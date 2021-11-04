"Снимаю на свой страх и риск!" - бойцы ВСУ зафиксировали прилет мины 120-го калибра на свои позиции возле Катериновки. ВИДЕО

Бойцы ВСУ смогли зафиксировать прилет мины 120-го калибра на свои позиции во время обстрела вблизи Катериновки на Луганщине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись, сделанная на передовой, опубликована в соцсетях.

"Снимаю на свой страх и риск!" - говорит автор записи и через несколько мгновений слышен свист мины и взрыв. Боец выбегает из блиндажа в окоп и успевает зафиксировать столб пыли и дыма от взрыва боеприпаса, который взорвался на расстоянии 10-20 метров.

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