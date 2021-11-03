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"Люди соскучились за мной. Хотят видеть нормальных", - "слуга народа" Тищенко о возможном участии в кулинарном шоу на телеканале "ДОМ". ВИДЕО

"Слуга народа" Николай Тищенко не подтвердил информацию о своем участии в нескольких шоу на телеканале "Дом" и в частности, в кулинарном шоу.

В ответ на этот вопрос корреспондента Цензор.НЕТ в кулуарах парламента, Тищенко заявил, что не слышал о таком проекте, но заявил, что его возможное участие в таком шоу будет зависеть от загруженности его графика как политического деятеля.

"Люди соскучились за мной. Они, наверное, скучают. Я сейчас не занимаюсь телевидением. Последний раз, когда я получил "Телетриумф" за "Ревизора"... - человек делал программу, картинку из ничего. Просто придумывал. Шел по каким-то своим профессиональным знаниям, опыту. Людям это было интересно. Они это смотрели. Люди соскучились за мной. Они хотят видеть нормальных людей в кадре. Люди не хотят злости, не хотят, чтобы их оскорбляли", - прокомментировал Тищенко информацию о шоу.

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Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Гречка по 12 гривен за килограмм, сало - за 50. Говядина - 50-70 грн, но можно купить и за 20, - "слуга народа" Тищенко о своих покупках на Бессарабском рынке в Киеве. ВИДЕО

Автор: 

шоу (112) Слуга народа (2638) Тищенко Николай (338)


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Топ комментарии
+33
дурак всегда считает себя и умным и нормальным...
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03.11.2021 14:53 Ответить
+32
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03.11.2021 15:02 Ответить
+27
Видеть нормальных ? Это в точку . Угадал .
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03.11.2021 14:53 Ответить
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Видеть нормальных ? Это в точку . Угадал .
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03.11.2021 14:53 Ответить
будет круче Алана Чумака - гречку с в ОРДЛУ по 12 гривен с экранов сыпать
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03.11.2021 14:59 Ответить
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03.11.2021 15:02 Ответить
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03.11.2021 15:04 Ответить
и "говядину" по пятьдесят
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03.11.2021 15:05 Ответить
та це йому на MTV, там таке лайно давно котирується...
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03.11.2021 19:31 Ответить
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03.11.2021 17:18 Ответить
дурак всегда считает себя и умным и нормальным...
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03.11.2021 14:53 Ответить
в отношении себя разумеется...
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03.11.2021 14:58 Ответить
А все остальные как бы не нормальные?
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03.11.2021 14:53 Ответить
Колян-Котлета, люди действительно соскучились за тобой, поэтому вали уже из Парламента, не позорь остатки нашего парламентаризма и занимайся шоу, общепитом, спортом
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03.11.2021 14:54 Ответить
Зоопарк за ним плачет
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03.11.2021 14:55 Ответить
Еще один капуцин с бульвара капуцинов.
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03.11.2021 14:55 Ответить
я надеюсь вы имели ввиду макак-капуцинов, а не служителей культа.

хотя, на капуцына больше похож Абрахамка - вылитый капуцин !
(фотокарточка прилагается в гугле)
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03.11.2021 15:03 Ответить
Ну да, о приматах и речь. До орангутангов они пока не дотягивают, остановились где-то на уровне капуцина. И внешний вид здесь ни при чем
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03.11.2021 15:08 Ответить
https://www.facebook.com/FedynaSofiya/?__cft__[0]=AZVbBpR4DNgQ7rGjDa76kXwAdeB5yN1TX98QRA9WNHx2Wvsm2W6UUnQLYABTcX2NrloUBYyUCpdrtZElyjA-hY-FIAWOFkXBXgGmCaUfnx0KtNO9RukSfOgmXtf5etEiCczfY2BN3YbbMQsiGz5vHTAVeFMOygOsTL07TYlt4sC2lA&__tn__=-UC%2CP-R Софія Федина/ Sofiya Fedyna

https://www.facebook.com/FedynaSofiya/posts/3057532511126588?__cft__[0]=AZVbBpR4DNgQ7rGjDa76kXwAdeB5yN1TX98QRA9WNHx2Wvsm2W6UUnQLYABTcX2NrloUBYyUCpdrtZElyjA-hY-FIAWOFkXBXgGmCaUfnx0KtNO9RukSfOgmXtf5etEiCczfY2BN3YbbMQsiGz5vHTAVeFMOygOsTL07TYlt4sC2lA&__tn__=%2CO%2CP-R 19 хв ·

На телеканалі "ДОМ" замість створення позитивного іміджу України, ми маємо в результаті пропаганду культу Сталіна і Леніна у трансляціях найгіршого пошибу совєтських фільмів.

Закон? Декомунізація? Українська позиція? Ні, відсутні!

Саме на телеканалі "ДОМ" ми маємо показ України, де Крим на карті показано як московську територію, то чим займалося Міністерство реінтеграції, покриваючи саме таку ситуацію?!

З якого дива замість мовлення винятково на окупованих територіях, реклама телеканалу "ДОМ" з'явилася по всій Україні, на що було витрачено з бюджету 31 млн.грн.?

І тепер московською мовою по всій Україні ретранслюються московські наративи і московська пропаганда. ..
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03.11.2021 14:56 Ответить
Охота подивиться на приготування ростбіфа з яловичини по 50 грн за кілограм! Коля - ДАВАЙ! Починай!!!
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03.11.2021 14:59 Ответить
Коля Котлєта за два роки, в можливо - і швидше буде битий і обпльований всюди, де його побачать ОЦЕ і буде шоу. Про свю популярність, як позитивного героя він може забути. Вже.
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03.11.2021 15:00 Ответить
Інструктор гумової баби на сєпаратному каналі .
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03.11.2021 15:01 Ответить
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03.11.2021 15:06 Ответить
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03.11.2021 15:02 Ответить
Пусть в кулинарной программе приготовит что нибудь из продуктов по его ценам для своих избирателей
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03.11.2021 15:03 Ответить
А где же пропадал Корля? А Коля был на отдыхе....
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03.11.2021 15:03 Ответить
Сделать из Коли-сраки бефстроганов-и шоу удалось.
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03.11.2021 15:04 Ответить
"Коля-срака по пятьдесят"

а ведь раньше был приличным мальчиком "Колей-котлетой"
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03.11.2021 15:07 Ответить
ОсобЄнно я. Я так сАскучілся, так ******* сАскучілся....
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03.11.2021 15:08 Ответить
Так в чому справа? Вперед на ринок, там продавці вже "соскучилися" і таке "шоу" влаштують, яке ніякому телеканалу не снилось.
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03.11.2021 15:10 Ответить
Услишалі про намєрєнія своєго кулінара
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03.11.2021 15:12 Ответить
дебил конченый
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03.11.2021 15:13 Ответить
Люди соскучились за мной. Они хотят видеть нормальных людей в кадре.

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03.11.2021 15:22 Ответить
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03.11.2021 17:16 Ответить
Все хотят посмотреть шоу, где эта гнида покупает говядину по 50 и гречку по 12
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03.11.2021 15:42 Ответить
Вот кого нам выбрали зетипиллы. Алкашню и просто товпо**пов с помоек. Разве думал Саша Корниенко. Агрохимия и этот кусок гамна Коля Катлета шо через два года они будут в Раде принимать законы для всей страны? https://www.youtube.com/watch?v=keZFlkgkWZU Хор помойных отбросов.
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03.11.2021 15:48 Ответить
мені буде цікавий той український журналіст, який на перші ж слова міністра, чиновника, нардепа, президента, вимовлені іншою мовою ніж українська, відвернеться від нього й піде геть.
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03.11.2021 15:49 Ответить
Люди хочуть нормальних цін, нормальних міністрів, нормальних медичних послуг, нормальних пенсій . Про це треба думати, а не про шоу.
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03.11.2021 15:53 Ответить
Мечтали а выбрали кловунов с квартала95. Думали они нормальные цены пенсии медицина газ по рублю и колбасу по 2.20 сделают.
Вопрос. Шо ждать от Кловуна при власти?
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03.11.2021 16:02 Ответить
А ты чего ждешь от олигарха?
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03.11.2021 16:44 Ответить
Більшого шоу, в якому приймають участь "зелені" особі вже ніколи не буде. Нарід запам'ятав вас назавжди.
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03.11.2021 16:12 Ответить
Люди, не ждите ничего хорошего от этой нынешней власти, наоборот, всё будет ещё намного хуже, до тех пор, пока эта банда не исчезнет вообще с Украины. И не придут настоящие патриоты Украины, а не евреи, которые оккупировали нашу страну и безбожно её грабят.
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03.11.2021 16:26 Ответить
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03.11.2021 16:44 Ответить
Прям неуловимый Джо! А почему неуловимый? - Потому что на Х у й никому не нужен. Т
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03.11.2021 16:46 Ответить
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03.11.2021 16:50 Ответить
Люди соскучились за гречкой по 12 грн.
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03.11.2021 16:52 Ответить
Столько обязанностей, стоглько работы.... так вот как выглядит восмирукий восьмихуй!!!!самодовольный, напыщенный нарцис , вернее петух пифдабольный !
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03.11.2021 16:53 Ответить
ну якщо побачити в якості вирізки, то нехай
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03.11.2021 17:02 Ответить
А я б можливо подивився цю передачу...де він в камері, щось готує з пацюків.
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03.11.2021 17:17 Ответить
Заднеприводной дебилоид, краса зебилов.
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03.11.2021 17:27 Ответить
вже й Коляна на кокс присадили.....))
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03.11.2021 17:43 Ответить
Судячи по кількості коментарів, колю-катлету, разом з телеаналом "дно", послали на йух.
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03.11.2021 18:12 Ответить
на х.й ты нужен протухшая котлета
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03.11.2021 18:33 Ответить
Мандель, Тищенко,.. ну вполне "нормальный" дурДом..
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03.11.2021 18:37 Ответить
Этому дебилу, место в шоу "деревня дураков".
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03.11.2021 18:59 Ответить
За тобой, Коля, уже на зоне соскучились. Давно и очень. Хотят видеть.
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03.11.2021 19:17 Ответить
у него в лице столько нормальности,примерно как у кивы-рукоблуда
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03.11.2021 19:20 Ответить
Тут і додати вже немає що. Саме все сказало.
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03.11.2021 20:53 Ответить
...все правильно,Коля_займись лучше кулинарным делом,делать котлеты у тебя лучше получается,чем заниматься государственными делами,конечно это не так прибыльно,как быть депутатом,но голодным точно не будешь,хотя бы на котлеты и говядину хватит)))....и еще забери пожалуйста с собой Марьяночку и не только)
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10.02.2022 14:42 Ответить
 
 