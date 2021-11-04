Стефанчук выключил микрофон Леросу после его слов, что Зеленский - главный предатель в стране. ВИДЕО
Внефракционный народный депутат Гео Лерос, выступая сегодня в парламенте, назвал президента Владимира Зеленского, который также присутствует в сессионном зале, предателем.
Об этом сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.
Лерос вышел на парламентскую трибуну и, обращаясь к Зеленскому, сказал: "Вижу, ваш Ермак тоже здесь. Я хочу вам сказать, что я не боюсь говорить правду. Вы можете сколько угодно натравливать на меня свои правоохранительные органы, клепать дело, но не боюсь говорить правду. Вы – главный предатель в стране".
Спикер Руслан Стефанчук сказал выключить микрофон Леросу, что и было сделано.
Топ комментарии
+112 Підлога Маккартні
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+89 Игорь Матвеев #395524
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+72 Валерия Ларченко #413106
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Це не стільки ЄрЗе фак показали, як показали вам всім!
Нах@р вас всіх!
Брав на мурали на тих самих будинках, які Микитась будував.
ОНИ ВОРЫ , И КОГДА ЗЕЛЕНСКИЙ ДА ДАЕТ ИМ ВОРОВАТЬ И НА ШАРУ КОРМИТСЯ С ДЕНЕЖОК НАРОДА . ОНИ СХОДЯТ С УМА . И НАХОДЯТ ПРИДАТЕЛЕЙ НАРОДА КОТОРЫЕ ВЫХОДЯТ НА МАЙДАН . ИМ РОДИТЕЛИ ВЫДЕЛИЛИ ПО ОДНОЙ ИЗВИЛИНЕ , БОЛЬШЕ НЕБЫЛО ОНИ ПРОПИЛИ И ТЕПЕРЬ ИХ ДЕТИ ПРОПИВАЮТ МОЗГИ.
А Лерос это штатный тролль незаслуженно забытого деятеля- Андрюхи Богдана. Именно по «квоте» первого главы ОП этот шибздик попал в партийный список. История старая, как мир. Кто знаком с сутью вопроса, тот прекрасно понимает от кого этот «фак» и по какому поводу. Только упоротый порохобот может думать, что Гео второй год серет кирпичами за Украину и за бесплатно.))
По методичке Подоляка.
https://telegra.ph/file/beec9947f88290b5460ab.jpg Показав неприличный жест в сторону Зеленского депутат Лерос поставил ему, как говорят шахматисты, вилку. Зеленский теперь должен отреагировать. Прилюдное унижение без ответа остаться не может.
Но, любая реакция в обществе будет воспринята в ключе: "Зеленский мстит Леросу за "средний палец". Т е, каждый скандал будет работать в плюс Леросу и вредить Зеленскому. Примерно как было с историей Зверобой-Федына, из-за которой о Зеленском уже анекдоты травят.
Разумно было бы сейчас взять паузу, посетовать в интервью на то что Лероса очень плохо воспитали родители. А ударить через пару месяцев, когда о выходке Лероса забудут.
Но проблема в том, и мы об этом уже писали, что Зеленский просто болезненно самолюбив. Он не будет ждать, он потребует реакции прямо сейчас.
Очевидно, Лерос добивается именно этого.
ЗІ: Лерос хоче спонтаної емоційної реакції клоуна, якою він обов'язково допустить чергову помилку, черговий ляп, великий чи незначний, але який обов'язково буде.
Не подставляйте своего кумира порошенко. Не позорьте его. Не говорите постоянно про этот его недостаток.
На мой взгляд всё же основной общей чертой всех порохоботов является непонимание того, что между медиа-образом и реальной личностью может существовать огромная пропасть. Имея ресурсы, доступ к СМИ и ведя грамотную пиар-кампанию, можно последнему отморозку создать образ милейшего человека в который поверит какая-то часть общества. Порошенко в окружении порохоботов перед телекамерой и Порошенко один в своём кабинете это совершенно разные субстанции. Непонимание этого факта- главный признак порохобота.
Или работает за деньги того же Богдана - коломойского. Потому что начал гнать на Ермака после того, как сняли Богдана с должности.
Только полоумные свидетели Петра всерьёз думают, что у чудика за державу болит.))
Да и не обгаживаю я Порошенко совершенно! Из худшего, могу фамильярно назвать его- Петро. Даже заезженное «барыга» не употребляю. В сравнении с жаргоном порохоботов, мой- чистая поэзия.))
Я вполне цензурно, с помощью фактов, пытаюсь приоткрыть истинную суть личности, которую определённая часть нашего общества видит в искаженном свете. Это не самая плохая часть общества, а искажение преднамеренное. Поэтому ситуация не оставляет меня равнодушным.
Но большей частью я здесь отдыхаю.
А вы голосовали за Петра с 14-го или позже прониклись?
и таки разобраться кем является и кем не является Зеленский.
В последнее время в шапито входят все, кого отстранили от власти: ОПЗЖ, "ЕС", радикальная партия и тд.
А также Батькивщина и всякие богданы-коломойские- леросы.
Очень хочется им ещё пограбить страну, как они это делали все годы независимости.
1+1????
всех этих недоносков к стенке.
НІДЕ ПРАВДИ ДІТИ