РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8354 посетителя онлайн
Новости Видео Коронавирус и карантин
21 183 350

Полицейский бросил на землю и ударил ногой участника акции "антивакцинаторов" в Запорожье. ВИДЕО

Во время задержания участников акции протеста "антивакцинаторов" в Запорожье полицейский бросил одного из активистов на землю и ударил ногой.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись происшествия опубликована в соцсетях.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Москва, Питер - низкий вам поклон. Спасибо за поддержку. Мы - единый народ", - участница митинга антивакцинаторов возле ВР поблагодарила Россию за деньги. ВИДЕО

Автор: 

вакцина (3815) задержание (6692) Запорожье (2695) карантин (16729) МВД (9331) протест (5870) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+37
Это рашистская сволочь- их можно
показать весь комментарий
04.11.2021 17:18 Ответить
+33
мало
показать весь комментарий
04.11.2021 17:18 Ответить
+29
Какой артист пропадает. Не верю.
показать весь комментарий
04.11.2021 17:17 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 4 из 4
паРаша начинается с малого. еще 10 лет назад оголтелые скрепоносцы с пеной у рта доказывали, как правильно мусора прессуют этих убогих нелюдей, в упор не видящих вяличия. а сейчас эти же скрепоносцы удивляются, почему прессуют уже их...
показать весь комментарий
04.11.2021 20:32 Ответить
Быдлота в мусоре инстинктивно сработала... наверно - лежачего не бьют, это не для него, я уже не говорю при исполнении и т.д... Уволить нах, форму оставить и пусть в ней фестивальную площадь подметает, там где он мужика и завалил.
показать весь комментарий
04.11.2021 20:34 Ответить
Может до него дойдёт для чего прививку делать ))) На читаются херни в интернете и митинги устраивают !
показать весь комментарий
04.11.2021 20:34 Ответить
Терпеть не могу две вещи: ментов и антивакцинаторов!
показать весь комментарий
04.11.2021 20:37 Ответить
дурень. люди выступают не против вакцинации, а против дискриминации.
показать весь комментарий
05.11.2021 08:15 Ответить
Не корона, так митинг на тот свет отправит
показать весь комментарий
04.11.2021 20:52 Ответить
этому менту придет время и ему проломят дурную
тупую башку.
показать весь комментарий
04.11.2021 21:09 Ответить
Это, детка, рашизм, православный фашизм.
Завоюем, отожмём, референдум проведём.
показать весь комментарий
04.11.2021 21:35 Ответить
с россиян такие же фашисты как с Пудина - Муссолини.
тот хотя бы воевал, а Пудин - свет моргнул так штаны сразу пришли в негодность.
показать весь комментарий
05.11.2021 10:26 Ответить
ок, но тогда зубы тебе будет лечить сантехник
показать весь комментарий
04.11.2021 21:32 Ответить
дэбил, это как раз им должен сантехник лечить, если они о медицине узнают из инета))) кацапская крыса)))
показать весь комментарий
04.11.2021 21:34 Ответить
Антиваксеров не поддерживаю. Но мусоров за такое обращение с людьми - под суд, а если этого зеленая власть не понимает, то выходить уже в большем количестве, причем сразу с покрышками и коктейлями Молотова.

Я не согласен ни с одним словом, которое вы говорите, но готов умереть за ваше право это
говорить (с).
показать весь комментарий
04.11.2021 21:35 Ответить
антиваксеры - психбольные люди, несущие угрозу обществу. Соответственное должно быть к антиваксерам и отношение.
показать весь комментарий
04.11.2021 22:21 Ответить
Чим вони тобі загрожують? На відміну від "ваксерів". Конкретно.
показать весь комментарий
05.11.2021 01:31 Ответить
Декабрь 2013?
показать весь комментарий
04.11.2021 22:24 Ответить
Ну а шо, нафіг та демократія, нафі той вибір, мєнти у своєму репертуарі
показать весь комментарий
04.11.2021 22:31 Ответить
Итого имеем
1. перед проведением вакцинацинации медицинское обследование не проводится
2.переболевших людей без справки вынуждают вливать себя медицинский преппарат который им абсолютно не нужен... Но им прийдется вакцинироваться ибо поражение в гражданских правах.
3. В отличии от прививки тест чтобы определить болел человек или нет платный
4.Прививаться вынуждены даже те кто болен в данный момент тем самым усугубляя течение болезни ибо опять же поражение в гражданских правах..
5.Вакцина отрабатывается на живом материале ...последсвия применения неизучены и неизвестны
6. вирус постоянно обновляет версию и следовательно каждый раз надо колоть непроверенный биоматериал вступающий во взаимодействие с имунной системой...
показать весь комментарий
04.11.2021 22:53 Ответить
плюс ко всему - пандемии-то нет. Пандемия это когда одномоментно болеют 5 и более% населения. Для Украины это порог в 1450000 человек. Обман и дискриминация ни к чему хорошему не приведёт.
показать весь комментарий
04.11.2021 23:43 Ответить
Зате приведе до того, заради чого і затівалась.
показать весь комментарий
05.11.2021 01:33 Ответить
но по сути может и болеют столько нарида - просто мало какая собака при простуде бежит к докторам - где есть шанс наоборот заразиться, если у поциента не вирус а грипп или шо то такое
показать весь комментарий
05.11.2021 10:29 Ответить
Мене ще насмішила та анкета перед вакцинуванням, де був пункт, чи немає в мене алергії на компоненти вакцини, начебто хтось знає, що там за компоненти, та чи здоровий я, начебто я мав пройти медобстеження перед вакциною чи я лікар а би таке стверджувати.
показать весь комментарий
05.11.2021 12:00 Ответить
Можно бесконечно смотреть на три вещи: как течет вода, горит огонь и украинский полицейский бьет московскую подстилку ногами.
показать весь комментарий
04.11.2021 23:49 Ответить
Ти ідіот? Він б"є такого ж українця, який ще зберіг у собі людську гіднісь і не хоче бути тупим стадом, яке мовчки ширяє собі незрозумілий шмурдяк, та бути піддослідним кроликом.
показать весь комментарий
05.11.2021 01:36 Ответить
"Привілейовані" так несамовито бажають "якнайшвидше здохнути" (с) своїм співвітчизникам ще з минулого року, що розумієш: шансів на розвиток нема.
показать весь комментарий
05.11.2021 02:55 Ответить
Гідність? В психічно хворого бидла гідність?! Не хочеш, ****, вакцинуватись, бо то для тебе шмурдяк - не вакцинуйся. Не допускають до роботи - міняй роботу. Ви б ще, суки, почали мітингувати, щоб для керування автомобілем допускали без прав. А що, гідність вашу бидлячу принижують, якийсь папірець вимагають, та ще й якісь ПДР знати треба. А що, давай, мітингуй.
Тупе стадо щось там про гідність патякає...
показать весь комментарий
05.11.2021 10:10 Ответить
Хороший вопрос кста
показать весь комментарий
05.11.2021 08:58 Ответить
Г-нДона полицейского посадить. Иначе они начнут действовать как в сРашке. Нельзя такое спускать.
показать весь комментарий
05.11.2021 04:43 Ответить
понять и простить
показать весь комментарий
05.11.2021 09:09 Ответить
Ого, антиваксеров маскальских понабегало. Все собрать и в ковидарий в реанимацию на экскурсию.
показать весь комментарий
05.11.2021 09:47 Ответить
Не надо заставлять людей вакцинироваться. Не хочет, не надо. Письменный отказ от вакцинации и осознании возможных последствий, соответственно от дальнейшего лечения внести в базу данных и все, пускай себе спокойно живут. Но если заболел ковидом врачи заглянув в базу данных могут спокойно послать на ... или в .... . Каждый пускай выбирает как ему сдохнуть, молодым и красивым или в глубокой старости.
показать весь комментарий
05.11.2021 10:22 Ответить
в принципе правильно.
правда - как мона выбирать когда подохнуть если может например сбить трактор, или убить хулиган и т.д.? может привитым шансов больше пожить дольше. да и то х.з., ибо может побочка от укола быть через 5 лет допустим
показать весь комментарий
05.11.2021 10:32 Ответить
Ось вона реХВорма мусрні від жидоарАмяна собакяна, набрав виродок туди "луТших из лкЯТших"!
показать весь комментарий
05.11.2021 10:40 Ответить
всі хто захищають таке мусорське лайно такі самі як те лайно
показать весь комментарий
05.11.2021 11:01 Ответить
Ба, знакомые все лица!
Повадки запорожского "беркута" под любой маской и балаклавой узнать можно.
Эти дуболомы ничего другого кроме выполнения команды "фас" делать не умеют!
Оцените как это мордатое чмо бросив человека на асфальт тут же переключился на другое "тело".
Ему абсолютно все равно какие последствия имеют его действия, круговая порука "ментов-прокуроров-судей" отмажет его от любых "неправомерных" действий.
показать весь комментарий
05.11.2021 11:33 Ответить
Вот как я и говорил... нах гопарей из копни.
https://akzent.zp.ua/potasovka-na-mitinge-antivaksov-v-zaporozhe-ot-raboty-otstranili-politsejskogo/ в Запорожье от работы отстранили полицейского

https://akzent.zp.ua/potasovka-na-mitinge-antivaksov-v-zaporozhe-ot-raboty-otstranili-politsejskogo/
показать весь комментарий
05.11.2021 12:05 Ответить
Пока мать не похоронит, будет на митинги ходить. Конечно, полицейского нужно наказать выговором, но и этого клоуна привлечь. Актер из него так себе
показать весь комментарий
05.11.2021 13:03 Ответить
Если у полицейского были претензии,то в наручники и в машину,как делается во всём мире.
показать весь комментарий
06.11.2021 08:35 Ответить
мусор - п*дор * баный.
показать весь комментарий
06.11.2021 09:13 Ответить
Я б ще добавив .
показать весь комментарий
08.11.2021 06:45 Ответить
Страница 4 из 4
 
 