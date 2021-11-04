"Не давай нічого. І дай по голові", - священники УПЦ МП во главе с наместником Лавры Павлом напали на съемочную группу "Магнолии ТВ". ВИДЕО

Во время съемок пожара в мастерской Киево-Печерской Лавры некоторые монахи, во главе с наместником монастыря Павлом Лебедем напали на съемочную группу "Магнолии ТВ".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится на сайте Магнолии ТВ.

Днем 4 ноября произошло возгорание в иконописной мастерской одного из зданий комплекса Киево-Печерской Лавры.

Выяснить, что именно там вспыхнуло, оказалось непросто: служители монастыря были не настроены на диалог с журналистами.

Более того, они начали бросаться на представителей телекомпании "Магнолия-ТВ" и забирать их личные вещи.

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