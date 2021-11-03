"Без цензуры" в прямом эфире: электоральное падение Зеленского, свежая порция ватного теле-трэша. ВИДЕО
Богдан Буткевич и Марина Данилюк-Ярмолаева - о кадровых перестановках в правительстве, рейтингах Зеленского и других политических игроков и деле Медведчука. А на десерт - немного ватного теле-трэша!
Все это - в 20:45 в стриме "Без цензуры" на Цензор.НЕТ.
✅ Электоральное падение Зеленского
"Слуги" и Зеленский теряют поддержку. Если бы выборы в Верховную Раду проходили в ближайшее время, то наибольшую поддержку получила бы "Слуга народа" – 20,4%. Но совсем недавно, еще в сентябре этот показатель составлял 25,8%. Что означают эти новости для власти?
✅ Медведчук рвется на свободу
Как там поживает дело Медведчука? По решению Печерского райсуда Киева он будет находиться под личным обязательством до 31 декабря 2021 года. Кому следует бояться мести кума Путина?
✅ Радикальная Верещук
Фракция "Слуга народа" предлагает нардепа Ирину Верещук на должность вице-премьер-министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий. Чего от нее можно ждать и чем реально сможет заняться Верещук?
✅ Свежая порция ватного теле-трэша
Ну, и на десерт – наша любимая рубрика, ради которой Марина и Богдан не жалеют нервов, подбирая самую вкуснятину.
Будет горячо, включайтесь!
Пожалуйста, подождите...
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Правда виявилася набагато ганебнішою. Виступу не було взагалі. Виступили всі учасники конференції, крім одного-єдиного - Зеленського. Та словесна жжуйка не увійшла ні в які записи й протоколи. Зеленського спеціально для внутрішнього вжитку записали окремо в якихось незрозумілих декораціях та, найімовірніше, зусиллям спеціально прихопленою групою кишенькового сепарського телеканалу Банкової "Дом". Цей запис і показали потім українцям. Я вже навіть не знаю, як цей маразм та ганьбисько називати? Ніколи ще країна не зазнавала такого дикого приниження.
Тарас Чорновіл.
с кем ладить нелегко,
борзел он ни по дням, а по часам.
один лишь человек признал
величие его и это, как ни странно,
был он сам...
в том царстве глупость обрела
невиданный масштаб,
всё потому, что хуже нет царя,
чем бывший раб...
Бронирую каждую среду, чтоб послушать и душевно оздоровиться от меткого, красивого в тему слова!
Вы реально таланты, смакуем каждое слово.
Спасибо!
Мочите эту коррупционную мразоту!