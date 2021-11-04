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Нардеп Лерос с трибуны ВР показал в сторону президента Зеленского и главы ОП Ермака нецензурный жест средним пальцем. ВИДЕО

Нардеп Гео Лерос во время выступления на трибуне парламента показал в сторону президента Владимира Зеленского и главы ОП Андрея Ермака нецензурный жест средним пальцем.

Как сообщает Цензор.НЕТ, неприличный жест Лерос продемонстрировал после того, как спикер парламента Руслан Стефанчук отключил ему микрофон после слов о том, что Зеленский - главный предатель в стране

Автор: 

Зеленский Владимир (21077) Ермак Андрей (1277) Лерос Гео (378)


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Топ комментарии
+94
аплодирую!!
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04.11.2021 12:30 Ответить
+81
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04.11.2021 12:38 Ответить
+68
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04.11.2021 12:35 Ответить
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...а почему на мове перестал писать?....не хорошо это.))
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05.11.2021 12:27 Ответить
Аргументы закончились,я так понимаю? Не густо у кацапских ботов с приемами ведения дискуссии.
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05.11.2021 13:26 Ответить
В черговий раз потішити Ху*ло
Й отримати шматочок чоколяди,
Ганьбити Україну -
Вже було.
І де вони?
Внизу й позаду.
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05.11.2021 11:18 Ответить
Було б непогано зробити цей жест офіційним привітанням преЗЕдента зеленського. Заробив на свій персональний. Яка робота такі і привітання
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05.11.2021 11:30 Ответить
Міккі Маус теж у темі:

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05.11.2021 12:02 Ответить
А наш вовочка таке ж гидотне створіння, що Леросу не пробачить і буде мститися за допомогою свого підсирайло баканова.
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05.11.2021 14:01 Ответить
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