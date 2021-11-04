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"Не давай нічого. І дай по голові", - священники УПЦ МП во главе с наместником Лавры Павлом напали на съемочную группу "Магнолии ТВ". ВИДЕО

Во время съемок пожара в мастерской Киево-Печерской Лавры некоторые монахи, во главе с наместником монастыря Павлом Лебедем напали на съемочную группу "Магнолии ТВ".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится на сайте Магнолии ТВ.

Днем 4 ноября произошло возгорание в иконописной мастерской одного из зданий комплекса Киево-Печерской Лавры.

Выяснить, что именно там вспыхнуло, оказалось непросто: служители монастыря были не настроены на диалог с журналистами.

Более того, они начали бросаться на представителей телекомпании "Магнолия-ТВ" и забирать их личные вещи.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": На территории Киево-Печерской Лавры произошел пожар: загорелась мастерская по росписи икон, - ГСЧС. ФОТО

Также смотрите: "Я сказал, что умрут, если не уйдут. И в один день три человека умерло", - наместник Киево-Печерской Лавры Павел о своих отношениях с музейщиками. ВИДЕО

Автор: 

журналистика (3324) Лавра (421) нападение (2235) пожар (5983)


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Топ комментарии
+79
Дикари московитские.
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04.11.2021 20:26 Ответить
+47
Кацапи, сер...
"Покайся, син мой, во грєхах сваіх".
А, - і підстав обидві щоки для пі...дюлін благонравно-воспітующіх...

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04.11.2021 21:11 Ответить
+44
Це ніякі не священники,а у центрі столиці вороже фсбешне кубло,котре давно повинно бути викинуте з України,або обміняти це лайно на наших патріотів.
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04.11.2021 20:41 Ответить
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Немає там Бога.
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06.11.2021 23:31 Ответить
Чому в столиці України знаходиться кубло МП?
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07.11.2021 09:15 Ответить
Чому в столиці України знаходиться кубло МП?
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07.11.2021 09:48 Ответить
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