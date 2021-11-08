1,4 млн доз вакцины Pfizer прибыли в Украину в эти выходные, - Ляшко. ВИДЕО

В Украину прибыла новая партия COVID-вакцины Pfizer. Вакцина прибыла в выходные.

Об этом на брифинге сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко, информирует Цензор.НЕТ.

"Также в выходные доставлена ​​очередная партия закупленной за средства государственного бюджета вакцины Pfizer. Общее количество вакцин в поставленной партии - 1 миллион 400 тысяч доз", - сказал глава Минздрава.

Министр отметил, что на сегодняшний день 36,7% украинцев вакцинированы по крайней мере одной дозой, 25,6% - полностью завершили курс прививок.

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