Ермак презентовал новый информационный бюллетень OPEN Digest: Мир должен услышать голос Украины. ВИДЕО

Глава Офиса Президента Андрей Ермак презентовал новый информационный проект Украины "OPEN Digest".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

По словам Ермака, реформы, которые проводят сегодня в Украине, проходят в непростое время.

"Когда восьмой год идет война на Донбассе, когда часть наших территорий оккупирована. Когда в мире продолжается пандемия, но Украина бьет все рекорды по проведению реформ", - подчеркнул глава ОП.

Ермак отметил, что платформа OPEN Digest - открытая и прозрачная.

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"Все новости, все комментарии, все важные события, которые просиходят в Украине, об Украине. Это касается деятельности и президента Украины, и Офиса Президента, правительства, парламента", - добавил глава ОП.

В Офисе Президента хотят "расставить все точки", чтобы в Украине и за границей слышали правду.

"Мы наблюдаем масштабные атаки дезинформации, которые звучат и со стороны РФ, и со стороны некоторых политиков из Украины. Сегодня мы заинтересованы, чтобы мир слышал честный и открытый голос Украины. ... Мы надеемся, что благодаря этому дайджесту вы как и мы будете чувствовать, какое внимание сегодня к нашей стране", - подчеркнул Ермак.

В структуру информационно-коммуникационного проекта будет включено несколько разделов: фотографии с важнейших событий, этапа реализации реформ, перспективы, экспертное мнение, цитаты и высказывания украинских политиков. Также в дайджесте будут рассказывать о проводимых в Украине реформах.

Первые итоги работы проекта будут подведены до конца 2021 года.

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