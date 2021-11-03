"Люди соскучились за мной. Хотят видеть нормальных", - "слуга народа" Тищенко о возможном участии в кулинарном шоу на телеканале "ДОМ". ВИДЕО

"Слуга народа" Николай Тищенко не подтвердил информацию о своем участии в нескольких шоу на телеканале "Дом" и в частности, в кулинарном шоу.

В ответ на этот вопрос корреспондента Цензор.НЕТ в кулуарах парламента, Тищенко заявил, что не слышал о таком проекте, но заявил, что его возможное участие в таком шоу будет зависеть от загруженности его графика как политического деятеля.

"Люди соскучились за мной. Они, наверное, скучают. Я сейчас не занимаюсь телевидением. Последний раз, когда я получил "Телетриумф" за "Ревизора"... - человек делал программу, картинку из ничего. Просто придумывал. Шел по каким-то своим профессиональным знаниям, опыту. Людям это было интересно. Они это смотрели. Люди соскучились за мной. Они хотят видеть нормальных людей в кадре. Люди не хотят злости, не хотят, чтобы их оскорбляли", - прокомментировал Тищенко информацию о шоу.

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