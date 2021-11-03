Полицейские Киевщины задержали вооруженных рецидивистов из РФ, которые похитили у граждан 420 тыс. долларов, 250 тыс. евро и 300 тыс. грн. ВИДЕО

Полиция Киевской области задержала вооруженную группу грабителей из Российской Федерации. Жертвами группировки стали 4 жителя Киевской области. Грабители проникали в дома, связывали хозяев и очищали дома. В общей сложности злодеи похитили 420 тыс. долларов США, 250 тыс. евро, 300 тыс грн.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении отдела коммуникации полиции Киевской области.

Так, 15 августа группа проникла в дом жительницы села Гнедин, преступники связали женщину пластиковыми хомутами и похитили у потерпевшей деньги и ювелирные изделия.

Впоследствии злоумышленники пытались ограбить дом в Ворзеле, но их остановили охранники. В селе Княжичи злоумышленники совершили нападение на дом супругов, где похитили деньги и личные вещи.

В поле зрения правоохранителей грабители попали в селе Козин. На территории одного из домовладений мужчины похитили сейф, однако их противоправные действия были сняты камерами видеонаблюдения.

Сотрудники управления уголовного розыска полиции Киевщины и Бориспольского районного управления полиции с привлечением работников специального подразделения "КОРД" ГУНП в Киевской области провели ряд оперативно-розыскных мероприятий, отработали более 400 камер видеонаблюдения и установили личности злоумышленников и их местонахождение. Ими оказались 43 и 45-летний ранее судимые граждане Российской Федерации, которые нелегально пересекли украинскую границу.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Злоумышленники опаивали людей сильнодействующим препаратом и крали вещи, один из пострадавших умер, - МВД. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

По месту жительства фигурантов полицейские провели санкционированные обыски и изъяли ряд доказательств, подтверждающих причастность мужчин к совершению краж.

Злоумышленники задержаны в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Под процессуальным руководством Бориспольской окружной прокуратуры злоумышленникам сообщено о подозрении в совершении уголовных правонарушений по ч. 5 ст. 186 (Грабёж) и ч.1 ст.263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Решается вопрос об избрании меры пресечения задержанным.





Фото: сайт полиции