"Дадут денег и можно будет уйти. 300 гривен обещали", - участник акции под ОП с требование отставки мэра Киева Кличко. ВИДЕО
В пятницу под Офисом президента собралось несколько десятков человек, требовавших отставки мэра Киева Виталия Кличко.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Комментарии.UA, часть учасников акции протеста не смогли ответить на вопрос, чем именно им не нравится деятельность мэра Киева. Некоторые вообще не знали, в какой именно акции придется участвовать, а пришли, потому что за участие в акции обещали 300 грн.
"Мы не знали, зачем сюда идти. А потом говорят: дадим по 300 грн, постойте здесь", - рассказывает один из участников.
Эти слова подтверждает другой протестующий.
"Сказали, чтобы постояли, дадут денег, и можно будет уйти. 300 гривен", - говорит он.
Топ комментарии
+21 Панас Стець
показать весь комментарий05.11.2021 17:53
+20 Максім ХОЙ #398010
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+20 Виктор Сотник
показать весь комментарий05.11.2021 17:56
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Интересно а на что они способны за 1000? Страшно представить.
Продаются все, только цена разная. ( Мои наблюдения)
Почитай как люди ( разного происхождения) вели себя при катастрофах
Быдло всегда быдло ,а потомственный аристократ джентельмен.
Читать надо подлинные отчёты,а не сказки
Я готов за умеренную плату хоть три часа расхваливать лучшего в мире мера.
-А ваша сумма?
-330-ть. Каждому.
Сомалі...
Давно появились "профессиональные" митинговщики.
а это голова нашей рыбы, между прочим
договорняки деньги откаты и имитация бурной деятельности
Біда з краіною 🙁
Скажу чесно - не вийде 😡