когда прижали?
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03.11.2021 11:25 Ответить
Не ДІЄ? Аргументи будуть чи вам то сказала бабця біля будинку?
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03.11.2021 11:34 Ответить
Заклики не проти вакцинації, а за права людини!
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03.11.2021 11:03 Ответить
Тю. З бюджету крадуть наші кошти, а це нікого не хвилює.
За це треба виходити.
А то ідіоти повилазили про права поверещати.
Не за тим прийшли !
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03.11.2021 11:06 Ответить
з правами у наборі завжди йдуть обов'язки. У даному випадку, наприклад: відмовляєшся вакцинуватися - піддаєшся ризику мати важкі наслідки після інфікування - якщо захворів на ковід і маєш важкі наслідки - обов'язок такої людини при таких обставина лікуватися дома і не займати місце в лікарні.
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03.11.2021 20:48 Ответить
ляшко, ты же говорил, что китайвакцину, которую ты ширяешь украинцам, вскоре признает ЕМА. еще в мае говорил, уже ноябрь. уточнил бы ты, когда твое "вскоре" наступит?
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03.11.2021 11:05 Ответить
Таке враження, що наші антивакцинатори цілодобово переглядають передачі Мордор-ТV (зразки у https://twitter.com/i/status/1449831413751111687 відео ):
"Нада наказивать людєй за організацию панікі. Нєт етава нічєво!" ©
Так само як і Трампуша, який на початку пандемії переповідав кремлівські "істини" про Ковід, поки сам не захворів.
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03.11.2021 11:15 Ответить
Не все, некоторые просто включили мозги и понимают, что переболевшим вакцина не на плюс а на минус. У переболевших иммунитет от Ковида пожизненный, это любой иммунолог подтвердит. А все ограничения переболевших приравнивают к не вакцинированным.
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03.11.2021 11:26 Ответить
А как же те, кто по два раза переболел?
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03.11.2021 11:32 Ответить
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03.11.2021 11:41 Ответить
Або спочатку перехворів, а вдруге не зміг. Бо не здолав. З "пожиттєвим імунітетом".
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03.11.2021 11:43 Ответить
Вот что вы брешете )задолбали эти тупые байки -иммунитет у них пожизненный...
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03.11.2021 11:32 Ответить
У переболевших иммунитет от Ковида пожизненный ©
Бгг
Ця інфа - теж із зомбоящика наших північно-східних сусідів?
З тиждень тому я вже відповідав одному антиваксеру на його "інфу з Ютьюба" (може, то ти і був?). Там йшлося про 30-місячний імунітет. Який виявився брехнею. Ну а пожиттєвий імунітет - це взагалі лютий треш.
З іншого боку, добре, що ти такий треш розповсюджуєш. Це одразу видає рівень "критичного сприйняття інформації" - твій та інших антиваксерів. Які весь час і закликають до "критичного сприйняття".
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03.11.2021 11:40 Ответить
У переболевших иммунитет от Ковида пожизненный, это любой иммунолог подтвердит. ©
"Любой так любой!" ("Стадіон так стадіон")
https://youtu.be/nKWN6v0LOKs Імунолог Лапій: вся правда про вакцини від COVID-19 (Радіо Свобода)
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03.11.2021 12:03 Ответить
Александровская больница принимает уже только вакцинированных.
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03.11.2021 11:22 Ответить
Зачем нужна такая вакцина, после которой я все равно буду в больнице? Пусть потратят годы на исследования, испытания и найдут что-то лучше этого шмурдяка, тогда и поговорим.
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03.11.2021 12:13 Ответить
... Вам лучше после больницы на кладбище, или всё же дождаться выписки.... ? Или просто посидеть дома... улыбаясь...и думая... ** а куда повезли соседа антивакцинатора.... на какое кладбище?**
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03.11.2021 12:47 Ответить
маніпуляція фактами... В нас хіба мова йде про смертельний вірус з летальністю в 50%, лиш вакцинація від якого дозволяє врятуватися в лікарні і не потрапити на цвинтар?
В Ковіду летальність - 2,5 % (серед невакцинованих). То чому людина, яка вакцинується не може розраховувати на те, що вона принаймні до лікарні не потрапить з цим вірусом?
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03.11.2021 16:58 Ответить
... а Ви не проти штампу у паспорт... про відмову від вакцинації!! Дуже просте і актуальне рішення! Штам у паспорті і в разі захворювання лікування тільки дома!? Всі нараз заспокояться...
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03.11.2021 17:25 Ответить
що маємо- те маємо...
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03.11.2021 17:01 Ответить
Небыло бы " вакцинации",небыло бы и новых мутаций короновируса, и эпидемия в Европе и Украине быстро бы сошла на нет, но этот сценарий не входил в планы тех, кто сидит на прикорме фармкоорпораций!
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03.11.2021 11:27 Ответить
когда вирус попадает уже в подготовленный организм, иммунная система быстрее реагирует на вирус, и он не успевает мутировать». - ВОЗ.
в привитом организме вирус НЕ МУТИРУЕТ!
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03.11.2021 11:57 Ответить
Ага, сейчас бы верить ВОЗ
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03.11.2021 12:14 Ответить
Это только в слчае естественного иммунитета. При искуственной симуляции в крови постоянно находится убойная доза антител, которые не уничтожают, а блокирует вирус, и эти антитела не дают клеткам -киллерам уничтожить и вывести вирус, и вакцинированный превращается в ходячий инкубатор по выращиванию новых штампов, а коорпорации не выбрасывают деньги на дорогостоящие исследования и лаборатории.
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03.11.2021 18:30 Ответить
Давно такого бреда не читал.
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03.11.2021 12:19 Ответить
Комментари человека, не желающего думать. Попробуйте включить мозг. Думать - это небольно.
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03.11.2021 12:21 Ответить
Антиваксеры,вы ведете себя,как полезные зекрысе идиоты -теперь весь звиздец с ковидом зелень благополучно валят на вас,а разворованный ковидфонд ,оставление страны без кислорода и т д -уходит в тень...
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03.11.2021 11:30 Ответить
Жижа в кацапстане -у нас вынудили зесрань раскошелится и закупить не жижу .А то что вас теперь используют по полной зекрысы ,чтоб свалить весь звиздец на вас -это видно не вооруженным глазом
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03.11.2021 11:37 Ответить
З кожним тижднем кількість % вакцінованих буде збільшуватись. Не вакцінуйте вже хворих( робіть ПЛР тестуваня, визначайте напруженість імунітету (Ig M,IgG). Не збирайте "масовки" 600 чоловік в приміщеннях 70 метрів квадратних, розберіться з логістикою ліків та кисню. Не травіть байки від Ляшка. Ковід це не Маппет шоу.Хворі вакціновані і не вакціновані потребують лікування та нагляду з першого дня
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03.11.2021 11:32 Ответить
Я понял, почему такая спешка с вакцинацией. Украинцы массово мрут от онкологии и сердечно сосудистых заболеваний, и когда человеку ввести вакцину с убойной дозой консервантов и стабилизаторов, умерший человек в течении двух трех дней будет выглядеть как будто только умер. Реальная экономия! Вакцина то бесплатная.
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03.11.2021 11:36 Ответить
эти люди впринципе не должны попадать в реанимацию и занимать место нормальных людей, которым просто не повезло и они заболели....
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03.11.2021 12:09 Ответить
Ляшко: "Користуйтесь лише перевіреною інформацією. 98% госпіталізованих із COVID-19 в Україні - невакциновані"

И ссылка на сайт МОЗа https://moz.gov.ua/article/news/98-gospitalizovanih-iz-covid-19-v-ukraini---nevakcinovani
Казалось бы каких доказательств вам еще не хватает.

Но переходим по ссылке на сайт и видим, что новость за 20 сентября и там написано "За останні три місяці 98.1% госпіталізованих із COVID-19 в Україні - невакциновані."

То есть получается, что статистика за лето. Среди госпитализированных 2% вакцинированных.
Смотрим далее, когда количество вакцинированных в Украине достигло 2% - это 3 июля.

Что мы имеем по факту. Среди госпитализированных летом было 2% вакцинированных, потому что в Украине вакцинированных летом было 2%.

Согласитесь, звучит уже не так убедительно. И если нашему МОЗу для доказательства эффективности вакцин приходится откровенно манипулировать статистикой, это лишь добавляет сомнений.
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03.11.2021 12:11 Ответить
- Согласитесь, звучит уже не так убедительно. ©
- Ні, не звучить.
- ...МОЗу для доказательства эффективности вакцин приходится откровенно манипулировать статистикой... ©
- Зовсім не доводиться.
Для того щоби аналізувати дані по захворюваності на Ковід, потрібно
а) мати відповідні статистичні дані
б) правильно їх інтерпретувати.
- ...новость за 20 сентября и там написано "За останні три місяці 98.1% госпіталізованих із COVID-19 в Україні - невакциновані". То есть получается, что статистика за лето. ©
- Якщо "статистика за лето", то за який період? З 1.06 по 31.08? Не обов'язково.
У новині від 20.09 фраза "за останні три місяці" може означати і "за період з 20.06 по 19.09".
Хоча в даному разі це не є суттєвим через особливості літньої динаміки захворюваності на Ковід (про це далі).
- Среди госпитализированных летом было 2% вакцинированных, потому что в Украине вакцинированных летом было 2%. ©
- За цією логікою, коли у нас буде 90% вакцинованих (чи, скажімо, 70%), тоді серед госпіталізованих також буде 90% вакцинованих (чи 70%).
Що маємо насправді.
1. Захворюваність на Ковід у той чи інший період є результатом впливу багатьох чинників - таких, як частка вакцинованого населення, ефективність використовуваної вакцини (95%, 60% чи Супутник), дисциплінованість населення щодо дотримання Ковід-профілактики, і навіть погода (температура і вологість повітря).
2. Навіть при використанні найбільш ефективних вакцин (наприклад, Пфайзер з її ефективністю у 95%) і навіть при 100% вакцинованого населення все ще можемо мати до 5% таких, що захворіють на Ковід. Але це не означає, що 5% повністю вакцинованого населення лежатимуть у лікарнях. Туди потраплять не всі, а лише найбільш "важкі" пацієнти. Решта хворих одужають вдома чи навіть на роботі.
3. Ковід передається переважно повітряно-крапельним шляхом. Через це маски та "соціальна дистанція". Контактним шляхом також передається (якщо ви, приміром, контактували з дверною ручкою після хворого, який перед цим витер у себе шмарклі, а ви після ручки потерли свого носа). Через це - дезінфекція рук.
4. Ще один наслідок повітряно-крапельної передачі - зниження захворюваності на Ковід влітку. Причина - мікрокраплі, які розбризкує хворий при розмові чи кашлі / чиханні, випаровуються у теплому і сухому повітрі швидше, ніж долають шлях від хворої людини до вашого носа (чи очей). Про наявність літнього "провалу" у захворюваності свідчать і дані за цей рік (див. діаграму 1 нижче - на провал показує жовта стрілка; статистичні дані https://index.minfin.com.ua/ua/reference/coronavirus/ukraine/ звідси ; збільшений вигляд "літнього" діапазону - на діаграмі 2).
5. Літом був "ковідний штиль"- кількість нових хворих не перевищувала 1 тис. за добу (діаграма 2). Через це, між іншим, дані по захворюваності за 3-місячні періоди, які відраховуються починаючи з 1.06 та починаючи з 20.06, мало відрізняються між собою (це відповідь на зауваження на початку мого коментаря). А от з приходом осені розпочався ріст захворюваності і, відповідно, летальних випадків (див. товщину червоної лінії на діаграмі 1). Зараз ми маємо близько 20 тис. нових хворих щодня і по 500 та більше померлих.
6. Шалена заповненість лікарень зараз, порівняно навіть з минулим роком, пояснюється тим, що зараз ми майже тотально маємо справу зі штамом Дельта, який є небезпечнішим за той первинний штам, що був минулоріч. Ну і через те, що повністю вакциновано на сьогодні лише близько 20% населення. Відповідно, близько 80% наражають себе на небезпеку стати клієнтами лікарень.
Діаграма 1:
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03.11.2021 20:18 Ответить
Діаграма 2:

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03.11.2021 20:19 Ответить
Антивакцинаторі це добре! Кожна людина має право на самогубство, але вона повинна мати сміливість відповідати за власні дії. Чому не надати можливість антивакцинаторам письмово, із занесенням в окрему базу їх паспортних даних, відмовлятися від вакцинації? Буде база і не буде протестів. Але, у випадку захворювання на COVID 19 з важким протіканням хвороби та відсутністю вільних ліжок і кисневих концентраторів в лікарнях , антивакцинаторі будуть отримувати безкоштовне біле простирадло і адресу найближчого цвинтаря. Це і є відповідальність за власні дії! Антивакцинаторі уперед!
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03.11.2021 12:16 Ответить
У вас кегнітивний дисонанс. За твердженням МОЗ вакциновані не потрапляють до лікарні, Тож лікарні треба просто закрити і сказати: невакцинованим неможна, а вакциновані важко не хворіють. А усі гроші платників податків витратити на ОП, ВРУ, КМ і т.п.
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03.11.2021 13:43 Ответить
Чому сплачені мною податки мають іти на лікування тих, хто свідомо створює умови (не вакцинується) для їх витрачання у лікарнях? Нехай краще вони йдуть на підтримку онкохворих, чи лікування інших тяжких хвороб, наявність яких не залежить від людини.
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03.11.2021 20:09 Ответить
Я протягом останніх 25 років жодного разу не був у лікарні, при тому постійно сплачуючи податки. І мене жодного разу "жаба не давила", що за мої гроші з податків лікувалися люди в лікарнях. Аж ось з'явились якісь "богом обрані" діячі, що вирішили поділити людей на "особливих, причетних до якоїсь недоторканої групи" і "прокажених". Нагадаю, що всі, і вакциновані і невакциновані сплачують податки, з яких і фінансується медицина. І якщо вже поділити по відсотках гроші сплачені цими двома умовними групами людей, то вакциновані будуть не у виграшному положенні.
А усіляким мудакам, що у відкриту бажають смерті іншим людям, скажу, що жоден з вас не безсмертний і в реальному житті вас може наздогнати "кінець" з будь-якого боку.
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03.11.2021 20:31 Ответить
Вони не лише бажають, а й відкрито звинувачують та називають невколотих експериментальною субстанцією вбивцями десятків та сотень людей. Закликають позбавляти мед.допомоги, громадянських прав, публічно страчувати і т.д.

І це все не треться, фашистські виродки не баняться і не деактивовуються, навпаки - подібне всіляко заохочується та стимулюється газеткою.

Стаття 161. Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками
1. Умисні дії, спрямовані на розпалювання національної, расової чи релігійної ворожнечі та ненависті, на приниження національної честі та гідності, або образа почуттів громадян у зв'язку з їхніми релігійними переконаннями, а також пряме чи непряме обмеження прав або встановлення прямих чи непрямих привілеїв громадян за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, інвалідності, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками -

Але час відповідати прийде.
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03.11.2021 22:03 Ответить
послушала сегодня антиваксеров - участников протеста в центре Киева..., то что логики нет, то ладно, + явная церковная муть про бога и его решения, понятно, откуда ноги растут..., но, действительно, не хочет человек, не надо, зачем принуждать, но, ведь,когда вакцинируешься - подписываешься, что осведомлен, бла-бла, значит, логично, что и с антиваксеров надо брать подписку, да осведомлен о последствиях и все, проблема решена, дальше по обстоятельствам - не загружать ими больницы - это их выбор, должен быть ПЦР тест и подписка и все- от ворот поворот, да не все заболеют, это замечательно пусть остаются при своем и здоровыми, но ограничения для них должны остаться..., суд же выносит приговор, даже если человек с этим не согласен, только потому что общество пытается жить по законам, иначе хаос...
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03.11.2021 12:17 Ответить
эти существа выполняют чрезвычайно важную роль ( даже две роли ): 1) снижают нагрузку на пенсионный фонд; 2) повышают средний IQ общества ( дробь ведь можно увеличивать как за счет увеличения числителя, так и за счет уменьшения знаменателя!!!)
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03.11.2021 12:21 Ответить
Поддельные Сертификаты не работают, как и настоящие! Людей окончательно запутали с вакцинацией - разные вакцины (одну можно только для одних людей, другую для других, а колют, что есть у врачей под рукой!?), одних людей садят в вагоны сразу после укола, другим говорят, что повторить можно через несколько недель, третьим говорят, что колоться можно не более трех раз в год, одним говорят, что Сертификат можно получить только после двух уколов, но ездить в транспорте или заходить в общественный туалет можно после одного укола. но никто не дает гарантии по дальнейшей защите от болезни, некоторые люди заболевают сразу, другие уже переболели по три раза Цифры о заболевших, умерших, выздоровившихся и привитых никто не может проверить. Особенно удивляют эти цифры поле выходных дней, когда многие мед.учреждения не работают - тогда откуда цифры? Почему умалчивают, что обычные хирургические маски не защищают потому, что их ячейки в 200 и более раз больше, чем размеры вирусов (https://www.9111.ru/questions/7777777771036585/ ). Вакханалия, более похожая на крупную аферу. Больше половины народных депутатов до сих пор не вакцинированы и скорее всего покупают подделки. Другие из них (Камельчук Ю.А) почему-то говорят, что они лучше будут делать тесты через три дня ( сегодня тест от 500 до 1000 гр.!!!). Специалисты, которые что-то в этом деле знают и пытаются народ убедить , сами под разным соусом избегают вакцинации -https://gordonua.com/news/society/golubovskaya-obyasnila-pochemu-ne-privilas-ot-koronavirusa-1573177.htm
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03.11.2021 12:31 Ответить
Подскажу откуда берутся фцифры за выходные...

С ПОТОЛКА ! Все равно никто не перепроверит !
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03.11.2021 17:14 Ответить
Нужно с таких как ты брать расписку, что больница не будет вас лечить за гос. счёт! И будете сами оплачивать и койкоместо и всё остальное! А то ишь пасть открыли, лечат их бесплатно!
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05.11.2021 05:21 Ответить
Вина власти тоже есть. Почему Украина начала вакцинацию на 8 месяцев позже, чем другие страны? Почему у нас вакцинировать людей только в июле? Когда другие страны уже ревакцинацию стали делать? Не смогли договориться раньше за поставку вакцин? Это и есть вина некомпетентной власти.
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03.11.2021 12:53 Ответить
Правительство оказалось не готово к пандемии. Просят ездить в масках , а сами не контролируют это. Это вам не Япония или Китай где без маски не станут ходить ибо прилетит от государства штраф и предупреждение со всеми негативными последствиями.
Жто восточная Европа где на замечание дабы одели маску люди начинают быковать , а штрафы оспаривают в судах ибо "партия глоборотьки" не удосужилась прописать несколько нормативных актов в законодательство на период карантина.
Оно сюда пришло вместе с приходом Зеленского , возможно и уйдет вместе с ним. Люди которые не голосовали ни за него , ни за его партию не должны нести такие последствия как: ограничение передвижения , принудительная вакцинация.
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03.11.2021 12:55 Ответить
Привейтесь сами, привейте родных. Все. Не нужно бороться с антиваксерами.
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03.11.2021 12:59 Ответить
Пока не будет:
1. Официального списка противопоказаний для прививки.
2. Нормального тестирование перед прививкой - надо/ не надо.
3. Законченной официальной 3 стадии испытаний прививки.
4. Медицинской страховки от последствий или смерти после прививки.
5. Ответственности производителя/исполнителя прививки

Вот до сих пор могут идти просто в лес ))))
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03.11.2021 13:26 Ответить
В Канаді:
1. Офіційного списку протипоказань немає.
2.Перед прививкою ніяких тестування не робили.
3. Всі зареєстровані вакцини (Пфайзер, Модерна...) пройшли всі стадії досліджень.
4. Ніякої державної медичної страхівки від наслідків або смерті від вакцинації немає. Мабуть риватну медичну страхівку від таких наслідків можна придбати (не перевіряв).
5. Немає ніякої відповідальності виробника, тому що вакцина офіційно зареєстрована на основі висновків Міністерства охорони здоров'я.

6. В Канаді на даний момент вакциновано понад 88% населення віком від 12 років, мабуть канадійці туповаті, тому так погано живуть, не те що в Україні.
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03.11.2021 19:54 Ответить
+5
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03.11.2021 20:40 Ответить
https://www.ctvnews.ca/health/coronavirus/canada-launches-its-first-national-vaccine-injury-compensation-program-1.5451579 https://www.ctvnews.ca/health/coronavirus/canada-launches-its-first-national-vaccine-injury-compensation-program-1.5451579

Canada launches its first national vaccine injury compensation program
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03.11.2021 22:09 Ответить
Не знав.
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03.11.2021 22:12 Ответить
Ну так пусть ЛЯшко прикусит свой язык, так как в тюрме за геноцид тоже такие трепаци быстро опускаюся !
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03.11.2021 15:21 Ответить
Товаришь Ляшко, почему без прививки нельзя попасть в паспортный стол, это гос учереждение? Зачем прививали чинуш тогда? Вы не знаете что делает ваша правая и левые руки? Долой такого министра, пусть на стройку идёт!
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05.11.2021 05:15 Ответить
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