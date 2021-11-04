СБУ разоблачила хакерскую группировку ФСБ Armagedon, осуществившей более 5 тыс. кибератак на госорганы Украины. ВИДЕО

Киберспециалисты СБУ установили хакеров всемирно известной группировки Armagedon, осуществившей более 5 тыс. кибератак на государственные органы и объекты критической инфраструктуры Украины. Ими оказались офицеры "крымского" ФСБ, а также предатели, перешедшие на сторону врага во время оккупации полуострова в 2014 году.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Украинской спецслужбе удалось поименно установить злоумышленников, перехватить их разговоры, а также получить доказательства их причастности к атакам. И это при том, что они использовали свои вирусные программы ФСБ, а также средства анонимизации и "прикрытия" в сети Интернет.

В настоящее время пяти участникам хакерской группы объявлено о подозрении по ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины.

По имеющейся информации, хакерская группировка "ARMAGEDON" – это специальный проект ФСБ РФ, прицельно "работавший" по Украине. Это направление работы координирует 18-й Центр ФСБ РФ (Центр информационной безопасности) с дислокацией в Москве.

С момента российской агрессии в 2014 году это подразделение ФСБ осуществило более 5 тыс. кибератак и пытались "заразить" более полутора тысяч правительственных компьютерных систем. Основными целями злоумышленников были:

- контроль над объектами критической инфраструктуры (электростанции, системы тепло- и водоснабжения);

- похищение и сбор разведывательных данных, включая информацию с ограниченным доступом (сектор безопасности и обороны; государственные учреждения);

- проведение акций информационно-психологического воздействия;

- блокировка информационных систем.

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Проводятся следственные действия и экспертные исследования для привлечения сотрудников ФСБ РФ к ответственности по следующим статьям Уголовного кодекса Украины: ст. 114 (шпионаж); ст. 361 (несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин); ст. 361-1 (создание с целью использования, распространения или сбыта вредоносных программных или технических средств).

Принимаются меры по локализации и нейтрализации киберагрессии РФ против Украины.

Мероприятия по разоблачению злоумышленников проводили сотрудники Департамента кибербезопасности и следователи СБУ во взаимодействии с Главным Управлением разведки Министерства обороны Украины и под процессуальным руководстве Офиса Генерального прокурора Украины.