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СБУ разоблачила хакерскую группировку ФСБ Armagedon, осуществившей более 5 тыс. кибератак на госорганы Украины. ВИДЕО

Киберспециалисты СБУ установили хакеров всемирно известной группировки Armagedon, осуществившей более 5 тыс. кибератак на государственные органы и объекты критической инфраструктуры Украины. Ими оказались офицеры "крымского" ФСБ, а также предатели, перешедшие на сторону врага во время оккупации полуострова в 2014 году.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Украинской спецслужбе удалось поименно установить злоумышленников, перехватить их разговоры, а также получить доказательства их причастности к атакам. И это при том, что они использовали свои вирусные программы ФСБ, а также средства анонимизации и "прикрытия" в сети Интернет.

В настоящее время пяти участникам хакерской группы объявлено о подозрении по ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины.

По имеющейся информации, хакерская группировка "ARMAGEDON" – это специальный проект ФСБ РФ, прицельно "работавший" по Украине. Это направление работы координирует 18-й Центр ФСБ РФ (Центр информационной безопасности) с дислокацией в Москве.

С момента российской агрессии в 2014 году это подразделение ФСБ осуществило более 5 тыс. кибератак и пытались "заразить" более полутора тысяч правительственных компьютерных систем. Основными целями злоумышленников были:

- контроль над объектами критической инфраструктуры (электростанции, системы тепло- и водоснабжения);
- похищение и сбор разведывательных данных, включая информацию с ограниченным доступом (сектор безопасности и обороны; государственные учреждения);
- проведение акций информационно-психологического воздействия;
- блокировка информационных систем.

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Проводятся следственные действия и экспертные исследования для привлечения сотрудников ФСБ РФ к ответственности по следующим статьям Уголовного кодекса Украины: ст. 114 (шпионаж); ст. 361 (несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин); ст. 361-1 (создание с целью использования, распространения или сбыта вредоносных программных или технических средств).

Принимаются меры по локализации и нейтрализации киберагрессии РФ против Украины.

Мероприятия по разоблачению злоумышленников проводили сотрудники Департамента кибербезопасности и следователи СБУ во взаимодействии с Главным Управлением разведки Министерства обороны Украины и под процессуальным руководстве Офиса Генерального прокурора Украины.

правоохранительные органы (2971) СБУ (20124) силовики (2799) ФСБ (1944) хакер (1192)


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Топ комментарии
+7
Фотка еще из украинского досье офицера СБУ. 99 процентов крымских сбушников перешли в ФСБ даже не потеряв ни одного дня с зарплаты. Вчера еще с украинской кокардой, а завтра утром в том же кабинете но с ликом святэго путена над рабочим столом. Даже крымских полицейских в процентах чуть меньше предателей чем этих, курва, трижды проверенных и допущенных к тайнам рыцарей плаща и кинжала.
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04.11.2021 14:05 Ответить
+3
Фу *** быть крысой ФСБЭШНОЙ это ДЕРЬМИНА!!!!!
ЗАДРОТЫ!!!!
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04.11.2021 13:35 Ответить
+1
Парад на день Независимости 24 августа 2014 -прекрасная иллюстрация патриотизма и неподкупности тогдашней президентской власти и Красного Пастора лично.Сильные люди поддержали Шайтанова в трудную минуту.
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04.11.2021 13:08 Ответить
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Парад на день Независимости 24 августа 2014 -прекрасная иллюстрация патриотизма и неподкупности тогдашней президентской власти и Красного Пастора лично.Сильные люди поддержали Шайтанова в трудную минуту.
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04.11.2021 13:08 Ответить
Треба перевірити їхні зв'язки з "церквою" Гуні Московського в Україні . Цей гадюшник часто допомагає російським терористам.
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04.11.2021 13:22 Ответить
Хорошая работа СБУ.
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04.11.2021 13:28 Ответить
Из разговора: Они флешки втыкали в компы-жертвы и с них ставили VNC? Хакали по-серьезному))
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04.11.2021 13:32 Ответить
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04.11.2021 21:02 Ответить
Фу *** быть крысой ФСБЭШНОЙ это ДЕРЬМИНА!!!!!
ЗАДРОТЫ!!!!
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04.11.2021 13:35 Ответить
Pochemu oni pushut Aleksandr Nikolaevich, a v inicialah stoit A.M. i tam snachala bylo Oleksandr Mikalaevich. Kakaya-to lazha ocherednaya.
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04.11.2021 13:55 Ответить
Фотка еще из украинского досье офицера СБУ. 99 процентов крымских сбушников перешли в ФСБ даже не потеряв ни одного дня с зарплаты. Вчера еще с украинской кокардой, а завтра утром в том же кабинете но с ликом святэго путена над рабочим столом. Даже крымских полицейских в процентах чуть меньше предателей чем этих, курва, трижды проверенных и допущенных к тайнам рыцарей плаща и кинжала.
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04.11.2021 14:05 Ответить
Kakoe eto otnoshenie imeet k pereputanomu otchestvu?
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04.11.2021 14:28 Ответить
дуня, домой, полоскалка простаивает
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04.11.2021 16:16 Ответить
Кто вам сказал, что отчество перепутанное?))) Для любого украинца там все понятно)))
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12.11.2021 00:49 Ответить
лажа, это ты, дунька. ошибка, всего-лишь
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04.11.2021 16:16 Ответить
В чем ошибка?) Все там норм)
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12.11.2021 00:48 Ответить
 
 