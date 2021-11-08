В Беларуси несколько сотен мигрантов из Сирии и Ирака колонной отправились на польскую границу в сопровождении вооруженных белорусских силовиков. ВИДЕО

В Беларуси несколько сотен мигрантов из Сирии и Ирака колонной отправились на польскую границу.

Как сообщает Цензор.НЕТ, люди с рюкзаками и сумками двигаются в сторону пограничного перехода в Гродненской области. Видеозапись движения колонны опубликована в соцсетях. В комментариях к видео отмечается, что мигранты из Сирии и Ирака несколько дней собирались в Минске, а теперь намерены попасть в Евросоюз. Вооруженные белорусские силовики сопровождают колонну.

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