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РПЦ атакует, Лерос посылает, Зе подписывает закон о Порошенко | Фронтмен группы "ФИОЛЕТ" Сергей Мартынюк – гость Легко-шоу. ВIДЕО

РПЦ атакует, Лерос посылает, Зе подписывает закон о Порошенко | Фронтмен группы

Белочка в гостях у мэра Полтавы, боевые братчики филиала РПЦ в Украине и Николай Тищенко, не усмотревший за Леросом. Со всем этим к вам летит свежее "Легко-шоу" с Богданом Буткевичем.

В иронично-легком меню сегодня – бывший "слуга" Гео Лерос, гендерный баланс от Давида Арахамии и остроты о марше антивакцинаторов от Юрия Космины и Богдана Процишина.

А в #Шоубісиках Марина Данилюк-Ярмолаева собрала настоящий хит-парад нападений служителей РПЦ на украинских граждан. Особое отличие – скандальному наместнику Киево-Печерской лавры Павлу Лебедю.

Гость "Легко-шоу" – Сергей Мартынюк, фронтмен Фиолет, KOLOS & brothers, главный организатор и идейный вдохновитель фестиваля "Бандерштат".

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Проект реализуется в партнерстве с телеканалом Киев при поддержке Украинского культурного фонда. Позиция Украинского культурного фонда может не совпадать с мнением авторов.

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Данилюк-Ярмолаева Марина (356) Буткевич Богдан (433)


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Топ комментарии
+14
Поїв, посрав, вмазавсь і все збсь
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07.11.2021 18:16
+11
Гео Леросу респект 👍🏼👍🏼👍🏼
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07.11.2021 18:06
+10
Кожного дня вбивають наших воїнів через зеленй режим "тиші", тисячі людей в агонії задихаються без кисню бо гроші на нього закатані в асфальт. Ми ізольована чорна невакцинована діра в центрі Европи. А в цієї скаженої мразоти все добре.
Найвеличнійший доповів ***************** про свої успіхи - посрав
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07.11.2021 18:11
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Гео Леросу респект 👍🏼👍🏼👍🏼
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07.11.2021 18:06 Ответить
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07.11.2021 18:09 Ответить
Кожного дня вбивають наших воїнів через зеленй режим "тиші", тисячі людей в агонії задихаються без кисню бо гроші на нього закатані в асфальт. Ми ізольована чорна невакцинована діра в центрі Европи. А в цієї скаженої мразоти все добре.
Найвеличнійший доповів ***************** про свої успіхи - посрав
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07.11.2021 18:11 Ответить
Витрачає оплачуваний нами час на всяку фігню.
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07.11.2021 18:13 Ответить
Поїв, посрав, вмазавсь і все збсь
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07.11.2021 18:16 Ответить
Зеблазню , вали із Украіни , поки не пізно 😡
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07.11.2021 18:15 Ответить
А оце зелене щось на волоссі забули замалювати )
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07.11.2021 18:17 Ответить
как долго уроды с на раисе будут сидеть в центре Киева ? Это какойто позор(с)
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07.11.2021 18:14 Ответить
Мацковское Мавзолейное быдло типа ПРАВОСЛАВНЫЕ... типа Хан Батый придумавший Мацковию в 1237 году крестил это быдло по мусульманским обычаям... в Грановитой палате Кремля полно мусульманских символой,доспехов и прочей мусульманской Атрибутики...православные блин...
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07.11.2021 18:23 Ответить
Цей АраХламідія догавкається зі своєю "гендерною рівністю",що йому відірвуть його гендера,а обидві хламідії самі відпадуть.
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07.11.2021 18:25 Ответить
Мусульманам РАБссии пора вернуть Мацковию в стадо Золотой орды
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07.11.2021 18:26 Ответить
Фишка тут еще круче...Граница 500 лет назад между Европой и Азией раньше проходила по реке ДОН....надо Евросоюзу вернуть эту границу.... РАБссия развалится нафиг...
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07.11.2021 18:29 Ответить
не только лишь все такое могут - показывать глупости "найвелiчнешему".
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07.11.2021 18:55 Ответить
У що це видання перекручується -" Залишайте вподобайку, коментар і, звісно, підписуйтеся на https://www.youtube.com/channel/UC2J8-ykgWRStTGy6uUvhr_A Цензор.НЕТ , а щоб нічого не пропускати - не забудьте натиснути на дзвіночок!".....

Що це за жаргон. Спустилися до рівня 95-го кварталу?
Ваша аудіторія - дітлахи "підмажорні"?
Чи хоч десь глузд з'явиться?
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07.11.2021 19:15 Ответить
 
 