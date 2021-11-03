Новая авиакатастрофа в России, 32-я по счету в 2021-м: пропал самолет Ан-12. ВИДЕО
Транспортный самолет Ан-12, согласно предварительным данным, пропал с радаров в Иркутской области.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Газета.ру, об этом сообщает РЕН ТВ.
По одной из версий, воздушное судно следовало из Иркутска в Якутск.
Еще нет точных данных, сколько человек было на борту самолета, переставшего выходить на связь.
Информация, связанная с исчезновением самолета и количеством пассажиров и пилотов, выясняется.
Как позже сообщил "Интерфакс", спасатели МЧС обнаружили пропавший с радаров в Иркутской области самолет Ан-12, проводится его тушение и поисково-спасательная операция.
Источник в авиадиспетчерских службах сообщает, что два пилота погибли при крушении. Еще пять человек выжили и им оказывают медицинскую помощь. По предварительным данным, катастрофа произошла из-за ошибки пилотирования или технической неисправности.
Как сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией, самолет принадлежит авиакомпании "Гродно" (Беларусь).
Телеграм-канал Nexta сообщил, что на месте крушения обнаружили тела пяти погибших.
Известно, что на борту находились граждане Беларуси, России и Украины:
- Егоров Александр Николаевич 1958 года рождения — командир;
- Щучко Олег Валерьевич 1971 года рождения, гражданин Украины, — второй пилот;
- Чуприненко Александр Борисович 1961 года рождения, гражданин Украины;
- Сергеев Андрей Евгеньевич, гражданин Республики Беларусь;
- Крополев Юрий Николаевич, гражданин РФ;
- Гармоненко Дмитрий Иванович, гражданин Республики Беларусь;
- Карпов Максим Михайлович 1995 года рождения, гражданин Республики Беларусь.
"Сообщается, что самолёт вёз товары народного потребления в чукотский аэропорт Кепервеем. Стартовал Ан-12 в Беларуси и туда же должен был вернуться", - говорится в публикации Nexta.
Ранее МЧС подтвердило факт крушения самолета с парашютистами в Татарстане. На борту находились 20 парашютистов и 2 члена экипажа.
Также в начале октября стали известны новые подробности падения Ан-26 под Хабаровском.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Зорян и Шкиряк достали обрез.
Выстрел раздался. И радостный крик.
«Тридцать второй!» - улыбнулся Шкиряк.
Все что надо знать о сверхдержаве
Інтерв'ю з президентом Wizz Air Робертом
https://zaxid.net/statti_tag50974/ А манкурти розвозять харчі окупантам, щоб ви повиздихали!