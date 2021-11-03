Новая авиакатастрофа в России, 32-я по счету в 2021-м: пропал самолет Ан-12. ВИДЕО

Транспортный самолет Ан-12, согласно предварительным данным, пропал с радаров в Иркутской области.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Газета.ру, об этом сообщает РЕН ТВ.

По одной из версий, воздушное судно следовало из Иркутска в Якутск.

Еще нет точных данных, сколько человек было на борту самолета, переставшего выходить на связь.

Информация, связанная с исчезновением самолета и количеством пассажиров и пилотов, выясняется.

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Как позже сообщил "Интерфакс", спасатели МЧС обнаружили пропавший с радаров в Иркутской области самолет Ан-12, проводится его тушение и поисково-спасательная операция.

Источник в авиадиспетчерских службах сообщает, что два пилота погибли при крушении. Еще пять человек выжили и им оказывают медицинскую помощь. По предварительным данным, катастрофа произошла из-за ошибки пилотирования или технической неисправности.

Как сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией, самолет принадлежит авиакомпании "Гродно" (Беларусь).

Телеграм-канал Nexta сообщил, что на месте крушения обнаружили тела пяти погибших.

Известно, что на борту находились граждане Беларуси, России и Украины:



- Егоров Александр Николаевич 1958 года рождения — командир;

- Щучко Олег Валерьевич 1971 года рождения, гражданин Украины, — второй пилот;

- Чуприненко Александр Борисович 1961 года рождения, гражданин Украины;

- Сергеев Андрей Евгеньевич, гражданин Республики Беларусь;

- Крополев Юрий Николаевич, гражданин РФ;

- Гармоненко Дмитрий Иванович, гражданин Республики Беларусь;

- Карпов Максим Михайлович 1995 года рождения, гражданин Республики Беларусь.

"Сообщается, что самолёт вёз товары народного потребления в чукотский аэропорт Кепервеем. Стартовал Ан-12 в Беларуси и туда же должен был вернуться", - говорится в публикации Nexta.

Ранее МЧС подтвердило факт крушения самолета с парашютистами в Татарстане. На борту находились 20 парашютистов и 2 члена экипажа.

Также в начале октября стали известны новые подробности падения Ан-26 под Хабаровском.