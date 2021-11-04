Стефанчук выключил микрофон Леросу после его слов, что Зеленский - главный предатель в стране. ВИДЕО

Внефракционный народный депутат Гео Лерос, выступая сегодня в парламенте, назвал президента Владимира Зеленского, который также присутствует в сессионном зале, предателем.

Об этом сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

Лерос вышел на парламентскую трибуну и, обращаясь к Зеленскому, сказал: "Вижу, ваш Ермак тоже здесь. Я хочу вам сказать, что я не боюсь говорить правду. Вы можете сколько угодно натравливать на меня свои правоохранительные органы, клепать дело, но не боюсь говорить правду. Вы – главный предатель в стране".

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Спикер Руслан Стефанчук сказал выключить микрофон Леросу, что и было сделано.

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