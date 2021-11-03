РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4981 посетитель онлайн
Новости Видео Силовики
23 397 55

Полицейские Киевщины задержали вооруженных рецидивистов из РФ, которые похитили у граждан 420 тыс. долларов, 250 тыс. евро и 300 тыс. грн. ВИДЕО

Полиция Киевской области задержала вооруженную группу грабителей из Российской Федерации. Жертвами группировки стали 4 жителя Киевской области. Грабители проникали в дома, связывали хозяев и очищали дома. В общей сложности злодеи похитили 420 тыс. долларов США, 250 тыс. евро, 300 тыс грн.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении отдела коммуникации полиции Киевской области.

Так, 15 августа группа проникла в дом жительницы села Гнедин, преступники связали женщину пластиковыми хомутами и похитили у потерпевшей деньги и ювелирные изделия.

Впоследствии злоумышленники пытались ограбить дом в Ворзеле, но их остановили охранники. В селе Княжичи злоумышленники совершили нападение на дом супругов, где похитили деньги и личные вещи.

В поле зрения правоохранителей грабители попали в селе Козин. На территории одного из домовладений мужчины похитили сейф, однако их противоправные действия были сняты камерами видеонаблюдения.

Полицейские Киевщины задержали вооруженных рецидивистов из РФ, которые похитили у граждан 420 тыс. долларов, 250 тыс. евро и 300 тыс. грн 01

Сотрудники управления уголовного розыска полиции Киевщины и Бориспольского районного управления полиции с привлечением работников специального подразделения "КОРД" ГУНП в Киевской области провели ряд оперативно-розыскных мероприятий, отработали более 400 камер видеонаблюдения и установили личности злоумышленников и их местонахождение. Ими оказались 43 и 45-летний ранее судимые граждане Российской Федерации, которые нелегально пересекли украинскую границу.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Злоумышленники опаивали людей сильнодействующим препаратом и крали вещи, один из пострадавших умер, - МВД. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Полицейские Киевщины задержали вооруженных рецидивистов из РФ, которые похитили у граждан 420 тыс. долларов, 250 тыс. евро и 300 тыс. грн 02

По месту жительства фигурантов полицейские провели санкционированные обыски и изъяли ряд доказательств, подтверждающих причастность мужчин к совершению краж.

Злоумышленники задержаны в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Под процессуальным руководством Бориспольской окружной прокуратуры злоумышленникам сообщено о подозрении в совершении уголовных правонарушений по ч. 5 ст. 186 (Грабёж) и ч.1 ст.263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Полицейские Киевщины задержали вооруженных рецидивистов из РФ, которые похитили у граждан 420 тыс. долларов, 250 тыс. евро и 300 тыс. грн 03

Решается вопрос об избрании меры пресечения задержанным.

Полицейские Киевщины задержали вооруженных рецидивистов из РФ, которые похитили у граждан 420 тыс. долларов, 250 тыс. евро и 300 тыс. грн 04
Полицейские Киевщины задержали вооруженных рецидивистов из РФ, которые похитили у граждан 420 тыс. долларов, 250 тыс. евро и 300 тыс. грн 05
Фото: сайт полиции

Киевская область (4238) ограбление (1370) Нацполиция (16603) правоохранительные органы (2971) силовики (2799)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+34
Корду-респект.Есть вопрос-а кто впустил этих лапотных ублюдков в Украину?...
показать весь комментарий
03.11.2021 14:21 Ответить
+33
якого куя вони тут так вільно шастають, ці довбані кацапські "братья"?
показать весь комментарий
03.11.2021 14:22 Ответить
+24
Закривайте ці кляті КПП, через які шастають такі гастролери! КПП - це розсадники ковіду, СНІДу, туберкульозу та таких банд!
показать весь комментарий
03.11.2021 14:45 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Корду-респект.Есть вопрос-а кто впустил этих лапотных ублюдков в Украину?...
показать весь комментарий
03.11.2021 14:21 Ответить
Тут один в офшоры 40 лямов вывел ограбив государство, КОРД даже не пошевелился. И главное знают грабителя в лицо и искать не нужно
показать весь комментарий
03.11.2021 14:35 Ответить
Закривайте ці кляті КПП, через які шастають такі гастролери! КПП - це розсадники ковіду, СНІДу, туберкульозу та таких банд!
показать весь комментарий
03.11.2021 14:45 Ответить
показать весь комментарий
03.11.2021 14:46 Ответить
Свинособаки? Сразу к стенке!
показать весь комментарий
03.11.2021 14:48 Ответить
а при чём здесь корд? это работа розыска. ты думаешь корд занимался их установлением и розыском? благодари розыск.

пс. предлагаю девушке, которая писала эту статью обновить словарный запас, изменив слова "злодеи" и "мужчины" на слово "подозреваемые".
показать весь комментарий
03.11.2021 15:30 Ответить
пишуть, що незаконно проникли
показать весь комментарий
03.11.2021 19:37 Ответить
якого куя вони тут так вільно шастають, ці довбані кацапські "братья"?
показать весь комментарий
03.11.2021 14:22 Ответить
Ну клоун не может им запретить, а то вдруг путин обидеться...
показать весь комментарий
03.11.2021 16:41 Ответить
обменный фонд...
показать весь комментарий
03.11.2021 14:22 Ответить
Нашим службам не до "российских туристов на Шпили посмотреть".... Они все Пороха ловят 😠
показать весь комментарий
03.11.2021 14:23 Ответить
на бутылку

показать весь комментарий
03.11.2021 14:25 Ответить
А почему так дерзко написано: "группу грабителей из Российской Федерации", а не толерастно - "иностранцев"?
показать весь комментарий
03.11.2021 14:25 Ответить
затевают вот эту ,кто ее и затевает
показать весь комментарий
03.11.2021 14:27 Ответить
а потому что нужно писать даги чечены или кавказци а это у нас не принято. уж больно мы толерантны. власть боиться погромов. гарантирую что у них сдесь есть родственники.
показать весь комментарий
03.11.2021 14:35 Ответить
а, как же - один народ?
но, вероятнее, чтобы не сеять всякие ксенофобии, не уточняют, что это опять выходцы с кавказа...
ну, северного, быть может
показать весь комментарий
03.11.2021 14:47 Ответить
странное фото : патроны 5.45 есть , а оружия нет ..
Тобиш если они и оружие спрятали то почему и патроны не спрчтать ,Карл ..
Так как три боевых патрона это КуаП ,а больше это УК ... Потому что 9 мм табельные и их палевно подбрасывать ..
показать весь комментарий
03.11.2021 14:26 Ответить
Да и "оружие" - один пневмат и один травмат - в общем, цирк.
показать весь комментарий
03.11.2021 15:13 Ответить
Их никто не впускал. Они перешли границу в лесу. Там визы и паспорта не спрашивают. А вот почему пришли в Украину, вот это вопрос. У нас легче грабить?
показать весь комментарий
03.11.2021 14:28 Ответить
Здесь у нарида больше бабла.
показать весь комментарий
03.11.2021 14:47 Ответить
Но денег пострадавшие не увидят......
По крайней мере бОльшую часть.....
показать весь комментарий
03.11.2021 14:28 Ответить
Кордон - проходной двор.
показать весь комментарий
03.11.2021 14:29 Ответить
"Ими оказались 43 и 45-летний ранее судимые граждане Российской Федерации, которые нелегально пересекли украинскую границу."

Источник:

Класно. Насправді, ні.
Якщо звичайні бандюки так легко зайшли в ЗЕкраїну, то диверсанти і подавно зайдуть.
показать весь комментарий
03.11.2021 14:34 Ответить
Диверсантів тут ,як грязі!
показать весь комментарий
03.11.2021 23:14 Ответить
От цікаво, нафіга їм набої від АК, якщо зі "зброї" мали лише травмат та пневматику? ))
показать весь комментарий
03.11.2021 14:35 Ответить
Це лише виконавці, без спільників із числа місцевих не обійшлося.
показать весь комментарий
03.11.2021 14:44 Ответить
Таких надо расстреливать на месте. Их может специально забросили для дестабилизации обстановки. По сути они диверсанты.
показать весь комментарий
03.11.2021 14:38 Ответить
дельное предложение...тем более их же "тут нет" раз неофициально заехали...вот кто бы занялся этим...?
показать весь комментарий
03.11.2021 19:25 Ответить
Не хочу злословити, але потерпілі видно пережили таки "епоху бідності".
показать весь комментарий
03.11.2021 14:40 Ответить
Негайно треба підняти жалованіє прикордонникам бо вони так всю ********* запустять а відповідати нікому.
показать весь комментарий
03.11.2021 14:46 Ответить
Похоже ,что хозяин арендованного гаража сам не промах...... Арсенал там не для домушников.
показать весь комментарий
03.11.2021 14:54 Ответить
На опыты их.
показать весь комментарий
03.11.2021 15:01 Ответить
Проходной двор, откуда тут вооруженные кацапы?
показать весь комментарий
03.11.2021 15:15 Ответить
Из ********** вестимо! Вопрос- КАК???
показать весь комментарий
03.11.2021 15:34 Ответить
Погранвойска, МВД - 600000 чел, сколько их еще нужно для порядка?
показать весь комментарий
03.11.2021 15:35 Ответить
Дотатньо буде й половини, плюс рота кулеметників! Щоб ідентифікувавши кацапа,зразу до стінки й свинцю в потилицю!!
показать весь комментарий
03.11.2021 15:45 Ответить
Это в теории, а на деле мы кормим из бюджета тучу трутней, а кацапы лазят по Украине и делают что хотят.
показать весь комментарий
03.11.2021 16:43 Ответить
Нажаль. так!
показать весь комментарий
03.11.2021 17:03 Ответить
Кацапи мразі,всі!
показать весь комментарий
03.11.2021 15:35 Ответить
Шел 8 год войны, враги так внедрились на нашу территорию, что чувствовали себя как дома.
показать весь комментарий
03.11.2021 15:41 Ответить
А як ці озброєнні російські терористи потрапили в Україну? СБУ ау-ау!
показать весь комментарий
03.11.2021 16:14 Ответить
показать весь комментарий
03.11.2021 16:17 Ответить
Особенно круто патроны АК к пистолетам.
показать весь комментарий
03.11.2021 18:03 Ответить
100 % москальські чуркі, івани заслабенькі для таких тем.
показать весь комментарий
03.11.2021 18:33 Ответить
Та ні. Судячи з татуювання - православний.
показать весь комментарий
03.11.2021 18:44 Ответить
По-скріпному: татуювання у рецидивиста Московського сатанату - "На фсьо воля божья".
Передайте йому вітання від "мишобрата" Усика.

показать весь комментарий
03.11.2021 18:43 Ответить
У мене подібні вислови і написи сміх викликають: крадуть і убивають самі , а відповідальність за скоєне Бог повинен!
показать весь комментарий
03.11.2021 18:50 Ответить
ні, типа він простить, тому можна.
показать весь комментарий
03.11.2021 19:42 Ответить
Вот если бы они Бенечку хлопнули а так лаптей повязали и шумихи на три села...
показать весь комментарий
03.11.2021 19:04 Ответить
Техас грабувати мають техасці.
показать весь комментарий
03.11.2021 20:28 Ответить
Свинособак розстріляти.
показать весь комментарий
03.11.2021 20:29 Ответить
а как они нелегально пересекли границу ? там же сенин забор !
показать весь комментарий
03.11.2021 21:58 Ответить
.. можно было и легально через КПП, по видом"там же наши люди"..мы же толерантные..Хотя"железный занавес"аля СССР, с рашей и мятежной донбассней , не помешал бы...
показать весь комментарий
04.11.2021 13:14 Ответить
Може нехай руцькі свині повісяться в сізо? Менше скота буде на землі. Це не люди, це руцькі свині
показать весь комментарий
04.11.2021 07:45 Ответить
 
 