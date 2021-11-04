Ермак презентовал новый информационный бюллетень OPEN Digest: Мир должен услышать голос Украины. ВИДЕО
Глава Офиса Президента Андрей Ермак презентовал новый информационный проект Украины "OPEN Digest".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
По словам Ермака, реформы, которые проводят сегодня в Украине, проходят в непростое время.
"Когда восьмой год идет война на Донбассе, когда часть наших территорий оккупирована. Когда в мире продолжается пандемия, но Украина бьет все рекорды по проведению реформ", - подчеркнул глава ОП.
Ермак отметил, что платформа OPEN Digest - открытая и прозрачная.
"Все новости, все комментарии, все важные события, которые просиходят в Украине, об Украине. Это касается деятельности и президента Украины, и Офиса Президента, правительства, парламента", - добавил глава ОП.
В Офисе Президента хотят "расставить все точки", чтобы в Украине и за границей слышали правду.
"Мы наблюдаем масштабные атаки дезинформации, которые звучат и со стороны РФ, и со стороны некоторых политиков из Украины. Сегодня мы заинтересованы, чтобы мир слышал честный и открытый голос Украины. ... Мы надеемся, что благодаря этому дайджесту вы как и мы будете чувствовать, какое внимание сегодня к нашей стране", - подчеркнул Ермак.
В структуру информационно-коммуникационного проекта будет включено несколько разделов: фотографии с важнейших событий, этапа реализации реформ, перспективы, экспертное мнение, цитаты и высказывания украинских политиков. Также в дайджесте будут рассказывать о проводимых в Украине реформах.
Первые итоги работы проекта будут подведены до конца 2021 года.
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Тому таку дав пораду українській молоді, коли та попросила у навчателя Михайла Драгоманова висловитися щодо того, як їй вирішити українські проблеми у вільному світі:
- Лишень тоді, коли ми покажемо свою силу хоч на частині власної землі, зверне на нас увагу й Європа. Наївно ждати, щоб загал людей, навіть найгуманніших, турбувався за других тільки тому, що їх б'ють. Хіба мало кого б'ють на земній кулі?! Люди цікавляться лише тими, хто одбивається, і таким лишень, звичайно, допомагають. Виходить, що лікування, хоч не скоре і важке, на українські лиха лежить у руках самих українців.
Может, шо он типа страус - голову в песок, а его жарят сзади !?
@Rooftop564
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https://twitter.com/Rooftop564/status/1456150746181906434 9 год
Це найдичайший капець за сьогодні. Зе-міністр енергетики Галущенко краде газ, відмовляється платити за нього, потім зриває пломбу та незаконно підключається після того, як його відключили і продовжує красти. Це при тому, що він доларовий мільйонер і бувший працівник прокуратури
я все правильно написал ?
Так де реформы ? а ермак?
НАРОДА УКРАИНЫ!