"Зеленский не пойдет на второй срок. Сильным кандидатом в президенты может быть Ермак", - Гордон. ВИДЕО

Журналист Дмитрий Гордон восхитился организационными способностями главы ОП Андрея Ермака и назвал его одним из претендентов в кандидаты на пост президента Украины на следующих выборах.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Гордон сказал в эфире телеканала Украина 24.

"Я не случайно сказал, что у меня есть ощущение, что сегодня именно Андрей Ермак руководит Украиной. Я могу ошибаться. Это мое мнение, но я еще раз подчеркну: присмотритесь к нему - это выдающаяся фигура в современном украинском политикуме. И, кстати, когда меня спрашивают о будущих кандидатах в президенты, я думаю, что среди кандидатов может оказаться Андрей Борисович Ермак. Он за это время настолько поднаторел в государственном управлении, он настолько освоил всю эту науку... И у меня, кстати, есть ощущение, что Владимир Александрович не пойдет на второй срок...", - сказал Гордон.

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