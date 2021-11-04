"Снимаю на свой страх и риск!" - бойцы ВСУ зафиксировали прилет мины 120-го калибра на свои позиции возле Катериновки. ВИДЕО
Бойцы ВСУ смогли зафиксировать прилет мины 120-го калибра на свои позиции во время обстрела вблизи Катериновки на Луганщине.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись, сделанная на передовой, опубликована в соцсетях.
"Снимаю на свой страх и риск!" - говорит автор записи и через несколько мгновений слышен свист мины и взрыв. Боец выбегает из блиндажа в окоп и успевает зафиксировать столб пыли и дыма от взрыва боеприпаса, который взорвался на расстоянии 10-20 метров.
Топ комментарии
+24 Ksenia VB
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+21 Роман с камнем
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+18 Роман с камнем
показать весь комментарий04.11.2021 10:02 Ответить Ссылка
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Як же ця гнида перед виборами стогнала, як стогнала, з Г+Г, про відсутність ******** мобільних бліндажів з санвузлами та погане харування.
З 2019-го, анічичирк. Юда.
Война ничему не учит.
Но, дураки учатся только на собственных ошибках.
Тебе это тяжело.
Или ты только на поцреоцические лозунги силен?
На ракете пусть напишут, что оплачено тобой, привет гитлеру.