"Без цензуры" в прямом эфире: электоральное падение Зеленского, свежая порция ватного теле-трэша. ВИДЕО

Богдан Буткевич и Марина Данилюк-Ярмолаева - о кадровых перестановках в правительстве, рейтингах Зеленского и других политических игроков и деле Медведчука. А на десерт - немного ватного теле-трэша!

Все это - в 20:45 в стриме "Без цензуры" на Цензор.НЕТ.

✅ Электоральное падение Зеленского

"Слуги" и Зеленский теряют поддержку. Если бы выборы в Верховную Раду проходили в ближайшее время, то наибольшую поддержку получила бы "Слуга народа" – 20,4%. Но совсем недавно, еще в сентябре этот показатель составлял 25,8%. Что означают эти новости для власти?

✅ Медведчук рвется на свободу

Как там поживает дело Медведчука? По решению Печерского райсуда Киева он будет находиться под личным обязательством до 31 декабря 2021 года. Кому следует бояться мести кума Путина?

✅ Радикальная Верещук

Фракция "Слуга народа" предлагает нардепа Ирину Верещук на должность вице-премьер-министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий. Чего от нее можно ждать и чем реально сможет заняться Верещук?

✅ Свежая порция ватного теле-трэша

Ну, и на десерт – наша любимая рубрика, ради которой Марина и Богдан не жалеют нервов, подбирая самую вкуснятину.

Будет горячо, включайтесь!