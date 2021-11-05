Погоня на киевских Березняках: водитель "Жигулей", пытаясь уехать от полиции, задел Hyundai, перевернулся и снова стал на колеса. ВИДЕО камер наблюдения
На Днепровской набережной в Киеве водитель "Жигулей", пытаясь уехать от полиции, задел Hyundai, перевернулся и снова стал на колеса.
Как сообщает Цензор.НЕТ, попытку водителя "Жигулей" уйти от погони зафиксировали камеры уличного наблюдения. После ДТП, водитель начал убегать с места происшествия, но был задержан сотрудниками полиции.
Видео dtp.kiev.ua
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+17 Підлога Маккартні
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+16 Омерзительный
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+14 user009
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Фірман у кашкеті...
Погоня була доволі тривалою - на перехресті із круговим рухом на Бориспільській неадекватний водій помчав по зустрічній смузі, на Харківський поіхав через ринок, де влетів у «бусік» Renault та зніс намет із фруктами. Звідти також втік і вже на Дніпровській набережній намагався проскочити на червоний сигнал світлофору, але отримав удар від Hyundai. Від цього втікача перекинуло на дах та викинуло з дороги. Водій намагався втекти звідти вже на своїх двух, але був затриманий.
Водій зізнався, що тікав тому шо сам вживав «солі» і в машині також має заборонені речовини.
Реально дивом обійшлося без потерпілих.
Отакий от Владислав.
Але на похилій і рівній трасі.
Мені здавалося, що він розвалиться.
Тестівський пройшов 42 тис. і двигун здох.