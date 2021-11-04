Нардеп Лерос с трибуны ВР показал в сторону президента Зеленского и главы ОП Ермака нецензурный жест средним пальцем. ВИДЕО

Нардеп Гео Лерос во время выступления на трибуне парламента показал в сторону президента Владимира Зеленского и главы ОП Андрея Ермака нецензурный жест средним пальцем.

Как сообщает Цензор.НЕТ, неприличный жест Лерос продемонстрировал после того, как спикер парламента Руслан Стефанчук отключил ему микрофон после слов о том, что Зеленский - главный предатель в стране.