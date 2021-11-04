Зеленский в Раде представил Резникова как кандидата в министры обороны: "Самое важное - быть в Зале Славы украинских бойцов". ВИДЕО

Президент Владимир Зеленский в сессионном зале Верховной Рады объявил, что внес кандидатуру Алексея Резникова на должность министра обороны.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Президент попросил депутатов поддержать назначение нового руководителя Минобороны.

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Зеленский поблагодарил бывшего министра обороны Андрея Тарана за работу.

"Не многие украинцы есть в Зале Славы Национального университета обороны США, а точнее один такой - Таран. Уверен, что его преемник имеет высокий потенциал, чтобы стать вторым выдающимся украинцем. Но сегодня это точно не приоритет для министра обороны Украины. Самое важное - быть в Зале Славы украинских бойцов", - отметил он.