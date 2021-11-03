"Москва, Питер - низкий вам поклон. Спасибо за поддержку. Мы - единый народ", - участница митинга антивакцинаторов возле ВР поблагодарила Россию за деньги. ВИДЕО
Одна их участниц акции протеста антивакцинаторов возле Верховной Рады заявила о финансовой поддержке из России.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи опубликованной в соцсетях, молодая женщина благодарит за эту помощь и говорит нарративы кремлевских пропагандистов - "единый народ", "Россия не воюет с Украиной".
"Москва, Питер... Хочу передать братьям-славянам привет. Мне прислали деньги даже с России. Низкий вам поклон за то, что вы нас поддерживаете и понимаете, что мы единый народ, что нас разделили... Все эти года нас стравливали и разделяли специально и навязали нам искуственную войну, которой на самом деле нет..." - заявила женщина.
Кроме того, в соцсетях опубликованы данные женщины по имени Елена Фаист, которая очень похожа на женщину-участницу митинга.
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