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Новости Видео Задержание Саакашвили в Грузии
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Мама Саакашвили обратилась к Зеленскому: "Мы в отчаянном положении. Нужно организовать переправку Михеила в Украину". ВИДЕО

Мама экс-президента Грузии Михеила Саакашвили Гиюли Аласания обратилась к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой о помощи в переправке ее сына в Украину.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом она заявила в обращении, опубликованном странице Саакашвили в Facebook.

"Здравствуйте. Я - мама Миши Саакашвили. Мы в отчаянном положении. Моего сына убивают у меня на глазах. Я хочу обратиться к господину Зеленскому, который не раз и раньше нам помогал. Но, сейчас нам нужна особенно его поддержка и его помощь. Нужно каким-то образом организовать переправку Михеила сюда, в Украину. Чтобы здесь он смог получить соответствующее лечение, соответствующую заботу и смог как-то выжить. У него уже 35-й день голодовки. Можете себе представить?", - отметила она.

По словам Аласании, с ее сыном в любой момент может случиться все что угодно.

"Но, это никого не беспокоит. Единственное, что ему предлагают - тюремная больница. Где нет соответствующих специалистов, где нет вообще никаких условий для лечения таких больных. Я очень на вас надеюсь. На всех вас - людей в Украине. На депутатов, и я обращаюсь к властям Украины. Конечно, прежде всего, к господину Зеленскому", - добавила она.

Гражданин Украины Саакашвили тайно прибыл в Грузию 29 сентября. 1 октября он был задержан в Тбилиси. В настоящее время он находится в тюрьме в городе Рустави. Прокуратура вынесла постановление о предъявлении обвинения Саакашвили по факту незаконного пересечения границы.

В Грузии Саакашвили проходит по нескольким уголовным делам. Свое задержание экс-президент считает незаконным, а обвинения в его адрес сфальсифицированными.

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Автор: 

Зеленский Владимир (21077) Саакашвили Михеил (3307)


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Топ комментарии
+48
Здравствуйте. Я - мама Миши Саакашвили

Что за детский сад? Миша жену бросил и трахает молодуху на 20 лет моложе
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04.11.2021 14:05 Ответить
+35
Скільки українських матерів чекають на своїх синів з полону...
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04.11.2021 14:08 Ответить
+34
Повернув йому громадянство назло Пороху, ось тепер і мороч з ним голову.
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04.11.2021 14:07 Ответить
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да отвалите вы от Украины со своим Сракашвили,нафиг воще ЗЕленский ему гражданство возвращал? Гетьман все сделал правильно,выдворил что бы воду не мутил
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04.11.2021 14:47 Ответить
ніби у нас в тюрмі є відповідні спеціалісти ))))))
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04.11.2021 14:49 Ответить
Замахалися годувати Карлсона з Грузії. Нехай сидить там, а мама йому передачки носить.
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04.11.2021 14:51 Ответить
Поцьому питанню вже є чітка, однозначна позиція президента Грузії - ніякого помилування. І нічого найсвітлішому втручатися в справи іншої держави, бо потемніє.
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04.11.2021 14:55 Ответить
Еще бы его бабушка обратилась, которая укрывала Йосю Сралина от царской охранки, а он потом геноцид украинского народа устраивал!
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04.11.2021 14:58 Ответить
так Миха и Сталина восхвалял и с восторгом отзывался о фильме про Сталина. советовал всем его посмотреть
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04.11.2021 17:26 Ответить
Можна взнати джерело вашої інформації, будь ласка.
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04.11.2021 23:18 Ответить
Можна взнати джерело вашої інформації, будь ласка.
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04.11.2021 23:20 Ответить
"Здравствуйте. Я - мама Миши Саакашвили. Мы в отчаянном положении. Источник:

І шапку мабіть не вдіває Міша, а вже холодно
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04.11.2021 15:01 Ответить
Оголосити війну Грузії ?
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04.11.2021 15:02 Ответить
Ставка была большая. Не сыграла. Учитывая однозначно агрессивную риторику нынешнего руководства Грузии, трудно себе представить механизмы, с помощью которых можно вытащить Мишу. У Украины таких механизмов скорее всего нет. А Запад захочет ли сильно заморачиваться. Так что проблемы у Миши.
Насчёт здоровья инфу скорее всего нужно делить на два. В тюрьме многие знаменитости сразу заболевают. Но умирают крайне редко.
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04.11.2021 15:04 Ответить
міхуілові міхуілове
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04.11.2021 16:37 Ответить
А чего он туда вообще поехал?Прямо как Владимир Ильич,в пломбированном вагоне Тогда надо было изучать классика марксизма-ленинизма-Конспирация,батенька,еще раз конспирация!
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04.11.2021 15:18 Ответить
А чого твій Міша таємно проник у Грузію та ще у час виборів ?
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04.11.2021 15:19 Ответить
Хотів знищити проросійський режим.
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04.11.2021 23:17 Ответить
бугага
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05.11.2021 13:21 Ответить
"Где нет соответствующих специалистов, где нет вообще никаких условий для лечения таких больных"
Що не лікують в тюремній лікарні? Голодування?
Вона вважає людей ідіотами.
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04.11.2021 15:20 Ответить
Злые языки правда утверждают,что Миша выбрал тюрьму,лишь бы не женится на Ясько.
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04.11.2021 15:22 Ответить
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04.11.2021 16:15 Ответить
Саакашвили - личньій враг Путина , в тюрьму его упекли по сфабрикованному делу , как у нас Тимошенко при Януковиче. Нужно спасать Михеила , пока не поздно .
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04.11.2021 15:23 Ответить
Так і киздуй спасітель😂😂😂
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04.11.2021 15:26 Ответить
нафіга ? якщо Міхеіл не потрібний своєму народу,то навіщо він нам ? Тут і зеленому віслюку б призадуматись ,яка буває "доля" у преза ...Видно,Чаушеску,Каддафі,його нічого не научили...
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04.11.2021 15:34 Ответить
Выборы все показали! Как его любит грузинский народ!
Какой он реформатор и как за него вышли люди на улицу!
Пусть сидит падло!
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04.11.2021 17:03 Ответить
Десятки тьісяч людей вьіходили в Тбилиси с требованием освободить Саакашвили. Говорите , "не потрібний" , а сколько вьіходило в Киеве за Тимошенко , Майдан стоял в т.ч. и за нее. Задумайтесь , сколько украинцев вьійдет в аналогичной ситуации за вашего кумира (работодателя?) , которого пока не тронули , хотя , есть , за что. Вот , тото же...
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04.11.2021 17:09 Ответить
Ты о чем. Народ Грузии выбрал дешевую комуналку и + 20 $ к пенсии от Газпрома. Там сейчас при власти что то вроде нашей партии рыгов
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05.11.2021 00:08 Ответить
а на хрена это недоробло в Украине нам нужно?
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04.11.2021 15:36 Ответить
Как маму ее можно понять...ну этого сыночка которому 54 года и имея такой большой жизненный опыт невозможно понять, чего туда поперся. Ради пиара? Так тюрьма также пиар...
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04.11.2021 15:41 Ответить
великовозрастного сыночка защищать кинулась мама, а как там его семья, жена? молчит...
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04.11.2021 17:23 Ответить

пассия...
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04.11.2021 17:40 Ответить
СаснА!?
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04.11.2021 23:23 Ответить
ат сасна
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05.11.2021 03:39 Ответить
На вигляд , ****** дорослий дядя , а мізків нуль !
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05.11.2021 08:54 Ответить
Грузия - это не Россия, и мы как цивилизованное европейское государство должны уважать их местное уголовное законодательство, а то что Саакашвили его нарушил, пересек границу нелегально, и как в свое время Янукович бежал со своей страны - неоспоримый факт.... Он далеко не невинный "узник совести" Надо уважать грузин, пусть судят Саакашвили по своим законам, формальное украинское гражданство Михо не причина отмены уголовной ответственности.
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04.11.2021 15:49 Ответить
зачем он туда паехал? нада была галавой думать. зато теперь макароны на халяву будет хавать в турме
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04.11.2021 15:50 Ответить
Не по адресу она обращается. Ничего ни Зеленский ни Украина не сделает. Этот чудак сам виноват в том, что сидит сейчас в тюрьме. И будет сидеть весь срок. Вот увидите. Да на кой хер Украине сраться с Грузией из-за него??? В чем прелесть??? Сиди спокойно, дорогой товарищ. Подумаешь потерял 10% веса. Весил 100 кг стал весить 90 кг. Тебе же на пользу! Мамаша! Не сгущайте краски! Не дадут ему умереть. Трубочку в жопу вставят и принудительно накормят.
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04.11.2021 15:54 Ответить
Организовать переправку как Чаусу, а перед этим устроить налёт на тюрьму в Рустави?
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04.11.2021 16:00 Ответить
Чего там переживать, отсидит и выйдет с чистой совестью 😂😂😂
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04.11.2021 16:14 Ответить
А чого мама не поїде у Грузію спасати сина...? В Україні по бізнесу у сина усе було "клас" ?! Хай народ Грузії покаже який він був популярний і любимий... Заховалися від свого народу ?! Їдь спасати свого "рехворматора" додому !
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04.11.2021 16:21 Ответить
Вот отсидит срок в Грузии, приедет в Украину и будет у Савика рассказывать, какой он популярный был в тюрьме. Михо любит поговорить..
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04.11.2021 16:45 Ответить
Ви дебіл.
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04.11.2021 23:15 Ответить
Судячи з вашої Хвамілії...ви є повний ДЕБІЛ !
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04.11.2021 23:36 Ответить
Якщо і переправлять в Україну, то тільки тушкою або чучелом.
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04.11.2021 16:27 Ответить
мамі сракащвілі варто було б звернутися жо психіатрів
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04.11.2021 16:36 Ответить
Краще вам це зробити.
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04.11.2021 23:14 Ответить
обов'язково! після мамці сракашвілі)))
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05.11.2021 01:31 Ответить
На хрен МИХО в украине нужен?? Больешго политического вреда Украине , чем сам Саакашвили ни один чиновник не принёс!!.... А то , что тимошенко посадили не законно-так это самое большое враньё!! Быстро все забыли воровство=Лазаренко-тимошенко=400млн долларов, а за подпись за газоавый контракт с россией ей бы сидеть и сидеть!........Ёщё лет восемь! Какк минимум!!! ........Добрые блин все. стали .. . за государственный счёт!!
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04.11.2021 16:40 Ответить
При чому тут Тимошенко? Можна конкретно, будь ласка, що вкрав Саакашвілі? Що вкрав Порошенко, наприклад, всім відомо.
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04.11.2021 23:13 Ответить
І що ж вкрав Порошенко , конкретно , так як мені і мілліонам украінців не відомо ?😡
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05.11.2021 08:58 Ответить
здоровий глузд у телепузиків та Зе!білів, ви ще не знали?
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05.11.2021 09:56 Ответить
театр одного недоактера!
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04.11.2021 16:44 Ответить
Наверное нужно написать письмо от украинского народа, министрам Грузии и президенту, что бы они НЕОТПУСКАЛИ СААКУ С ТЮРЬМЫ! Пусть сидит падло от звонка до звонка в тюряге в Грузии!
Это падло нарушил законы Украины, когда его выслали из страны, благодаря этому чему привели к власти янелоха оманского, сколько он грязи выливал на проевропейские силы в Украине! Пусть сидит!
Прости, Господи, что я такое желаю человеку, ну Саака это подлец!
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04.11.2021 16:56 Ответить
Вибачте, але ви дурень.
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04.11.2021 23:10 Ответить
ОРГАНІЗУВАТЬ ВИВОЗ, ЯК ЧАУСА!ОПИТ ВЖЕ ИМЕЄТСЯ!
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04.11.2021 16:57 Ответить
Мордовские титушки и грузинские Медведчуки ,которых Михо щемил на посту Президента,хотят сатисфакции и наказания Михо.Суд над Михо-это перечёркивание всех достижений Революции Роз.Грузия сегодня вышла на перекрёсток и выбирает свой путь.Остаться на пути Евроинтеграции или сделать шаг в направлении Рашки
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04.11.2021 16:58 Ответить
Двойные стандарты? А как же судейские реформы? Которыми так хвалился Саака)
Его туда никто не отправлял, оно само туда поехало.
На одно дерьмо хоть в Украине меньше станет.
Нехай щастить сааки в Грузии .
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04.11.2021 17:07 Ответить
Если поехал,то его как незаконного мигранта и гражданина Украины, должны передать Украине.Насчёт судов,такое себе...У Гитлера и Сталина тоже ГУЛАГ и Освенцим, были и работали по Закону.Шо конкретно он нарушил?Щемил промордовских титушек,воров и политических грузинских Кив с Рабиновичами и Медведчуками?Но тогда это по Закону будет,если к власти в Украине придёт Медведчук,вернётся из Мордора сбежавший беркут и Поклонская по Закону посадит Турчинова с Петей за Майдан и разгон Марьинского парка.Топаз даст на это добро
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04.11.2021 17:31 Ответить
Ты хоть поняло, шо само написало? Т.е. ты хочешь сказать ,что твой любимый саака создало гестапо и гулаг в Грузии ?))) Тогда тем более эта мразь должна сидеть! Шо нареформировало, то и получило! Чего этот брехло сбежало с Грузии в 2013 году, если его там так все любили?
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05.11.2021 08:53 Ответить
Михо в демократический способ передал власть в Грузии.Построй он в Грузии Гестапо,Михо был бы и сегодня Президентом Грузии,как Лукашенко в Сябровке.Но он не узурпировал власть,а передал её следующему Президенту,тем самым сняв с себя обвинение в узурпаторстве и установлении диктатуры в Грузии
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05.11.2021 19:08 Ответить
местная ботва кукарекает с кацапами в унисон.
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04.11.2021 18:29 Ответить
А ви, Ольгинська бригада, разом з подоляковими ботами взагалі наче сиамські близнюки.
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04.11.2021 23:33 Ответить
А ты чья ботва ? Рыжего ************ , зеленого или кремлевского?
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05.11.2021 08:57 Ответить
Саакашвілі двічі був президентом Грузії! Не замішаний в жодній корупційній схемі!
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04.11.2021 23:09 Ответить
А гроші Курченка і комуняки Олійника із кацапстану не брав , ваш святий
Саак ?
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05.11.2021 09:04 Ответить
Не знала баба клопоту - купила порося! Карлсон разбушевался. Шоумен - шоумену брат по разуму-маразуму. Свой - своего поймет. Зеленя и Михо одного поля ягоды, им нужен Треш! Канэшн помогит.
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04.11.2021 23:19 Ответить
Саакашвілі хотіли засудити бандити Порошенка і в Україні за сприяння організації держперевороту Януковича! Але видворили з мішком на голові! За фальсифікацію ніхто до відповідальності не притягнутий. https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2762955-ekspertiza-pidtverdila-so-rozmova-kurcenka-i-saakasvili-ne-zmontovana-lucenko.html
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04.11.2021 23:24 Ответить
Сидітиме твій кумир саак , так як є за що 😡
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05.11.2021 09:05 Ответить
Не догледіла єврейська мама свого синоню шалуна.

Як у Грузію добровільно потрапив, от так нехай і повертається. У чому він там ховався, у трейлері? Зараз може ховатися у кондиціонері, бо схуд.
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04.11.2021 23:29 Ответить
михо как обдолбается кокосами ,так его хлебом не корми, дай границы незаконно попереходить, то границы дозволенного, с беготней по крышам , то государственные, украины потом грузии..... Его бы в СССр, и там границу бы перешел, любую... Стрельнул бы солдатик, жадущий отпуска недельного ,за здорово живешь, зеля хоть и писюанист недалекий ,но надеюсь не абсолютный идиот , который послушав риторику грузинских властей, полезет вытаскивать это горюшко из тюряги, михо приговоры против себя видел, чего не оспаривал хотябы в ЕСПЧ если все сфабриковано? Баба евойная там в шишках ходит, подсобила бы.... Нельзя было наверное, грузинская прокуратура вывернула бы бельишко мишино с характерным запахом и цветом, а быковал бы, еще бы и экспертизу провели бы, на предмет собержания в говнишке мишиного ДНК
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05.11.2021 00:30 Ответить
срочно высадить десант на крышу колонии !! Саакашвили уже будет ждать на верху !!!
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05.11.2021 03:40 Ответить
А как же насчёт "Дома и стены помогают"©? В буцыгарне-то стены мощные, стало быть и помощи полагается быть мощной стенам подстать. Саакашвили в Сакартвело самое место - даже звучит гармонично.. А то, шо "умный, красивый, в меру упитанный мужчина ну в полном расцвете сил"© отказывается чурчхелой заправляться, так у него ж кобыла на 23 годочка посвежее будет - это ко многому обязывает.
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05.11.2021 05:04 Ответить
Раздавали украинское гражданство всяким прохиндеям,вот теперь разгребайте,что посеяли то и взошло.
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05.11.2021 06:53 Ответить
І що тепер? Воювати з Грузією за грузина? Пішла ти в сраку, ********* мамця!
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05.11.2021 10:17 Ответить
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