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"Без цензуры" в прямом эфире: электоральное падение Зеленского, свежая порция ватного теле-трэша. ВИДЕО

Богдан Буткевич и Марина Данилюк-Ярмолаева - о кадровых перестановках в правительстве, рейтингах Зеленского и других политических игроков и деле Медведчука. А на десерт - немного ватного теле-трэша!

Все это - в 20:45 в стриме "Без цензуры" на Цензор.НЕТ.

✅ Электоральное падение Зеленского

"Слуги" и Зеленский теряют поддержку. Если бы выборы в Верховную Раду проходили в ближайшее время, то наибольшую поддержку получила бы "Слуга народа" – 20,4%. Но совсем недавно, еще в сентябре этот показатель составлял 25,8%. Что означают эти новости для власти?

✅ Медведчук рвется на свободу

Как там поживает дело Медведчука? По решению Печерского райсуда Киева он будет находиться под личным обязательством до 31 декабря 2021 года. Кому следует бояться мести кума Путина?

✅ Радикальная Верещук

Фракция "Слуга народа" предлагает нардепа Ирину Верещук на должность вице-премьер-министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий. Чего от нее можно ждать и чем реально сможет заняться Верещук?

✅ Свежая порция ватного теле-трэша

Ну, и на десерт – наша любимая рубрика, ради которой Марина и Богдан не жалеют нервов, подбирая самую вкуснятину.

Будет горячо, включайтесь!

Автор: 

Данилюк-Ярмолаева Марина (356) Буткевич Богдан (434)


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Топ комментарии
+9
Ну, что тут комментировать? Госпожа Верещук - абсолютно юридически безграмотна, невероятно глупа, исключительно мало культурна, невежественна - ей самое место в министрах при Зеленском.
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03.11.2021 20:57 Ответить
+5
у нас своего треша хватает за гланды

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03.11.2021 20:51 Ответить
+5
Щойно https://www.facebook.com/profile.php?id=100011830050778&__cft__[0]=AZUvReVzJK1xFTrUeq_8h69toiKISAmsC4FALnVfiz8fHwkolKRYN4je_ljyfMTdwhcs1RmzWRNHWrG6D8E_RBE4LnTi-gEJeHF3sM6kweAahYn888NY-vgHFgXwwhnE4j-u7djb3aVbgpoHv4Dd8orF_xeqsjELttX2slpjEk2ebMuh3ZXxz1BGSWEIdYlbejE&__tn__=-]K-y-R Helgi Sharp (Sharp`s) детальніше проаналізував обставини з так званим "виступом" Зеленського на конференції в Глазго. І це вже дійсно дикий треш. Я недавно опублікував інформацію про те, як Зеленський не з'явився на свій виступ на відповідній панелі, й дав власні пояснення цього дикого й ганебного інфантилізму. Але мене десь трохи збивало з пантелику те, що це чудо в пір'ях таки наче б то виступало. Нам же показали це позорисько з плутаними фразами. Я припустив, що дикими надзусиллями нашої приниженої дипломатії його зуміли всунути в якусь чужу панель.

Правда виявилася набагато ганебнішою. Виступу не було взагалі. Виступили всі учасники конференції, крім одного-єдиного - Зеленського. Та словесна жжуйка не увійшла ні в які записи й протоколи. Зеленського спеціально для внутрішнього вжитку записали окремо в якихось незрозумілих декораціях та, найімовірніше, зусиллям спеціально прихопленою групою кишенькового сепарського телеканалу Банкової "Дом". Цей запис і показали потім українцям. Я вже навіть не знаю, як цей маразм та ганьбисько називати? Ніколи ще країна не зазнавала такого дикого приниження.
Тарас Чорновіл.
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03.11.2021 21:16 Ответить
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у нас своего треша хватает за гланды

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03.11.2021 20:51 Ответить
Ну, что тут комментировать? Госпожа Верещук - абсолютно юридически безграмотна, невероятно глупа, исключительно мало культурна, невежественна - ей самое место в министрах при Зеленском.
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03.11.2021 20:57 Ответить
на, про совок почитайhttps://defence-line.org/2021/11/chto-to-xoroshee-chast-1/
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03.11.2021 21:02 Ответить
Порохоботы поддерживают прежде всего все, что необходимо Украине и ее народу. Сейчас стране и людям необходима всеобщая вакцинация, которая спасет тысячи людей, возможно десятки тысяч людей от смерти. Те, кто против нее, по сути хотят гибели украинцев, им плевать на Украину и ее будущее!
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03.11.2021 21:20 Ответить
Всі ці призначення: Рєзніков, Верешук очікувані. Тепер у Зе в руках і оборона і деінтеграція, а Єрмак розкаже шо і як робити.
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03.11.2021 21:15 Ответить
Щойно https://www.facebook.com/profile.php?id=100011830050778&__cft__[0]=AZUvReVzJK1xFTrUeq_8h69toiKISAmsC4FALnVfiz8fHwkolKRYN4je_ljyfMTdwhcs1RmzWRNHWrG6D8E_RBE4LnTi-gEJeHF3sM6kweAahYn888NY-vgHFgXwwhnE4j-u7djb3aVbgpoHv4Dd8orF_xeqsjELttX2slpjEk2ebMuh3ZXxz1BGSWEIdYlbejE&__tn__=-]K-y-R Helgi Sharp (Sharp`s) детальніше проаналізував обставини з так званим "виступом" Зеленського на конференції в Глазго. І це вже дійсно дикий треш. Я недавно опублікував інформацію про те, як Зеленський не з'явився на свій виступ на відповідній панелі, й дав власні пояснення цього дикого й ганебного інфантилізму. Але мене десь трохи збивало з пантелику те, що це чудо в пір'ях таки наче б то виступало. Нам же показали це позорисько з плутаними фразами. Я припустив, що дикими надзусиллями нашої приниженої дипломатії його зуміли всунути в якусь чужу панель.

Правда виявилася набагато ганебнішою. Виступу не було взагалі. Виступили всі учасники конференції, крім одного-єдиного - Зеленського. Та словесна жжуйка не увійшла ні в які записи й протоколи. Зеленського спеціально для внутрішнього вжитку записали окремо в якихось незрозумілих декораціях та, найімовірніше, зусиллям спеціально прихопленою групою кишенькового сепарського телеканалу Банкової "Дом". Цей запис і показали потім українцям. Я вже навіть не знаю, як цей маразм та ганьбисько називати? Ніколи ще країна не зазнавала такого дикого приниження.
Тарас Чорновіл.
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03.11.2021 21:16 Ответить
всех неугодных он изгнал,
с кем ладить нелегко,
борзел он ни по дням, а по часам.
один лишь человек признал
величие его и это, как ни странно,
был он сам...
в том царстве глупость обрела
невиданный масштаб,
всё потому, что хуже нет царя,
чем бывший раб...
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03.11.2021 21:33 Ответить
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03.11.2021 21:45 Ответить
Мне любопытно, а почему прошла практически незамеченной на Цензоре волна митингов против сегрегации невакцинированных. Показали несколько калек в Черкассах и Суммах, но почему-то абсолютно прошел мимо многотысячный митинг под ОП в Киеве, столкновения митингующих с полицией в Запорожье, где одного человека увезла скорая. Что, невдобные новости? Политика партии не позволяет освещать?
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03.11.2021 21:59 Ответить
Как всегда, МОЛОДЦЫ!
Бронирую каждую среду, чтоб послушать и душевно оздоровиться от меткого, красивого в тему слова!
Вы реально таланты, смакуем каждое слово.
Спасибо!
Мочите эту коррупционную мразоту!
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03.11.2021 22:14 Ответить
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03.11.2021 22:54 Ответить
 
 