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Зеленский в Раде представил Резникова как кандидата в министры обороны: "Самое важное - быть в Зале Славы украинских бойцов". ВИДЕО

Президент Владимир Зеленский в сессионном зале Верховной Рады объявил, что внес кандидатуру Алексея Резникова на должность министра обороны.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Президент попросил депутатов поддержать назначение нового руководителя Минобороны.

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Зеленский поблагодарил бывшего министра обороны Андрея Тарана за работу.

"Не многие украинцы есть в Зале Славы Национального университета обороны США, а точнее один такой - Таран. Уверен, что его преемник имеет высокий потенциал, чтобы стать вторым выдающимся украинцем. Но сегодня это точно не приоритет для министра обороны Украины. Самое важное - быть в Зале Славы украинских бойцов", - отметил он.

Автор: 

Зеленский Владимир (21064) Минобороны (9450) Резников Алексей (1170) Таран Андрей (267)


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Топ комментарии
+15
И это заявляет чмо, четыре раза откосившее от призыва? Херой, твою дивизию ....
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04.11.2021 10:32 Ответить
+14
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04.11.2021 10:34 Ответить
+9
слова уклоніста
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04.11.2021 10:33 Ответить
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И это заявляет чмо, четыре раза откосившее от призыва? Херой, твою дивизию ....
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04.11.2021 10:32 Ответить
вот этот импозантный мущина в голубом галстуке с соседней новости - боец?

опять зеленые турнули кого-то и вставили своего, чтобы все развалить
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04.11.2021 10:33 Ответить
слова уклоніста
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04.11.2021 10:33 Ответить
От перемены мест слагаемых сумма не изменится, Перестройка краснопузых пианеров и комсомольцев даст результат...НОЛЬ...
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04.11.2021 10:34 Ответить
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04.11.2021 10:34 Ответить
Що воно верзе?
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04.11.2021 10:34 Ответить
Самое важное - быть в Зале Славы украинских бойцов - лучше бы ты в список потерь попал.
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04.11.2021 10:34 Ответить
Спортзал ты имеешь в виду? ты ведь там все время околачиваешься. Ну если не в отключке.
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04.11.2021 10:36 Ответить
Всем бывшим Зелемойским, уволенным рехВОРматором Зелей в отставку присвоить звание "заслуженный Зелемойский..."...а Игорю Валерьевичу первы олегарх Мира и премию пожизненную назначить...,типа пенсию...
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04.11.2021 10:38 Ответить
Ой....Не смешите мои Байрактары и Джавелины
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04.11.2021 10:42 Ответить
ху... какую то морпозит
и что такого славного может сделать этот цивильный пиджак Резников что бы попасть в этот зал Славы ?
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04.11.2021 10:42 Ответить
Резников о формуле Штайнмайера: там нет "зрады", это фантастический документ
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04.11.2021 10:42 Ответить
Трижды уклонист назначает министром обороны старого токаря. В какой стране такое возможно? Кто угадает с трех раз?
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04.11.2021 10:43 Ответить
А что такого героического совершил этот старый пердун, теперь туда допишут и четырежды уклониста.
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04.11.2021 10:43 Ответить
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04.11.2021 10:44 Ответить
Кажуть что Зеля находясь в Шотландии на климатической Форуме хватал за грудки Байдена и требовал вступить в НАТО....,Байден с перепугу каже Зеля Астанавитесь....
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04.11.2021 10:46 Ответить
Кривляние этого утырка вызывает рвотные позывы.
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04.11.2021 10:46 Ответить
Доктор Борменталь,что у нас там с кислородом для клиники?

Филипп Филлипыч, все успешно ушло в асфальт и советскую Гигантоманию товаристча Сралина....

Доктор Борменталь,голубчик я вам дал 66 миллиардов для борьбы с Ковидом,а вы все просрали...я вас увольняю... вы пльохой дохтьар...
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04.11.2021 10:54 Ответить
Президенту Украиньі - РЕСПЕКТ !
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04.11.2021 10:54 Ответить
Какому именно, можно поинтересоваться?
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04.11.2021 10:57 Ответить
Действующему
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04.11.2021 11:05 Ответить
73 % дебилов одобряют любое решение болвана всех времен и народов...
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04.11.2021 10:58 Ответить
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04.11.2021 10:59 Ответить
Президент Украины Порошенко приказал Ярошу вернутся на службу...
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04.11.2021 11:02 Ответить
Сказал четырежды уклонист и пацифист
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04.11.2021 11:02 Ответить
Зеля президент.Анихдот.... Цирк Шапито и Коломойского бездонное КОРЫТО
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04.11.2021 11:07 Ответить
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04.11.2021 12:05 Ответить
Зеленский - не Рузвельт, или Где наш "мозговой трест"?

04.11.2021, 11:01 • 304 • https://uainfo.org/blognews/1636010323-zelenskiy-ne-ruzvelt-ili-gde-nash-mozgovoy-trest-.html#mc-container 0



"Очередные ротации в Кабмине напоминают старый анекдот. Но не про публичный дом и перестановку кроватей. А старый, британский, армейский, когда сержант обращается к солдатам: «-У меня для вас две новости, одна хорошая и вторая плохая. Хорошая - намечается смена белья. Плохая - меняться будем друг с другом». Примерно такая же смена белья нас ждет и в правительстве", - об этом на своей страничке в Фейсбуке https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=4431694890244202&id=100002112044676 пишет экономист Алексей кущ, информирует https://uainfo.org/ UAINFO.org .

"Я уже как-то писал, что нынешняя власть пытается «распараллелить» систему управления страной, создавая параллельные системы контроля и сбора политических рент.

У нас есть глава МИД-а, функция которого троллить соседей и глава правительства, мнение которого относительно кадровых назначений в Кабмине никого не интересует. От слова совсем.

Похожую модель в свое время реализовывали при Януковиче, когда при каждом главе областной ДНС существовал «смотрящий» и действовала параллельная программа сбора и обработки информации о финансовых потоках практические всех, кто в этой стране зарабатывал от 1000К в зелени.

Тогда страна оказалась во власти «младорегионалов», пытавшихся стать «младоолигархами».

Сейчас у нас при власти опять оказался политический аналог «младоукраинцев» в лице «младослуг».

Но вспомним историю. Все эти термины с приставкой «младо» имеют вполне реальную историческую аллюзию: период младотурок в Турецкой империи. Речь о националистическом и одновременно либеральном движении.

Закончилось это все иностранной оккупацией, огромными жертвами и реальным риском утраты государственности, если бы не гений Ататюрка.

Младослуги точно также ведут страну к системной катастрофе, так что б все сразу, не мелочась: и война, и кризис внешней политики, и крах энергетики, и утрата транзитного потенциала, и деиндустриализация, и трудовая миграция, и неумение бороться с пандемией, и крах образования с медициной.

Читайте также: https://uainfo.org/blognews/1635939756-vr-vidpravila-u-vidstavku-ministra-zahistu-dovkillya-ta.html ВР відправила у відставку міністрів Абрамовського, Тарана та Любченка і віце-прем'єрів Резнікова та Уруського

Глядя на Зеленского, начинаешь понимать пиетет американцев перед Рузвельтом.

Спичрайтер и юрисконсульт Франклина Рузвельта Сэмюэль Розенмен «… как-то вечером затеял необычный разговор с Рузвельтом: «Пришло время, - сказал Розенман, - собрать последние данные о бедах нашей экономики и выяснить, что делать.

Если бы Вас выдвинули кандидатом завтра, а через десять дней Вам предстояло отправиться в предвыборное турне положение оказалось бы необычайно трудным. У Вас не было бы хорошо выработанной и продуманной положительной программы».

Рузвельт тогда просто не знал, что выборы можно выиграть не имея никакой «положительной программы»….

Но коль уж ты выиграл, то потрудись эту самую положительную программу сформировать.

Не можешь сам, сформируй «мозговой трест».

Как вспоминали о Рузвельте: «ткань политики, которую он разрабатывал, создавалась в соответствии с замыслом мастера, о котором мы не имели ни малейшего представления».

«Мозговой трест» давал строительные материалы, архитектором оставался Ф. Рузвельт».

В этом и отличие Зеленского от настоящего лидера.

Лидер не может знать все и быть специалистом во всем. Но он должен быть архитектором, видя контуры нового здания экономики своей страны.

Читайте также: https://uainfo.org/blognews/1635952029--zavershennya-epohi-bidnosti-tak-i-ne-pochalos-politolog.html "Завершення епохи бідності так і не почалось", - політолог про проект Держбюджету-2022

Но как оказалось, в 40-миллионой стране не оказалось достаточного количества кандидатов для создания «строительного материала» для концепции будущего.

Кстати, это должны были быть сторонники диаметрально противоположных концепций - именно так действовал Рузвельт, приглашая заядлых антагонистов.

Или может быть сам Зеленский не хочет формировать такой центр, формируя свое окружение по «гладкости языка», а не по «структурам извилин»?

В итоге мы видим не подбор людей под стратегию, а выработку тактики (при чем очень краткосрочной) под замусоленную колоду кадровый «карт».

Верещук, которую прочат то в мэры Киева, то в министры по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

Резников, который за время пребывания в должности не удосужился сформировать реальную концепцию деоккупации, а теперь уже готов заниматься "обороной".

Или отставка Любченко и приход на его место Юлии Свириденко, которая, будучи замом Милованова в 2019-м занималась в Мминэкономики вопросами промышленной политики и созданием новых рабочих мест (это когда промышленность упала на 1,8% и рабочие места сократились).

Описывая в своих статьях рентную, коррупционную модель экономики, сложившуюся в Украине (кумовской капитализм), я всегда акцентировал внимание на том, что основой этой модели является «омерта элит» или круговая порука.

Мы имеем дело с герметичными кланами, которым позавидовали бы сами масоны: свои со своими о своих и о своем.

Поэтому, когда говорят о короткой скамейке запасных у Зеленского - мне смешно.

Она у него безгранична, так как нет лимита на замены и можно возвращать в игру прежних игроков, не попавших в пустые ворота с двух метров.

Читайте также: https://uainfo.org/blognews/1635934571-masova-vidstavka-ministriv-pro-shcho-govoryat-kadrovi-perestanovki.html Масова відставка міністрів: про що говорять кадрові перестановки в уряді

Этим он отличается от любого ответственного политика, который боится быть неэффективным и смешным в глазах избирателя.

Зеленский этого не боится, так как именно таким он и пришел во власть.

И у него не будет кадрового голода при условии, что в обойме будет не менее двух человек, которые могут меняться местами.

В первые месяцы пребывания Зеленского у власти, многие действительно перспективные претенденты на должности, хотели с ним сотрудничать.

Ведь говоря о лидере, речь идет не о бэкграунде в виде списка когда-то занимаемых должностей.

Как показывают успешные реформы в других странах, настоящие прорывы в развитии экономики осуществляются менеджерами среднего звена, которые были заблокированы в своем движении по социальным лифтам и за годы пребывания в тени, накопили критическую массу идей по преобразованию страны.

Это условные «полковники» (речь не о дословном понимании), такие как Пак Чон Хи, Ататюрк, Эрхард и многие другие.

Тут главное иметь ту самую «критическую массу» нереализованных идей - тогда после прихода к власти, идеи, приводящие к экономическому толчку, льются как из рога изобилия.

Но Зеленский оказался просто человеком, который смог стать очень богатым именно в системе координат старой политэкономической системы.

Она сформировала спрос на его продукт и капитализировала его. Именно поэтому, чисто инстинктивно, он и не хочет ничего менять. Как и все его окружение, ряды которого становятся все реже и реже, но это не мешает ему делать кадровые замены. Бессмысленные и беспощадные", - завершает Кущ.
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04.11.2021 12:29 Ответить
Boris Borisenko


@BorisenkoBoris

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https://twitter.com/BorisenkoBoris/status/1456148581522497543 4 ч



У кулуарах чутки Під усі новi призначення ОП має 226 голосів СН-200 Позафракційні-6 За МайБах(Коломойського)-10-12 Довіра(Веревського)-15 ОП бояться,що хтось із сателітів надумає їх «кинути» Для цього-"цирк"з екс-1 віце-прем'єром Любченком-Попередження Що силовики готові до шмону
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04.11.2021 13:07 Ответить
Какой-то бред! Бездельника и саботажника Тарана, которого вообще-то надо привлекать к уголовной ответственности за такую его "работу" хвалят. Ничего, уголовная ответсвенность его все равно догонит.
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04.11.2021 17:06 Ответить
 
 