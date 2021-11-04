Мама Саакашвили обратилась к Зеленскому: "Мы в отчаянном положении. Нужно организовать переправку Михеила в Украину". ВИДЕО

Мама экс-президента Грузии Михеила Саакашвили Гиюли Аласания обратилась к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой о помощи в переправке ее сына в Украину.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом она заявила в обращении, опубликованном странице Саакашвили в Facebook.

"Здравствуйте. Я - мама Миши Саакашвили. Мы в отчаянном положении. Моего сына убивают у меня на глазах. Я хочу обратиться к господину Зеленскому, который не раз и раньше нам помогал. Но, сейчас нам нужна особенно его поддержка и его помощь. Нужно каким-то образом организовать переправку Михеила сюда, в Украину. Чтобы здесь он смог получить соответствующее лечение, соответствующую заботу и смог как-то выжить. У него уже 35-й день голодовки. Можете себе представить?", - отметила она.

По словам Аласании, с ее сыном в любой момент может случиться все что угодно.

"Но, это никого не беспокоит. Единственное, что ему предлагают - тюремная больница. Где нет соответствующих специалистов, где нет вообще никаких условий для лечения таких больных. Я очень на вас надеюсь. На всех вас - людей в Украине. На депутатов, и я обращаюсь к властям Украины. Конечно, прежде всего, к господину Зеленскому", - добавила она.

Гражданин Украины Саакашвили тайно прибыл в Грузию 29 сентября. 1 октября он был задержан в Тбилиси. В настоящее время он находится в тюрьме в городе Рустави. Прокуратура вынесла постановление о предъявлении обвинения Саакашвили по факту незаконного пересечения границы.

В Грузии Саакашвили проходит по нескольким уголовным делам. Свое задержание экс-президент считает незаконным, а обвинения в его адрес сфальсифицированными.

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