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16 103 35

Погоня на киевских Березняках: водитель "Жигулей", пытаясь уехать от полиции, задел Hyundai, перевернулся и снова стал на колеса. ВИДЕО камер наблюдения

На Днепровской набережной в Киеве водитель "Жигулей", пытаясь уехать от полиции, задел Hyundai, перевернулся и снова стал на колеса.

Как сообщает Цензор.НЕТ, попытку водителя "Жигулей" уйти от погони зафиксировали камеры уличного наблюдения. После ДТП, водитель начал убегать с места происшествия, но был задержан сотрудниками полиции.

Видео dtp.kiev.ua

Автор: 

ДТП (7700) патрульная полиция (1815)


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Топ комментарии
+17
Форсаж. Березняковский дрифт
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05.11.2021 14:48 Ответить
+16
Очередное пьяное чмо за рулём. Сажать их надо, иначе толку не будет.
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05.11.2021 14:40 Ответить
+14
у лісосмузі біля Бориспільського шосе правоохоронці із ППОП помітили Владислава (водій Жигулі). Той також помітив правоохоронців і кинувся тікати.
Погоня була доволі тривалою - на перехресті із круговим рухом на Бориспільській неадекватний водій помчав по зустрічній смузі, на Харківський поіхав через ринок, де влетів у «бусік» Renault та зніс намет із фруктами. Звідти також втік і вже на Дніпровській набережній намагався проскочити на червоний сигнал світлофору, але отримав удар від Hyundai. Від цього втікача перекинуло на дах та викинуло з дороги. Водій намагався втекти звідти вже на своїх двух, але був затриманий.
Водій зізнався, що тікав тому шо сам вживав «солі» і в машині також має заборонені речовини.
Реально дивом обійшлося без потерпілих.
Отакий от Владислав.
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05.11.2021 14:45 Ответить
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Хороший водитель всегда становится на колеса
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05.11.2021 14:39 Ответить
Очередное пьяное чмо за рулём. Сажать их надо, иначе толку не будет.
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05.11.2021 14:40 Ответить
А хто был за рулем? Видео то нет.
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05.11.2021 14:42 Ответить
І на кАльоса тоже нєт
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05.11.2021 14:59 Ответить
Прям как Доминик Торетто
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05.11.2021 14:41 Ответить
Форсаж. Березняковский дрифт
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05.11.2021 14:48 Ответить
Шальона чортопхайка.
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05.11.2021 14:43 Ответить
Перла собі, перла.
Фірман у кашкеті...
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05.11.2021 16:24 Ответить
у лісосмузі біля Бориспільського шосе правоохоронці із ППОП помітили Владислава (водій Жигулі). Той також помітив правоохоронців і кинувся тікати.
Погоня була доволі тривалою - на перехресті із круговим рухом на Бориспільській неадекватний водій помчав по зустрічній смузі, на Харківський поіхав через ринок, де влетів у «бусік» Renault та зніс намет із фруктами. Звідти також втік і вже на Дніпровській набережній намагався проскочити на червоний сигнал світлофору, але отримав удар від Hyundai. Від цього втікача перекинуло на дах та викинуло з дороги. Водій намагався втекти звідти вже на своїх двух, але був затриманий.
Водій зізнався, що тікав тому шо сам вживав «солі» і в машині також має заборонені речовини.
Реально дивом обійшлося без потерпілих.
Отакий от Владислав.
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05.11.2021 14:45 Ответить
Це не Трухин?
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05.11.2021 14:48 Ответить
Брат близнюк🤪
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05.11.2021 16:07 Ответить
А кажуть в СРСР автівки не вміли робити... тарантасу чортнзаскільки років, а таке видає...
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05.11.2021 15:03 Ответить
Я, коли бачу якийсь "літаючий" совковий автолапоть, кажу: "летить, наче востаннє".
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05.11.2021 16:27 Ответить
У меня уже довольно давно была Таврия. Скажу так - когда испытывал на абсолютно пустой нормальной дороге - то на скорости 125 она реально подвзлетала.
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05.11.2021 17:28 Ответить
Я тестів "Запор 968М" розігнав одного (лише одного) разу до 120.
Але на похилій і рівній трасі.
Мені здавалося, що він розвалиться.
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05.11.2021 18:32 Ответить
А я 135 по киевской разгонял...и 110 шел довольно устойчиво...
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06.11.2021 08:27 Ответить
Це якийсь шустрий попався.
Тестівський пройшов 42 тис. і двигун здох.
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08.11.2021 18:13 Ответить
Был одно время такой бензин А-80 который вонял тухлой рыбой..запарик летал на нем...говорят газ конденсат который в совке просто сжигали..
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06.11.2021 08:29 Ответить
и вчем тут прикол этой новости ? если б он перевернулся и дальше продолжил уходить от погони то да
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05.11.2021 15:06 Ответить
прикол в тому, що нікого не відправив у морг.
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05.11.2021 15:14 Ответить
помер максим та і х.й з ним
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05.11.2021 15:07 Ответить
Так, камеры переставить и переснять!
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05.11.2021 15:09 Ответить
Трухіну можна, а він що гірший? Клоун он говорив, що тепер всі Президенти.
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05.11.2021 15:12 Ответить
Серьезная тачка!
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05.11.2021 15:12 Ответить
Часто там хожу, столбики для таких нужно ставить
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05.11.2021 15:25 Ответить
Більш за все повезло водію Матіза - якщо б проїхав би ще один метр, загинув би.
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05.11.2021 15:32 Ответить
Пьяное быДло, в США застрелили бы на месте.
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05.11.2021 16:40 Ответить
Скольких мог погубит, просто потенциальный убийца, судить и на электричкий стул зажарить ******
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05.11.2021 17:23 Ответить
побежали копы сами худые а балдахины на жиропу такая самоотдача как будто в сша полиция.. все это не серьезно...дрифтинг в кувейт там скорую надо а они побежали пинать дубинками по дупе)
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05.11.2021 17:42 Ответить
Сколько видео с камер а поТрухину нет даже одного
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05.11.2021 17:57 Ответить
видел я сегодня тот жигулик, стекла повылетали,а так ниче, чуть подрехтовать и уперед)))
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05.11.2021 19:14 Ответить
Детэктива - "Корч уходит от погони!"
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06.11.2021 01:32 Ответить
Йэба.уте красавэлло ! так довго тримався , майстер водиння ....а спалився з таким багажем
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06.11.2021 08:13 Ответить
если не вакцинирован - расстрел на месте вместе с семьей
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06.11.2021 10:32 Ответить
Хьюндаю реально повезло.. чуть быстрее бы поехал и возможно был бы труп
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06.11.2021 11:59 Ответить
 
 