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"Дадут денег и можно будет уйти. 300 гривен обещали", - участник акции под ОП с требование отставки мэра Киева Кличко. ВИДЕО

В пятницу под Офисом президента собралось несколько десятков человек, требовавших отставки мэра Киева Виталия Кличко.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Комментарии.UA, часть учасников акции протеста не смогли ответить на вопрос, чем именно им не нравится деятельность мэра Киева. Некоторые вообще не знали, в какой именно акции придется участвовать, а пришли, потому что за участие в акции обещали 300 грн.

"Мы не знали, зачем сюда идти. А потом говорят: дадим по 300 грн, постойте здесь", - рассказывает один из участников.

Эти слова подтверждает другой протестующий.

"Сказали, чтобы постояли, дадут денег, и можно будет уйти. 300 гривен", - говорит он.

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Автор: 

деньги (932) Кличко Виталий (4640) протест (5857) Офис Президента (1796)


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Топ комментарии
+21
быдлота нанимает несчастных людей за 300 гр. люди в массовке до конца не понимают, что они должны "требовать"?
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05.11.2021 17:53
+20
Скільже же продажних хохлів в моїй любій Україні,не моргнуть за всратих 300 гривень продадуть Батківщину,дуже сумно це все
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05.11.2021 17:55
+20
Ах какие они несчастные, те кто свою совесть продают за 300 грн?
Интересно а на что они способны за 1000? Страшно представить.
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05.11.2021 17:56
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А шо так дешево продаются? Или это за час? С денег великого крадивныцьтва.....
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05.11.2021 17:51 Ответить
зеМРАЗЬ НЕ УСПОКОИТСЯ ПОКА НЕ РАЗОРВУТ ЕГО , как Каддафи !
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05.11.2021 19:54 Ответить
быдлота нанимает несчастных людей за 300 гр. люди в массовке до конца не понимают, что они должны "требовать"?
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05.11.2021 17:53 Ответить
Ах какие они несчастные, те кто свою совесть продают за 300 грн?
Интересно а на что они способны за 1000? Страшно представить.
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05.11.2021 17:56 Ответить
вы разве не видете по интервью? они почти не ориентируются в сути митинга.
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05.11.2021 17:59 Ответить
Дай 10000 и киллера искать не надо, и будут кричать " распни'
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05.11.2021 18:03 Ответить
это только конспироллогия... дают только по 300, еще по 200-300 прикарманивают... выдели по 10000 на рыло, выдадут по 1000, 9000 украдут. выхлоп все равно будет нулевым.
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05.11.2021 18:10 Ответить
Что я способен за деньги? За деньги я способен на все ( из кино)
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05.11.2021 18:20 Ответить
байка из кино или вы про себя?
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05.11.2021 19:01 Ответить
Вы можете себе представить благородного человека в этой ситуации

Продаются все, только цена разная. ( Мои наблюдения)
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05.11.2021 18:06 Ответить
понятие благороднрости придумали потому, что они люди высшей пробы, а не продажные суки более дорогие чем гнусные плебеи.
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05.11.2021 18:13 Ответить
Почитай что происходило на Титанике
Почитай как люди ( разного происхождения) вели себя при катастрофах

Быдло всегда быдло ,а потомственный аристократ джентельмен.
Читать надо подлинные отчёты,а не сказки
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05.11.2021 18:18 Ответить
Ориентация не их метод. Дай им еще по триста , и скажи стоять за Кличка. Будут стоять.
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05.11.2021 18:14 Ответить
ориентация их тоже метод... в одних гомосячная ориентация..., в этих уе...бков ориентация на бабло, зато в чем суть "их митингов", им совершенно пох...
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05.11.2021 19:04 Ответить
За 1000 вони і мати рідну продадуть, перевірено на даунбасі.
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06.11.2021 08:27 Ответить
рціни ростуть . ранше кг гречки платили . чи може так гречка подорожчала ?
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07.11.2021 16:56 Ответить
Тада, дали бы по тисче, пошли бы убивать *несчастные люди*
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05.11.2021 18:06 Ответить
Как матросня в 17 г
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05.11.2021 18:12 Ответить
Это сколько кг гречки?
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05.11.2021 17:53 Ответить
по Тищенко...подели 300 на 12 гривен.
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05.11.2021 17:55 Ответить
ого... месяц жрать можно одну гречку...
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05.11.2021 17:57 Ответить
с салом по 20.....
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05.11.2021 17:58 Ответить
на пол года коля обеспечил языком для несчастных коммунизм.
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05.11.2021 18:00 Ответить
или 6 кг сала (по Тищенко)
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05.11.2021 17:59 Ответить
Идиоты. Кто ж вам даст денег?
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05.11.2021 17:54 Ответить
Скільже же продажних хохлів в моїй любій Україні,не моргнуть за всратих 300 гривень продадуть Батківщину,дуже сумно це все
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05.11.2021 17:55 Ответить
Так людей специально нищими сделали.....Так легко манипулировать.
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05.11.2021 17:56 Ответить
Я когда-то работал с развлекательными заведениями и торговлей , поражался какие дешевки люди. Такие же продажные хоть и не бедные
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05.11.2021 18:01 Ответить
Скоко нынче стоит интервью?
Я готов за умеренную плату хоть три часа расхваливать лучшего в мире мера.
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05.11.2021 17:55 Ответить
Да мы и не сомневались
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05.11.2021 20:05 Ответить
митингуют под прикрытием ОПы, а до киеврады привести тех несчастных, с теми фальшивыми требованиями, кишка тонка?
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05.11.2021 17:56 Ответить
-Триста? Неее, так дело не пойдет. Работайте сами.
-А ваша сумма?
-330-ть. Каждому.
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05.11.2021 17:57 Ответить
Незабвенная операция "Ы"
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05.11.2021 18:04 Ответить
Так вот они какие "протестующие"?.так вот куда наши деньги НЕЛОХ тратит Деньги хоть дали ?
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05.11.2021 17:57 Ответить
Бидлота смердюча. Тьху,пля...
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05.11.2021 17:58 Ответить
на Великому Крадівництві накосили тепер скупають мудрий нарід недорого.
Сомалі...
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05.11.2021 18:02 Ответить
Нічого смішного не бачу,що людей довели до стану худоби,готової працювати за їжу...Бо в такому разі серед внуків отих старичків може знайтись хтось,хто питання відставки вирішить кулею,пущеною з вікна даху...Не хотілось би...
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05.11.2021 18:03 Ответить
Они такими уже родились. Если бы у людей проснулась совесть-97% повесилась бы
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05.11.2021 18:10 Ответить
А потом эти же люди на кухне будут возмущаться о продажности депутатов, ментов и судей. А разница то всего лишь в цене...
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05.11.2021 18:11 Ответить
И то что не они у корыта
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05.11.2021 18:13 Ответить
Ой!
Давно появились "профессиональные" митинговщики.
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05.11.2021 18:13 Ответить
Точно, як на виборах Зєлєнскава...проти Порошенка (Кличка), але невідомо(?) за кого.
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05.11.2021 18:16 Ответить
Это ещё один момент ради которого НИ Я, НИ МОЯ СЕМЬЯ НИКОГДА НЕ ВЕРНУТСЯ В УКРАИНУ. Если до сих в стране можно купить БУДУЩЕЕ ЛЮДЕЙ за такую ничтожную сумму, ЗНАЧИТЬ ЭТО НИЧТОЖНЕЙШЕЕ ГОСУДАРСТВО без намёка на БЛАГОДЕНСТВИЕ. Неужели нельзя настолько ужесточить Закон, что бы ни одна ПАСКУДА даже не помышляла о купле-продаже душ на митинги?... Не верю, ВСЁ МОЖНО и значить этим пользуется САМА ублюдочная ВЛАСТЬ КЛОУНА и ЕГО ПОДЕЛЬНИКОВ. В какую Европу Неньку тянет Зе-профан не знаю, но то, что он делает и реформирует сегодня никак не вяжется с чаяниями целой нации.
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05.11.2021 18:16 Ответить
Нам будет тебя не хватать (нет)
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05.11.2021 20:06 Ответить
За что вы решили наказать итальянцев?
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05.11.2021 20:24 Ответить
Не возбуждайся, твой советчик - сцыкливость. Сиди на попе ровно, пока всё устраивает, потом ишо куда ******** , это твоё, исконное. Рассуждать о том, как любить родину тебе не идёт, по причине ущербности. У тебя её нет.
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05.11.2021 23:40 Ответить
Несколько десятков,это не показатель. Больше похоже на пиар. И делание мученика. Допустим 40 человек по 1000 грн это всего лишь 40 тысяч. За две штуки баксов ,это весьма дешево для воров заплатить.Сам кличко давно запачкан в аферах. Да и попросту дурачок. Тут и доказывать не нужно. Все знают.Так,что даже непонятно. Неужели киевляне настолько привыкли к коррупции,что сами не встанут за свои права ? Скорее всего да. Привыкли. И боятся прихода еще более худшего.
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05.11.2021 18:25 Ответить
Порвался?
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05.11.2021 20:10 Ответить
Ця ж сама пика була вчора на антиваксерному збіговиську. Бидло знайшло надійний грошовий потік.
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05.11.2021 18:32 Ответить
Киев давно и насквозь гнилой,
а это голова нашей рыбы, между прочим
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05.11.2021 18:48 Ответить
І как давно Кієв насквозь гнілой?
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05.11.2021 19:00 Ответить
как минимум с 90-х годов,
договорняки деньги откаты и имитация бурной деятельности
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05.11.2021 19:12 Ответить
Найти организаторов заказухи не составляет большого труда. Десятилетиями схема политического терроризма процветает- при Януковиче меняли расписание ЖДУ- возили людей с Крыма и Донбаса составами( угрожая лишением работы). Титушки десятками убивали людей за бабки, пенсионеров , алкашей и нариков,, подкармливают ,, и сейчас. Кто нибудь понимает , почему не садят за это в тюрьму ( лет на сто)?Почему всем все равн?Почему мы живем в таком гавне?Это навсегда, мы никогда не будем уважать себя?
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05.11.2021 19:08 Ответить
Так попробуй тільки тронь. Воні буде на всю Україну. Зразу підтягнуться журнашлюхи на зарплаті у олігаргаха і будуть по всім зомітелеканалам крутити поставлені відосики та їздити в Європу розповідати шо їх ушшімляють. Цому Вумному наріду тільки батога треба. За 300 грн рідну матір продадуть ссуки!
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05.11.2021 19:12 Ответить
Грицю, ти ж не перший день на Цензорі...Ще у Іуди фігурувала цифра 30,а який зараз курс гривни до срібняків ?І скажи, чому люди повинні "працювати" за так? А яка тема стояння?Та до сраки...На Майдані стояли,помирали,гинули,а прийшло що?
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05.11.2021 22:57 Ответить
Отаке ж бидло і зебілів вибирає...
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05.11.2021 19:08 Ответить
Идеально классический совок---дали раньше срока спецовку, можно в старой продолжать дубасить---молчать будут на собраниях, голосовать все *за*, за то в новенькой по грибы в электричке спецухе вышивать! И такая была тема убогая у убогих. Те, кто родился даже 23 августа 1991 года---на генетическом уровне совки торохканые! Даже Дарвин бы удивился со своей теорией происхождения видов, узнав что совок передаётся половым путём! И даже пра-правнук падлика морозова всё равно кого то сдаст---на выбор---или мамку, или папку!
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05.11.2021 19:20 Ответить
Педалика давно нужно гнать пидсрачникамы до Германии, где живет его семья. Отдал столицу на откуп дружбанам застройщикам.
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05.11.2021 19:28 Ответить
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05.11.2021 20:11 Ответить
Такие как вы всю Украину клоуну отдали но вас это не беспокоит, вы только за Киев волнуетьсь потому что он еще не под зеленым контролем
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05.11.2021 20:43 Ответить
"если нет в кармане денег, привяжи до попы веник"))
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05.11.2021 20:06 Ответить
Идиот , хочет , чтобы вернулся Леня космос
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05.11.2021 20:48 Ответить
Кличко вор, который фактически возглавил мафию застройщиков. Но разве кто-то другой на его месте был бы лучше. Его по крайней мере "любят" жители столицы, если все это не вранье.
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05.11.2021 21:20 Ответить
Кличко не вор, а оказыватель услуг. Невозможно доказать нарушение закона. Он это хорошо знает.
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05.11.2021 21:33 Ответить
Спочатку продаються за 300 грн, а потім тільки за обіцянку. В підсумку дивуються "чому так погано живем". Та тому, що продаєтесь дешевше шльондр.
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05.11.2021 22:25 Ответить
Пенсионерам и студентам тоже жить как-то надо
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05.11.2021 22:42 Ответить
Кличка давно пора под суд за то что он с Киевом сделал. Дороги по Украине уже лучше чем в Киеве стали. Мосты что Подольский что Дарницкий за 8 лет его беспредела так и не запущены. Дома по 30 этажей уже везде построили а дорог и развязок какне было так и нет. Бортничи как были жопой так ещё большей стали с вонючкой уже на весь Киев.
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05.11.2021 23:15 Ответить
Це вас під суд за наклеп і брехню , а не Кличка !
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06.11.2021 11:28 Ответить
Ох і мразота стоїть і вигукує якісь лозунги 😠
Біда з краіною 🙁
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06.11.2021 11:27 Ответить
Зелені оффшорники намагаються взяти столицю під свій контроль і можна зливати Украіну із потрхами клятим москалям !

Скажу чесно - не вийде 😡
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06.11.2021 11:32 Ответить
"Попалили" контору...
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06.11.2021 11:49 Ответить
Ціна нашого презедента 300 грн. Дешевий, як...
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06.11.2021 16:40 Ответить
Враги Зеленского устроили провокацию - Собрали за копейки людей ,потом видео и селфи и сказали что єто организовал лично Президент Зеленский Ищите бенефициаров провокации
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06.11.2021 18:19 Ответить
корытоприкомленные - особо сильно возмущены этим вопиющим безобразием по 300
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06.11.2021 21:00 Ответить
Верещук на место Кличко хотят посадить ?
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17.11.2021 08:23 Ответить
 
 