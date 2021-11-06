Куратор Харьковских соглашений российский шпион Демченко должен сидеть в тюрьме, а не рядом с президентом, - Бутусов. ВИДЕО
Первый заместитель секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины Руслан Демченко - это российский шпион в окружении президента Владимира Зеленского.
Об этом главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов заявил в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" в пятницу, 5 ноября.
По мнению журналиста, Демченко должен быть в тюрьме, а не находиться рядом с главой государства.
"Он не просто куратор создания Харьковских соглашений по Крыму, он еще и контролировал их выполнение. Когда росийские войска были сосредоточены в Крыму, он, будучи первым заместителем министра иностранных дел во времена президентства Виктора Януковича, скрывал все их нарушения, передвижения. Не предпринял никаких мер, чтобы объявить о нарушении Россией условий соглашений. Он является реальным участником агрессии России в Крыму", - сказал Бутусов.
Также, по его словам, Демченко занимает и другую должность - председателя Комитета по вопросам разведки при президенте.
"Есть указ президента Зеленского от 16 июня 2020 года, согласно которому Демченко является председателем Комитета по вопросам разведки при президенте Украины. В его руках вся информация о том, как Украина ведет войну с Россией. В руках человека, который был российским агентом и делал так, как сказал Путин, - помогал России захватить наш Крым", - пояснил он.
Бутусов обратил внимание на то, что после назначения Демченко началась серия провалов украинских спецслужб. В частности, речь идет и о спецоперации по захвату "вагнеровцев".
"Именно Демченко был участником совещания в кабинете президента, на котором было принято решение о переносе, а точнее о фактическом срыве спецоперации по захвату "вагнеровцев". Он должен сидеть не рядом с президентом, а в тюрьме и давать показания контрразведке", - добавил Бутусов.
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Президент Владимир Зеленский назначил своим советником Руслана Демченко, который ранее был советником пятого президента Петра Порошенко, главой офиса третьего президента Виктора Ющенко, а также замруководителя управления Администрации президента Леонида Кучмы.
+ Якщо це брехня, то треба судити і садити Бутусова за наклеп і дискредитацію державного діяча і владу!!
+ Якщо це правда, то це є державна зрада під час війни і мають бути засуджені і ті хто його привів, і ті хто його покриває!!! Йде ж війна , самі кращі сини України гниють в окопах в холоді і слякоті, гинуть захищаючи Батьківщину і щоб якась ворожа срань бабло заробляла на їх крові..??А що буде з інформацією яку будуть подавати із МО, розвідки..? Прямо в руки ГРУ РФ, ФСБ, Путіну..? Народ та ми що, геть подуріли...? Патріоти, де ВИ???!
І те, що зливає своїх, не новина, і те, що з обісраних труселів вистрибує, щоб Пороха підставити, теж закономірно, для потерпевшего та його фсбшного куратора дерьмака.
+ Якщо це брехня, то треба судити і садити Бутусова за наклеп і дискредитацію державного діяча і владу!!
+ Якщо це правда, то це є державна зрада під час війни і мають бути засуджені і ті хто його привів, і ті хто його покриває!!! Йде ж війна , самі кращі сини України гниють в окопах в холоді і слякоті, гинуть захищаючи Батьківщину і щоб якась ворожа срань бабло заробляла на їх крові..??А що буде з інформацією яку будуть подавати із МО, розвідки..? Прямо в руки ГРУ РФ, ФСБ, Путіну..? Народ та ми що, геть подуріли...? Патріоти, де ВИ???!
ОООО!!!ВЕЛИЧАЙШЕЕ МОИ КРЕМЛЁСКИЕ ПОВЕЛИТЕЛИ )(УЙЛА!
Я НИЧТОЖЕСТВО, ОСМЕЛЮСЬ ПОТРЕВОЖИТЬ И СПРОСИТЬ ВАС: ВЫ
УЖНЕОБСУДЬТЕ МЕНЯ, А МОЖЕТ ВЫ ЕЩЁ ЧЕГО ИЗВОЛИТЕ ЗАКАЗАТЬ ?
ОБСЛУЖУ ВАС БЕЗ ПРОМЕДЛЕНИЯ БЛАГОДЕЛИ МОИ ,А МОЖЕТ
БЫТЬ ВАМ ПОДАТЬ ЕЩЁ ПОБОЛЬШЕ СВЕЖЕЙ УКРАИНСКОЙ КРОВИ !?
Доречі, Шустер дав ЗЕЛярві на сатисфакцію темниками від ОПУщених , ще й натякнув її , коли вона увійшла в раж - "всьо ви отомщєни ужє "а на її репліку про те, як Порох вигнав з країни самого Шустера, той їй відповів -а ч підставляю другу щоку ... й потім зовсім РАПТОМ дав розслідування РС СХЕМИ про Демченка... ось тут Лярва "чуть не самоіспєпєплісь"
Продовжуємо слідкувати як Ахмєтов валить вову - надовго ця його тактика чи ні... Я помилилися в шустері - він у грі , у свооїй дуже хитрій маніпулятивній але у грі.
Президент Украины - метадоновый наркоман: Зеленский сдал анализ
Бутусов.. как это не рядом? Очень даже рядом.. Остальные два пункта
можнонужно оставить..
Пятый Президент Петр Порошенко в очередной раз подтвердил, что лично санкционировал спецоперацию украинских спецслужб по задержанию боевиков российской ПВК Вагнера, а наемники, причастные к международным военным преступлениям, могли свидетельствовать в Гаагском суде против Путина, в том числе и по делу МН-17
Об этом Порошенко заявил в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера",
"Я был очень удивлен, когда с самого начала высшие должностные лица, начиная с президента, главы администрации утверждали, что такой операции не было вообще. Я вынужден был заявить о том, что в конце 2018 - начале 2019 года я санкционировал директивы и министру, и начальнику Главного управления разведки Василию Бурбе, в том числе по сотрудничеству с нашими партнерами, в реализации информации, которую мне предоставили в разведдокладе", - говорит Порошенко.
Ехе-хе, Юра. Його місце - якраз поруч із цим президентом.
Інша справа, що Зе-комік-малорос не мав би бути обраний президентом країни. Ніколи. Тим більше - під час війни.
а) Був радником у Пороха. Не знаю, що він там радив, і чи прислухалися до його порад.
б) При Зе - спочатку радник преЗЕдента, потім перший зас. секретаря РНБО і голова комітету з питань розвідки. Бутусов: "Після призначення Демченка [головою комітету] почалася серія провалів українських спецслужб." Вагнергейту вже більше року. Реакції Зе та ОПи - нуль.
Семочко.
1.10.2018 - вихід https://youtu.be/jaDY3vw-lSk передачі Бігуса про рос. паспорти членів родини Семочка.
16.10.2018 (через два тижні) - СБУ починає розслідування щодо можливої держзради Семочка.
12.04.2019 (через сім місяців від початку скандалу) - Семочка звільнено з посади Указом Президента Порошенка. Далі - суди.
У 2021 (при Зе) Верховний суд скасував указ Пороха про звільнення Семочка, а скандальний ОАСК поновив його на посаді.
Чаус. Втік при Пороху у Молдову. (Як раніше Портнов - до Москви, а Янек - до Ростова.) При Зе його викрали з Молдови і доправили в Україну. До речі, де він зараз і що робить?
Про решту (Свинарчуки та Кононенко) нагугли сам.
ГОЛОС йшов чемно у підтримку реформатору вові , Мирослав Береза а ще БАГАЦЬКО хто не псував з ЗЕпабєдітялимі відносин, маючи надію на співпрацю ... Я вже не кажу про гандонів , співакових та комаровських й як вони зараз топляь вову у його ж гівні
Они не родственники, как Литвины? По характеру деятельности тоже диверсант во власти.
Президент Владимир Зеленский назначил своим советником Руслана Демченко, который ранее был советником пятого президента Петра Порошенко, главой офиса третьего президента Виктора Ющенко, а также замруководителя управления Администрации президента Леонида Кучмы.
понавибирали, блін, лайна..
И бывших комуняк- перевертышей, и мафию кучмы, бандитов яныка, потом все перекрасились в патриотов.
Общество прощает потому что само такое же- в 1991 оно выбрало "новые лица" вчерашних комуняк которые разворовали совок. Выбрало для постройки новой жизни, вместо реформаторов типа Черновола и Леха Валенсы (и где теперь Чехия с Польшей которые тогда импортировали от нас все что можно было, и где теперь мы).
Но общество простило себе тот выбор. Оно каждый раз ведется на дешевую колбасу и кредиты и каждый раз потом понуро говорит что "нас обманули, кто ж знал".
Так и с рашкой после Тузлы и войны с Грузией, адекватным было понятно к чему идет, но общество выбирало рашистских бандитов во власть и орало что "расия никада не нападет, эта братья, у миня там дядя живет и однополчане"... И попивая пивко у телека орали что "майданутые им всю псевдостабильность перепортили... А в 2014-м россия напала и они все сразу прозрели... Натянули вышиванки, некоторые даже пошли в ато. Но при этом не признали что раньше ошибались, не признали кто был прав... Впрочем наслушавшись из пророссийских олигархических сми о барыге они сняли вышиванки и выбрали клоунов и российских диверсантов в руководство. А теперь снова говорят что их обманули. Нет, это не их постоянно обманывают. Они достойны такой власти потому что сами инфантильны, вспыльчивы и тупы
- Пане Президенте! Біда! Прийшла екстрена
новина!!!
- Що трапилось?
- Армія геть збунтувалась!
- Да Ви шо? На Київ йдуть?
- Ні....Визволили Донбас та вже під
Севастополем!!!
Ви там бачили хоча би одного патріота та професіонала?
Зрозуміло одне,нарід спить хоч з гармати гати,а щури доїдають стратегічний провіант.
Як такі справи,то в такої держави туманні перспективи.