"Люди соскучились за мной. Хотят видеть нормальных", - "слуга народа" Тищенко о возможном участии в кулинарном шоу на телеканале "ДОМ". ВИДЕО
"Слуга народа" Николай Тищенко не подтвердил информацию о своем участии в нескольких шоу на телеканале "Дом" и в частности, в кулинарном шоу.
В ответ на этот вопрос корреспондента Цензор.НЕТ в кулуарах парламента, Тищенко заявил, что не слышал о таком проекте, но заявил, что его возможное участие в таком шоу будет зависеть от загруженности его графика как политического деятеля.
"Люди соскучились за мной. Они, наверное, скучают. Я сейчас не занимаюсь телевидением. Последний раз, когда я получил "Телетриумф" за "Ревизора"... - человек делал программу, картинку из ничего. Просто придумывал. Шел по каким-то своим профессиональным знаниям, опыту. Людям это было интересно. Они это смотрели. Люди соскучились за мной. Они хотят видеть нормальных людей в кадре. Люди не хотят злости, не хотят, чтобы их оскорбляли", - прокомментировал Тищенко информацию о шоу.
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хотя, на капуцына больше похож Абрахамка - вылитый капуцин !
(фотокарточка прилагается в гугле)
https://www.facebook.com/FedynaSofiya/posts/3057532511126588?__cft__[0]=AZVbBpR4DNgQ7rGjDa76kXwAdeB5yN1TX98QRA9WNHx2Wvsm2W6UUnQLYABTcX2NrloUBYyUCpdrtZElyjA-hY-FIAWOFkXBXgGmCaUfnx0KtNO9RukSfOgmXtf5etEiCczfY2BN3YbbMQsiGz5vHTAVeFMOygOsTL07TYlt4sC2lA&__tn__=%2CO%2CP-R 19 хв ·
На телеканалі "ДОМ" замість створення позитивного іміджу України, ми маємо в результаті пропаганду культу Сталіна і Леніна у трансляціях найгіршого пошибу совєтських фільмів.
Закон? Декомунізація? Українська позиція? Ні, відсутні!
Саме на телеканалі "ДОМ" ми маємо показ України, де Крим на карті показано як московську територію, то чим займалося Міністерство реінтеграції, покриваючи саме таку ситуацію?!
З якого дива замість мовлення винятково на окупованих територіях, реклама телеканалу "ДОМ" з'явилася по всій Україні, на що було витрачено з бюджету 31 млн.грн.?
І тепер московською мовою по всій Україні ретранслюються московські наративи і московська пропаганда. ..
а ведь раньше был приличным мальчиком "Колей-котлетой"
Вопрос. Шо ждать от Кловуна при власти?