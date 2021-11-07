РПЦ атакует, Лерос посылает, Зе подписывает закон о Порошенко | Фронтмен группы "ФИОЛЕТ" Сергей Мартынюк – гость Легко-шоу. ВIДЕО

Белочка в гостях у мэра Полтавы, боевые братчики филиала РПЦ в Украине и Николай Тищенко, не усмотревший за Леросом. Со всем этим к вам летит свежее "Легко-шоу" с Богданом Буткевичем.

В иронично-легком меню сегодня – бывший "слуга" Гео Лерос, гендерный баланс от Давида Арахамии и остроты о марше антивакцинаторов от Юрия Космины и Богдана Процишина.

А в #Шоубісиках Марина Данилюк-Ярмолаева собрала настоящий хит-парад нападений служителей РПЦ на украинских граждан. Особое отличие – скандальному наместнику Киево-Печерской лавры Павлу Лебедю.

Гость "Легко-шоу" – Сергей Мартынюк, фронтмен Фиолет, KOLOS & brothers, главный организатор и идейный вдохновитель фестиваля "Бандерштат".

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