"Дадут денег и можно будет уйти. 300 гривен обещали", - участник акции под ОП с требование отставки мэра Киева Кличко. ВИДЕО

В пятницу под Офисом президента собралось несколько десятков человек, требовавших отставки мэра Киева Виталия Кличко.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Комментарии.UA, часть учасников акции протеста не смогли ответить на вопрос, чем именно им не нравится деятельность мэра Киева. Некоторые вообще не знали, в какой именно акции придется участвовать, а пришли, потому что за участие в акции обещали 300 грн.

"Мы не знали, зачем сюда идти. А потом говорят: дадим по 300 грн, постойте здесь", - рассказывает один из участников.

Эти слова подтверждает другой протестующий.

"Сказали, чтобы постояли, дадут денег, и можно будет уйти. 300 гривен", - говорит он.

Смотрите также: Полицейский бросил на землю и ударил ногой участника акции "антивакцинаторов" в Запорожье. ВИДЕО