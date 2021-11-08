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В Беларуси несколько сотен мигрантов из Сирии и Ирака колонной отправились на польскую границу в сопровождении вооруженных белорусских силовиков. ВИДЕО

В Беларуси несколько сотен мигрантов из Сирии и Ирака колонной отправились на польскую границу.

Как сообщает Цензор.НЕТ, люди с рюкзаками и сумками двигаются в сторону пограничного перехода в Гродненской области. Видеозапись движения колонны опубликована в соцсетях. В комментариях к видео отмечается, что мигранты из Сирии и Ирака несколько дней собирались в Минске, а теперь намерены попасть в Евросоюз. Вооруженные белорусские силовики сопровождают колонну.

Смотрите также: Нелегалы на границе со стороны Беларуси атаковали польских военных. ВИДЕО

Автор: 

Беларусь (7891) мигранты (981) Евросоюз (17121)


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Топ комментарии
+53
Пішли в "псіхіческую" як у "Чапаєві"? )). Поляки, розчехляйте кулемети.
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08.11.2021 11:33
+46
полякам нужно делать минные поля с предупреждающими надписями - и пофиг уже толерантность и гуманизм..

- Иначе погибнут сами и погубят окончательно, уже и так засоренную центральную Европу..
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08.11.2021 11:34
+44
Стріляти на ураження: тільки це зупинить інших!
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08.11.2021 11:32
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Страница 2 из 2
Так и есть. Кто по твоему органиовывал во Франции *желтые жилеты* которые громили города пока Макарон не поехал к ***** на поклон
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08.11.2021 12:25 Ответить
100% пуйло. Он любит такие подляны устраивать
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08.11.2021 12:30 Ответить
шиссен миграценокупантен
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08.11.2021 12:21 Ответить
В последнюю неделю октября была информация о том, что профсоюз белоруссии готовит всеобщую забастовку на 01.11.2021. И что???? Все тихо мирно слились, никакой забастовки, несколько сотен "активистов" пересажал лука и все само собой утряслось. Имея мигрантов, по некоторым сведениям, в количестве 10 000- 15 000 можно заспамить любую забастовку. Так что эти нелюди (для батьки) выполняют двойную функцию 1) как мигранты 2) как Streikbrecher, причем дармовые.
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08.11.2021 12:23 Ответить
эти работать не будут
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10.11.2021 04:25 Ответить
А кто говорит о том, что будут ? ? Задачи у Streikbrecher-ов другая, демонстрировать, что власти найдут на эти рабочие места других людей.
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10.11.2021 10:15 Ответить
Білорусь - це ракова пухлина у центрі Європи. Її треба ізолювати від усіх.

А ці біженці, такий собі груговерть лайна у природі, від них ніде не буде користі, так шо їх можна прямо на кордоні і залишити жити между здесь. За зиму всі перемерзнуть та поздихають, а інші може і не підуть більше.
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08.11.2021 12:24 Ответить
А почему в центре.. или вы имеете ввиду, что кацапстан тоже ( часть) Европы .
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08.11.2021 12:31 Ответить
берем географические данные, до гор Урал - Европа, хоть менталитет там всплошь азиатский... исходя из этого, Белорусь, как и мы- Украина находимся в центре Европы.
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08.11.2021 12:58 Ответить
Польша и Венгрия - это восточная Европа, но беларусь с Украиной волшебным образом - центральная. Это в 4-мерном пространстве, что ли?
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08.11.2021 17:38 Ответить
Географический "центр" Европы находится на Закарпатье...
А Вы сейчас об административных границах
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08.11.2021 17:51 Ответить
Пускай так, но смысл и влияние имеет только политический аспект. Всё, что восточнее Германии - всё равно Восточная Европа, где бы не находился географический центр. Рф - это Европа такая себе весьма условная Европа, что до Урала, что после.
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08.11.2021 23:42 Ответить
Белорусы применяют биологическое оружие массового поражения!
Большинство людей даже не представляют последствий заселения арабами Польши.
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08.11.2021 12:26 Ответить
Думаю поляки как-то решат эту проблему, но вот если вся эта чернь полезет к нам ( а ведь полезет, вопрос времени) вряд ли наша власть будет способна на решительные действия.
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08.11.2021 12:29 Ответить
Поляки решат, как и литовцы, и к нам непременно не просто полезет, а хлынет этот поток. А нам ещё их не хватало к ЗЕлёному дерьму добавить.
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08.11.2021 12:32 Ответить
может и полезут... столкнувшись с нашим равнодушием они позамерзают по лесах, посадках и подъездах...
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08.11.2021 13:16 Ответить
Столкнувшись с вашим равнодушием они быстро организуют ОГП по национальному признаку и может так случиться что будем ходить с оглядкой.
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08.11.2021 14:52 Ответить
Мойра, таварыш два маёра, вы суправаджаеце гэта калону "студэнтаў" і "студэнтак" вашыя універсітэтаў?
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08.11.2021 12:31 Ответить
Как интересно: вроде прошли в Польшу.
Но логика ещё интереснее: если абреки попадают в Европу через Турцию, то правильно.
Если через Беларусь - то стрелять.
А ничего, что белорусам они нафиг не нужны? Эрдогану Европа платит за то, что беженцы живут на его земле. А Батьке - санкции.
Ну так Европа сама создала себе проблемку.
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08.11.2021 12:39 Ответить
Москалям не показують як абреків зустрічають на турецько-грецькому кордону? Поливають свинячою сечею з брандспойтів, типу Раша тудей по грецькі.
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08.11.2021 14:48 Ответить
Ого, це початок війни? Орда захопила Білорусь а тепер на Польщу?
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08.11.2021 12:45 Ответить
война началась более 7ми лет назад
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08.11.2021 13:09 Ответить
В Турцию они сами приходят, а в Белоруссию Лукашенко завозит, почувствуй разницу.
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08.11.2021 12:50 Ответить
Беларусь является безопасной страной, поляки не обязаны предоставлять убежище. Пускай просят у бульбапюррера!
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08.11.2021 12:53 Ответить
рашаговносми заявляют что эта "колонна" уже покинула территорию Белоруси и белорусские пограничники снимают оцепление и вылавливают последних отбившихся по лесам, чтоб указать им правильный путь...
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08.11.2021 12:58 Ответить
взагалі ніяких проблем! Тепер польські вояки мають прийняти кожного 'мігранта' і під дулом автомата провести їх всіх до літаків, які їх відправлять в зад звідки вони приперлись....
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08.11.2021 12:59 Ответить
только на билет и на хлеб туристы должны заработать в каменном карьере
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08.11.2021 13:28 Ответить
Система справится с десятком тысяч мигрантов, а сотней тысяч уже нет. Где найти сколько каменных карьеров?
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08.11.2021 16:53 Ответить
сто тысяч это не так и много, легко разместятся в карьере, но этот сброд работать не будет, так что если не кормить на шару, быстро поголовье самосократится
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10.11.2021 04:31 Ответить
Полностью перекрыть границу проволочным заграждение.
При попытке разрушить заграждение стрелять по конечностям из травматического оружия. Если не поможет, то стрелять по конечностям боевыми патронами.
Но и вариант минирования СВОЕЙ территории возможен - первые же взрывы отрезвят нарушителей, а пули в сторону Беларуси не полетят.
Но точно так же надо понимать, что РФ, как в 2014-м, может начать ракетно-артиллерийский обстрел польских пограничников с территории Беларуси, так что если пока не готовы к такому варианту, то не стрелять, задерживать, собирать в лагеря для перемещенных лиц, а потом пароходами вывезти, ну например, в Анголу или Конго, Камерун...
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08.11.2021 13:05 Ответить
они попадут лучше под пули польских пограничников, чем под огонь заградотрядов нквд
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08.11.2021 13:10 Ответить
И на минное поле?
На минное поле не пойдут. А если беларусы станут в них стрелять, то полное эмбарго стране, а мы не сможем купить у них электроэнергию и дизтопливо.
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08.11.2021 13:20 Ответить
Пойдут...их много. Пару трупов и проход готов
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08.11.2021 17:56 Ответить
Поляки стянули к границе 12 тысяч военнослужащих и объявили боевую готовность вдоль границы.

Сегодня польские пограничники поливали тех, кто пытался ломать проволочное заграждение, слезоточивым газом. А могут передними поджигать напалм, например...
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08.11.2021 18:29 Ответить
Правильно, а как же нападать на бульбу, не стянув войска к границе?....
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08.11.2021 19:58 Ответить
Нападать на Беларусь? Двенадцатью тысячами?
Извините, но такого бреда я не писал.
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08.11.2021 20:01 Ответить
Луке и 50 хватит, лишь бы напали - это искра
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08.11.2021 20:04 Ответить
Ну тогда так и пишите, что это Лука хочет напасть на Польшу. Из вашего текста этого понять было нельзя.

Не будет Путин нападать, ему тогда газ и нефть продать будет сложно.

В воде следов нет, а кто взорвет газопровод, британские спецназовцы, или польские... кацапам и колбасникам выяснить будет не у кого.
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08.11.2021 20:23 Ответить
Один выстрел в сторону бульбаша и эти 12 тыс войска будут провокацией для "начала войны". Лука и так недавно распинался, что в случае нападения на него , раша ему поможет. Значит надо сделать " нападение"
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08.11.2021 20:03 Ответить
Так сегодня и не надо стрелять в сторону Беларуси. Достаточно применять слезоточивые газы или полить землю напалмом и в случае чего поджечь - на своей территории имеют полное право.
А можно тут же вязать, вывозить в один из портов на Балтике и далее пароходами к территориальным водам одной из Африканских держав. А там их на резиновые лодки и пусть сами гребут к берегу.
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08.11.2021 20:10 Ответить
И нечего бояться параши. Никуда они не полезут. Им очень хочется газом и нефтью торговать, а не сидеть под полнейшими санкциями.
А Украину будут душить энергетикой. Уже не пускают вагоны с казахским углем, а Беларусь официально заявила, что более контракт на поставку электроэнергии не действителен - это энергетическая война, подготовку к которой Зеленский и его безграмотная шобла полностью прогавила (или был умышленный подрыв экономики Украины).
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08.11.2021 20:13 Ответить
Параши не боятся. Ни США, ни Европе не нужна Большая война. Поэтому с рашей и цяцькаются , а потом озабочиваются
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08.11.2021 20:19 Ответить
Но Польша член НАТО и тут простым озабочиванием отделаться не удастся.
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08.11.2021 20:24 Ответить
Какая разніца ? Головне щоб прорив захлинувся .
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08.11.2021 13:40 Ответить
Домарширувалися балтаруси з квітками та мирними протестами. Не хотіли щоб як в Україні? Тепер по вашій землі марширують чурки.
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08.11.2021 13:06 Ответить
а катапультоой их обратно
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08.11.2021 13:30 Ответить
ото вірно!

я впевнений що "біженці" і в Белорусі ведут себе "гідно"
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08.11.2021 13:31 Ответить
Та нифига,как раз в Белоруссии они по жёстким контролем, и пусть только вздумают взбрыкнуть.
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08.11.2021 14:55 Ответить
Я смотрю, Рыгорыч к ответке с юмором подошел
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08.11.2021 13:08 Ответить
выражаю глубокую озабоченность ситуацией на польско-советской границе
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08.11.2021 13:14 Ответить
" Красиво идут! - Интеллигенция." (с)
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08.11.2021 13:21 Ответить
Так в Турцию рядом, а до на пехом далековато будет
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08.11.2021 13:22 Ответить
шерше ля рашка !
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08.11.2021 13:32 Ответить
Замінування , розтяжки та зенітно - кулеметний щільний вогонь легко зупинить ворожу навалу . Для надійності можна залучити гелікоптери . Але думаю це вже зайве .
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08.11.2021 13:37 Ответить
ЦІкаво, коли поляки почнуть застосовувати зброю і будуть жертви серед мігрантів, Німеччина щось скаже про порушення прав біженців і права людини?
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08.11.2021 13:45 Ответить
Думаю що буде жорстка фінансова реакція, поляки залізли в кредити ЄС плюс багато поляків на роботі в інших країнах, ЄС миттєво на це зреагують думаю вже навіть попередили тому поляки стараються мирно все перекрити,
це небезпечний прецендент слідом можуть піти інші прикордонні країни і закриють канал мігрантів мусульман
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08.11.2021 14:28 Ответить
Якщо буде якась негативна реакція, полякам варто запропонувати Німеччині прийняти їх усіх, вони ж саме в Німеччину й хочуть. Польща - транзитна країна для них. Хоча застосування зброї і ненайкращий варіант, але, при неминучому резонансі, це був би прецедент, що, міг би зменшити кількість бажаючих подорожувати в Європу через Білорусь нелегально.
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08.11.2021 14:40 Ответить
До німців на автобусах і нехай німецьку еліту болить голова, вона ж жде не діждеться коли с РФ санкції знімуть щоб торгувати з ними...

А взагалі керівники ЄС не просто так чорних заганяють вони більш контрольовані через релігію чим корінне населення.. Плюс дає можливість вводити багато нормативних актів з тотального контролю які б раніше ніхто не підтримав...
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08.11.2021 14:23 Ответить
Я почти на 100% уверен, что скоро все эта по...бня двинет в нашу сторону. И можно быть уверенным, что их сюда пустят.
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08.11.2021 14:25 Ответить
А українська влада ще й економічно підтримуе диктатора Лукашенка,купує в нього різні нафтопродукти на десятки мільярдів та електроенергію.
Сором вам ,хто зробив це разом!
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08.11.2021 14:34 Ответить
Я не стежила весь час за ситуацією з цими мігрантами. Писали ніби, що вони - іноземні студенти. То це що, Лка їх виганяє-випроводжує насильно ? (я розумію, що все це робиться зумисно). Але як же тоді =навчання=, адже йдеться про договір ?

"Весело" стає навколо України та в Центральній Європі взагалі. х**ло розігрує чергову =мноґоходовочку= ?
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08.11.2021 14:40 Ответить
Не залишимо братів - заберемо по одному сирійцю у кожну українську родину! Слава Україні!
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08.11.2021 14:48 Ответить
Білорусам треба згадувати, як партизанити. Бо лише вбиваючи запроданців і окупантів переможуть. Лише збройна боротьба то є шлях до перемоги, іншого не було, немає і не буде. Крапка.
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08.11.2021 14:49 Ответить
Як можна згадати те чого не було?
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08.11.2021 14:57 Ответить
Так треба вчитись, іншого шляху немає. Або ставати гарматним м'ясом *****, це той самий ризик для життя, але вже без натяку на свободу і незалежність.
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08.11.2021 15:05 Ответить
дальше пойдут на пикапах с ПЗРК
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08.11.2021 15:09 Ответить
Руководство войск теробороны Польши призывает участников отрядов теробороны в ближайшее время быть готовыми отправиться на помощь пограничникам из-за ожидаемой провокации на границе с Беларусью.
Участников отрядов просят проверить свою экипировку и предупредить работодателей и родных. Людей, проживающих в приграничных с Беларусью воеводствах, просят быть готовыми отправляться на сбор через 6-12 часов, из воеводств в центре страны - в пределах суток.
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08.11.2021 15:14 Ответить
Нам бы тоже не помешало собрать всех "чорных"нелегалов,которых уже достаточно скопилось в Украине, и отправить маршем в толерантный Дойчланд, через мадьярскую границу,например..
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08.11.2021 15:29 Ответить
Хотите видеть Украину в одних списках с Белоруссией?
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08.11.2021 16:34 Ответить
Отправьте их к Меркель как бонус к северному потку. С любовью от ВВХ
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08.11.2021 15:44 Ответить
"наши солдаты стояли за спинами женщин и детей" - цитую класика
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08.11.2021 17:11 Ответить
Ведут белорусских партизан.
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08.11.2021 17:17 Ответить
СТРЕЛЯТЬ НА ПОРАЖЕНИЕ!!!!!!!
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08.11.2021 17:17 Ответить
Где Беларусь и где Сирия и Ирак? Как эти колонны нелегалов в Беларусь то попали?
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08.11.2021 17:33 Ответить
Бажання орди - світом правити. Війна для них споконвіку, як мати рідна. Нам тре захищатись.Всім, хто чим може. Тре вижити та захистити неньку та дітей.
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08.11.2021 18:26 Ответить
Черти...
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08.11.2021 19:00 Ответить
Решение простое- ставишь пулемет и тех,кто перелез херячешь,плюс противопехотные мины, Лукашенко сошел с ума,надо ему для начала закрыть счета в Европе
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09.11.2021 10:36 Ответить
лукашенко и зеленский братья окробатья
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10.11.2021 04:37 Ответить
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