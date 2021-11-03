Полицейские Киевщины задержали вооруженных рецидивистов из РФ, которые похитили у граждан 420 тыс. долларов, 250 тыс. евро и 300 тыс. грн. ВИДЕО
Полиция Киевской области задержала вооруженную группу грабителей из Российской Федерации. Жертвами группировки стали 4 жителя Киевской области. Грабители проникали в дома, связывали хозяев и очищали дома. В общей сложности злодеи похитили 420 тыс. долларов США, 250 тыс. евро, 300 тыс грн.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении отдела коммуникации полиции Киевской области.
Так, 15 августа группа проникла в дом жительницы села Гнедин, преступники связали женщину пластиковыми хомутами и похитили у потерпевшей деньги и ювелирные изделия.
Впоследствии злоумышленники пытались ограбить дом в Ворзеле, но их остановили охранники. В селе Княжичи злоумышленники совершили нападение на дом супругов, где похитили деньги и личные вещи.
В поле зрения правоохранителей грабители попали в селе Козин. На территории одного из домовладений мужчины похитили сейф, однако их противоправные действия были сняты камерами видеонаблюдения.
Сотрудники управления уголовного розыска полиции Киевщины и Бориспольского районного управления полиции с привлечением работников специального подразделения "КОРД" ГУНП в Киевской области провели ряд оперативно-розыскных мероприятий, отработали более 400 камер видеонаблюдения и установили личности злоумышленников и их местонахождение. Ими оказались 43 и 45-летний ранее судимые граждане Российской Федерации, которые нелегально пересекли украинскую границу.
По месту жительства фигурантов полицейские провели санкционированные обыски и изъяли ряд доказательств, подтверждающих причастность мужчин к совершению краж.
Злоумышленники задержаны в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.
Под процессуальным руководством Бориспольской окружной прокуратуры злоумышленникам сообщено о подозрении в совершении уголовных правонарушений по ч. 5 ст. 186 (Грабёж) и ч.1 ст.263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.
Решается вопрос об избрании меры пресечения задержанным.
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пс. предлагаю девушке, которая писала эту статью обновить словарный запас, изменив слова "злодеи" и "мужчины" на слово "подозреваемые".
но, вероятнее, чтобы не сеять всякие ксенофобии, не уточняют, что это опять выходцы с кавказа...
ну, северного, быть может
Тобиш если они и оружие спрятали то почему и патроны не спрчтать ,Карл ..
Так как три боевых патрона это КуаП ,а больше это УК ... Потому что 9 мм табельные и их палевно подбрасывать ..
По крайней мере бОльшую часть.....
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Класно. Насправді, ні.
Якщо звичайні бандюки так легко зайшли в ЗЕкраїну, то диверсанти і подавно зайдуть.
Передайте йому вітання від "мишобрата" Усика.