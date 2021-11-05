Депутат Грынив рисует портрет Путина на заседании горсовета Львова. ВИДЕО

Депутат львовского горсовета от "Европейской солидарности" Юрий Грынив во время заседания горсовета рисовал портрет президента РФ Владимира Путина.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись на которой Грынив творчески проводит время в зале заседаний, опубликовал телеканал "24".

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Позже Грынив опубликовал фотокопию своего творения на своей странице в соцсети и предложил его купить на аукционе.