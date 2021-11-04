Нардеп Лерос с трибуны ВР показал в сторону президента Зеленского и главы ОП Ермака нецензурный жест средним пальцем. ВИДЕО
Нардеп Гео Лерос во время выступления на трибуне парламента показал в сторону президента Владимира Зеленского и главы ОП Андрея Ермака нецензурный жест средним пальцем.
Как сообщает Цензор.НЕТ, неприличный жест Лерос продемонстрировал после того, как спикер парламента Руслан Стефанчук отключил ему микрофон после слов о том, что Зеленский - главный предатель в стране.
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+94 Александр Романов #466099
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Й отримати шматочок чоколяди,
Ганьбити Україну -
Вже було.
І де вони?
Внизу й позаду.