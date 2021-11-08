Золоотвал Дарницкой ТЭЦ продолжает отравлять воздух спального района Киева серной кислотой, мышьяком и сурьмой. ВИДЕО
Дарницкая ТЭЦ остается самым большим загрязнителем воздуха на Харьковском массиве Киева.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом рассказывают в сюжете телеканала "Типичный Киев". Речь идет прежде всего о золоотвале - хранилище отходов от сжигания угля, оборудованного в озере Горячка. Чиновники обещали, что складирование отходов на этой территории будет прекращено в 2020 году. Впрочем, золоотвал работает до сих пор и отравляет воздух опасными серной кислотой, мышьяком и сурьмой.
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+2 olele
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+2 Юрий Кузьменко #269614
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+1 olele
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Якщо буде звичайна зима, то дефіцит газу буде 2 млрд. м³, а якщо холодна,, то дефіцит складе 3,5 млрд. м³, - В. Омельченко.
ЗЕзграя підводить нас під залежність від агресора.
І місяця не мине, як слуги, окрім покупки електрики, заговорять і про газ.
https://twitter.com/RadioLemberg/status/1457611346430791681 2 ч
https://twitter.com/hashtag/%D0%93%D1%96%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D0%92%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0?src=hashtag_click #ГібриднаВійна проти України, енергетичний фронт: з липня 2019 року банда зеленських системно знищує енергоринок України - замість (2016-2018) чистого експорту електроенергії України в Европу почала… масово імпортувати її і з Европи, і з Московії
Поэтому хотелось бы узнать историю появления золоотвалов у ТЭЦ 6.
Давай, начнем сейчас бороться и отключим ТЭЦ.
Или эти активисты переживают, что кто-то не сможет реализовать свой дорогущий газ?
Понабирают по объявлению этих писак...
приїдь подивись на колишнє озеро Горячка
Ну и уголь в топку тэц тоже подается не брикетами, а после угольной мельницы в виде порошково-воздушной смеси, которая классно горит в тех же форсунках.
Хотя, активистам, что дарницкая тец, шо троещинская - один хрен.
А ТЭЦ-5 на выдубичах.
Речь про Дарницкую ТЭЦ.
Грамотеи...