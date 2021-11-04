"Зеленский не пойдет на второй срок. Сильным кандидатом в президенты может быть Ермак", - Гордон. ВИДЕО
Журналист Дмитрий Гордон восхитился организационными способностями главы ОП Андрея Ермака и назвал его одним из претендентов в кандидаты на пост президента Украины на следующих выборах.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Гордон сказал в эфире телеканала Украина 24.
"Я не случайно сказал, что у меня есть ощущение, что сегодня именно Андрей Ермак руководит Украиной. Я могу ошибаться. Это мое мнение, но я еще раз подчеркну: присмотритесь к нему - это выдающаяся фигура в современном украинском политикуме. И, кстати, когда меня спрашивают о будущих кандидатах в президенты, я думаю, что среди кандидатов может оказаться Андрей Борисович Ермак. Он за это время настолько поднаторел в государственном управлении, он настолько освоил всю эту науку... И у меня, кстати, есть ощущение, что Владимир Александрович не пойдет на второй срок...", - сказал Гордон.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
https://www.youtube.com/watch?v=xGv6GvFG94w
наступним президентом стає перший помічник Голобородько. А сам Голоробородько сідає до в'язниці.
и таким образом он надеется от него избавится.
досить. хватило вже одного агента Овоча!
Приклад. Під час Харьківських угод, коли Овоч фактично здав півостров Крим, він пообіцяв Путіну продати Харьківський турбоатомний, але так і не продав!!!
Ні, чекисти використовували його жадібність, як використовували жадібність Ющенка, та використовують жадібність та тупость Зеленського. А ось з Порошенко може бути...
.
А они иудеи, то есть поклонники Иуды, предавшего Иисуса. А Иуда последовал примеру того, кто предал Создателя! Так что, кому они там молятся, это вопрос...
Лишь бы не украинец патриот.
Но скорее он станет главой одного из Ростовских районов
чем вообще останется в Украине после 2024г
Чем жизнь в Норвегии, Швеции, Финляндии, Канаде, США, Нидерландах, Дании и т.п. плоха что постоянно обираете отпетых совков?
Очередной недоинсайд от лысого дятла...
Неудивительно, шо он предлагает коллегу по службе.
И еще - соплеменника.
Ведь лохам - низзя...