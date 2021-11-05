"Оккупанты должны понимать - нарушение режима прекращения огня не будет безнаказанным", - Кулеба о дальнейшем применении "Байрактаров". ВИДЕО

Российские оккупанты на Донбассе должны понимать, что нарушение минских договоренностей не будет оставаться безнаказанным, а украинский МИД приложит все усилия, чтобы ВСУ получала новейшие образцы оружия.

Об этом заявил глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба, отвечая на вопрос главреда Цензор.НЕТ Юрия Бутусова о дальнейшем применении ударных беспилотников "Байрактар" украинской армией.

"Мы продолжим нашу работу, чтобы у нашей армии было как можно больше оружия, чтобы у нас были крепкие союзники. Наши военные уже будут решать какое конкретно оружие необходимо использовать. Мы должны дисциплинировать РФ на Донбассе. Они должны понимать, ччто нарушение минских договоренностей, нарушение режима прекращения огня, убийство украинских солдатов не будет безнаказанным", - сказал Кулеба.

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