Мама Саакашвили обратилась к Зеленскому: "Мы в отчаянном положении. Нужно организовать переправку Михеила в Украину". ВИДЕО
Мама экс-президента Грузии Михеила Саакашвили Гиюли Аласания обратилась к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой о помощи в переправке ее сына в Украину.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом она заявила в обращении, опубликованном странице Саакашвили в Facebook.
"Здравствуйте. Я - мама Миши Саакашвили. Мы в отчаянном положении. Моего сына убивают у меня на глазах. Я хочу обратиться к господину Зеленскому, который не раз и раньше нам помогал. Но, сейчас нам нужна особенно его поддержка и его помощь. Нужно каким-то образом организовать переправку Михеила сюда, в Украину. Чтобы здесь он смог получить соответствующее лечение, соответствующую заботу и смог как-то выжить. У него уже 35-й день голодовки. Можете себе представить?", - отметила она.
По словам Аласании, с ее сыном в любой момент может случиться все что угодно.
"Но, это никого не беспокоит. Единственное, что ему предлагают - тюремная больница. Где нет соответствующих специалистов, где нет вообще никаких условий для лечения таких больных. Я очень на вас надеюсь. На всех вас - людей в Украине. На депутатов, и я обращаюсь к властям Украины. Конечно, прежде всего, к господину Зеленскому", - добавила она.
Гражданин Украины Саакашвили тайно прибыл в Грузию 29 сентября. 1 октября он был задержан в Тбилиси. В настоящее время он находится в тюрьме в городе Рустави. Прокуратура вынесла постановление о предъявлении обвинения Саакашвили по факту незаконного пересечения границы.
В Грузии Саакашвили проходит по нескольким уголовным делам. Свое задержание экс-президент считает незаконным, а обвинения в его адрес сфальсифицированными.
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І шапку мабіть не вдіває Міша, а вже холодно
Насчёт здоровья инфу скорее всего нужно делить на два. В тюрьме многие знаменитости сразу заболевают. Но умирают крайне редко.
Що не лікують в тюремній лікарні? Голодування?
Вона вважає людей ідіотами.
Какой он реформатор и как за него вышли люди на улицу!
Пусть сидит падло!
пассия...
Это падло нарушил законы Украины, когда его выслали из страны, благодаря этому чему привели к власти янелоха оманского, сколько он грязи выливал на проевропейские силы в Украине! Пусть сидит!
Прости, Господи, что я такое желаю человеку, ну Саака это подлец!
Его туда никто не отправлял, оно само туда поехало.
На одно дерьмо хоть в Украине меньше станет.
Нехай щастить сааки в Грузии .
Саак ?
Як у Грузію добровільно потрапив, от так нехай і повертається. У чому він там ховався, у трейлері? Зараз може ховатися у кондиціонері, бо схуд.