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Новая авиакатастрофа в России, 32-я по счету в 2021-м: пропал самолет Ан-12. ВИДЕО

Транспортный самолет Ан-12, согласно предварительным данным, пропал с радаров в Иркутской области.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Газета.ру, об этом сообщает РЕН ТВ.

По одной из версий, воздушное судно следовало из Иркутска в Якутск.

Еще нет точных данных, сколько человек было на борту самолета, переставшего выходить на связь.

Информация, связанная с исчезновением самолета и количеством пассажиров и пилотов, выясняется.

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Как позже сообщил "Интерфакс", спасатели МЧС обнаружили пропавший с радаров в Иркутской области самолет Ан-12, проводится его тушение и поисково-спасательная операция.

Источник в авиадиспетчерских службах сообщает, что два пилота погибли при крушении. Еще пять человек выжили и им оказывают медицинскую помощь. По предварительным данным, катастрофа произошла из-за ошибки пилотирования или технической неисправности.

Как сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией, самолет принадлежит авиакомпании "Гродно" (Беларусь).

Телеграм-канал Nexta сообщил, что на месте крушения обнаружили тела пяти погибших.

Известно, что на борту находились граждане Беларуси, России и Украины:

- Егоров Александр Николаевич 1958 года рождения — командир;
- Щучко Олег Валерьевич 1971 года рождения, гражданин Украины, — второй пилот;
- Чуприненко Александр Борисович 1961 года рождения, гражданин Украины;
- Сергеев Андрей Евгеньевич, гражданин Республики Беларусь;
- Крополев Юрий Николаевич, гражданин РФ;
- Гармоненко Дмитрий Иванович, гражданин Республики Беларусь;
- Карпов Максим Михайлович 1995 года рождения, гражданин Республики Беларусь.

"Сообщается, что самолёт вёз товары народного потребления в чукотский аэропорт Кепервеем. Стартовал Ан-12 в Беларуси и туда же должен был вернуться", - говорится в публикации Nexta.

Ранее МЧС подтвердило факт крушения самолета с парашютистами в Татарстане. На борту находились 20 парашютистов и 2 члена экипажа.

Также в начале октября стали известны новые подробности падения Ан-26 под Хабаровском.

авиакатастрофа (1727) россия (96420)


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Топ комментарии
+33
не хрен распылят вакцину с чипами по воздуху !
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03.11.2021 14:42 Ответить
+31
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03.11.2021 14:41 Ответить
+31
32-33, какая разница, мы не считаем, мы записываем, даешь 50 к январю.
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03.11.2021 14:41 Ответить
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Страница 2 из 2
"АН" с лаптестана в воздух залез,
Зорян и Шкиряк достали обрез.
Выстрел раздался. И радостный крик.
«Тридцать второй!» - улыбнулся Шкиряк.
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03.11.2021 16:23 Ответить
Самолет Ан-12 уже старенький, без современного бортового оборудования, летают по всяким росиянским помойкам, где нет нормальных систем навигации, обеспечения взлета/посадки, на земле их обслуживают полутрезвые авиатехники, а воздушным движением руководят совковые специалисты катафалочного возраста.
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03.11.2021 16:31 Ответить
Все украинские Ан-12 модернизированы согласно требований EASA и CAA USA и имеют международную сертификацию, позволяющую выполнять полёты в Европе США и по всему миру. Чем украинские Ан-12 сейчас и занимаются. Бывает лучше жевать..чем писать то... в чём и близко не разбираетесь!
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03.11.2021 16:59 Ответить
Совсем новый самолет почти. Еще 70 лет нет.
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03.11.2021 16:46 Ответить
Для смехдержавы это вообще ноу-хау, учитывая их отставание от развитых стран.
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03.11.2021 17:13 Ответить
це не про нього мова 60 років в лавах ввс бульбашів які нас в асвальт збираються закатати ,---Одним из наиболее долго эксплуатируемых самолётов Ан-12 стал Ан-12А, борт EW-338TI, белорусской авиагрузовой компании RubyStar. Он был построен на Ташкентском авиационном заводе 30 сентября 1961 года
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03.11.2021 17:24 Ответить
Этот самолёт не летаем с 2016 года. Стоит в Минске с развороченным бортом. В ВВС БЕларуси НЕТ самолётов Ан-12. Это чисто гражданский самолёт. На сегодняшний день самым старым из эксплуатируемых Ан-12 считается самолёт украинской авиакомпании ЗетАвиа UR-CCP выпущенный на Воронежском авиазаводе 30 июня 1962 года. Самолёт в отличном состоянии и будет летать и далее. Согласно решения КБ Антонова самолётам Ан-12 продлена эксплуатация по состоянию до 65 лет!!!
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03.11.2021 18:47 Ответить
Фашисти несуть втрати в живій силі і техніці . Україна аплодує .
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03.11.2021 21:54 Ответить
Тихо делает свою работу ПВО Вейшнории...
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03.11.2021 21:57 Ответить
Разработан в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%9A%D0%91-153 АНТК имени О. К. Антонова в 1950-х годах...

Все что надо знать о сверхдержаве
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03.11.2021 21:59 Ответить
«Ми шукаємо більше 100 пілотів в Україні»
Інтерв'ю з президентом Wizz Air Робертом

https://zaxid.net/statti_tag50974/ А манкурти розвозять харчі окупантам, щоб ви повиздихали!
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04.11.2021 10:31 Ответить
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