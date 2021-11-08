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1,4 млн доз вакцины Pfizer прибыли в Украину в эти выходные, - Ляшко. ВИДЕО

В Украину прибыла новая партия COVID-вакцины Pfizer. Вакцина прибыла в выходные.

Об этом на брифинге сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко, информирует Цензор.НЕТ.

"Также в выходные доставлена ​​очередная партия закупленной за средства государственного бюджета вакцины Pfizer. Общее количество вакцин в поставленной партии - 1 миллион 400 тысяч доз", - сказал глава Минздрава.

Министр отметил, что на сегодняшний день 36,7% украинцев вакцинированы по крайней мере одной дозой, 25,6% - полностью завершили курс прививок.

Также читайте: Школам и вузам разрешено работать в "красной" зоне не дистанционно, если 100% работников будут вакцинированы от COVID-19, - Ляшко

Автор: 

вакцина (3815) Ляшко Виктор (1364) Pfizer (180)


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Топ комментарии
+10
Сегодня общалась со знакомой из России. Они и она в частности ,очень завидуют нам , что мы имеем возможность прививаться хорошими вакцинами. У них самих только варианты спутника
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08.11.2021 11:07
+9
По-ходу ты прямо сутра уже начал шмурдяк утилизировать
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08.11.2021 10:53
+9
Ты ошибся. Бараны те, кто мотает на уши лапшу от таких провокаторов как ты.
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08.11.2021 10:55
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Хорошая новость , но порядок в вакцинации навести нужно. Кто занимается пожильіми людьми и группами риска ?
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08.11.2021 10:45 Ответить
Терапевты. Или как их еще называют домашiй лiкар. А кто ими должен еще заниматься?
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08.11.2021 10:47 Ответить
Терапевтьі могут дать направление , и посоветуют встать в очередь. Єто не организация , посмотрите , как єто делалось в европейских странах.
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08.11.2021 10:56 Ответить
И как? О какихорганизациях вы говорите? Есть министерство здравоохранения. Что еще? Частники?
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08.11.2021 11:03 Ответить
Своей мамой занимаемся мы с сестрой. Тещей мы с женой. В пятницу сделали теще первый укол Pfizer. Ей 73 года. Тяжело было уговорить, но мы ЭТО СДЕЛАЛИ. Никому мы с вами НЕ НУЖНЫ. ВСЕ В НАШИХ РУКАХ И МОЗГАХ.
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08.11.2021 11:00 Ответить
Добровольная вакцинация, ага.
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08.11.2021 14:36 Ответить
Всіх пожилих людей вакцинували ще в квітні, травні, червні - хто звичайно прийшов на вакцинацію. Я в травні вакцинувався і передімною вакцинували якраз пожилих людей. Хто з пожилих хотів той прийшов і вакцинувався, решта 72 тисячі вже в землі лежать.
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08.11.2021 11:31 Ответить
В ЕС для пожильіх открьівали специальньіе центрьі вакцинации , массово вакцинировали на дому и т.д. А не посьілали в общую очередь , где повьішенньій риск заразится.
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08.11.2021 11:42 Ответить
Ви не в ЄС живете, а в Україні. В Німеччині середня з/п більше 3000 євро, з них 8,5% платять на медицину, в США мед. страховка коштує 200-300 доларів на місяць. А скільки ви заплатили за медицину в Україні? Коли будете платити за медицину як в ЄС тоді й розказуйте ...... а в ЄС......
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08.11.2021 11:53 Ответить
Что вьі хотите сказать , что научная организация вакцинации не нужна ? Украина заплатит за такой подход десятками тьісяч дополнительньіх смертей.
Кстати , в ФРГ большая часть бюджета здравоохранения формируется из акциза на сигаретьі.
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08.11.2021 12:03 Ответить
Вакцинація організована. Пункти вакцинації відкриті, вакцина є, черг не було до жовтня. Всі мої знайомі і колеги вакцинувались без проблем і без черг. Я розумію що держава в нас бездарна, але не можна відсутність у людей розуму і елементарного інстинкту виживання списувати на державу. Зі своєї сторони держава зробила все що можна, хіба погано провела кампанію за вакцинацію. Я б наприклад серед вакцинованих до кінця року розіграв 100 сертифікатів по 100 тис. дол. Це було б набагато ефективніше ніж роліки по телебаченню і брошури.
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08.11.2021 12:11 Ответить
Береженого Бог бережёт.



Несколько недель назад меня посетил сосед без защитной маски. Я надел медицинскую маску на лицо, как того требует Правительство и вышел пообщаться. Визитер стал смеяться надо мной, когда увидел, что я в маске.

- Ты серьезно веришь, что Ковид существует? - спросил гость?

-Конечно, ответил я. - У меня нет доверия к препарату, который «разработали» и наладили в массовое производство в течение полугода! Как показывает практика, многие уже привитые граждане имели негативные побочные результаты. Разработчики вакцины даже не имеют представления, сколько времени держится иммунитет после прививки? Вакцина «Pfizer» несет с собой побочные эффекты. Она обостряет все накопившиеся в организме «болячки». Хотя у каждого привитого, данный процесс происходит по-разному. Это доказанный факт, но ни один врач вслух этого не скажет.
- В США воздержались от применения вакцины «Moderna» из-за рисков возникновения негативных (ведущих к смерти) побочных реакций, - продолжал объяснять я соседу.

- Специалисты - иммунологи утверждают, что любую вакцину, как правило, создают, изучают и внедряют как минимум за пять-шесть лет.

Далее ищут добровольцев, согласных на себе протестировать новинку и внимательно наблюдают за результатами. И только после этого препарат запускают в производство.

Кроме того. Как можно вакцинировать всех подряд без предварительной их проверки на аллергическую реакцию, людей перенесших, к примеру, инсульт, инфаркт или страдающих астмой? Вакцина опасна для жизни больным онкологией, беременным женщинам и пожилым людям, у которых ослаблен иммунитет. Кто будет нести ответственность, если вакцинация этой категории людей приведет к летальному исходу?

Мой друг выслушал мою тираду, улыбнулся и уехал, а сегодня ко мне пришли его дети и сообщили о смерти своего отца от Ковида.
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08.11.2021 11:51 Ответить
Много букв. Один знакомый другой знакомый. Сочинение хорошее и подача ничего, правда фактов нет- а так ничего садись пять на уроке русского языка У тебя имя случайно не Андерсен, Ханс Кристиан, а то на сказку очень сильно похоже.
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08.11.2021 18:08 Ответить
Я би поставила лайк, але смерть людини, це смерть людини.
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08.11.2021 18:11 Ответить
Сча антиваксеры снова взвоют на болотах, что им прищемляют, бо ничего для них не привезли.
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08.11.2021 10:49 Ответить
У антиваксеров горе в голове - вместо мозгов кацапская пропаганда
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08.11.2021 11:10 Ответить
ссучєному барану ляшку поступіла команда утілізіровать на пересічних українцях шмурдяк.
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08.11.2021 10:51 Ответить
По-ходу ты прямо сутра уже начал шмурдяк утилизировать
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08.11.2021 10:53 Ответить
Ты ошибся. Бараны те, кто мотает на уши лапшу от таких провокаторов как ты.
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08.11.2021 10:55 Ответить
Вакцин в достатке...пора начинать колоть бустер ...
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08.11.2021 10:57 Ответить
Ты дохтур? Дохтур -антивакс.
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08.11.2021 11:15 Ответить
Сегодня общалась со знакомой из России. Они и она в частности ,очень завидуют нам , что мы имеем возможность прививаться хорошими вакцинами. У них самих только варианты спутника
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08.11.2021 11:07 Ответить
В них є вакцини власного виробництва. Були б власні вакцини у нас - не було б проблем. А так звозять "шмурдяк" із всього світу. Адже ніхто не знає в яких умовах зберігалась та вакцина і коли насправді закінчився її термін придатності.
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08.11.2021 11:23 Ответить
Это спутник вы называете вакциной? Побойтесь Бога! Ну нельзя же так…
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08.11.2021 11:46 Ответить
Інформація для посадових осіб! Вся інформація з офіційних джерел!
https://drive.google.com/file/d/1WnoZEMN8UgByQL-_uLvqyyGILtjy4SvY/view
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08.11.2021 11:17 Ответить
Я оце думаю якщо мене раптом оштрафують десь через відсутність цього "сертифіката" чи "кода", то я тоді матиму право колотись не підписуючи бумагу про "добровільну" вакцинацію?
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08.11.2021 11:20 Ответить
Це вже не право, а "каральна медицина"
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08.11.2021 11:28 Ответить
Брифінг народного депутата Олександра Качного
https://www.youtube.com/watch?v=QpJUbag1wHw&ab_channel=%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B0
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08.11.2021 11:27 Ответить
https://ibigdan.livejournal.com/27519419.html Показуйте це відео антивакцинаторам

[sarcasm]Тим, які досі живі[/sarcasm]

Тут спростовується більшість антивакс-аргументів, з якими вони носяться по коментах.

https://www.youtube.com/watch?v=7qNUbolh_W4 відео на ютуб
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08.11.2021 11:40 Ответить
Для повышения уровня нашей смертности?
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08.11.2021 12:30 Ответить
https://ibigdan.livejournal.com/27522188.html Про глагол и про тире, и про дождик на дворе (с)...


Навіть якщо уявити, що дійсно були розроблені чіпи, розміром з віруси, чи навіть бактерії, то для зв'язку з ними потрібні передавачі, що працювали б навіть не на рентгенівських, а на гамма-променях. Бо фізику ніхто ще не відміняв.

А єдине джерело сталих гамма-променів на землі - це термоядерний вибух.

А для блютузів, 5Г і інших методів ********* обміну електро-магнитними сигналами, розміри антен повинні бути не менше 20 мм.

RFID-девайси (розмір як головка сірника), які клеють на одяг в магазинах чи вводять під шкіру тваринам, працюють за іншим принципом і тільки при дуже близькому контакті з передавачем.

Єдина користь в діях і казках антиваксів - це оцінка якості шкільної освіти. Бо якщо людина вчилася в школі хоч би на РЕАЛЬНІ задовільні оцінки, в оцю туфту про чипізацію ніколи не повірила б. Так що всі оці колони антиваксів підтверджують лише одне - школа, як суспільний інститут, не працює від слова ЗОВСІМ. Це місце поборів грошей на штори, ще на якусь туфту, але це точно не місце де дітей хоч чомусь вчать корисному.

https://www.facebook.com/100002709576812/posts/4013289532104660/ Сергей Прач
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08.11.2021 12:31 Ответить
Маркіз, ви- голий бубен.
Навіщо ви постите цю галіматью?

Але спершу скажіть, для чого вам вакцинація?
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08.11.2021 14:46 Ответить
А как Вы думаете: для чего созданы вакцины?
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08.11.2021 16:06 Ответить
А вакцина яку колють у підземках модифікована під новий штам вірусу, чи все ще колемо проти вірусу 2019 року?
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08.11.2021 18:15 Ответить
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3707839.html Созданы уже два эффективных лекарства от "короны"

Важное сообщение от CNBC по поводу того, что нас ждет в ближайшее время в части борьбы с пандемией. Недавно описанный нами препарат от компании Merck's, несколько дней назад зарегистрированный в Великобритании, стал первым средством, разрешенным для широкого применения в борьбе с Covid-19. По нему не сняты все вопросы, но он показывает отличные результаты в борьбе с короной, когда человек уже заразился, но еще не дошел до критического состояния. Его действие не связано с активацией иммунной системы, а он прямо действует на вирус, что очень важно.

И вот сегодня указанное выше агентство выдало информацию о том, что компания Pfizer подает на регистрацию в США препарат прямого действия на вирус, известный под регистрационным номером PF-07321332, который, возможно, будет иметь коммерческое название PAXLOVID. В описаниях препарата сказано, что препарат относится к классу ингибиторов протеазы и замедляет работу энзима, который необходим вирусу, чтобы реплицироваться внутри человеческой клетки.
Проще говоря, препарат блокирует способность вируса к размножению.

Препарат применяется в случае подтвержденного заражения коронавирусом, но в начальной стадии течения болезни. Как отмечает производитель, ему удалось создать такую формулу активного вещества, что оно не разрушается до того момента, когда войдет в соприкосновение с вирусом и потому удалось достичь максимального эффекта при минимальной дозировке препарата. В таком случае, эффективность работы препарата составляет 89%, когда больной обходится без госпитализации и гарантирован от летального исхода.

Компания предоставила данные об исследовании, проведенном на двух группах больных по 600+ человек в каждой, одна из которых принимала препарат, а другая - плацебо. Именно на этих данных и основан процент эффективности.
Но самое главное - в группе, принимавшей препарат, ни один из больных не умер, а во второй группе погибло 10 человек.
Как заявляют представители Pfizer, они сами не ожидали такого мощного эффекта от действия препарата и считают, что его применение в корне изменит всю тактику борьбы с вирусом.

Насколько можно понять из описаний представителей Pfizer и Merck's, их препараты действуют на участок РНК вируса, который примерно одинаков у всех штаммов короны и действует по одному и тому же принципу, а это может означать, что препараты с одинаковой эффективностью будут стерилизовать Альфу, Дельту и что там может появиться еще.
В отличии от вакцин, которые просели под Дельтой, или оказались вообще бесполезными перед разновидностью короны, не получившей своего имени просто потому, что Дельта его задавила своей способностью размножать, эти препараты работают совершенно по-другому и их действие абсолютно не пересекается с вакцинами.

По утверждению представителей Pfizer, компания уже наработала 500 миллионов таблеток препарата и с учетом того, что на один курс лечения необходимо 10 таблеток, прямо сейчас она имеет актив в 50 миллионов курсов лечения. Если регистрация обоих препаратов пройдет достаточно быстро, то корона перестанет быть смертельно опасным недугом.
Правда, как и сейчас, крайне важной будет ранняя диагностика заболевания, поскольку доведенная до критического состояния, она окажется способной убить, несмотря на эти чудесные таблетки.
В общем, это как раз то, что нужно для борьбы с короной и мы находимся на расстоянии пары-тройки месяцев от этого момента.
По крайней мере, в США ожидают, что препарат поступит в оборот еще до конца года.
https://defence-line.org/2021/11/ave-pfizer/ «Линия обороны»
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08.11.2021 12:43 Ответить
Когда CoronaVac завезут?
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08.11.2021 19:30 Ответить
Коли свіжа вакцина буде на місцях?
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08.11.2021 22:04 Ответить
CoronaVac дають спортсменам і військовим.
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08.11.2021 22:08 Ответить
 
 