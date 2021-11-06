Куратор Харьковских соглашений российский шпион Демченко должен сидеть в тюрьме, а не рядом с президентом, - Бутусов. ВИДЕО

Первый заместитель секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины Руслан Демченко - это российский шпион в окружении президента Владимира Зеленского.

Об этом главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов заявил в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" в пятницу, 5 ноября.

По мнению журналиста, Демченко должен быть в тюрьме, а не находиться рядом с главой государства.

"Он не просто куратор создания Харьковских соглашений по Крыму, он еще и контролировал их выполнение. Когда росийские войска были сосредоточены в Крыму, он, будучи первым заместителем министра иностранных дел во времена президентства Виктора Януковича, скрывал все их нарушения, передвижения. Не предпринял никаких мер, чтобы объявить о нарушении Россией условий соглашений. Он является реальным участником агрессии России в Крыму", - сказал Бутусов.

Также, по его словам, Демченко занимает и другую должность - председателя Комитета по вопросам разведки при президенте.

"Есть указ президента Зеленского от 16 июня 2020 года, согласно которому Демченко является председателем Комитета по вопросам разведки при президенте Украины. В его руках вся информация о том, как Украина ведет войну с Россией. В руках человека, который был российским агентом и делал так, как сказал Путин, - помогал России захватить наш Крым", - пояснил он.

Читайте также: Заместитель секретаря СНБО Демченко лоббировал "харьковские соглашения", - программа "Схемы". ВИДЕО

Бутусов обратил внимание на то, что после назначения Демченко началась серия провалов украинских спецслужб. В частности, речь идет и о спецоперации по захвату "вагнеровцев".

"Именно Демченко был участником совещания в кабинете президента, на котором было принято решение о переносе, а точнее о фактическом срыве спецоперации по захвату "вагнеровцев". Он должен сидеть не рядом с президентом, а в тюрьме и давать показания контрразведке", - добавил Бутусов.

Смотрите также: "Централизованное распространение дезинформации": Бутусов о давлении советника главы ОП на СМИ и "темниках". ВИДЕО