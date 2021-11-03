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"Москва, Питер - низкий вам поклон. Спасибо за поддержку. Мы - единый народ", - участница митинга антивакцинаторов возле ВР поблагодарила Россию за деньги. ВИДЕО

Одна их участниц акции протеста антивакцинаторов возле Верховной Рады заявила о финансовой поддержке из России.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи опубликованной в соцсетях, молодая женщина благодарит за эту помощь и говорит нарративы кремлевских пропагандистов - "единый народ", "Россия не воюет с Украиной".

"Москва, Питер... Хочу передать братьям-славянам привет. Мне прислали деньги даже с России. Низкий вам поклон за то, что вы нас поддерживаете и понимаете, что мы единый народ, что нас разделили... Все эти года нас стравливали и разделяли специально и навязали нам искуственную войну, которой на самом деле нет..." - заявила женщина.

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Кроме того, в соцсетях опубликованы данные женщины по имени Елена Фаист, которая очень похожа на женщину-участницу митинга.

Москва, Питер - низкий вам поклон. Спасибо за поддержку. Мы - единый народ, - участница митинга антивакцинаторов возле ВР поблагодарила Россию за деньги 01

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Автор: 

вакцина (3815) протест (5870) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+192
Пофиг на каранавирис, но когда кацапов называют братьями - за это нужно *******, причом ногами и причом по лицу!!!
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03.11.2021 12:00 Ответить
+88
Куди дивиться Баканов із СБУ-95?
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03.11.2021 12:00 Ответить
+83
Ну а кому ще незрозуміло, що саме кацапи з самого початку проводили наймасованішу дезинформацію спочатку щодо самого ковіду, а тепер щодо вакцинації? І їм це вдалося. Чим більше хаосу, тим кацапам простіше провертати свої брудні справи.
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03.11.2021 12:01 Ответить
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Страница 4 из 4
предлагаю таких антивакцинаторов при заболевании не лечить за наш, бюджетный, счет. и вообще, уже пора ВСЕХ отказавшихся от вакцинации без уважительной причины лечить за их счет.
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05.11.2021 12:56 Ответить
что эта соплячка может знать об СССР..."дружбу народов"...кто ей это в голову вложил..
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05.11.2021 13:19 Ответить
Треба таких антивакцинаторів притягати до багатьох кримінальних статей-багато роботи для Баканова та МВС
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05.11.2021 13:33 Ответить
если есть стерилизация за детское порно считаю верным ввести стерилизацию гандонов за один народ и подобную чушь.
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06.11.2021 12:30 Ответить
"Мацква и *****, привет! Славянам привет!" Я щось прогавив? Коли мордвини і угри, мєрь,вєсь і т.д. поставали слов"янами?
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07.11.2021 17:02 Ответить
таких в країні хоч греблю гати ,саме тому на третій рік боротьби з ковідом буде менше половини щеплених..
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07.11.2021 19:56 Ответить
"Фаіст" це прізвище якого народу? До слов'ян точно ніякого відношення не має.
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08.11.2021 15:53 Ответить
Війна в Україні закінчиться коли люди перестануть створювати думкою, словами та діями той егрегор розбрату, що зараз є.
Я не відкрию таємниці - ви всі це знаєте, але підсвідомо, в душі: ТАМ ми всі однакові - брати і сестри - ми ангельскі безсмертні душі!
Посилаю ВСІМ ВАМ СВІТЛО ЛЮБОВІ!
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09.11.2021 09:12 Ответить
-"всє еті гада" - далі мможна не продовжувати))
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09.11.2021 19:34 Ответить
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