Приблизится ли Украина к НАТО при министре обороны Алексее Резникове? ВИДЕО

Министр обороны Андрей Таран подал в отставку. На его место назначен Алексей Резников, экс-глава Министерства временно оккупированных территорий. Решение сменить министра обороны у президента назрело давно, поскольку работой Тарана не были удовлетворены ни власть, ни оппозиция, ни общественность.

Об этом в выпуске "Восточный фланг" для Цензор.НЕТ рассказывает Ирина Сампан.

Материал подготовлен совместно с экспертами НАКО (Независимый антикоррупционный комитет по вопросам обороны).

Далее приводим текст на языке оригинала.

Для Володимира Зеленського дуже важливо за свою каденцію здобути членство України в НАТО, або хоча би план дій. Щоб це стало реальністю, Україна має виконати непросте домашнє завдання, про яке домовилися американський та український президенти у Вашингтоні - зменшити рівень корупції в армії, провести реформи в кадровій системі Міноборони та зменшити секретність оборонних закупівель.

Андрій Таран не тільки зміг зробити цього за час перебування на посаді міністра, йому ще й вдалося, навпаки, регресувати в уже проведених реформах на декілька кроків назад. Ще як тільки генерал прийшов на посаду, то заявив, що досягнути повної адаптації ЗСУ до стандартів НАТО – це "амбітна, але недосяжна" мета. Потім при міністерстві ліквідували Проєктний офіс реформ, в якому експерти працювали над наближенням українського війська до стандартів Північноатлантичного альянсу. У квітні Держбюро розслідувань провело обшуки через схеми із закупівлями харчування для військових, нині ж заступнику Тарана Ігору Халімону повідомили про підозру. За даними слідства, Халімон і його підлеглі під час закупівлі продуктів для армії завдали збитків державі на сотні мільйонів гривень. Далі - Андрія Тарана звинуватили у провалі минулорічного плану по оборонних закупівлях. У міністра оборони був конфлікт із колишнім главою Генштабу Русланом Хомчаком. Ще навесні на Банковій думали звільняти обох, але пішов лише Хомчак. Проблема в тому, що нині головнокомандувач і міністр оборони підпорядковуються напряму Президенту, що створює постійні конфлікти, а також плутанину у повноваженнях. Міністр оборони і головнокомандувач не можуть бути конкурентами і мірятися, хто є військовий №1 в країні.

Після призначення Олексія Резнікова відбудеться розведення цих функцій, оскільки ми бачимо цивільного менеджера на посаді міністра оборони. На ньому будуть усі господарські питання, а військові питання – на головнокомандувачу ЗСУ. І це є один зі стандартів НАТО.

Чому Резніков?

Президентська фракція вважає Олексія Резнікова надійним, хорошим дипломатом, якого знають і поважають міжнародні партнери. У команді Володимира Зеленського сподіваються, що пан Резніков пришвидшить реформи в оборонці. Окрім того, що він дипломат, міністр ще й колишній юрист. Коли журналісти запитали Олексія Резнікова, як Зеленський вмовив його поміняти міністерство, він відповів: "Президент вибудував мені перелік очікувань, і всі вони стосувалися моїх навичок юридичних. Навести порядок у закупівлях, з грошовим забезпеченням, з корупційною складовою, яка там (Ред. - в Міністерстві оборони) панує. З цим може впоратися юрист. Також завершити укладання контракту з Великою Британіїю на величезні суми грошей, наповнити рамкову угоду співпраці зі Сполученими Штатами, яка була підписана під час візиту президента Зеленського до Вашингтону".

На посаду міністра оборони розглядали також Ірину Верещук, народну депутатку від партії "Слуга народу", та голову підкомітету з державної безпеки та оборони Комітету ВРУ з питань нацбезпеки, оборони та розвідки. Однак вона менш керована, більш експресивно виражає свої думки та має сильні політичні амбіції. Проте пані Верещук президент не залишив ні з чим – її призначили міністеркою тимчасово окупованих територій, замість Олексія Резнікова.

Що ж до побоювань, що Резніков немає військового досвіду, чи не був дотичний до армії, то дивіться вище. Міністр оборони і не повинен бути військовим (згідно з Законом про нацбезпеку), ця людина має бути хорошим модератором та менеджером, який ефективно управляє умовною компанією і представляє її на міжнародному рівні.

Але що таке "ефективно"?

Суспільство і влада повинні мати певні критерії, за якими оцінюватимуть роботу міністра оборони, незалежно від його прізвища чи приналежності до певної політичної сили.

Демократичний цивільний контроль. Військова ієрархія старої системи неодноразово довела свою неефективність. Міністра оборони і його заступників мають призначати з числа цивільних осіб. Що ми маємо зараз у міністерстві – військових призначають на цивільні посади, навіть не витримуючи певного періоду cool-off, хоча би піврічної перерви після звілянення з військової служби перед новим призначенням. Цивільно-демократичний контроль – це не про те, що будь-хто з вулиці може зайти в оборонне відомство для перевірки, бо він чи вона платить податки. Це більше про підсилення парламентського контролю над ЗСУ, над виконанням оборонної цільової програми, над закупівлями у сфері безпеки і оборони, над дотриманням прав військовослужбовців.

Реформа оборонних закупівель. Останні півроку система закупівель не працює належним чином, хоча закон ухвалений парламентом понад рік тому, мав би зробити їх більш прозорими та ефективними. Закупівлі озброєння та військової техніки в Україні залишаються майже повністю засекреченими, у традиціях пострадянської країни. Так, на модернізацію озброєння та військової техніки у період з 2021 по 2024 роки Міноборони планує витратити 95 млрд. грн. Це дані Незалежної антикорупційної комісії, отримані у відповідь на запит на публічну інформацію. Всі ці закупівлі - засекречені, що унеможливлює громадський контроль за ними.

Також за даними НАКО, якщо в 2021 році середня вартість автомобіля для Міністерства оборони розраховується як 2 млн. грн, то вже в наступному році середня очікувана вартість чомусь стає 11 млн. грн. Це що такі за автомобілі? Таємницею має бути не кількість та вартість закупленої техніки, а те, як їх потім будуть використовувати Збройні сили, в яких операціях задіювати. Саме зниження рівня засекреченості оборонних закупівель відповідає принципам демократичного цивільного контролю. І саме це є одним з ключових кроків на шляху до НАТО і вимог з боку партнерів.

Мотивація служби за контрактом. Професійні кадри звільняються з армії, і це питання не тільки про грошове забезпечення, хоча про нього теж. Це про соціальне забезпечення, умови служби, кар’єрний зріст, ґендерну політику в ЗСУ. Нещодавня новина про заборгованість Міноборони перед військовослужбовцями у 1,5 мільярда гривень ніяк не покращила імідж служби у ЗСУ, навіть після обіцянки виправити ситуацію.

Військові ЗМІ. Ймовірно, це питання ніколи і не стояло у міністрів оборони на пріоритетних місцях. Так, це не стандарт НАТО, але питання якості роботи військового телебачення, радіо та онлайн платформ – це питання про ефективність інформаційної протидії ворогу, рекламування Збройних сил, здорова пропаганда національних цінностей як у самому війську, так і поза ним. В Україні функціонують телеканали з відверто антиукраїнськими наративами, але у Військового телебачення немає свого телеканалу, а радіо Міноборони "Армія FM" щороку змагається за частоти з радіостанціями з розважальним контентом.

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Те, що Андрія Тарана змінили, є позитивом, але той факт, що він пішов без звітування про свою роботу, знову породжує безкарність за свої дії. До нього накопичилося багато претензій і питань, які лишаються без відповіді. Олексій Резніков має неабияку підтримку в парламенті, а також і "зелене" світло від Володимира Зеленського. А це дає йому такий собі карт-бланш на швидкі та ефективні зміни у Міністерстві оборони.

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