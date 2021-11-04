Полицейский бросил на землю и ударил ногой участника акции "антивакцинаторов" в Запорожье. ВИДЕО

Во время задержания участников акции протеста "антивакцинаторов" в Запорожье полицейский бросил одного из активистов на землю и ударил ногой.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись происшествия опубликована в соцсетях.

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