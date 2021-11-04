"Не давай нічого. І дай по голові", - священники УПЦ МП во главе с наместником Лавры Павлом напали на съемочную группу "Магнолии ТВ". ВИДЕО
Во время съемок пожара в мастерской Киево-Печерской Лавры некоторые монахи, во главе с наместником монастыря Павлом Лебедем напали на съемочную группу "Магнолии ТВ".
Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится на сайте Магнолии ТВ.
Днем 4 ноября произошло возгорание в иконописной мастерской одного из зданий комплекса Киево-Печерской Лавры.
Выяснить, что именно там вспыхнуло, оказалось непросто: служители монастыря были не настроены на диалог с журналистами.
Более того, они начали бросаться на представителей телекомпании "Магнолия-ТВ" и забирать их личные вещи.
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Aleksandr Sidorenko
показать весь комментарий06.11.2021 23:31 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Богдан Каспрук
показать весь комментарий07.11.2021 09:15 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Маргарита Маршарита
показать весь комментарий07.11.2021 09:48 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
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