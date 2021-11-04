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Новости Видео Война
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"Снимаю на свой страх и риск!" - бойцы ВСУ зафиксировали прилет мины 120-го калибра на свои позиции возле Катериновки. ВИДЕО

Бойцы ВСУ смогли зафиксировать прилет мины 120-го калибра на свои позиции во время обстрела вблизи Катериновки на Луганщине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись, сделанная на передовой, опубликована в соцсетях.

"Снимаю на свой страх и риск!" - говорит автор записи и через несколько мгновений слышен свист мины и взрыв. Боец выбегает из блиндажа в окоп и успевает зафиксировать столб пыли и дыма от взрыва боеприпаса, который взорвался на расстоянии 10-20 метров.

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Автор: 

обстрел (28205) россия (96420) Донбасс (26958)


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Топ комментарии
+24
От би Зелю у ті укриття. Хай би посиділо там з тиджень, то швидко б розуму навчилось.
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04.11.2021 09:56 Ответить
+21
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04.11.2021 09:56 Ответить
+18
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04.11.2021 10:02 Ответить
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От би Зелю у ті укриття. Хай би посиділо там з тиджень, то швидко б розуму навчилось.
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04.11.2021 09:56 Ответить
Не мішайте йому - він заглядує ...
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04.11.2021 09:57 Ответить
Не-е-е... стоп-стоп-стоп... Мало образованный, в базаре - а-ля Залдостанов, недопалок, мстительный... шматок лайна случайно зацепи - три дня и три ночи будет вонять... не-е-е-е... Какая там учеба?
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04.11.2021 10:02 Ответить
Та якби і зачепило - ми б не надто сумували
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04.11.2021 10:06 Ответить
Як компромic. заодно и пыню .
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04.11.2021 10:08 Ответить
Це, що до трясця з пранцями.
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04.11.2021 10:10 Ответить
З чорноротою мосійчучкою разом.
Як же ця гнида перед виборами стогнала, як стогнала, з Г+Г, про відсутність ******** мобільних бліндажів з санвузлами та погане харування.
З 2019-го, анічичирк. Юда.
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04.11.2021 10:24 Ответить
тиждень??? та він за 5 хвилин усреться.
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04.11.2021 11:29 Ответить
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04.11.2021 09:56 Ответить
Це майбутній президент України.
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04.11.2021 10:03 Ответить
у якому сенсі майбутній? а зараз тоді що!?
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04.11.2021 11:04 Ответить
цз зе-чмо готово на разные позы
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04.11.2021 11:36 Ответить
Подождите. Следом прилетят озабоченности Германии и Франции...Наверное.
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04.11.2021 09:56 Ответить
С каких херов? Они только нашими Байрактарами озабочены...
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04.11.2021 10:03 Ответить
уже наверно нет - байрактары кончились
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04.11.2021 10:32 Ответить
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04.11.2021 09:59 Ответить
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04.11.2021 10:02 Ответить
щаз, фріци працюють разом з кацапами - мерзенні люди.
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04.11.2021 12:27 Ответить
Бардак со смартфонами на передовой продолжается.
Война ничему не учит.
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04.11.2021 10:04 Ответить
Ты в курсе что команды и распоряги доводят по Вайберам, Ватцапам и Сигналам? 😎
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04.11.2021 10:41 Ответить
Я в курсе, что анализ этого видео позволит следующим снарядом накрыть блиндаж к такой матери.
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04.11.2021 10:45 Ответить
Не смеши, там квадрик висит сверху и корректирует, анализ русаками этого видео вообще не к чему. Снимаем с января 2015, без таких видео некоторые до сих пор думают что тут тихо.
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04.11.2021 10:57 Ответить
Ото правильно один командир расстрелял такого фотографа без суда и следствия.
Но, дураки учатся только на собственных ошибках.
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04.11.2021 11:01 Ответить
Конечно правильно, поедет лет на 8-10 на пердуху. Напомни мне где ты воевал, пытаюсь понять твой уровень анализа для последующего попадания в блиндаж.😎
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04.11.2021 11:11 Ответить
Не напрягайся, у тебя твердая тройка по арифметике, геометрию не учил вообще.
Тебе это тяжело.
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04.11.2021 11:14 Ответить
Ты в армии хоть служило?😂
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04.11.2021 11:53 Ответить
это все не правда . все знают что у нас там перемирие . спросите любого зебобика и он ответит что Зеля остановил войну
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04.11.2021 10:06 Ответить
Чому російська артилерія не була знищена за допомогою безпілотників?
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04.11.2021 10:21 Ответить
Продай квартиру и пожертвуй хоть на один выстрел.
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04.11.2021 10:24 Ответить
Краще зберегти "вистріли", чи життя?
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04.11.2021 10:28 Ответить
Береги життя, продай квартиру и оплати.
Или ты только на поцреоцические лозунги силен?
На ракете пусть напишут, что оплачено тобой, привет гитлеру.
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04.11.2021 10:31 Ответить
Бережи вас Господь, наші захисники.
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04.11.2021 10:31 Ответить
Для каких целей такая храбрость,граничащая с тупостью? В армиях мира есть система штрафов для таких героических людей.
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04.11.2021 10:51 Ответить
Хороша ціль для "байрактара", ці міномети орків
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04.11.2021 11:30 Ответить
Бл... лучше бы командование больше давало добро на снятие уничтожение вражеских объектов с Байрактаров, а не 8 год просто прилеты мин считать и на мобилку их снимать....
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04.11.2021 19:21 Ответить
 
 