Погоня на киевских Березняках: водитель "Жигулей", пытаясь уехать от полиции, задел Hyundai, перевернулся и снова стал на колеса. ВИДЕО камер наблюдения

На Днепровской набережной в Киеве водитель "Жигулей", пытаясь уехать от полиции, задел Hyundai, перевернулся и снова стал на колеса.

Как сообщает Цензор.НЕТ, попытку водителя "Жигулей" уйти от погони зафиксировали камеры уличного наблюдения. После ДТП, водитель начал убегать с места происшествия, но был задержан сотрудниками полиции.

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