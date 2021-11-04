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Стефанчук выключил микрофон Леросу после его слов, что Зеленский - главный предатель в стране. ВИДЕО

Внефракционный народный депутат Гео Лерос, выступая сегодня в парламенте, назвал президента Владимира Зеленского, который также присутствует в сессионном зале, предателем.

Об этом сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

Лерос вышел на парламентскую трибуну и, обращаясь к Зеленскому, сказал: "Вижу, ваш Ермак тоже здесь. Я хочу вам сказать, что я не боюсь говорить правду. Вы можете сколько угодно натравливать на меня свои правоохранительные органы, клепать дело, но не боюсь говорить правду. Вы – главный предатель в стране".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Зеофшор. Верни 40 млн долларов": Оппозиция во время выступления Зеленского подняла плакаты с вопросами к президенту. ФОТОрепортаж

Спикер Руслан Стефанчук сказал выключить микрофон Леросу, что и было сделано.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Зеленский хочет меня изолировать: Лерос заявил, что на следующей неделе ему планируют вручить сфабрикованное подозрение

Автор: 

Зеленский Владимир (21077) Стефанчук Руслан (661) Ермак Андрей (1277) Лерос Гео (378)


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Топ комментарии
+112
Все он правильно делает, с главзебилом и его Елдаком только так и нужно!!!
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04.11.2021 11:14 Ответить
+89
Респект Леросу. Правий на 100%.
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04.11.2021 11:18 Ответить
+72
Не пристойно спочатку грати хреном на піаніно ,а потім пертися в президенти
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04.11.2021 11:18 Ответить
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прислуга уродів зеленого клоуна наркомана з головкою ЄрЗе!
Це не стільки ЄрЗе фак показали, як показали вам всім!
Нах@р вас всіх!
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04.11.2021 11:37 Ответить
Дело не фамилии. Президент, должность в стране которую Лерос унизил на радость россии Козел, этот ваш Лерос
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04.11.2021 11:37 Ответить
Кацапська ідіотка. Або ідіот. Хєр вас там розбереш, ботів, ви ж трансгендери.
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04.11.2021 11:43 Ответить
Лерос исполнил мечту людей,у которых нет возможности прям в морду послать зекрысу на х...Поэтому это супер)
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04.11.2021 11:45 Ответить
А когда в других странах на президента заводят уголовные дела, то не унижают эту должность? Моника Левински тоже унизила должность президента, или может сам Билл Клинтон?
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04.11.2021 11:50 Ответить
Дядя, ты из Заполярья? Как-то заковыристо пишешь. Приходится расшифровывать твои старческие маразматические высеры.... Лечи голову - пей ноотропы, чтобы извилины не распрямлялись и изъясняться чтобы мог вразумительно и внятно.... Что хотел сказать? Собери мозг в кучу и пердани ещё раз....Жду...
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04.11.2021 12:01 Ответить
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05.11.2021 02:01 Ответить
Правда глаза колет. Особенно для божка и его подпевал.
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04.11.2021 11:38 Ответить
Ха-ха, смелый парень, нелох что же теперь делать будет интересно, опять мельдония нальют или авто катастрофа будет
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04.11.2021 11:38 Ответить
Лерос хворий бидлан. Хай пояснить нормально за що гроші брав у Микитася
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04.11.2021 11:48 Ответить
по його поведінці видно шо нормальний і патріот побільше ніж зепід.ар, а от ті 73 відсотка біосміття що голосувало за зелупу та за його презекоМанду 100 відсотково є.бонуті на голову імбецили!
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04.11.2021 11:59 Ответить
безграмотний? Не читав тут, на форумі?
Брав на мурали на тих самих будинках, які Микитась будував.
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04.11.2021 12:03 Ответить
Після сьогоднішнього дня Найвеличніший нескоро прийде в Раду.
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04.11.2021 11:50 Ответить
Да у него других дел полно: курнуть айкос, нюхнуть кокс.
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05.11.2021 08:42 Ответить
Красавчик. Респект і уважуга. Зелену гниду виволокли з теплої ванни ))
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04.11.2021 11:53 Ответить
ЛЕРОС ЭТО МУДАК И ЖОПОЛИЗ ПОРОШЕНКА . ТАКИХ КОНЧЕННЫХ КАК В ПАРТИИ * ЕС * ТАК И В * ОПЗЖ * ХВАТАЕТ.
ОНИ ВОРЫ , И КОГДА ЗЕЛЕНСКИЙ ДА ДАЕТ ИМ ВОРОВАТЬ И НА ШАРУ КОРМИТСЯ С ДЕНЕЖОК НАРОДА . ОНИ СХОДЯТ С УМА . И НАХОДЯТ ПРИДАТЕЛЕЙ НАРОДА КОТОРЫЕ ВЫХОДЯТ НА МАЙДАН . ИМ РОДИТЕЛИ ВЫДЕЛИЛИ ПО ОДНОЙ ИЗВИЛИНЕ , БОЛЬШЕ НЕБЫЛО ОНИ ПРОПИЛИ И ТЕПЕРЬ ИХ ДЕТИ ПРОПИВАЮТ МОЗГИ.
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04.11.2021 11:56 Ответить
только зеленые недоумки-имбицилы пишут капслоком, чтобы их дурь была издали видна
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04.11.2021 12:03 Ответить
Самому то не смешно?
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04.11.2021 12:06 Ответить
які "предателі" нвиходять на майдан, на майдан у донецьку горлівці та луганську в 2014 виходили в підтримку піда.росососії зрадники сеператисти та інше біосміття
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04.11.2021 12:19 Ответить
Капслок действительно моветон, да и читается хуже…

А Лерос это штатный тролль незаслуженно забытого деятеля- Андрюхи Богдана. Именно по «квоте» первого главы ОП этот шибздик попал в партийный список. История старая, как мир. Кто знаком с сутью вопроса, тот прекрасно понимает от кого этот «фак» и по какому поводу. Только упоротый порохобот может думать, что Гео второй год серет кирпичами за Украину и за бесплатно.))
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04.11.2021 12:26 Ответить
"Кто знаком с сутью вопроса"
По методичке Подоляка.
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04.11.2021 14:34 Ответить
Лерос ведет себя как баба, как и Лещенко, гибриды какие-то
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04.11.2021 14:54 Ответить
ты чучело даже писать без ошибок не можешь))))
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04.11.2021 21:05 Ответить
Так и представляю..Сидит Кловун с Ермаком...Господин Ермак, как Нам отреагировать на странный жест Гео? - Я, как, рыцарь ордена подвязки чулка первой Ляди, считаю что нам не пристало, как людям благородного сословия, обращать на это внимания, и орать -Баканов роберись з розбійником, він хоче мене вдуть в прямом ефире!
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04.11.2021 11:56 Ответить
гордон -жополиз!
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04.11.2021 11:57 Ответить
https://t.me/pecherhill Печерский холм
https://telegra.ph/file/beec9947f88290b5460ab.jpg ​​ Показав неприличный жест в сторону Зеленского депутат Лерос поставил ему, как говорят шахматисты, вилку. Зеленский теперь должен отреагировать. Прилюдное унижение без ответа остаться не может.
Но, любая реакция в обществе будет воспринята в ключе: "Зеленский мстит Леросу за "средний палец". Т е, каждый скандал будет работать в плюс Леросу и вредить Зеленскому. Примерно как было с историей Зверобой-Федына, из-за которой о Зеленском уже анекдоты травят.
Разумно было бы сейчас взять паузу, посетовать в интервью на то что Лероса очень плохо воспитали родители. А ударить через пару месяцев, когда о выходке Лероса забудут.
Но проблема в том, и мы об этом уже писали, что Зеленский просто болезненно самолюбив. Он не будет ждать, он потребует реакции прямо сейчас.
Очевидно, Лерос добивается именно этого.

ЗІ: Лерос хоче спонтаної емоційної реакції клоуна, якою він обов'язково допустить чергову помилку, черговий ляп, великий чи незначний, але який обов'язково буде.
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04.11.2021 11:59 Ответить
Аплодую стоячиЗвісно, Лерос наривається, але чи вистачить яєць у цих поців, щоб його заткнути?
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04.11.2021 12:00 Ответить
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04.11.2021 12:00 Ответить
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04.11.2021 12:05 Ответить
Ну наконец-то перемога! Вот теперь уж точно Порошенко в один тур.))
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04.11.2021 12:05 Ответить
Афоня, штанці витруси, схоже Порошенко тобі вже наклав.
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04.11.2021 12:13 Ответить
Да что ж он такой серун, этот порошенко? Ложит и ложит.
Не подставляйте своего кумира порошенко. Не позорьте его. Не говорите постоянно про этот его недостаток.
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04.11.2021 12:24 Ответить
І тобі теж вже встиг.
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04.11.2021 12:26 Ответить
Тебе он прямо в черепную коробку наклав. Оттуда не вытрусишь.
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04.11.2021 12:35 Ответить
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04.11.2021 12:37 Ответить
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04.11.2021 12:50 Ответить
Это сайт Порошенко, тут у него целый батальон, скоро тебя в спам отправят или админ за банит.
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05.11.2021 11:20 Ответить
Именно пожтому здесь околачиваюсь.)) Изучаю порохоботство, как явление. Интересны причины уязвимости человеческой психики перед разного рода внушениями и программными установками.
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05.11.2021 11:34 Ответить
я тоже с удовольствием за ними наблюдаю...попадаются просто уникальные кадры))
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05.11.2021 11:38 Ответить
https://www.pravda.com.ua/rus/articles/2021/07/6/7299537/
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05.11.2021 12:02 Ответить
Спасибо, ознакомился.
На мой взгляд всё же основной общей чертой всех порохоботов является непонимание того, что между медиа-образом и реальной личностью может существовать огромная пропасть. Имея ресурсы, доступ к СМИ и ведя грамотную пиар-кампанию, можно последнему отморозку создать образ милейшего человека в который поверит какая-то часть общества. Порошенко в окружении порохоботов перед телекамерой и Порошенко один в своём кабинете это совершенно разные субстанции. Непонимание этого факта- главный признак порохобота.
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05.11.2021 12:41 Ответить
Поршенко - великий актер, Зе ему и в подмётки не годится...
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05.11.2021 12:50 Ответить
Этот баннер нужно разместить у входа в ВР для всех слуг.
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04.11.2021 12:09 Ответить
Особенно за инфляцию в этом году!
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04.11.2021 12:21 Ответить
Сидить зелене, обісцяне.
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04.11.2021 12:10 Ответить
Таки ДА.
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04.11.2021 12:12 Ответить
Сначала один гей коров водил и вилами махал в Раде , теперь еще один нарисовался , Гео
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04.11.2021 12:13 Ответить
Геи то ещё хорошие люди по сравнению с тем о ком вы пишите...
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04.11.2021 12:22 Ответить
А что уже 37 года ни слова критики
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04.11.2021 12:16 Ответить
Таки Лерос правий. Що тут скажеш. Особливо завершення виступу.
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04.11.2021 12:18 Ответить
А Ви помітили як в Україні з'явився свій власний *****?
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04.11.2021 12:18 Ответить
маладец! возьми косточку
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04.11.2021 14:57 Ответить
Таваріщ Путєн пріказал етому Лєросу трьошечку впаять!
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04.11.2021 12:18 Ответить
Стефанчук Путина не правильно понял и отлучил Лероса от 5-ти сессий.
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04.11.2021 19:42 Ответить
Как поступок так себе, а как форма приветствия правящей партии по всей стране очень даже зачетно.
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04.11.2021 12:21 Ответить
Этот гео явно неадекВАТНЫЙ.
Или работает за деньги того же Богдана - коломойского. Потому что начал гнать на Ермака после того, как сняли Богдана с должности.
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04.11.2021 12:28 Ответить
Именно. Выше об этом писал. Ручная обезьянка Богдана. Там не только обида за отставку, там ещё и ущемлённые бизнес-интересы пресловутой «строительной мафии». Короче давняя история с продолжением.
Только полоумные свидетели Петра всерьёз думают, что у чудика за державу болит.))
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04.11.2021 12:46 Ответить
а ви чиї гроші тут відробляєте постійно обгажуючи Порошенко?!
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04.11.2021 14:22 Ответить
Я бесплатно. Хотите верьте, хотите нет. На волонтёрских началах.))
Да и не обгаживаю я Порошенко совершенно! Из худшего, могу фамильярно назвать его- Петро. Даже заезженное «барыга» не употребляю. В сравнении с жаргоном порохоботов, мой- чистая поэзия.))
Я вполне цензурно, с помощью фактов, пытаюсь приоткрыть истинную суть личности, которую определённая часть нашего общества видит в искаженном свете. Это не самая плохая часть общества, а искажение преднамеренное. Поэтому ситуация не оставляет меня равнодушным.
Но большей частью я здесь отдыхаю.
А вы голосовали за Петра с 14-го или позже прониклись?
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04.11.2021 14:35 Ответить
слушай, ну зеля обезьянка бенина, беня ворюга конченный. к чему ты подводишь своими фактами?))))) смотри сам на себя не выйди )))
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04.11.2021 21:10 Ответить
Надо организовать международную следственную комиссию
и таки разобраться кем является и кем не является Зеленский.
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04.11.2021 12:48 Ответить
складывается такое впечатление что шапито 95 до нового года не дотянет и поедет на вторую родину, велюр так и сказал, пора возвращаться в мастершеф
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04.11.2021 12:51 Ответить
И кто же у нас этот шапито?
В последнее время в шапито входят все, кого отстранили от власти: ОПЗЖ, "ЕС", радикальная партия и тд.
А также Батькивщина и всякие богданы-коломойские- леросы.
Очень хочется им ещё пограбить страну, как они это делали все годы независимости.
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04.11.2021 13:04 Ответить
Поддерживаю новый флешмоб: покажи зеле пальчик
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04.11.2021 13:03 Ответить
Лерос показав презу середній палець,Стефанчук сказав "дякую"...Як цікаво...
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04.11.2021 13:08 Ответить
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04.11.2021 14:22 Ответить
Посадили ручную шавку вместо нормального спикера,теперь сидите молча без приказа. Все правильно сказал,только теперь вряд-ли скажет ещё.
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04.11.2021 13:24 Ответить
Готують новачок?
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04.11.2021 13:34 Ответить
пиражковый злодий сахарная дупа
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04.11.2021 16:02 Ответить
Молодец!
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04.11.2021 17:15 Ответить
а вот интересно по каким тв каналам это будут крутить????
1+1????
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04.11.2021 17:54 Ответить
Стефанчук выключил микрофон Леросу... чем спровоцировал fuck. Завтра ему вручат подозру о соучастии...
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04.11.2021 18:04 Ответить
Ну что же зелень пузатая, правда глаза колит, не любите правду слушать, вот и выключаете микрофон.
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04.11.2021 18:31 Ответить
Вот вам и свобода слова. Даже нардепу рот заткнули...
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04.11.2021 19:43 Ответить
Лерос молодец! Успел сказать всё что он о клоуне думает несмотря на выключенный микрофон.
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04.11.2021 19:47 Ответить
А Шрек второй предатель и так по списку
всех этих недоносков к стенке.
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04.11.2021 20:59 Ответить
Лорес , ты умничка !!!!!!!!
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04.11.2021 21:31 Ответить
Стефанчук выключил микрофон Леросу после его слов, что Зеленский - главный предатель в стране. Источник:

НІДЕ ПРАВДИ ДІТИ
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04.11.2021 22:44 Ответить
Браво, Гео!
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05.11.2021 01:53 Ответить
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