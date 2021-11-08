Золоотвал Дарницкой ТЭЦ продолжает отравлять воздух спального района Киева серной кислотой, мышьяком и сурьмой. ВИДЕО

Дарницкая ТЭЦ остается самым большим загрязнителем воздуха на Харьковском массиве Киева.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом рассказывают в сюжете телеканала "Типичный Киев". Речь идет прежде всего о золоотвале - хранилище отходов от сжигания угля, оборудованного в озере Горячка. Чиновники обещали, что складирование отходов на этой территории будет прекращено в 2020 году. Впрочем, золоотвал работает до сих пор и отравляет воздух опасными серной кислотой, мышьяком и сурьмой.

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